HUELGA EN CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE ABAJAS Y CONCENTRACIÓN ANTE LA DIPUTACIÓN MAÑANA 24 DE MAYO

Nota informativa

HUELGA EN CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE ABAJAS Y CONCENTRACI脫N ANTE LA DIPUTACI脫N MA脩ANA 24 DE MAYO

L@s trabajador@s del centro de tratamiento de residuos de Abajas, centro perteneciente al Consorcio Provincial de Residuos (Diputaci贸n de Burgos) y gestionado por la empresa CESPA SA (Grupo Ferrovial) , inmersos en una negociaci贸n de un acuerdo que actualice y mejore las condiciones salariales y laborales de los trabajadores se ven obligados a defender sus intereses mediante la convocatoria de huelga. Huelga de 4 horas que se desarrollar谩 ma帽ana 25 de mayo.

Siendo trabajador@s esenciales, no han sido ni aplaudid@s, ni agradecid@s, ni鈥.. Tratan residuos en los cuales vienen mascarillas, guantes, material de residencias, envases pl谩sticos鈥, con el riesgo de contagio que conlleva. No han dejado de trabajar en estos duros meses, donde adem谩s han entrado m谩s residuos que en a帽os anteriores, aumentando la carga de trabajo. Con el agravante incluido que en los dos a帽os que CESPA es la concesionaria, no ha invertido un solo euro en formaci贸n, mantenimiento y mejora de las instalaciones, lo que ha conllevado problemas de higiene, seguridad y calidad en la gesti贸n de los residuos. Lo 煤nico que ha sacado es su beneficio. Dinero que no hay que olvidar es p煤blico: Consorcio Provincial de Residuos (Diputaci贸n de Burgos)

Ademas de la huelga, los trabajadores se concentrar谩n frente a la Diputaci贸n de Burgos, a las 13:00 horas, toda vez que es responsable del servicio p煤blico, y por ello responsable del trato que reciben l@s trabajador@s que lo prestan.

DELEGADOS DE PERSONAL CTR ABAJAS

Para m谩s informaci贸n tel茅fono 665384343 (David)