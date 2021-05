–

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) ha convocado huelga general en la provincia de C谩diz el pr贸ximo 18 de junio contra el cierre de Airbus Puerto Real, en defensa del empleo industrial sostenible y para poner freno a la precariedad galopante en las condiciones laborales y al desempleo.

Que el fin de esta convocatoria de huelga general est谩 constituido por el llamamiento a la participaci贸n reivindicativa de todos los trabajadores y trabajadoras sin distinci贸n alguna de situaci贸n laboral, sexo, edad o condici贸n social, en el 谩mbito descrito de la provincia de C谩diz ante la ausencia de medidas eficaces y eficientes para garantizar el futuro mediante compromisos de cargas de trabajo en el sector industrial, los altos niveles de desempleo, el anuncio de cierre de la factor铆a de Airbus Puerto Real, la grave situaci贸n de astilleros y todo el tejido industrial en general de la provincia, la precariedad latente y condiciones de trabajo paup茅rrimas que rallan en muchos casos el esclavismo en sectores como la hosteler铆a, el comercio, construcci贸n, limpieza,鈥 la grave situaci贸n de los servicios p煤blicos como la sanidad, la educaci贸n, los servicios sociales, el transporte, la emergencia social y ecol贸gica, las pol铆ticas de las administraciones de realizar un ERE encubierto con quienes llevan a帽os trabajando en fraude de ley haciendo pagar a las trabajadores lo que 煤nicamente son responsabilidades y mala gesti贸n de la clase pol铆tica cuyos mejores exponentes son la Diputaci贸n y m煤ltiples ayuntamientos de la provincia, la ineficacia por parte de los Gobiernos a la hora de desarrollar y aplicar pol铆ticas p煤blicas reales y eficaces para la defensa de los Servicios P煤blicos, que pongan fin al fraude en la contrataci贸n en las administraciones y empresas p煤blicas y terminar con la privatizaci贸n de servicios p煤blicos a trav茅s de contratas y subcontratas鈥, dar fin a la desigualdad en el 谩mbito laboral y econ贸mico y social de las personas trabajadoras en las empresas auxiliares de la industria, garantizar las medidas preventivas que protejan la vida y la salud laboral de todas y todos, 鈥, por lo que las trabajadoras y trabajadores se ven obligados a defender sus intereses mediante esta declaraci贸n de huelga legal y una movilizaci贸n general de toda la provincia de C谩diz.

Esta convocatoria, igualmente, se realiza para apoyar el nuevo plan de movilizaciones acordado por la asamblea de trabajadores/as de Airbus y sus empresas auxiliares que tras manifestarse las semanas previas en Puerto Real, C谩diz y Getafe pondr谩 colof贸n con esta huelga general de todos los sectores de la provincia de C谩diz.

Por ello desde CGT se hace un llamamiento a todas las organizaciones sindicales y sociales y a la ciudadan铆a en general a sumarse a la huelga general el pr贸ximo 18 de junio y a acudir a la manifestaci贸n para respaldar la ejemplar lucha que vienen realizando la asamblea de trabajadores/as de Airbus y de las empresas auxiliares que llevan m谩s de un mes acampados/as a las puertas de la factor铆a puertorreale帽a y manteniendo constantes movilizaciones ante el vergonzoso acuerdo de las

La asamblea de trabajadores/as est谩 demostrando que no se rinden y que no van a aceptar el cierre de Airbus Puerto Real siendo un ejemplo de dignidad y lucha para todos/as. Ni la Bah铆a, ni la provincia de C谩diz pueden permitirse el cierre, no se puede perder ni un solo empleo industrial m谩s. La provincia de C谩diz tiene las mayores tasas de paro de todo el estado. No podemos olvidar todo el proceso de reconversi贸n del sector naval que lo han dejado reducido a su m铆nima expresi贸n, los cierres de Tabacalera, de General Motors/ Delphi, de Ford electr贸nica/Viste贸n, de la precariedad laboral y las listas negras en las subcontratas, etc.

No podemos aceptar la disyuntiva a que se est谩 abocando a la ciudadan铆a gaditana, precariedad laboral en el sector servicios del turismo o exilio.

Por eso esta huelga no es solo contra el cierre de AIRBUS se trata de una movilizaci贸n para luchar por un empleo digno, por la eliminaci贸n de la precariedad laboral, por la defensa de los servicios p煤blicos, por el derecho a vivir dignamente en la provincia de C谩diz por el mantenimiento de la escasa industria (social y ambientalmente sostenible), lo que implica plantear un nuevo modelo productivo y laboral sin precariedad. Una precariedad laboral que afecta a todos los sectores, desde el metal, pasando por los servicios p煤blicos hasta la hosteler铆a, el comercio, la construcci贸n鈥

AIRBUS Puerto Real no se cierra.