–

De parte de Todo Por Hacer March 6, 2023 732 puntos de vista

A lo largo de los 煤ltimos dos meses, cientos de miles de personas en el Reino Unido y Francia se han unido a las huelgas convocadas, han paralizado la econom铆a y han tomado las calles. Lo hacen para protestar contra la carest铆a de la vida, para mostrar su rechazo al retraso de la edad de jubilaci贸n y reivindicar subidas salariales. Y con ello nos han mostrado que, ante los recortes en derechos laborales, debemos plantar cara y pararlo todo o, de lo contrario, nadie nos escuchar谩. Y es que la huelga y la movilizaci贸n son las herramientas de las que dispone la clase obrera. Prueba de ello son todos los derechos sociales y laborales que poseemos, los cuales son el fruto de la lucha y la autoorganizaci贸n.

En el otro lado de la balanza, la patronal, los empresarios y los ricos cuentan con lobbies para presionar a los gobiernos y con medios de comunicaci贸n para moldear el sentido com煤n predominante e interiorizar los valores del capitalismo. Si pensamos que no hay dinero suficiente como para pagar las pensiones y que no queda m谩s remedio que trabajemos hasta morir, es porque los medios no nos permiten imaginar otras soluciones alternativas. Frente a su arsenal econ贸mico, pol铆tico y medi谩tico, la 煤nica opci贸n que nos queda es salir a la calle y negarnos a seguir el guion que nos est谩n escribiendo.

La huelga en el Reino Unido contra el precio de la vida

El Reino Unido lleva asistiendo a un elevado nivel de convocatorias de huelgas desde el mes de noviembre de 2022. La tasa de inflaci贸n se situ贸 el pasado mes de diciembre en el 10,5% y la clase trabajadora del Reino Unido ha sufrido el mayor descenso en su poder adquisitivo de los 煤ltimos veinte a帽os, cayendo los sueldos reales en torno a un 3% entre abril y junio de 2022. Adem谩s, la factura de la luz aument贸 una media del 54% en abril y del 80% en octubre del a帽o pasado.

Todo esto, unido a un sentimiento de confianza traicionada en la sociedad brit谩nica respecto de sus pol铆ticos a consecuencia del Brexit 鈥 al fin y al cabo, sus promotores aseguraron que el Reino Unido se volver铆a un pa铆s mucho m谩s rico al dejar de 鈥渞egalar dinero a Europa y a los inmigrantes鈥, pero la salida de la UE no ha generado m谩s que crisis de suministros, encarecimiento de los alimentos y de las fuentes de energ铆a y tensiones indeseadas en Irlanda del Norte 鈥 ha desembocado en grandes protestas, especialmente en el sector p煤blico y en la industria ferroviaria.

El pasado 1 de febrero, medio mill贸n de brit谩nicas participaron en la jornada de huelga contra los altos costes de vida. Colegios cerrados, trenes paralizados y retrasos en los aeropuertos marcaron la t贸nica de la mayor movilizaci贸n laboral en el Reino Unido desde hace m谩s de una d茅cada. Seg煤n datos oficiales, unas 100.000 funcionarias, las conductoras de tren de 14 operadores, 70.000 profesoras universitarias y 300.000 maestras de escuela han secundado los paros que reclamaban mejoras salariales para hacer frente al encarecimiento de la vida.

Frente a estas movilizaciones masivas, el gobierno del primer ministro Rishi Sunak 鈥 una de las personas m谩s ricas de su pa铆s y tremendo neoliberal de pacotilla 鈥 ha optado por no intervenir y dejar que sea la mano invisible del mercado la que solucione todos los problemas. Su pol铆tica es de l铆nea dura contra las huelguistas, neg谩ndose a negociar e incluso a reunirse con dirigentes sindicales. En su opini贸n, unos salarios m谩s altos acelerar铆an la inflaci贸n, opina que la situaci贸n de las trabajadoras ferroviarias no es su responsabilidad y que solo se podr铆a aumentar el sueldo de sanitarias y otras funcionarias p煤blicas mediante la subida de impuestos, algo de lo que est谩 completamente en contra. Tambi茅n ha manifestado estar dispuesto a movilizar al ej茅rcito para sustituir a las huelguistas en algunos sectores y en las 煤ltimas semanas ha acelerado la aprobaci贸n de un proyecto de ley que imponga unos servicios m铆nimos en el transporte.

Huelgas en Francia contra el retraso de la edad de jubilaci贸n

Al cierre de esta edici贸n, Francia ha vivido ya cuatro jornadas de huelga (dos en enero y dos en febrero) como respuesta a la tramitaci贸n parlamentaria de la reforma del sistema de pensiones de Emmanuel Macron. El proyecto de ley, que es la principal medida de su segundo mandato, retrasa la edad de jubilaci贸n de los 62 a los 64 a帽os y adelanta ocho a帽os antes de lo previsto la exigencia de 43 a帽os cotizados para poder optar a cobrar la pensi贸n completa. Macron y su ejecutivo sostienen que es una reforma necesaria para mantener la viabilidad del sistema de pensiones teniendo en cuenta el envejecimiento creciente de la poblaci贸n. Pero los sindicatos 鈥 incluso los m谩s moderados 鈥 recuerdan que el sistema de pensiones sigue siendo sostenible porque en 2021 tuvo un excedente de 900 millones de euros y en 2021 de 3.200 millones. Adem谩s, explican que la reforma perjudicar谩 a las personas sin estudios, que hayan empezado antes a trabajar y que hayan desempe帽ado empleos precarios.

Lo cierto es que Macron no cuenta con la mayor铆a parlamentaria suficiente como para aprobar la reforma por su cuenta, por lo que tiene que pactar con otras fuerzas. Los partidos de izquierda y de extrema derecha han manifestado su rechazo 鈥 estos 煤ltimos propusieron que se sometiera a refer茅ndum 鈥 por lo que sus aliados m谩s probables son los Republicanos del partido de Sarkozy, la cuarta fuerza parlamentaria. Por eso, sabedores de que con una gran movilizaci贸n popular podr谩n asustar a los Republicanos y obligarles a votar en contra de la reforma, los sindicatos lo est谩n dando todo en la calle.

En un comunicado de la Union Communiste Libertaire (UCL) de finales del mes de enero, publicado en castellano en el portal A las Barricadas, las compa帽eras se lamentan por lo cortoplacistas y poco ambiciosas que son las reivindicaciones de la mayor铆a de sindicatos: 鈥La intersindical [la coalici贸n de sindicatos del Estado franc茅s] se aferra a dos denegaciones: la de 64 a帽os y la de trimestres adicionales. Es lamentable que la plataforma no sea m谩s ofensiva, pero as铆 son las cosas. [鈥 El objetivo es simple y claro: la retirada de la ley. Retirada que s贸lo se conseguir谩 al precio de una huelga masiva y duradera. [鈥 Nuestro objetivo es desarrollar una huelga masiva y duradera mediante la actividad sindical unitaria combinada con la autoorganizaci贸n de los trabajadores. En una huelga general sostenible, cada rama profesional, cada empresa vive y desarrolla el conflicto seg煤n su propio ritmo鈥. En el mismo texto, la UCL reflexiona sobre las luchas que nos puede deparar el futuro: 鈥una vez retirada la ley, 驴qu茅 reivindicaciones adicionales deben hacerse? 驴Y si la huelga contin煤a? 隆Se plantea la cuesti贸n del poder, de la expropiaci贸n patronal, de la autogesti贸n de las empresas y de la sociedad! Sin maximalismos ni dogmatismos, 茅stas son tambi茅n las preguntas que hay que responder鈥.

Las cuatro jornadas de huelga han logrado convocar a m谩s de un mill贸n de personas cada una. Como ha sucedido en Gran Breta帽a, los paros han afectado principalmente al transporte p煤blico y la ense帽anza. Se han suprimido entre la mitad y el 80% de los trenes de cercan铆as de Par铆s, el 20% de los vuelos previstos del aeropuerto de Orly y la mayor铆a de l铆neas de metro de la capital francesa.

En lo que respecta a la energ铆a, la el茅ctrica estatal EDF redujo la producci贸n en cerca de 4.500 megavatios durante la huelga. Explica Catalina Garc铆a en el programa 2脳70 del podcast La Base que 鈥esto forma parte de la que ha sido bautizada como la estrategia de Robin Hood por sindicalistas de CGT: al mismo tiempo que facilitaban energ铆a a edificios de especial importancia como hospitales o locales sindicales, cortaron el suministro el茅ctrico de la oficina de un legislador de Macron durante varias horas鈥.

驴Y a este lado de la frontera?

Mientras en Francia se lucha por evitar que la edad de jubilaci贸n se retrase a los 64 a帽os, en el Estado espa帽ol ya la tenemos en 67. Y no contentos con eso, a finales del mes de febrero el C铆rculo de Empresarios propuso retrasarla hasta los 72. Y pese a ello no arde todo gracias a que nos han convencido que mantener el sistema de pensiones es 鈥渋nsostenible鈥. Veamos algunos titulares: 鈥淟as pensiones p煤blicas ser谩n insostenibles aunque se suba la edad de jubilaci贸n鈥 (El Espa帽ol), 鈥淓l sistema de pensiones espa帽ol est谩 entre los m谩s insostenibles del mundo鈥 (La Raz贸n), 鈥淧ensiones: en cu谩nto subir谩 la edad de jubilaci贸n en 2023. Estos cambios buscan la sostenibilidad del sistema de pensiones鈥 (The Objective) y 鈥淓l sistema de pensiones es 芦insostenible禄 y 芦tiene fecha de caducidad禄鈥 (La Sexta), son solo algunos ejemplos. Pues ya estar铆a: el sistema de pensiones no se puede sostener y pese a que el paro juvenil en menores de 25 es alt铆simo (30%), es mejor que curremos hasta los 72 a que lo hagan las j贸venes que actualmente est谩n desempleadas.

Este cuento de la 鈥渋nsostenibilidad鈥 no es un invento nuevo. Explica Manu Levin en La Base que 鈥cabe recordar que no solo el sistema de pensiones es 芦insostenible禄 para los brazos medi谩ticos del poder econ贸mico: tambi茅n era insostenible acabar con el trabajo infantil, librar los fines de semana, limitar la jornada a ocho horas al d铆a, tener vacaciones pagadas鈥 Todo eso era insostenible tambi茅n y estaba llamado a arruinar la econom铆a. Claro, porque ese discurso no es una descripci贸n de la realidad, es solo un argumentario, eterno, universal y constante en la historia, dise帽ado para defender unos determinados intereses, que son los de la 茅lite capitalista, no son los de la mayor铆a trabajadora.

Adem谩s de toda esta apolog铆a de la insostenibilidad del sistema de pensiones que va seguida siempre de propaganda sobre planes de pensiones privados u otro tipo de productos financieros, es tambi茅n una constante que desde los poderes medi谩ticos se cargue directamente contra quienes se movilizan para hacer huelga. Por ejemplo, mediante la criminalizaci贸n de los m茅todos de lucha (c贸mo molesta la huelga a los usuarios de tal o cual servicio, los da帽os en mobiliario urbano, las detenciones y los heridos en las manifestaciones -que son infinitamente menos de los heridos y muertos que hay en una jornada laboral normal, por cierto)鈥.

Esta criminalizaci贸n de la protesta 鈥 que viene acompa帽ada de reformas penales para castigar con mayor dureza los des贸rdenes p煤blicos, como vimos en diciembre de 2022 鈥 obedece a un intento de eliminar la protesta. No porque una manifestaci贸n determinada pueda dar frutos de manera inmediata 鈥 de hecho, muchas veces sentimos que no sirven para nada 鈥 sino porque construyen una cultura pol铆tica y conciencia de clase que s铆 pueden jalonar cambios. En las manis es cuando comprobamos que no estamos solas y es donde ponemos en com煤n nuestros problemas; salir y ver que hay otras personas dispuestas a luchar es lo que nos lleva a no rendirnos. No quieren que sigamos el ejemplo que nos est谩n dando las compa帽eras en el Reino Unido y en Francia actualmente porque saben que cuando cogemos la inercia de organizarnos, no nos pueden parar.

El pr贸ximo 21 de marzo de 2023 se presentar谩 en la Fundaci贸n Anselmo Lorenzo el Foro Libertario por las Pensiones, un proyecto que aglutinar谩 a compa帽eras anarquistas para luchar por la mejora de las pensiones presentes y futuras.