De parte de Círculo Ácrata November 2, 2022 188 puntos de vista

Hoy, todo se vuelve más claro. Todos nosotros, que ya hemos perdido mucho en las últimas décadas, ya no podemos equivocarnos. Los tiempos que se abren serán, cada día un poco más, aquellos en los que la vida cotidiana se reducirá a la lucha por la supervivencia.

No estamos hablando aquí de la supervivencia equipada y climatizada que era la de los años sesenta; no, se trata de la supervivencia más cruda, cuando la vivienda, la comida, el trato ya no son evidentes. No más sociedad bajo el talón de hierro de los neoconservadores, sólo individuos atomizados, sometidos a la férrea Ley de la Economía y condenados a ser nada más que depredadores o presas, esclavos en todo caso.

Sería inútil enumerar los múltiples ataques que ya hemos tenido que soportar, están muy presentes en nuestra mente. Si persistimos en combatir cada uno de ellos, uno tras otro, como un paciente que combatiría los síntomas de la enfermedad sin echar de raíz el mal, seremos derrotados. Es en estas luchas, ciertamente justificadas, pero demasiado fragmentadas y a menudo ingratas, que hemos dejado muchas de nuestras fuerzas en estos últimos años. El peso de esta especie de “rutina de lucha”, con al final, en el mejor de los casos, la única perspectiva de no retroceder demasiado, ha desanimado a más de uno.

¡No retrocedas demasiado! ¡Mientras a nuestro alrededor un desastre social pero también ecológico sin precedentes está produciendo sus primeros efectos! Mientras los que escriben la historia hoy mientras nos la cierran implacablemente, atrapan nuestras vidas en un dispositivo, cercano o internacional, ¡siempre más peligroso, siempre más delirante!

La situación actual es demasiado grave para que perdamos la oportunidad de unirnos no para una alianza de conveniencia, sino para una lucha que promete ser larga y difícil. No es la simple suma de reivindicaciones limitadas lo que permitirá esta unión, sino la conciencia de que estamos en un momento clave. Si los poderes son capaces de imponer su dictado, que ya ha demostrado ser tan destructivo en los últimos años, toda nuestra capacidad de lucha en los años venideros se verá reducida.

Todos tenemos en mente aquellos días de acción efímera que han marcado los últimos años y el papel nefasto que han jugado en el desarrollo de un movimiento de huelga general. Hoy, no podemos permitirnos que nos impongan este falso ritmo. Nuestra participación en una huelga de un día fijada con mucha antelación sólo puede preverse en la medida en que, también con mucha antelación, todos tengamos en cuenta que tendrá que ser el inicio de un movimiento a la altura de la apuesta.

¡VIVA LA HUELGA GENERAL ILIMITADA!

Fuente: Grupo magisterial revolucionario Vingtras. Difundido por la iniciativa anarcosindicalista CNT-AIT Allier en la manifestación del 29 de septiembre de 2022.