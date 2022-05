–

De parte de CNT Sevilla May 8, 2022 216 puntos de vista

Soy trabajador del sector de las comunicaciones y atenci贸n al cliente. Teleoperador. Mi trabajo desde hace los suficientes a帽os ha consistido en hablar con gente. O bien para venderles cualquier producto de cualquier multinacional, o bien atender a los clientes de dichas multinacionales.

Tengo el trabajo con m谩s baja aceptaci贸n social, casi. Y sin embargo, uno de los trabajos m谩s ofertados y extendidos en mi ciudad y mi pa铆s. Todos conocemos a alg煤n compa帽ero de oficio.

Me llegan noticias de que se han convocado huelgas, as铆 en plural. Varios sindicatos est谩n muy preocupados por las carencias y abusos del sector. Veamos primero las carencias de las que hablan, y luego de lo que hacen o piden.

Luc铆a (nombre falso), es una compa帽era de 36 a帽os con dos hijas a su cargo, y cobra la friolera de 700鈧 trabajando cinco horas al d铆a. Entra a las diez, sale a las tres y se le hace dif铆cil la conciliaci贸n laboral, pero es que se empieza a emitir a esas horas, para no molestar a los clientes. Emite una media de trescientas llamadas al d铆a, lo que hacen unas sesenta cada hora. Le cronometran cada llamada al segundo de tal forma que a los 30 segundos, ya deber铆a saber el nombre de a quien est谩 llamando. Cuando no lo consigue, oye a su coordinador dici茅ndole que acelere y se concentre. Sesenta veces a la hora. S贸lo cinco minutos de esa hora son para que recupere el resuello. Cronometrados tambi茅n. Si llega segundos tarde: ya tiene en la pantalla un mensaje de su supervisora con un amenazador 鈥渜ue sea la 煤ltima vez鈥. Dispone de unos 10 minutos extra para su descanso. Porque llamar a ese tiempo 鈥渧erg眉enza鈥 sonaba raro. Y no te pases del tiempo. O ya sabes lo que hay. Tiene, a su vez; y de forma completamente injustificada legalmente hablando, un grupo de whatsapp con su coordinador y sus compa帽eros en el que le mensajean desde media hora antes de entrar, y escriben aun habiendo salido. As铆 cada d铆a. No se me olvida comentar que cada dos semanas le examinan sobre si dice un argumentario correctamente y cumple con los objetivos/ventas del periodo. Y por 煤ltimo, pero incluso m谩s da帽ino para Luc铆a: la cultura del Esfuerzo. Si no vendes no es porque no digas lo que te ordenan que digas, es porque no te lo crees. El fallo siempre es tuyo.

驴Mantenerse con 700 euros y pasando por este calvario? Pues Luc铆a es una de nosotras. Todos estamos as铆. Aquellos con m谩s de seis horas al d铆a (30h semanales) tienen un descanso de veinte minutos. Maravilla. Los de 8 horas no existen (40h semanales) porque las empresas le rebajan una hora (39h semanales) y as铆 evitan la Jornada Completa.

La empresas como la m铆a se nutren de la esperanza de sus trabajadores. Les ponen como 鈥減remio鈥 el aumento de horas, pausas extras de cinco minutos, regalarles unos bol铆grafos de aquello que venden鈥 O cosas m谩s grandes: viajes, incentivos de dinero, m贸viles o mochilas鈥 Pero. PERO. Las bases de datos son retocadas diariamente para imposibilitar dichos sucesos. Y la culpa es del trabajador. La culpa es m铆a. Y no digas que est谩s sindicado pues no habr谩 horas, ni dinero, ni viajes ni descansos, ni nada. Sindicalista.

As铆 es nuestro d铆a a d铆a. Pero hoy vienen los se帽ores de CCOO, UGT y CGT (los tres m谩s representativos) y nos dicen que vamos a la huelga. Porque estamos como estamos y claro, hay que cambiar las cosas. J谩. Mienten. Y en nuestras caras.

Estos sindicatos pueden y forman comit茅s. Se re煤nen con las empresas de todo el sector para defender a los trabajadores. Pero no. Lo hacen por las subvenciones que les da el Estado por tener m谩s o menos afiliados. Y mis compa帽eros de CGT y CCOO (los que est谩n en mi empresa) lo 煤nico que quieren es liberarse horas. Quieren no trabajar. Y les entiendo, ojo. Soy v铆ctima de mi sector. Pero ellos no trabajan. Se venden por no trabajar. Admiten esas horas para irse un viernes antes. Para no coger o emitir llamadas 10 horas a la semana (o m谩s, que s茅 de buena mano que hay quien lleva dos a帽os sin pegar palo al agua). O tienen la desverg眉enza de decir 鈥渕e formo con material de mi sindicato en mis horas laborales鈥 sin que se les caiga la cara. Me venden a m铆 y a Luc铆a por ser nuestros representantes. Los de CCOO al completo negociaron un acuerdo por el Teletrabajo por debajo de lo que ped铆an ellos mismos a nivel nacional. Permitieron que compa帽eros de una campa帽a en concreto estuviesen m谩s de 10 meses sin sus pausas de 5 min a la hora. Casi un a帽o. Y como estos, ejemplos vergonzantes diarios.

驴Por qu茅 conozco todo esto? Porque hay elecciones en el mes de Junio para formar un Comit茅. Y, como simios enfadados, lanzan sus deposiciones y acusaciones los unos a los otros. Y claro, Luc铆a y mis dem谩s compa帽eras, no saben a qu茅 agarrarse.

Yo, para desgracia de ambas secciones, s铆 s茅 a qu茅 agarrarme. Yo soy el secretario de la secci贸n de CNT. Nosotras sabemos bien qu茅 se debe hacer. Y no, no es negociar a trav茅s de vendidos en un comit茅. Se negocia cara a cara. Problema a problema. Demanda a demanda. Discusi贸n a discusi贸n.

Yo no me libero. Entro a mi hora, hago mi trabajo y salgo a mi hora. Y despu茅s: lucho por mis compa帽eros. Yo no quiero privilegios. No los necesito. Tengo a mi secci贸n. Ellas dan la cara y vienen conmigo a cada reuni贸n. Les hablamos a la empresa y a sus directivos de t煤 a t煤. Con educaci贸n, firmeza y derecho.

En la 煤ltima reuni贸n para las futuras elecciones, osaron dos afiliadas de CCOO (que apenas se les ha visto el pelo en dos a帽os) espetarnos que, y cito: 鈥aqu铆 nunca hubo inter茅s en hacer un comit茅 de empresa-. Es que no era, es, ni ser谩 necesario. Y ganamos nuestros derechos o discutiendo o en el juzgado o peleando contra ellos en manifestaciones. Cuando nos hicieron un ERE, perdieron. Y si no hubiese sido por la compa帽era de CNT (que nos defendi贸 hasta el final) y una firma no deseada por CGT de uno de sus afiliados; ahora estar铆amos en la calle.

Luc铆a y yo, al igual que Gonzalo, Claudia, Saray, Miguel, etc鈥 Da igual si estamos afiliados o no; no queremos m谩s enga帽os. No quiero que me venga un pol铆tico de CGT, CCOO o UGT a hablarme de clase obrera, esfuerzo conjunto o huelga. SI NO COGES LLAMADAS, NO TIENES DERECHO A REPRESENTARME.

Mi secci贸n seguir谩, como hasta ahora mismo, siguiendo nuestros principios de Acci贸n Directa, Apoyo Mutuo y Sin Liberados. Somos CNT. Tus compa帽eras.

脕ngel Hern谩ndez Iglesias, compa帽ero de CNT