Nota informativa

HUELGA EN CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDUOS DE ABAJAS

L@s trabajador@s del centro de tratamiento de residuos de Abajas, centro perteneciente al Consorcio Provincial de Residuos (Diputaci贸n de Burgos) y gestionado por la empresa CESPA SA (Grupo Ferrovial) , estamos inmersos en una negociaci贸n de un acuerdo que actualice y mejore las condiciones salariales y laborales de los trabajadores . Tras una negociaci贸n que comenz贸 el a帽o pasado y una fracasada reuni贸n de mediaci贸n ante el SERLA, desarrollada el d铆a 10 de mayo de 2021. y dada la imposibilidad de alcanzar este acuerdo, las trabajadoras y trabajadores se ven obligados a defender sus intereses mediante la convocatoria de huelga. Huelga de 4 horas que se desarrollar谩 el pr贸ximo 25 de mayo.

Trabajamos con basura (mal olor, gases, polvo, ruido, suciedad, peligro de pinchazos por agujas, cortes, mantenimiento escaso de las instalaciones, temperaturas muy bajas, falta de motivaci贸n 鈥tc), nuestro centro est谩 situado a 35 km de Burgos capital y lejos de los pueblos donde vivimos, sin m谩s transporte que nuestros coches, con lo que conlleva peligros en carretera, gasto de gasolina, aceite, ruedas, frenos鈥etc

Nos suben el gas, la luz鈥 compa帽er@s con hipotecas, alquileres, hij@s, cantidad de impuestos鈥tc

En esta maldita pandemia del covid-19 y seg煤n las autoridades, somos trabajador@s esenciales, pero no hemos sido ni aplaudid@s, ni agradecid@s y por parte de la empresa tampoco. Tratamos residuos en los cuales vienen mascarillas, guantes, material de residencias, envases pl谩sticos鈥, con el riesgo de contagio que conlleva. No hemos dejado de trabajar en estos duros meses, donde adem谩s han entrado m谩s residuos que en a帽os anteriores, aumentando la carga de trabajo. Con el agravante incluido que en los dos a帽os que CESPA es la concesionaria, no ha invertido un solo euro en formaci贸n, mantenimiento y mejora de las instalaciones, lo que ha conllevado problemas de higiene, seguridad y calidad en la gesti贸n de los residuos. Lo 煤nico que ha sacado es su beneficio. Dinero que no hay que olvidar es p煤blico: Consorcio Provincial de Residuos (Diputaci贸n de Burgos)

Con todas estas condiciones y cobrando unos 900 鈧 es muy complicado para nosotr@s llegar a fin de mes. Es en definitiva un trabajo precario. Y tenemos claro que si no es con la medida de convocar la huelga, no conseguiremos nada.