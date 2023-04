–

De parte de CGT Madrid Castilla La Mancha April 4, 2023

Real decreto 1698/2011, este real decreto permite solicitar el adelanto en la edad de jubilaci贸n a todas las personas trabajadoras que por sus condiciones laborales tienen una penosidad y peligrosidad perjudicadas por su trabajo reiterado

驴Otra huelga de transporte?

No, est谩 no es otra huelga de transporte, esta es la huelga de la CLASE TRABAJADORA del transporte, no de la patronal.

驴Ahora por qu茅?

Ahh , que no has o铆do nada verdad. Los medios de comunicaci贸n silencian siempre lo que no quieren que trascienda y por eso no te has enterado.

Llevamos solicitando a los diferentes gobiernos desde el a帽o 2010, el cambio en los coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilaci贸n de las personas trabajadoras en el transporte por carretera a una edad m谩s que razonable de 60 a帽os

驴No ten茅is otra manera que la huelga?

Nos hemos visto abocados a tomar esta medida porque ya hemos agotado todos los tr谩mites burocr谩ticos, nos hemos concentrado en todas las delegaciones de gobierno del territorio nacional, llevamos a fin una gran manifestaci贸n en las calles de Madrid acabando en el Congreso de los diputados.

Nos hemos reunido con varios diputados de diferentes tendencias pol铆ticas. Y caso omiso y alguno a nuestra solicitud y reivindicaci贸n

驴Y es legal esta huelga?

Esta convocada por un sindicato con representaci贸n estatal y es completamente legal.

Si eres una persona trabajadora del gremio apoya est谩 huelga y si no lo eres dif煤ndelo y ap贸yanos.

Descarga comunicado aqu铆