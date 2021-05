¡¡¡MAS DE 70.000 VECINOS AFECTADOS!!!

Huelga Indefinida desde el 6 de abril de los carteros y carteras de la Unidad de Reparto Nº 4 de Sabadell. Más de 70.000 vecinos afectados y más de 70.000 objetos postales acumulados y 28 días de huelga no son suficientes para que correos se siente a negociar. Los barrios de Sabadell afectados son: Can Rull, Can Lloch, Can Oriach, La Concordia, Can Puigjaner, Torregitard. Sant Julia, La Planada, Can Deu, etc.

Entre los objetos acumulados hay cartas dirigidas desde los Hospitales, resoluciones de seguridad social relativas a pensiones y ayudas sociales, recibos de la luz lo que puede provocar cortes de suministros, tarjetas de transporte público de escolares, etc. Es decir no se está repartiendo correspondencia importante para l@s vecinos. Exigimos solución a correos.

Con esta huelga pretendemos que se resuelva varios de los problemas endémicos que vamos arrastrando desde hace tiempo: de 26 carter@s que deberían de haber como plantilla estable solo hay 18, lo que provoca cargas desproporcionadas de trabajo, repercutiendo en la salud y en el servicio público universal que la empresa ha de garantizar a tod@s por igual también se está sancionando a trabajador@s por no poder asumir las sobrecargas de trabajo.

Hemos denunciado en Inspección de trabajo a Correos por esquirolaje ya que, tras la convocatoria de la huelga, está desviando el trabajo de los huelguistas hacia otros centros de trabajo e incluso contratando personal en otras carterías para redirigir la faena de los huelguistas.

En manos de correos esta el desbloquear esta situación, saben cuál es la solución, ni más ni menos que garantizar lo que la legislación les obliga y que incumplen constantemente y solucionar el resto de problemas existentes.

Hemos recibido el apoyo de las diferentes asociaciones de vecinos, hemos hecho llegar nuestras reivindicaciones a los diversos grupos políticos de la ciudad para que se comprometan a hacer cumplir a correos sus obligaciones con la población. Estamos realizando concentraciones a diario ya sea en Sabadell o en Barcelona para dar a conocer este conflicto. La CGT damos el apoyo a las reivindicaciones de la plantilla de Correos de la Unidad de Reparto de Sabadell, mostramos nuestra solidaridad y estaremos en aquellas movilizaciones que convoquen, como hemos hecho hasta ahora.

Sabadell a 4 de mayo de 2021