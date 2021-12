–

Novaltia cuenta con 4 almacenes en Zaragoza, Calatayud, Vitoria y Lezama (nuestro almacén en Bizkaia). En total trabajamos 160 trabajadores, as. Las farmacias son los socios/dueños de la cooperativa y solo en Bizkaia son más de 200.

La larga y ardua negociación de nuestro convenio colectivo

La negociación de nuestro convenio muestra a las claras las enormes dificultades que tenemos los trabajadores para mantener y mejorar nuestras condiciones de trabajo y salarios. La reforma laboral permite a las empresas aumentar su rentabilidad a costa de la explotación descarada de la mano de obra. Nuestra situación es una muestra perfecta de la utilización de la reforma por parte de las empresas. También expresa la urgente necesidad de su revocación.

Nuestra lucha también manifiesta claramente a quien sirven las instituciones como la Inspección de Trabajo o los Tribunales , cuya obligación es hacer cumplir la legalidad vigente, nos hemos encontrado reiteradamente con retrasos injustificables en sus resoluciones, con multas irrisorias, con una actitud condescendiente y permisiva ante las vulneraciones de nuestros derechos cometidas por la empresa. Nosotros hemos finalmente recurrido a la lucha y llevamos en huelga dos años y medio para defender un empleo fijo, el poder adquisitivo de nuestros salarios y unas condiciones de trabajo dignas. Estas reivindicaciones, que nos parecen básicas, son intolerables para la dirección.

A continuación hacemos un relato cronológico de la negociación de nuestro convenio.

Tras la traumática bajada de salario de alrededor de un 30% que sufrimos hace 7 años y la importante merma en muchas condiciones que provocó la implantación del anterior convenio, la plantilla de Novaltia, con su nuevo Comité, creyó que ya era el momento para volver a tener un convenio justo y un salario digno.

Desde Febrero del 2018, ya con el convenio en ultractividad, (período en el que mantiene su vigencia) se intentó negociar un acuerdo con la empresa en el que la desaparición de la doble escala salarial, la no externalización de nuestras funciones y las mejoras económicas y de condiciones de nuestro convenio propio eran la columna vertebral de nuestras pretensiones.

No se llegó a ningún acuerdo y en Febrero del 2019 la empresa sustituyó el convenio propio que teníamos, al caducar la ultraactividad, y nos aplicó unilateralmente el estatal. Ese motivo sumado a los mencionados anteriormente provocó el inicio de la huelga en Julio del 2019.

Dos años y medio de huelga contra la intransigencia patronal

La huelga en Novaltia Bizkaia fue convocada el 22 de Julio de 2019 y está siendo secundada por 20 trabajadores de los 45 que hay ahora en la empresa. Con gran impacto en producción, donde están en huelga 18 de 24 trabajadores. Esta huelga coincidía con el traslado de la empresa del antiguo almacén de Zaratamo a uno nuevo y más robotizado en Lezama.

El Comité presentó su plataforma en la que destacaba recuperar convenio colectivo propio, eliminación de la doble escala salarial, la recuperación de la paga extra, no externalización, plus traslado, no despidos post traslado, reducción jornada anual, etc.

La empresa, por su parte, nos respondió diciendo que atender nuestras reivindicaciones tendría un efecto “contagio” en el resto de los trabajadores, y nos presentó una propuesta ofreciendo un plus de productividad variable que podía modificar o anular a su conveniencia y un plus traslado de poca cuantía.

Doble ruptura negociaciones por parte de la empresa

La dirección de Novaltia ha roto en 2 ocasiones la mesa de negociaciones. La primera fue en Noviembre del 2019. Tras la empresa condicionar la reanudación de las negociaciones al cese de concentraciones por parte de los huelguistas, el Comité, en aras de llegar a un acuerdo, atendió a esa petición y además trasladó a la empresa una nueva rebaja en sus pretensiones. La respuesta de la empresa fue ofrecer la oferta de siempre pero empeorada. En Mayo del 2021, y tras solicitar el Comité una reunión en el Consejo de Relaciones Laborales, – CRL – con el consejo rector, la empresa de nuevo rompió unilateralmente las negociaciones y volvió a exigir el cese de concentraciones.

Curiosamente, durante 29 meses de huelga, en las 2 ocasiones que más interés ha demostrado el Comité en rebajar sus pretensiones y desbloquear el conflicto, la empresa ha roto la mesa de negociaciones.

Líneas rojas en la negociación

Tras comprobar que el problema no es el dinero, decidimos analizar cuáles eran los conceptos que nos separaban y bloqueaban la negociación. Son los siguientes:

La empresa quiere El Comité de Huelga quiere Modelo de acuerdo Pacto de centro Convenio propio Formato subida salarial Plus de productividad variable Equiparación Complemento Personal fijo Externalización Libertad para externalizar No externalizar funciones principales Garantías empleo No garantiza y anuncia despidos Quiere garantizar los puestos de trabajo

Tras entregar este análisis de las líneas rojas en una reunión de negociación y ofrecer nuestras soluciones en 3 de los 4 puntos, la empresa aseguró coincidir en que esas 4 situaciones eran líneas rojas para llegar a un acuerdo pero que ellos no cedían ni negociaban en ninguna de las 4.

Situación económica real

El coste de personal en Bizkaia en 2012 era superior a 4.500.000€, con una plantilla de 100 trabajadores. En el 2019, y con 52 trabajadores, el coste ya había descendido a 1.360.000€. En la actualidad, somos 45 trabajadores en plantilla y los gastos rondan el 1.100.000€, suponiendo un ahorro anual de más de 260.000€ desde que comenzó la huelga.

Nuestra última propuesta, supone un gasto a la empresa de alrededor de 200.000€ anuales .Es decir, asumir este coste y acabar con el conflicto supondría menos gasto que el que la empresa ya se ha ahorrado en costes de personal desde que comenzó la huelga. Nunca se pondría en peligro la viabilidad de la empresa, como esta asegura.

Vulneraciones del derecho a huelga: la Inspección está con el patrón

El retraso sistemático de la actuación de la Inspección de trabajo a nuestras denuncias de vulneración del derecho de huelga favorece descaradamente la estrategia de la dirección de Novaltia .

En Julio del 2019 se denunció en Inspección de trabajo todas las irregularidades que entendemos que la empresa está cometiendo y que provocan una vulneración en el derecho a huelga de los trabajadores.

El informe salió en Marzo del 2020, 8 meses después de denunciar los hechos, permitiendo que la empresa minimizase cada día el impacto de la huelga y solo sancionando con muy poca cuantía la contratación y renovación de trabajadores de ETT durante el 2019.

En Junio del 2020 se denunció en inspección la contratación de trabajadores de ETT por las vacaciones de los huelguistas. La inspectora apuró los plazos y de nuevo 8 meses después sacó un informe donde no sancionó.

Finalmente en Marzo del 2021, tras pedir el cambio de inspectora de trabajo, se denunciaron hasta 7 situaciones distintas de vulneración del derecho a la huelga y de nuevo inspección elaboró un informe muy favorable para la empresa, llegando a realizar una visita al centro de trabajo sin avisar al Comité y con la presencia de la dirección de Zaragoza de la empresa.

Todas esas vulneraciones han sido demandadas y por ello existen bastantes procesos abiertos en los juzgados de los cuales las vulneraciones principales son:

Esquirolaje interno

Los mandos y directivos de Bizkaia trabajan sábados y festivos cuando nunca lo han hecho, han extendido sus horarios hasta alcanzar una media de 11 horas diarias y realizan las tareas de producción de los huelguistas.

Esquirolaje externo

En 2019 prorrogan los contratos de verano de los trabajadores de ETT hasta final de año por motivos inexistentes o mentiras.

En 2020, la estrategia que utilizan es sustituir los periodos de vacaciones de los huelguistas por trabajadores de ETT.

Desviación de trabajo a otros centros

Desvío de la recepción de mercancía al almacén de Zaragoza

Desde el comienzo de la huelga, se está desviando a otro centro una de las funciones principales que siempre se ha realizado en Bizkaia, ahorrándose la empresa alrededor de 8 puestos de trabajo a jornada completa.

Modificación sustancial de las condiciones de trabajo

Alteración continuada de horarios y turnos saltándose al Comité para minimizar el impacto de la huelga.

Novedades y gastos en estrategia empresarial

En Febrero de 2021 la empresa nos comunicó una modificación sustancial de las condiciones de trabajo donde asignaba a la mayoría de trabajadores huelguistas al inactivo y antiguo almacén de Zaratamo, anunciaba despidos para ese almacén y otorgaba premios de 300 mensuales a los trabajadores no huelguistas.

La dirección de Novaltia, en Marzo del 2021, se ha gastado voluntariamente alrededor de 110.000€ en atrasos de pluses y premios a plantilla no huelguista mientras no negocia un convenio de mejoras económicas con el Comité.

Los tribunales condenan a Novaltia por vulneración del derecho de huelga

A finales de Septiembre del 2021, El juzgado de lo social n.º 7 de Bilbao ha condenado a Novaltia constatando vulneración del derecho de huelga.

Se recurrieron tres modificaciones de condiciones de trabajo realizadas por Novaltia en marzo de 2021, y la sentencia, estimando parcialmente la demanda, admite la nulidad de 2 de ellas, señalando que la modificación de horarios supone vulnerar el derecho fundamental de huelga.

En Noviembre del 2021, de nuevo, Novaltia es condenada por vulneración del derecho a la huelga. La condena es en firme y trata sobre la contratación de trabajadores de ETT para sustituir las vacaciones impuestas a huelguistas durante el 2020, en la cual Inspección de Trabajo no vio vulneración.

Estas últimas modificaciones, avisos de despidos, sanciones muy graves, demandas a huelguistas por lo penal y las rupturas de la mesa de negociaciones, evidencian el desinterés por parte de la empresa en solucionar el conflicto. Confirman la teoría de que están dispuestos a hacer cualquier cosa antes que negociar con nosotros.

Movilizaciones

La plantilla manifiesta su determinación a mantener la lucha para conseguir un convenio colectivo, seguiremos con concentraciones en el almacén de Novaltia en Zamudio, mantendremos las visitas informativas y concentraciones en las farmacias socias y además, seguiremos esperando todos los viernes a las 12:00 concentrados en la Plaza Circular de Bilbao.

Desde hace tiempo estamos intensificando las visitas y concentraciones en las farmacias. Las farmacias tienen responsabilidad directa en esta inexplicable situación, ya que son dueñas de NOVALTIA. Solo en Bizkaia tenemos 200 farmacias que miran para otro lado en este conflicto, olvidando que la empresa les pertenece y que tienen el poder para unirse y solucionar esta huelga.