De parte de ANRed June 5, 2023 181 puntos de vista

Se estren贸 el documental 鈥淢adygraf: huellas de un futuro鈥 el pasado viernes 2 de junio, con gran afluencia de p煤blico en la f谩brica ubicada en Gar铆n, partido de Escobar. La pel铆cula muestra c贸mo fue el proceso de recuperaci贸n por parte de les trabajadores, cuando en 2014 la multinacional gr谩fica estadounidense RR Donnelley llev贸 adelante un cierre absolutamente ilegal de la planta y ten铆an dos salidas: resignarse o luchar y organizarse. En un emotivo registro de la lucha, el documental destaca la importancia de la asamblea, la protecci贸n del ambiente, la solidaridad en momentos de crisis y c贸mo las f谩bricas recuperadas son un ejemplo de c贸mo producir sin patrones, temas que charlamos con Vanina y Roby, dos de sus protagonistas. Por Ernestina Arias.

El documental 鈥淢adygraf, huellas de un futuro鈥 se present贸 en la propia f谩brica recuperada, hoy constituida como cooperativa gr谩fica y en lucha por la expropiaci贸n definitiva. Les trabajadores y sus familiares fueron anfitriones de la proyecci贸n en la planta de Gar铆n, al norte del conurbano bonaerense.

En charla con dos de les trabajadores, Vanina y Roby, supimos de la expectativa por el estreno en el mismo lugar donde se gest贸 la lucha, y analizamos c贸mo refleja la pel铆cula las diferentes etapas por las cuales atravesaron para llegar a la gesti贸n obrera.

Vanina, presidenta de Madygraf, describe el estreno del documental y comienza relatando: 鈥淓l d铆a viernes hicimos la presentaci贸n en nuestra f谩brica con m谩s de doscientas personas, trabajadores y trabajadoras de distintos sectores, j贸venes de las universidades de la zona norte, como la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), la Universidad Nacional de Jos茅 C. Paz (UNPAZ) y la Universidad Nacional de Luj谩n (UNLU), as铆 como personalidades, luchadoras como Myriam Bregman, que hoy es candidata a presidenta por el Frente de Izquierda Unidad 鈥 FITU, Ra煤l Godoy, de la f谩brica recuperada Zan贸n FASINPAT. Vinieron trabajadores de Uruguay, de Francia, tuvo una repercusi贸n enorme para nosotros y fue una experiencia la verdad, inolvidable, porque es un documental que refleja nuestra historia, la historia previa de organizaci贸n antes del cierre y la huida de la multinacional Donnelley, y despu茅s todo lo que es la historia de la gesti贸n obrera y c贸mo pudimos enfrentar los despidos, defender los puestos de trabajo frente al ataque m谩s fuerte que te puede dar una patronal, que es cerrar, y bueno, y c贸mo fuimos enfrentando cada obst谩culo y reconvertirnos en el medio de la pandemia y pensar otras salidas que no solo defendieran los derechos y los puestos de trabajo de los que hoy hacemos Madygraf, sino tambi茅n pensar una producci贸n amigable con el ambiente y una producci贸n que est茅 puesta al servicio de las mayor铆as, lo que necesitamos los trabajadores y las trabajadoras, como fueron los cuadernos, o manuales, para que cada chico pueda acceder a la educaci贸n p煤blica, y como fue tambi茅n en pandemia, el sanitizante y las mascarillas para llevar a la primera l铆nea, y como es hoy una reconversi贸n para hacer bolsas de papel para terminar con el uso de pl谩stico que contamina en el ambiente.鈥

Por su parte, Roby, trabajador de Madygraf, se帽ala que 鈥渓a idea de la pel铆cula y que tratamos de transmitir es que hay dos salidas, la resignaci贸n o la otra salida, que es la organizaci贸n y la lucha. En su momento nosotros lo sintetizamos en que f谩brica que cierra, ocuparla, resistir y ponerla a producir. Que era, simb贸licamente, ocupar, resistir y producir. Y el contenido de la pel铆cula muestra los diferentes momentos, centrado en lo que fue la gesti贸n obrera, pero todas las peleas previas que se dieron cuando estaba la empresa, no solo desde lo sindical, sino tambi茅n un tema de los valores, el tema de las peque帽as batallas contra el atraso en la conciencia de los compa帽eros, de los trabajadores, la conquista de tener una comisi贸n de mujeres, y que esa comisi贸n de mujeres cuando se hizo la gesti贸n obrera puedan ser parte no solo como apoyo, sino parte de la gesti贸n como obreras en la l铆nea de producci贸n, incluso llegando a ser maquinistas. Me parece que hay diferentes momentos, incluso durante la pandemia que para nosotros fue un golpe muy grande porque nos quedamos realmente sin laburo, o sea, porque nos comunicaron que se hab铆an ca铆do todos los folletos que ten铆amos que producir en ese momento y nuevamente, que es algo que revindica muy bien la pel铆cula, y algo que me parece que hay que resaltar es que en asamblea volvimos a discutir qu茅 hacer en ese momento.鈥

Vanina resalta que 鈥渆ste documental tan importante lo hicieron compa帽eros de la Izquierda Diario y que sali贸 p煤blicamente en el Semanario Ideas de Izquierda, y al cual obvio invitamos a todos a verlo y a que lo difundan a que se acerquen a nuestra f谩brica, que puedan defender la gesti贸n obrera, que sean parte de la lucha que llevamos adelante nosotros d铆a a d铆a y que se ampl铆e este ejemplo, porque en 茅pocas de crisis como las que estamos viviendo, sabemos que hay despidos, que hay precarizaci贸n laboral, Madygraf puede ser un faro, as铆 como fue Zan贸n para nosotros, para que frente a pr贸ximos cierres de f谩bricas o a la crisis que estamos viviendo mientras el gobierno le est谩 pagando al FMI, que puedan encontrar en Madygraf un espacio para tambi茅n organizarse en nuestro Club Obrero, que tiene las puertas abiertas para todos y todas, y que pensemos juntos c贸mo coordinar distintas luchas y c贸mo enfrentar esta crisis, para que la crisis no la paguemos nosotros, sino los que la generaron.鈥

Roby suma su mirada sobre las f谩bricas recuperadas al expresar, 鈥渓a experiencia de Zan贸n, as铆 como la de Madygraf est谩n hermanadas, y as铆 como en su momento, post 2001 fueron Zan贸n y Brukman, el ADN que tiene, que me parece que muestra la pel铆cula y hace la diferencia con respecto a las dem谩s experiencia de f谩bricas recuperadas, es que lo que gobierna y lo que hace que los y las trabajadoras sean sujeto de esa experiencia es que puede tener un organismo y un m茅todo diferente al que se acostumbra a esta sociedad, donde vos en una f谩brica con patr贸n sos el ap茅ndice de una m谩quina y no sos parte la organizaci贸n, de la planificaci贸n. Y como todos estos peque帽os ejemplos, uno los puede proyectar a una experiencia superior que para m铆 lo sintetiz贸 muy bien en su momento Celia Mart铆nez de Brukman cuando dijo que s铆 podemos producir, s铆 podemos poner a producir una f谩brica, tambi茅n podemos dirigir un pa铆s.鈥

A modo de cierre, Vanina afirma que 鈥渆s muy pertinente este documental que muestra c贸mo nos enfrentamos, a lo largo de estos nueve a帽os con distintos gobiernos y que todos nos opusieron la represi贸n en las calles, en cada corte de ruta que est谩 en este documental, se muestra c贸mo los gobiernos respondieron con sus fuerzas represivas y que esa es la respuesta que tuvo el gobierno de Cristina, de Macri y el de Alberto, y se puede ver en cada una de las im谩genes que 芦Huellas de un Futuro禄 deja para todos los espectadores en distintos momentos, desde el Indoamericano, hasta la lucha de los vecinos de Guernica, que tambi茅n fueron reprimidos por el gobierno de Axel Kicillof, encabezado por Berni, y que muestra que justamente por eso, nos tenemos que seguir organizando de forma independiente y enfrentando en las calles este ajuste brutal que estamos viviendo y que nuestra experiencia ya ha demostrado que es en unidad con otros sectores, que es en las calles y que es desde abajo de los trabajadores, las mujeres y los j贸venes que nos organizamos para cambiar esta sociedad de ra铆z.鈥

Roby culmina aseverando que 鈥渆n s铆ntesis, si queremos que los trabajadores y las trabajadoras se pongan en pie, y si queremos que los trabajadores y las trabajadoras sean sujetos realmente de su propio destino, tienen que haber organismos como la asamblea, donde puedan discutir, donde su voz sea realmente una voz y que todo aporte que hace a que la lucha avance, sea tomado a consideraci贸n. Y siempre pensando en que no solo avanzar como Madygraf, no solo avanzar en luchar por nuestras demandas, sino pensar tambi茅n que cada avance que nosotros damos lo pensamos ligado al avance de la conciencia del conjunto de los trabajadores. Porque creo que las f谩bricas recuperadas si hay algo que mostraron y muestran, es la potencialidad, el germen, que dice una f谩brica puede producir con o sin patr贸n, pero sin trabajadores, no. Entonces, yo creo que ah铆 est谩n todas las potencialidades que tiene la gesti贸n obrera y que tratamos de transmitir en nuestra pel铆cula.鈥

Ficha t茅cnica

Realizaci贸n integral: Matias Gali, Silvana Safenreiter, Romeo 鈥淐olo鈥 Guerra, Florencia Sciutti, Piter Scrouch.

Sonido final: Andr茅s Perugini.

Color final: Gisele Ventrice.

Arte de portada: Micaela Etchevest.