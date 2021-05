Sindicatos han convocado una huelga indefinida en Correos de Iruñea exigiendo “que se cubran todos los puestos de trabajo todos los días”. En un comunicado, CGT denuncia que las plantillas son insuficientes, que debería haber más contrataciones mientras se multiplican las tareas extras que deben realizar los y las trabajadoras, lo que está aumentando el estres de la plantilla.

Lo que pedimos a Correos, es algo tan justo y esencial, como que se cubran todos los puestos de trabajo, todos los días.

Desde hace ya tiempo, y cada vez con más intensidad, la empresa pública Correos está aplicando un recorte abusivo en los gastos de personal.

Las plantillas son claramente insuficiente para realizar las tareas encomendadas. No se cubren todos los puestos de trabajo. La contratación está en mínimos, y los recargos (tareas extra por no cubrirse las ausencias) son cada vez más numerosos y de mayor calibre. Este panorama no es nuevo, viene de hace mucho, pero se está agudizando claramente en los últimos tiempos. Los ritmos y las cargas de trabajo son ya insoportables para l@s trabajador@s, y las situaciones de estrés laboral se extienden entre l@s compañer@s. Se han sobrepasado todos los límites de lo tolerable. La plantilla dice ¡BASTA!.

Correos aprieta y aprieta, como si fuéramos tornillos,.. y hemos hecho ¡krak!.

Queremos recuperar la dignidad en nuestro trabajo, dejar de ir con la lengua fuera, sin resuello, para poder atender en buenas condiciones a la ciudadanía.

Somos un servicio público, y como tal, exigimos al Estado una financiación suficiente.

La falta endémica de plantillas adecuadas en Correos se traduce en una continuada pérdida de calidad del servicio postal. Se puede dejar días y días sin correo a una parte de la población, ¡y no pasa nada!.

Ayer fuimos citados en el Tribunal Laboral de Navarra, a un acto de conciliación previo a la huelga (previamente solicitado por los sindicatos), y la parte empresarial no se presentó. Correos demuestra, de este modo, su nula voluntad de negociar y llegar a acuerdos con l@s trabajador@s.

Desde aquí queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía, a su solidaridad, comprensión y apoyo.

Todos juntos podemos lograr un servicio postal público, asequible y de calidad, que garantice un trabajo digno para l@s emplead@s y una buena atención a la ciudadanía, tal y como reconocen las leyes en vigor.

