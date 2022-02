–

Una ofensa a un solo pueblo es una ofensa a todos los pueblos. Huelva se debate por una vida sugerente entre sus paisanos y tierras de su entorno natural, m谩s all谩 de lo impuesto como tur铆stica, gastron贸mica, o vertedero. La Espa帽a una-grande-libre d` Franco prospera para no tener que mendigar ajena al socialismo. Avanza rastrera del yanqui y pitiyanquis de la pol铆tica europea, aferrada en convertirse l铆der del mayor estercolero d` su Europa y su OTAN. Nada que ver con qui茅n vota sino con qui茅n decide que nunca es el que vota. Por ignorante o af铆n vota, mientras la bota imperial en sus tropas, aplasta y sepulta ‘su pueblo’ y otros pueblos de igual manera.

`Donde no hay justicia es peligroso tener raz贸n porque los imb茅ciles son mayor铆a麓

Frase escrita en el siglo XVII, por Quevedo, cuya visi贸n radical de nuestros d铆as la hace memorable. Me adentro tras ella en pretensi贸n antiimperialista haciendo alusi贸n a uno de los art铆culos escritos hace unos a帽os en Vanguardia Obrera por 脕ngel Campillo (o ‘Edu’, autor del libro Incomunicado). Abro con ello una nueva p谩gina de historia en memoria de su und茅cimo cumplea帽os, 煤ltimo abrazo en el recuerdo como ca帽贸n de futuro, con el que camino contrariamente a los plum铆feros reaccionarios (como 茅l los llamaba) que han pretendido siempre justificar la miseria y atraso, en que la oligarqu铆a fascista sigue manteniendo a las capas m谩s desfavorecidas con el viejo argumento de <<Somos un pa铆s pobre en recursos>>. Por el contrario mi gu铆a alumbra que ha sido un pa铆s particularmente rico en reservas minerales bas谩ndose en que posee importantes reservas de wolframio, titanio, ucranio, mercurio, plomo, cobre, hierro, potasas, piritas, espato fl煤or (etc.), siendo en alguno de ellos, el primer productor del mundo y en otros el primero de Europa. Pero lo que ocurre es que tradicionalmente y, sobre todo, en las 煤ltimas d茅cadas son los imperialistas extranjeros -principalmente yanquis- quienes se benefician de tales riquezas. Para facilitar este saqueo (punt煤a en VO) la dictadura franquista decret贸 el 10 del 12 de 1964 <<Que uno de los sectores productivos que precisa de cuantiosas inversiones e importaciones de equipo es el sector de la miner铆a, por lo que resulta singularmente interesante facilitar hacia 茅l corrientes de capital extranjero…>>. Con estas facilidades no es de extra帽ar que los monopolios norteamericanos se hayan lanzado a este sector y se lo est茅n engullendo tal y como podremos comprobar por algunos de los ejemplos ilustrativos: Desde 1964 la U.S.S. Corp. (que controlaba los desaparecidos Altos Hornos de Vizcaya) se ha adue帽ado de la ‘Cia. Minera de Sierra Nevada S.A., y controla –directamente– o a trav茅s de Altos Hornos, a la Agrupaci贸n Minera-AGRUMINSA’ (que a su vez ha absorbido a la Orconera y, la Alquifer, y otras compa帽铆as mineras), ‘Explotaciones de Minas de Hierro S. A., ‘La Menera’, y otras. S贸lo durante el a帽o 1971 se instalaron en el Estado espa帽ol, o aumentaron sus capitales, las siguientes empresas mineras de Norteam茅rica: American Smelting and Refining Co.; T. G. Espa帽ola (100% capital yanqui); Investigaciones de Metales B谩sicos Espa帽oles, S.A (100% de la Northgate Explotati贸n); Dresser Minerales (100% de la Dresser Industries), as铆 como otras aunque de menor importancia. Los yanquis ha estado saqueando el espato-fluor de los yacimientos de Caravia (Asturies). El monopolio de la multinacional qu铆mica yanqui Du Pont ha estado llev谩ndose el mineral a baj铆simo precio para almacenarlo en EEUU, siempre a la espera de subidas de precio para ponerlo en el mercado. Este negocio ha tenido una participaci贸n siniestra, el clan de los Arg眉elles, uno de cuyos miembros (el ingeniero asturiano ‘Jaime’), fue embajador franquista en los EEUU. La voracidad de la Du Pont por sacar el espato-fluor ha sido tal que no se para ni incluso ante la eventualidad de derrumbar pueblos enteros. El mercado de los principales minerales estrat茅gicos, as铆 como las compa帽铆as que lo extraen, est谩n controladas por los norteamericanos (As铆 ocurre respecto al wolframio, titanio, uranio, y mercurio por ejemplo). Mediante el control de importantes empresas de la industria qu铆mica due帽as de explotaciones mineras, los yanquis han logrado el control de estas. As铆 ocurre con Bauxitas Espa帽olas (filial de ENDASA, que se encuentra bajo control de la ALCAN); las diversas explotaciones mineras de la Cros S.A. y de la Uni贸n Explosivos Riotinto S.A. etc. Diversos monopolios extractivos norteamericanos se han ido instalado en el Estado espa帽ol y han montado sus filiales directas, a trav茅s de las cuales se han adue帽ado de la mayor parte de las diversas ramas de la industria minera a los que abr铆a que a帽adir un largo y extenso etc茅tera.

A ra铆z de la sublevaci贸n fascista de 1936, el dictador Franco, puso en manos de Hitler todos los yacimientos y reservas de materiales estrat茅gicos en el Estado espa帽ol (wolframio, titanio y otros), que los nazis necesitaban para su industria de guerra, acentu谩ndose as铆 el saqueo de estas riquezas. Podemos sin complejo afirmar que dicho saqueo, de las riquezas minerales en el Estado espa帽ol por parte de los imperialistas, no data precisamente de hace unos d铆as. Ya a partir de la mitad del siglo XIX, estando en el poder los borbones y sus corrompidas camarillas reaccionarias como administradores de los asuntos de la ‘Corte’, el Estado espa帽ol se convirti贸 en un coto abierto de las grandes sociedades europeas, que poco a poco se fueron instalando y adue帽ando de los mejores y m谩s grandes yacimientos de cobre, plomo, mercurio, hierro, fosforita, cinc, piritas, etc. etc. que sacaban del pa铆s por un precio irrisorio y lo volv铆an a introducir –ya elaborado- a precios alt铆simos. Los nombres como Orconera Iron, Franco-Belgue de Mines de Somorrostro, Riotinto Mines, y tantos y tantos otros para cuyos intereses ten铆an que extraer las riquezas naturales los propios mineros del Estado espa帽ol, en semiesclavitud. Condiciones que est谩n muy grabadas en la memoria de los pueblos victimas de la especulaci贸n y explotaci贸n. Tal era el grado de la descarada entrega de las riquezas (que se supone pertenecen al pueblo y no a cuatro peleles explotadores), a manos extranjeras, que por entonces se hizo famosa la frase <<S贸lo nos falta entregar al extranjero el aire que respiramos>> (Oh, y a eso, la democracia ha llegado a conseguirlo sin complejos, s贸lo falta que nos recluyan en guetos y manden a los crematorios para dar paso m谩s amplio a la avaricia que todo destruye, roba, altera y nunca se sacia de ella). En la VIII sesi贸n del Comit茅 Consultativo Hispano-norteamericano en Materia de Defensa –una especie de supergobierno– al que asist铆an L贸pez Bravo, ministro franquista, y Diez Alegr铆a, teniente general, jefe de Estado Mayor del Ejercito de la dictadura, a rendir cuentas y recibir directrices del embajador yanqui en Madrid y del jefe de las fuerzas norteamericanas, en Europa, general Burchinal (驴Qu茅 ha cambio hoy en comparaci贸n con el ayer?: hoy Huelva se encuentra en el estercolero de los desechos de las multinacionales y ayer bajo el imperio ingl茅s). D铆as antes de celebrarse esta reuni贸n las tropas agresoras yanquis hab铆an llevado a cabo contra el pueblo vietnamita la m谩s salvaje campa帽a de bombardeos y destrucci贸n jam谩s vista en la historia de la humanidad. Campa帽a que desat贸 la indignaci贸n de todos los pueblos del mundo, e incluso de gran n煤mero de gobernantes y pol铆ticos conservadores de diversos pa铆ses, que llegaron a comparar los cr铆menes yanquis en Vietnam, con los que a帽os atr谩s cometieran las hordas fascistas en la carretera de M谩laga-Almer铆a (cuyo aniversario este 8 de febrero, ‘recuerda la desband谩’, sobre el recorrido donde fueron asesinados miles de seres de todas las edades), Gernika, Oradour, Coventry…

S贸lo a unos energ煤menos fantoches aliados del imperialismo como el opus-fascista L贸pez Bravo y el teniente general franquista D铆ez Alegr铆a se les puede ocurrir montar –al t茅rmino de la reuni贸n– el siniestro acto de homenaje a la soldadesca yanqui en el cual, para dejar constancia de su ferviente condici贸n de lacayos, condecoraron al general Burchinal, al que se dirigi贸 L贸pez Bravo con las siguientes palabras <<Quiero ver en el general Burchinal, y muy aut茅nticamente, su inteligencia, su coraz贸n y su valor y en 茅l rendir homenaje en nombre de mis compa帽eros y muy sinceramente a t铆tulo personal, a las fuerzas armadas de los EEUU que con tanta altura de miras y tanto sentido de la responsabilidad, han sabido siempre asumir las arduas misiones que los sucesivos gobiernos de los EEUU les han ido ordenando a trav茅s de la historia moderna. Quer铆a, mi querido general Burchinal, en este momento dejar clara esta posici贸n de mi pensamiento para que no haya confusi贸n respecto a cual es la actitud del Gobierno espa帽ol y de su Ministro de Asuntos Exteriores>>. Es cierto que la provincia de Huelva tiene un encanto especial por su propia diversidad, habr铆a que ser muy superflua para negarlo, y hasta quiz谩 sea una de las provincias andaluzas m谩s peculiares, dependiendo siempre de lo que uno busque y quiera encontrar; tambi茅n una de las provincias m谩s castigadas, hasta el l铆mite extremo de degradarla en lo f铆sico, su geograf铆a, en contenido y ultraje en lo social y cultural hasta sumirla en siglos (por toda Europa), por la propia Espa帽a, y sobretodo por Inglaterra, jugando en m谩s de una ocasi贸n ser due帽a exclusiva pr谩cticamente de toda Andaluc铆a, hasta llegar a dominar el turismo anglosaj贸n otras ‘pertenencias’ en exclusividad brindada tanto como impuesta, ampar谩ndose en la base fornida especialmente en otros tiempos hasta el total saqueo de sus riquezas minerales –como la Roma imperial en las M茅dulas (Le贸n)– y dominar en econom铆a y pol铆tica destruyendo pueblos y habitantes entre violaciones (tampoco se salvan los marines norteamericanos desde que se les cedi贸 espacios propios estrat茅gicos para sus intereses destructivos en carrera armamentista de extorsiones y guerras por el mundo; bases estrat茅gicas, campos de tiro y armas nucleares e inter茅s exclusivos). Resultando ser amos y se帽ores en incontables hijos (fruto de violaci贸n sin reconocer) y exploraci贸n de minas hasta destruir la agricultura, en un pa铆s agr铆cola en su tiempo m谩s de sus tres cuartas partes, adem谩s de esclavizar y asesinar a qui茅n le estorbara.

NO QUIERO OLVIDAR` el caso de Palomares. Accidente nuclear ocurrido en la localidad perteneciente al municipio de Cuevas del Almanzora, en Almer铆a, el 17 de enero de 1966. Ocurrido en el contexto hist贸rico de la Guerra Fr铆a, en que dos aeronaves de la Fuerza A茅rea de los yanquis (USAF): un avi贸n cisterna KC-135 y un bombardero estrat茅gico B-52, colisionaron en vuelo, en una maniobra de reabastecimiento de combustible que provoc贸 el desprendimiento y la ca铆da de las cuatro bombas, termonucleares, que transportaba el B-52. Y que seg煤n el viejo recalcitrante franquista Fraga Iribarne 隆隆No pas贸 nada!! 脡l mismo se ba帽贸 en la playa cerca de donde cayeron las bombas (Claro que vete a saber el f贸sil falangista en que playa se ba帽贸). Por lo que no he de olvidar, no podr铆a hacerlo, que los residuos nucleares el yanqui, los deja aqu铆; al igual que la mierda que vierten en los mares incluidas sus evacuaciones fisiol贸gicas, su ag眉ita amarilla y su esti茅rcol contaminante. No dudo en absoluto que a煤n siguen los residuos nucleares de Palomares. De ah铆 entre otras causas, por igual espeluznantes, que la oligarqu铆a espa帽ola hoy como ayer siga integrada en el mundo imperialista de la especulaci贸n: el yanqui tiene armamento nuclear en bases que datan de la 茅poca de la dictadura. Armamento de guerra que se ampli贸 incluso en plantilla, con la entrada en la OTAN, bajo el nefasto mandato psoeista que sigue imperando para soluci贸n del yanqui y de la imperial Europa. Estoy convencida analizando la situaci贸n internacional, en sus diferentes fases sociopol铆ticas en la historia, que el hallazgo de la democracia real en su tiempo, de los Soviets, durante los primeros meses de 1917, jug贸 un papel trampol铆n determinante en la revocabilidad de los delegados; cuya aplicaci贸n permiti贸 reflejar en los Soviets y luego en su Congreso, el cambio en la conciencia de las masas, y llev贸 a los bolcheviques de ser minor铆a en la primavera, a ostentar la mayor铆a absoluta en octubre. Por lo que he de ser honesta conmigo misma para poder afirmar que, s贸lo las alternativas de lucha al alcance de metas surgen de la rebeld铆a sobre una utop铆a, nunca de la sumisi贸n y cobard铆a.

La frase de Quevedo al empiece de esta nota mantiene plena vigencia, pese a los nueve siglos que nos distancia, puesto que si en ese tiempo esplendoroso en las artes, aunque con una gran mayor铆a social analfabeta sin ning煤n derecho a la educaci贸n y la cultura (me preocupa saber), en qu茅 realmente se ha avanzado en el fondo m谩s profundo de la palabra que engloba la mayor铆a humana, otra cosa ser铆a saber, si objetivamente as铆 nos consideran. Lo cierto es que en mi opini贸n en la actualidad, a煤n cuando no se produce esa carencia en la mayor铆a de la sociedad, se propicia ese estado de necedad general a trav茅s de la alineaci贸n y manipulaci贸n informativa. Por lo que insisto yo en saber, es decir, si son las mayor铆as, las que hacen ganar unas elecciones, s铆?: claro que eso hasta hace apenas tiempo atr谩s ten铆a relaci贸n porque ‘las mayor铆as’, explotadas, nada ten铆an que perder y todo por conquistar. Una sociedad que se cultiva en la 鈥渃ultura鈥, pero ajena a su idiosincrasia como abrumadoramente manifiesta la televisi贸n basura, que es lo que predomina sea p煤blica sea privada incluida la mayor铆a de la prensa escrita: que no re煤ne capacidad en absoluto de planteamiento verdaderamente cr铆tico, en reconociendo como verdad intangible y dogma de fe, todo lo que se le vende desde la peque帽a envenenada pantalla, desde unos medios de comunicaci贸n que se convierten en correa de transmisi贸n de la verdad (mentira), que es la que prima en dise帽o del poder trampol铆n dominante y, no es lo peor de lo peor que ya es decir, que te mientan, con esa fragancia tan pasmosamente democr谩tica y voraz, tan ostentosamente sublime en descaro, sino que partiendo de una foto original aut茅ntica, se la introduzca tal versi贸n a forma de arte (en fotocopia de montaje) que desaparece completamente tanto lo original como quien es el autor y, mientras, se vive como dios ajeno al creador: del aquello que conviene ocultar, sea rostro, sea una jota, un preg贸n, o una revoluci贸n de octubre; eso s铆, sea lo que en s铆 sea, sepultado, maquillado, retocado, retorciendo hasta apu帽alar la historia y su imagen real que se transmite hasta ser mera ficci贸n y esperpento de la realidad, cuando no leyenda del pasado sin camisa ni camis贸n sino sombra de invenci贸n para mejor mutilaci贸n. Y es que no pod铆a haber, imposible que hubiera una transici贸n, aut茅nticamente democr谩tica sin ruptura con el imperialismo, con la oligarqu铆a y, por tanto, con sus aparatos de dominaci贸n: los que han seguido intactos desde el franquismo con meras adecuaciones de operatividad. Las pretensiones rid铆culas de que la entrada en la OTAN y en el MCE servir铆an para debilitar el aparato de Estado heredado del franquismo, de entrada fueron una evidente y pura farsa, m谩s bien un nefasto montaje para enga帽ar a los sectores menos avanzados en luchas, una claudicaci贸n sin escr煤pulos ante los poderes reales. Por lo que para los que de luchar se trata, hay buenas lecciones a sacar en la historia, no tan lejana, particularmente de cara al movimiento antiimperialista que se desarroll贸 en todo el Estado contra el armamentismo, contra el peligro de guerra imperialista (hoy en Ucrania). La lucha por la independencia nacional, y paz entre los pueblos, es inseparable a la lucha contra la oligarqu铆a y el imperialismo, y a su vez, inseparable de la lucha contra el Gobierno socialdem贸crata de hoy verdadero administrador de los mismos. No puede haber una cabal comprensi贸n del dominio imperialista sin tomar en consideraci贸n su papel en la transici贸n. Es fundamental la implicaci贸n de la clase obrera y estudiantil en la lucha antiimperialista, por cuanto que esta lucha es en primer lugar una lucha de clases, contra un sistema que se basa en la explotaci贸n de clase.

NOTA

‘El a帽o de los tiros’ basado en la Huelva de 1888, fue escrito el 4 de febrero del 2013, sobre la primera manifestaci贸n de trabajadores referente contra la contaminaci贸n mortal, de las primeras que se hac铆an en el mundo <<Al norte de la Pen铆nsula Ib茅rica, en el a帽o de los tiros, ca铆an millones de copos blancos y en Huelva, al sur peninsular, los brit谩nicos acribillan a balazos a los obreros de las minas de Riotinto. Va cuajando la nieve al norte de la cordillera cant谩brica, se expande coronando los Picos de Europa, quedan colapsados, y el manto de hielo va cubriendo las casas en Asturias, Le贸n, y Cantabria. Mientras la sangre de los mineros al sur, siembra calles y plazas. Bajo las 贸rdenes del colono brit谩nico (igual de miserable y ruin que el colono espa帽ol en las minas, de las que lleg贸 a poner como nombre Am茅rica Latina) se generalizan unas condiciones de vida m谩s que lastimosas miserables, con salarios de subsistencia incre铆blemente humillante. En su interior, perfor贸 la entra帽a de la tierra, d铆a y noche incesantemente la lenta combusti贸n del mineral amenazaba con la muerte, arrojando a la atm贸sfera di贸xido de azufre. En ese infierno, viv铆an y trabajaban cientos de mujeres hambrientas y ni帽os. El sistema de calcinaci贸n del mineral se hac铆a al aire libre, la amenaza brit谩nica se cumpl铆a, las teleras, eran letales. Amenazaban la densas nubes del humo venenoso contaminando sus vidas a borbotones la irrespirable atm贸sfera. . . >>.

Se cumplen 133 a帽os de aquella masacre y parece que las cosas siguieran igual como si desde un espejo c贸ncavo se trata y pudiera leerse tres decretos en uno: ”Espa帽a muri贸 con Franco, resucita en Europa, manda EEUU”. Hoy ese neoliberalismo europeo tan permisible con los movimientos neonazis exporta su mierda

(a Nerva-Huelva), su mentalidad macabra y su concepto social inhumano de convivencia al margen de que se lo permitan o no, los no menos macabros, dementes gobernantes m谩s all谩 de sus fronteras 隆Oh!, perd贸n, que formamos parte del euro, y no de la corona ni del escudo ni siquiera de la peseta sino sujetos a las postas entre funcionarios pudientes ‘intachables de primer铆simo orden indiscutible’, al servicio del capitalismo, envenenando la tierra y el fruto de sus alimentos consciente (conscientemente). En este caso directamente de los habitantes de Nerva, con un vertedero t贸xico, al que llegan miles de toneladas de residuos de distintos pa铆ses de Europa. La que no acaba en Nerva, viaja miles de kil贸metros para encontrar un lugar donde ser depositada, antes de ser internada a trav茅s de sus v铆ctimas descomponiendo miles de personas hasta acelerar y provocar su muerte prematura a todas las edades. En este sentido Huelva, para desgracia de sus ciudadanos y ecolog铆a, la han convertido como referente del mayor basurero de la historia. Gracias al Mercado Com煤n: a la `comunidad europea麓 y al gobierno espa帽ol entre otros, ha recibido las 煤ltimas semanas procedentes de Montenegro a tres mil kil贸metros 隆隆M谩s de 14 mil toneladas de residuos t贸xicos!! (Casi nada, 帽oooo, candela y puchero, apunten, fuegoooo!!!). ‘Los santos inocentes’ saben lo que mejor les conviene a su estado real de bienestar, el derecho a la vida y el amor a los suyos, que nada o muy poco tiene que ver con lo que le ofrece el amo, due帽o y se帽or de la hacienda; saben que quieren, a quien quieren y les preocupa <<Yo no quiero que la Milana bonita me se vaya>>, y Azar铆as, encarnado por Paco Rabal, grita, grita, grita… qui谩, qui谩, qui谩, y hace justicia, asienta las bases, porque uno puede llegar a trabajar, servir en la hacienda y respetar, pero nunca permitir que te utilicen de ese modo (Grandes entre los m谩s grandes los tres actores ya ausentes: Landa, Rabal y Terele P谩vez).

Huelva (como Nerva) tampoco quieren que se las utilice y trate de ese modo ni se las pierda el respeto con esa altaner铆a tan falta de dignidad. No quieren m谩s ‘regalitos’ en huella oficial que se expandan por su comarca como lenguas de fuego de un volc谩n henchido borboteando incesante su lava; ni como man谩 del cielo a la tierra frontera tras frontera con permiso gubernamental; ni caigan de sorpresa toneladas por ninguna chimenea en envoltorio de navidad en sacos Pap谩 Noel, como fantasmita de la 贸pera los templarios asegurando el camino a recorrer, aferrado a las horas extras en generosidad remunerada a la espera de m谩s cargas en v铆spera de 隆7 mil toneladas m谩s!!! Y todo por la ‘Comunidad’, de bienes, los suyos no los nuestros; a su rol ‘espa帽ol’ por una Europa que pita en 谩rbitro convirtiendo la imagen de Huelva en estercolero, a 700 metros del poblado, objeto de pol茅micas constantes que nunca se han tenido en cuenta, desde antes de su apertura en 1996. Una ofensa a un solo pueblo es una ofensa a todos los pueblos. M谩s de dos d茅cadas y media de aguante recibiendo encantamiento y agradecimiento en millones de toneladas t贸xicas. Tal es la gratitud al balneario europeo al sol y son de sus rayos: por su trato, su gracia y su salero dicta convertirla en vertedero, la Europa ecol贸gica, la diplom谩tica y respetuosa gracias al descubrimiento de Nerva (隆EUREKA!!!) Lo m谩s terrible de la degradaci贸n es que, mientras los prudentes la afrontan, los demagogos de la pol铆tica la precipitan. Por lo que termino en consecuencia, con una frase que en s铆 resume la pol铆tica siglo 21; del leon茅s (e ‘incre铆ble africano’) olvidado, brillante e irrepetible fil贸logo, poeta y narrador Juan Ignacio Ferreras: ”El desarrollo econ贸mico, t茅cnico y del saber del mundo ha roto (en el mundo en el que vivimos), las morales y las ideolog铆as dejando a los humanos en ‘pelota’ doctrinal. Uno de los numerosos ‘pecados’ de la izquierda ha consistido en buscar la paz social ignorando la lucha de clases”.

