¿HUELGA ILEGAL?

Pues no, resulta que la huelga no era ilegal y la marcha al Ministerio tampoco. Pero eso t煤 ya lo sab铆as, simplemente necesitabas que se te diese una excusa a la que agarrarte para no hacer ni la huelga ni la marcha. Y si te hab铆amos dejado claro que la huelga era legal, dio igual, te agarraste a cualquier otra excusa; que no es una convocatoria unitaria; que el mes铆as del Comit茅 Interempresa me ha dicho que no haga huelga porque todo est谩 solucionado; que el empleo est谩 asegurado鈥 daba igual, necesitabas algo donde excusarte para no tener que hacer el esfuerzo de secundar una huelga y un marcha al Ministerio. Porque no te enga帽es, aunque la huelga la hubiese convocado el todopoderoso Comit茅 Interempresas o incluso tu sindicato en solitario, habr铆as estado jodido de tener que hacerla. Y la hubieras hecho a rega帽adientes pensando que vaya puto marr贸n en el que te hab铆an metido los dichosos gaditanos. Claro majo, una huelga no es plato de buen gusto para nadie, 驴o te piensas que los cientos de trabajadores y trabajadoras del sur que se chuparon toda la noche en bus para estar aqu铆 a primera hora para hacer la marcha hasta el Ministerio con la consiguiente vuelta a sus casas tras acabar, lo hicieron porque era 鈥渃hupiguay鈥?

Simplemente has preferido elegir la opci贸n m谩s f谩cil y c贸moda. Porque eres insolidario. T煤 sabes que existe un problema en Puerto Real y en toda la Bah铆a de C谩diz, sin embargo, no has hecho el m谩s m铆nimo ejercicio de empat铆a, y mira que tuviste la oportunidad el viernes por la ma帽ana cuando te pod铆as haber acercado a la puerta para que te informasen de c贸mo est谩n viviendo el problema y preguntarles c贸mo se encontraban. Pero claro, eso hubiese sido encontrarte de frente con la dignidad de quien defiende, no tanto su puesto de trabajo, sino el futuro de toda la clase trabajadora y de las generaciones venideras de una comarca devastada por a帽os de desindustrializaci贸n, y eso te habr铆a avergonzado a ti que s贸lo miras tu ombligo madrile帽o.

La ma帽ana del viernes cuando en la entrada a la factor铆a te informamos de que esta huelga hab铆a sido una decisi贸n tomada en asamblea por la plantilla de Puerto Real y que la cobertura de la huelga la hab铆a dado CGT, tu preferiste decirnos que hab铆a que tener empat铆a con la gente que quer铆a trabajar porque llevabas una hora y media de caravana. Pues bien, aquellos que defienden el traslado de trabajadores de Puerto Real a Sevilla, que sepan que esa misma hora y media que tardaste de m谩s el viernes, es la misma hora y media de m谩s que tardar谩n todos los d铆as las compa帽eros trasladados. Una vez m谩s, miraste tu ombligo madrile帽o.

Y para aquellos que te han contado que el problema est谩 resuelto, p铆deles que te ense帽en el papelito donde dice que Puerto Real no se cierra y seguir谩 siendo centro productivo de Airbus, pero ya sabemos que aunque no veas el papelito, prefieres creer la versi贸n m谩s c贸moda para ti. La huelga la cuestionas, y sin embargo, que todo est谩 solucionado aunque sepas que es mentira, no lo cuestionas.

Para terminar, decirte, que hay que ser muy ingenuo si piensas que el cierre de una planta como la de Puerto Real, que es la que m谩s capacidad tiene de absorber nuevos paquetes de trabajo (por su salida al mar) no es sintom谩tico del modelo productivo que Airbus est谩 implementando a nivel Estatal, d贸nde lo que se priorizar谩 ser谩 la subcontrataci贸n y la externalizaci贸n. O 驴acaso piensas que todos los puestos de trabajo que se han destruido en los 煤ltimos meses y los que se destruir谩n, se van a recuperar?

Por suerte, somos muchas las que creemos en la solidaridad entre trabajadores/as, de ah铆 el 茅xito de esta huelga y de la marcha al ministerio, por este motivo nos gustar铆a agradecer a todas esas personas su esfuerzo, su solidaridad y sus ganas de luchar. Gracias a esto, estamos seguros/as que las pr贸ximas movilizaciones ser谩n a煤n mejor, como la del viernes d铆a 18, en la Huelga General de C谩diz con Marcha desde la f谩brica al centro de la ciudad (desde la zona centro fletaremos autobuses) que tambi茅n est谩 debidamente legalizada en todos los centros de Airbus Espa帽a.

El d铆a que pudimos vivir junto a los compa帽eros y compa帽eras de Puerto Real es y ser谩 imborrable.

