Concentraciones martes 11 de mayo en Barcelona a las 11h en Oficina Princiapal de correos (Pla莽a Antonio L贸pez) y Sabadell a las 18h delante de l鈥橝juntament (Pla莽a Sant Roc).

35 d铆as de huelga indefinida, desde el 6 de abril, en Correos en la Unidad de Reparto n潞 4 de Sabadell.

M谩s de 70.000 vecinos de la zona norte afectados.

CGT consideramos que es lamentable la intransigencia de la empresa p煤blica Correos ante una huelga que defiende un servicio de calidad y el respeto de los derechos laborales. De manera que esta huelga que afecta a m谩s 70.000 vecinos/as de la zona norte de Sabadell (Can Rull, Can Lloch, Ca n鈥橭riach, La Concordia, Can Puiggener, Torreguitart. Sant Juli脿, La Planada, Can Deu鈥), con m谩s de 100.000 objetos postales acumulados, vaya por su 35 d铆as de huelga sin ninguna propuesta por parte de la empresa.

Aunque los env铆os publicitarios han disminuido, Correos sigue llevando certificados, notificaciones administrativas, cartas de hospitales, resoluciones de seguridad social relativas a pensiones y ayudas sociales, recibos de la luz lo que puede provocar cortes de suministros, tarjetas de transporte p煤blico de escolares, etc. Es decir, correspondencia importante que, de no ser recibidas en los plazos legales, tienen graves consecuencias para las personas; sin embargo, Correos opta por dar prioridad a aquellos productos, como la paqueter铆a, que en caso de no cumplirse los plazos de entrega le supone penalizaciones econ贸micas.

La mala gesti贸n, la falta de inversiones y el sobredimensionamiento de cargos directivos hace que Correos no sepa aprovechar su infraestructura para adaptarse al reparto de paqueter铆a producto del enorme crecimiento en los 煤ltimos a帽os del comercio online.

Tampoco es de recibo que ante la incapacidad de la direcci贸n de Correos para aprovechar esta infraestructura y generar m谩s ingresos, la 煤nica v铆a para conseguir los objetivos econ贸micos fijados sea el ahorro en salarios dejando descubiertos los puestos de trabajo que la propia empresa ha determinado. Hecho que se traduce en importantes retrasos en los env铆os y sobrecargas de trabajo para la plantilla.

Correos realiz贸 hace dos a帽os un estudio en el que determin贸 que la plantilla necesaria en la Unidad de Reparto 4 de Sabadell era de 26 trabajadores/as, pero esa plantilla nunca ha estado completa. Desde el primer momento, tras el dimensionamiento 2018, la plantilla ha estado constantemente un 30% por debajo de lo estipulado. Por ello, exigimos el mantenimiento integro de las plantillas que la propia empresa estipul贸 y que supuso la p茅rdida de 15.000 puestos de trabajo a nivel estatal entre 2009 y 2018.

Las pol铆ticas liberales no tienen ning煤n inter茅s en la defensa de los servicios p煤blicos, como el de Correos. Sin embargo, en la pr谩ctica, los partidos que dicen defender pol铆ticas sociales hunden los servicios p煤blicos por la mala gesti贸n, la falta de recursos y el abuso del nepotismo. Al final, somos los/as trabajadores/as y los/as ciudadanos/as quienes tenemos que defender unos servicios p煤blicos de calidad.

Correos, adem谩s de incumplir con la Ley Postal y la Ley de notificaciones administrativas y judiciales por la falta de plantilla, en esta huelga est谩 vulnerando un derecho fundamental, como es el derecho a la huelga, a trav茅s del esquirolaje que viene practicando, al desviar los env铆os dirigidos a la UR-4 a otra Unidad de Sabadell y la contrataci贸n de nuevo personal para atender estos env铆os.

Desde CGT llamamos a la solidaridad a trav茅s de la caja de resistencia que hemos abierto para este conflicto y secundando los diferentes actos de protesta que se est谩n realizando. Por 煤ltimo, el malestar generalizado de la plantilla de Correos se est谩 extendiendo a otras poblaciones, caso de Terrassa y Reus, que ya han comunicado a la empresa que se pondr谩n en huelga por los mismos motivos que en Sabadell: contrataci贸n de la plantilla estipulada para prestar el servicio de Correos.

Caja de resistencia: ES6921001303280200028584

A nombre de: Caixa de resistencia correos sabadell

隆NECESITAMOS TU APOYO!