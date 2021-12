–

Y nada mejor que este ejemplo concreto para entender la necesidad de la derogaci贸n urgente de la reforma laboral.

Como en multitud de situaciones similares, la heroica lucha de los trabajadores en C谩diz o las limpiadoras en Castell贸n las empresas se niegan incluso a recuperar el poder adquisitivo perdido, lo cual es un drama en estos momentos por el crecimiento de los precios y por la brutal ca铆da de los salarios en los 煤ltimos a帽os debido esencialmente de la reforma laboral. No puede tolerarse que las familias trabajadoras desciendan a la degradaci贸n de sus condiciones de vida. Deben ser preservadas y mejoradas. Por eso no puede aceptarse ning煤n recorte en el poder adquisitivo de los salarios. La exigencia de la escala m贸vil precios salarios -que los salarios suban autom谩ticamente con los precios- deber铆a ser una reivindicaci贸n inclaudicable en cada conflicto laboral.

Aportamos la informaci贸n de la lucha que nos ha proporcionado el Comit茅 de empresa.

Ethypharm, es una empresa farmac茅utica francesa afincada en Bernedo, un peque帽o pueblo de la Monta帽a Alavesa; tiene una plantilla de 140 trabajadores, la mayor铆a mujeres.

La empresa produce medicamentos para uso hospitalario, fabricamos inyectables, paracetamol, ciprofloxacino, metronidazol, etc., una larga lista de productos.

Beneficios a costa de nuestra explotaci贸n

Desde hace algunos a帽os cada vez que nos toca negociar el pacto de empresa nos dicen que no hay dinero, que no es viable solicitar el IPC, y por lo tanto nos niegan mantener el poder adquisitivo de nuestros salarios.

Tambi茅n se oponen a registrar el Pacto para convertirlo en Convenio, y as铆 darle m谩s fuerza legal para asegurar su cumplimiento, y tenemos motivos, ya que nuestra empresa en los 煤ltimos seis a帽os hemos pasado de ser Biomendi S.A.U (perteneciente al grupo G.E.S.), empresa espa帽ola, Altan Pharmaceuticals, empresa irlandesa, y este a帽o nos ha comprado la empresa Ethypharm, farmac茅utica francesa que emplea a 1500 trabajadores.

Cada vez que toca negociar el pacto de empresa se resisten a hacerlo, el pacto vigente que estamos tratando de renegociar y mejorar era para los a帽os 2017-2019, con una ultractividad (durante la que se mantiene la vigencia del pacto) de 30 meses, que se acaba en Junio de 2022, las negociaciones empezaron mal, siguieron peor y ahora est谩n paradas.

Seg煤n la empresa lo que los trabajadores solicit谩bamos era inviable, ya que 鈥渘o hay dinero鈥 y adem谩s hay que hacer un recorte en gastos de un mill贸n doscientos mil euros, en esos recortes entraba la reducci贸n de personal de producci贸n, eso no lo dijeron pero result贸 ser as铆, y en productividad, iban a realizar las reformas que considerasen oportunas en las l铆neas de producci贸n para ser m谩s rentables.

Nosotros, como Comit茅 rebajamos nuestras expectativas a la vez que ped铆amos a la empresa que nos mandase su lista de puntos a negociar, nos los mandaron y desde entonces siempre que nos hemos reunido s贸lo se ha hablado de los puntos que la direcci贸n quiere implantar, estos son: una subida salarial del 1,5% para el a帽o 2021; para 2022 y 2023 est谩 sin definir, -hay que recordar que el IPC de noviembre ha crecido hasta el 5,6%- y que una subida salarial del 1,5% supondr铆a una gran p茅rdida de poder adquisitivo de nuestros salarios; tambi茅n proponen el aumento de tres jornadas laborales m谩s al a帽o, eliminar los complementos por Incapacidad temporal (IT), una clasificaci贸n funcional (en esto estamos de acuerdo), quitar d铆as de asuntos propios y alguna de las licencias que ya ten铆amos y dejar el a帽o 2020 en blanco, sin subida salarial, y eso que al ser una empresa farmac茅utica 茅ramos 鈥渆senciales鈥 y trabajamos todos los d铆as que por calendario nos correspond铆an.

Se le coment贸 a la plantilla y dijeron que no, que trabajar tres d铆as m谩s no y que los complementos no se tocaban.

Excusas patronales para no negociar

En el a帽o 2020, con la excusa de una denuncia colectiva por incumplimiento patronal de un art铆culo del pacto y otra denuncia individual la empresa paraliz贸 las negociaciones, nos dijeron que hasta que no se solucionaran las dos denuncias no iban a seguir negociando, ya que seg煤n ellos se hab铆a denunciado sin avisar. Si tenemos en cuenta que, como es preceptivo, visitamos en varias ocasiones el PRECO, (Procedimiento de Resoluci贸n de Conflictos del Gobierno vasco) sin llegar a un acuerdo y les advertimos en el 煤ltimo d铆a que acudimos a la conciliaci贸n que 铆bamos a denunciar el incumplimiento, consideramos que estaban m谩s que avisados, ellos no lo consideran as铆.

Tras el juicio, que el juez fall贸 a nuestro favor, tuvimos que solicitar a la empresa la reanudaci贸n de las negociaciones, cuando nos reunimos para negociar, cu谩l fue nuestra sorpresa al encontrarnos con el m谩ximo responsable que nos dijo que hab铆a que ahorrar, que les di茅semos soluciones. Al final hubo bajas incentivadas y prejubilaciones, los empleados que estuvieron dispuestos a ello preguntaron condiciones, algunos aceptaron, a otros la empresa no les dej贸, les cambi贸 de puesto. Donde m谩s se not贸 esa reducci贸n fue en producci贸n, ya que hubo trabajadores que se prejubilaron, otros se fueron, esas bajas fueron despidos con otro nombre, pero lo peor es que en otros departamentos han sustituido a los trabajadores-as que se han ido o que han sido reubicados, en algunos casos con trabajadores de producci贸n, en este departamento han empezado a utilizar personas de ETT (actualmente hay unos 20 trabajadores), lo que conlleva retrasos en la producci贸n ya que hay que ense帽arles.

Cuando al final comenzamos con la negociaci贸n ellos s贸lo hablaban de sus puntos, los nuestros los ignoraban, a algunas de estas negociaciones acudieron nuestros asesores sindicales de ELA y LAB y estos preguntaron si lo de a帽adir tres d铆as m谩s se podr铆a solucionar haciendo horas extras, a lo que la empresa dijo que no, que quer铆a tres d铆as m谩s en el calendario. Tras varios intentos, dici茅ndonos que esos tres d铆as se cobrar铆an al 150%, lo que supondr铆a un aumento salarial de 9 c茅ntimos la hora, y nosotros diciendo que la plantilla no est谩 de acuerdo, han llegado a proponer que sea en horas extra.

En una de estas reuniones se les pregunt贸 por nuestras reivindicaciones, si no se iban a tener en cuenta, un miembro del comit茅 las fue leyendo y a todo era que no.

En septiembre de este a帽o se formaliz贸 la venta de la empresa, y los trabajadores, creyendo en la buena fe de los nuevos due帽os nos dijeron que esper谩ramos antes de iniciar las huelgas, que estaban avisadas desde julio, que trat谩ramos de negociar con los nuevos jefes, cuando nos dimos cuenta que 铆bamos a seguir negociando con las mismas personas se lo dijimos al resto de la plantilla y nos expresaron su deseo de seguir esperando, a la par de escribir un correo a los nuevos para saber si todo iba a seguir igual, y s铆, nos dijeron que todo seguir铆a igual.

La huelga para forzar la negociaci贸n

La 煤ltima reuni贸n con la empresa, en la que mantuvo su bloqueo a la negociaci贸n del Pacto y de imposici贸n de sus propuestas regresivas para nuestros salarios y condiciones de trabajo la tuvimos el 26 de octubre, en esa ocasi贸n se les inform贸 que se iban a iniciar las huelgas para desbloquear la negociaci贸n, ellos nos pidieron tiempo, un mes, para ver si se pod铆a reconducir la situaci贸n, se les dijo que ya no hab铆a tiempo, y dos d铆as despu茅s se present贸 la convocatoria de huelga.

Esta es nuestra situaci贸n actual, en el mes de noviembre hemos realizado 9 jornadas de huelga, 7 de ellas los martes y jueves de cada semana y las dos 煤ltimas han sido contin煤as, lunes y martes, 29 y 30 de noviembre concretamente. El mes de diciembre que por calendario estaba previsto trabajar 14 d铆as, vamos a estar de huelga. De los 140 trabajadores de la Empresa, 20 est谩n de baja y de los 120 trabajadores restantes la huelga la est谩n secundando 80, llegando al 100% en la plantilla fija de producci贸n, tambi茅n en mantenimiento, almac茅n, I+D y control de calidad.

Durante los d铆as de huelga el comit茅 hemos entrado a comprobar que no se sustituyeran puestos de trabajo, y en dos de estas ocasiones nos ha reunido el jefe de planta para decirnos que si no paramos las huelgas durante una semana no se van a sentar a negociar, se les ha entregado el texto legal donde se prescribe su obligaci贸n de negociar durante el periodo de huelga, pero no est谩n por la labor, les mandamos un email solicitando una reuni贸n para negociar para el 30 de noviembre, pero no hemos recibido respuesta.

La plantilla ha decidido por primera vez en la historia de la empresa convocar huelgas por jornadas enteras, el paro en Diciembre va a ser total, hemos perdido el miedo y vamos a por todas, estamos determinados a defender nuestro Pacto de empresa, a convertirlo en un convenio, vamos a conseguir mantener el poder adquisitivo de nuestros salarios con el IPC y no aceptaremos ninguna rebaja de nuestros derechos actuales ni aumentos de jornada

Nuestros puntos, por los que estamos en huelga son dos, de todos (unos veinte) los que ped铆amos, y son estos:

1- SUBIDA DEL IPC, de la Comunidad Aut贸noma Vasca, que es donde est谩 la empresa.

2- REGISTRAR EL PACTO, esto es, convertirlo en convenio.

Comit茅 de empresa de Ethypharm, F谩brica de Bernedo en 脕lava-Araba. 6 de Diciembre 2021