De parte de CGT El Picador June 19, 2023 320 puntos de vista

Desde el inicio de nuestros pasos como representantes sindicales de CGT en Coritel, ahora Tecnil贸gica, nuestra principal reivindicaci贸n hist贸rica ha sido proponer a la empresa la implantaci贸n de un mecanismo salarial corrector, para compensar las p茅rdidas de poder adquisitivo anuales que se producen con las subidas del IPC, es decir , una subida salarial m铆nima homog茅nea para toda la plantilla y el fin de las subidas 0,0%.

Como habr茅is podido sufrir en vuestras propias carnes, estos 煤ltimos a帽os se ha producido una subida salvaje de los precios en todos los sectores, en especial en los de alimentaci贸n, energ铆a, carburantes y vivienda.

鈼 Subidas IPC: + 15,1% desde enero de 2020.

鈼 Subida Euribor: +4% desde enero 2020, 4400 鈧 incremento en hipoteca media.

鈼 Gasto medio por hogar incrementado en 6.616鈧 anuales desde enero de 2020.

A esta situaci贸n hay que sumarle la fant谩stica situaci贸n econ贸mica de nuestra empresa, que ha batido r茅cords hist贸ricos de facturaci贸n y beneficios durante 2 a帽os consecutivos (2021 y 2022), aumentando de manera espectacular sus cifras de negocio.

鈼 Beneficios 50 millones de 鈧 en FY22, un 70% de incremento.

鈼 Ingresos 513 millones de 鈧 en FY22, un 30% de incremento.

Para poner la guinda, no nos podemos olvidar del nuevo Convenio Colectivo firmado por UGT y CCOO con una actualizaci贸n a la baja de las ya de por s铆 tristes tablas salariales, actualizaci贸n, que en el 99,9% de los casos no supondr谩 cobrar ni un euro m谩s a fin de mes, ya que nuestro 鈥渕agn铆fico鈥 convenio permite que dicha actualizaci贸n sea absorbida.

驴Qu茅 ha hecho la empresa para ayudarnos?

Lo de siempre, mirar para otro lado, contenci贸n salarial, con un incremento muy por debajo del IPC para los afortunados o directamente sin subida salarial para la mayor铆a de la plantilla, lo que provoca una hemorragia de bajas voluntarias entre nuestr@s compa帽er@s, unos 1300 el 煤ltimo a帽o.

Toda esta situaci贸n ha provocado que varias Secciones Sindicales de CGT de distintas empresas del sector TIC hayamos solicitado a nuestras compa帽铆as abrir mesas de negociaci贸n salarial, con la finalidad de encontrar soluciones que pongan fin a esta situaci贸n insostenible para tod@s.

Nuestr@s compa帽er@s de Alten,Getronics y DXC, tras la negativa obtenida de sus empresas a la negociaci贸n, han realizado una serie de acciones sindicales (asambleas, encuestas, concentraciones) , que desembocaron en una convocatoria de huelga en sus empresas el pasado 16 de Junio y una concentraci贸n en el edificio de Telef贸nica Gran V铆a 28.

Desde la Secci贸n Sindical de CGT de Tecnil贸gica apoyamos a nuestr@s compa帽er@s en esta jornada de huelga, hay razones m谩s que justificadas para su convocatoria, e iniciamos dentro de nuestra compa帽铆a la misma hoja de ruta.

De momento no podemos daros buenas noticias, la empresa nos ha negado la posibilidad de abrir una mesa de negociaci贸n salarial, alegando que ya tienen una pol铆tica de revisi贸n salarial, pol铆tica que no incluye una actualizaci贸n salarial m铆nima y homog茅nea para la totalidad de la plantilla, y que por lo tanto, no soluciona el problema planteado.

Con unidad, organizaci贸n y compromiso podemos conseguir lo que leg铆timamente nos pertenece, es el momento de decir BASTA.