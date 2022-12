Huelga 28-N

Buenas tardes compa帽eros y compa帽eras,

Ayer tuvo lugar la huelga de 24h convocada por la CGT. Seg煤n cifras oficiales, la huelga tuvo una participaci贸n del 80% a nivel estatal. Agradecemos a todas las personas que vinieron a la concentraci贸n en la pla莽a Letamendi en Barcelona para mostrar su descontento con la actual oferta de la patronal. Hoy tiene lugar una nueva reuni贸n de negociaci贸n entre los sindicatos y la patronal, por lo que os mantendremos informados en cuanto tengamos noticias.

________________________________________

Good afternoon colleagues,

Yesterday took place the 24h strike called by the CGT. According to official figures, the strike had a participation of 80% at state level. We thank all the people who came to the concentration in the Letamendi square in Barcelona to show their discontent with the current offer of the employers鈥 association. Today there is a new meeting between the unions and the employers鈥 association , so we will inform you as soon as we have news.

Un saludo,

Fabrizio Mas (CGT representative)

Pablo Olivares (CGT representative)

脕frica Ramos (CGT representative)

David Gal谩n (CGT representative)

https://www.eldiario.es/economia/batalla-salarial-contact-center-suma-jornada-huelga-propuesta-patronal_1_9750885.html

