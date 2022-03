–

De parte de La Haine March 5, 2022 80 puntos de vista

El presidente Alberto Fern谩ndez abri贸 las sesiones ordinarias del Congreso en 2022, luego de semanas de sesiones extraordinarias en las que ni senadorxs ni diputadxs votaron ninguno de los proyectos previstos. El discurso del presidente nombr贸 24 veces a las exportaciones pero s贸lo 8 veces a la pobreza, 2 al desempleo y 4 a la desigualdad. Prioridades frente al acuerdo con el FMI que se firmar谩 en estos d铆as.

La apertura de sesiones del Congreso Nacional marc贸 la escena de los pr贸ximos dos a帽os. Un gobierno concentrado en aumentar las exportaciones para pagar la deuda. Esto se har谩 a partir de la multiplicaci贸n del extractivismo, ampliando el saqueo de nuestras riquezas naturales, y -sobre todo- obviando la voluntad del pueblo movilizado que en todo el territorio nacional rechaza esa estrategia.

El gobierno se帽al贸 una serie de 4 鈥渙bjetivos realistas鈥 que pretende alcanzar en los 鈥減r贸ximos a帽os鈥. 驴En qu茅 plazo? 驴Con qu茅 instrumentos? Sinceramente el discurso no fue muy claro. Y lo de 鈥渞ealistas鈥 (si lo fueran), no los hace suficientes en vista de las demandas populares y las necesidades del pueblo.

(a) 200 mil puestos de trabajo anuales: 驴formales? 驴plenos? 驴bien pagos? No se dice. 驴S贸lo 200 mil? Bastante menos que lo necesario para absorber el crecimiento de la oferta laboral anual y recuperar las p茅rdidas acumuladas en la 煤ltima d茅cada. Recuperar los ingresos populares no es uno de estos 4 objetivos; tal vez no sea 鈥渞ealista鈥 dentro del proyecto del gobierno y el FMI.

(b) reducir la inflaci贸n de manera 鈥渟ostenida y paulatina鈥. 驴C贸mo lo har谩? 驴Ajustando el gasto p煤blico y la emisi贸n como acordar谩n con el Fondo (o, c贸mo dijo eufem铆sticamente, 鈥渙rdenar las cuentas p煤blicas鈥)? Si es por la experiencia de los 煤ltimos dos a帽os de gobierno, no est谩 claro que sepan qu茅 hacer o que sabiendo, quieran hacer lo necesario. Por lo pronto, en 2022 dif铆cilmente la inflaci贸n sea menor a la de 2021. Pero claro, la cosa es paulatina鈥

(c) poner en marcha 10.000 empresas por a帽o. 驴PYMES? 驴Cooperativas? 驴Cuentapropismo disfrazado de empresas? 驴emprendimientos capaces de generar buenos ingresos y empleo de calidad para las y los trabajadores? En fin, no lo sabemos, pero la experiencia reciente no es precisamente auspiciosa.

(d) multiplicar las exportaciones. Este es el 煤nico objetivo en el que el gobierno est谩 poniendo empe帽o y -sobre todo- recursos para alcanzar. La promoci贸n de las exportaciones de productos primarios de base extractivista se lleva la parte del le贸n de las inversiones e incentivos p煤blicos. Se presentaron 9 misiones industrializadoras y varios proyectos legislativos. Ninguno se destinta a apuntarlar la econom铆a popular, las experiencias autogestivas, la producci贸n del h谩bitat popular o el desarrollo de la producci贸n de alimentos sanos, por dar algunos ejemplos. S贸lo m谩s producci贸n de autos (ah s铆, el茅ctricos), m谩s agronegocio, m谩s hidrocarburos鈥

El desarrollismo ya olvid贸 el desarrollo del mercado interno como base para el crecimiento econ贸mico. Ahora la prioridad es 鈥渃recer, aumentar y diversificar nuestra oferta exportable para estabilizar nuestra econom铆a鈥. El crecimiento exportador es la clave del proyecto hegem贸nico. El neoliberalismo gan贸.

tramas.ar