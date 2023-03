–

Esta traducci贸n proviene del cap铆tulo titulado 鈥淗ungary: Nonviolent Resistance Against Austria, 1850s鈥1860s鈥 escrito por Tam谩s Csapody y Thomas Weber en el libro 鈥淩ecuperaci贸n de la historia noviolenta. La resistencia civil en las luchas de liberaci贸n鈥, editado por Maciej J. Bartkowski en Lynne Rienner Publishers.

Tam谩s Csapody trabaja en la Universidad Semmelweis, Instituto de Ciencias del Comportamiento, es profesor Asociado de Bio茅tica, Departamento de Bio茅tica, Budapest, Hungr铆a. Thomas Weber es profesor de historia y profesor universitario nacido en Alemania. Desde 2013 es profesor de Historia y Asuntos Internacionales en la Universidad de Aberdeen.

A veces las leyendas se hacen realidad y se vuelven m谩s 煤tiles que los hechos. Salman Rushdie, Hijos de la medianoche.

El pasado puede estar en el ojo del espectador, pero lo que ve el ojo y, lo que es m谩s importante, lo que informa el espectador, est谩 te帽ido por el esp铆ritu de la 茅poca y su orientaci贸n pol铆tica. Esto es muy cierto en el relato de la resistencia civil de la poblaci贸n h煤ngara al r茅gimen absolutista de Austria tras la fallida guerra por la independencia de 1848-1849. Este episodio fue estudiado y lleg贸 a influir en los movimientos de independencia, especialmente en Irlanda, Finlandia y el de Mohandas Gandhi (Mahatma) en la India. Ocup贸 un lugar destacado en la literatura temprana sobre la acci贸n noviolenta, a pesar de tener lugar antes de cuando se acu帽贸 el t茅rmino, y generalmente se lo describ铆a como 鈥渞esistencia pasiva鈥.

La historia popular de la campa帽a se deriva de un libro del irland茅s el nacionalista Arthur Griffith, l铆der del Sinn F茅in en su per铆odo noviolento. El de Griffith no fue un estudio acad茅mico, sino que ten铆a como objetivo inspirar la emulaci贸n al presentar el movimiento independentista irland茅s a煤n no violento con un modelo exitoso de resistencia. Griffith tambi茅n destac贸 el protagonismo de Ferenc De谩k. En la d茅cada de 1930, los principales defensores de la acci贸n noviolenta, como Richard Gregg, Bart de Ligt, Krishnalal Shridharani y Aldous Huxley, se inspiraron en el relato de Griffith. La opini贸n de Huxley era que 鈥渓a larga campa帽a de resistencia noviolenta y no cooperaci贸n, operaci贸n realizada por los h煤ngaros bajo el mando de De谩k, fue coronada con un 茅xito total en 1867鈥. Sin embargo, contin煤a,

el nombre de [Lajos] Kossuth, el l铆der de la violenta revoluci贸n h煤ngara de 1848 era, y sigue siendo, mucho m谩s conocido que el de De谩k. Kossuth era un militarista ambicioso y amante del poder, que fracas贸 por completo en liberar a su pa铆s. De谩k rechaz贸 el poder pol铆tico y la distinci贸n personal. . . y sin derramamiento de sangre oblig贸 al gobierno austr铆aco a restaurar la constituci贸n h煤ngara. Tal es nuestra parcialidad por la ambici贸n y el militarismo que todos recordamos a Kossuth, a pesar del completo fracaso de su pol铆tica, mientras que pocos hemos o铆do hablar de De谩k, a pesar de que tuvo un 茅xito total.

En este cap铆tulo, buscamos ubicar la resistencia noviolenta h煤ngara en su contexto hist贸rico general, as铆 como se帽alar su significado particular para la evoluci贸n de una historia de lucha noviolenta, particularmente para los movimientos independentistas. Contrastamos el empleo del ejemplo h煤ngaro en la literatura sobre la resistencia noviolenta con su relativo descuido en la historiograf铆a h煤ngara. Luego recurrimos a fuentes h煤ngaras m谩s recientes para discutir el car谩cter popular del movimiento y su contexto social. En 煤ltima instancia, argumentamos que tal experiencia formativa de resistencia noviolenta amerita una reevaluaci贸n detallada, reconociendo sus logros y aclarando su din谩mica, incluida la adopci贸n de una visi贸n m谩s completa del papel del propio De谩k.

Antecedentes

Desde 1526 Hungr铆a estuvo bajo el dominio de Austria a pesar de varios levantamientos contra los Habsburgo, violentos y noviolentos, en los siglos XVII y XVIII. En el siglo XIX, los reformadores h煤ngaros volvieron a afirmar su herencia cultural y expresaron sus aspiraciones pol铆ticas, y desde la d茅cada de 1820 en adelante, a veces se volvieron hacia la resistencia pasiva. Luego, en 1848, un a帽o de efervescencia revolucionaria en Europa, los nacionalistas lograron ascender en el parlamento y aprobaron lo que se conoce como las Leyes de Abril, ratificadas por el emperador Fernando el 11 de abril. Enmarcadas principalmente por De谩k, entonces ministro h煤ngaro de justicia, las Leyes de Abril fijaron la agenda de reformas internas y sent贸 las bases de la autonom铆a nacional. Sin embargo, en diciembre la vieja guardia en Viena, viendo tales concesiones como debilidad, oblig贸 a Fernando a abdicar en favor de su joven sobrino Francisco Jos茅. Para Hungr铆a, el resultado de la renovada pol铆tica imperial de centralizaci贸n fue que en agosto de 1849 Austria aplast贸 lo que se hab铆a convertido en una revuelta armada, impuso un r茅gimen absolutista y derog贸 las Leyes de Abril. Se consider贸 que la naci贸n desleal hab铆a perdido sus derechos constitucionales.

El nuevo gobernador militar de Hungr铆a, el general Julius Haynau, inici贸 un reinado de terror. Los tribunales militares condenaron a muerte a unas 500 personas, entre ellas el primer jefe de Estado h煤ngaro, Lajos Batthy谩ny, y fueron encarcelados 1.763. Alrededor de 50.000 ex soldados de infanter铆a fueron recluidos en unidades especiales de 鈥渞etribuci贸n鈥 y enviados a luchar en Italia. Todos los poderes judiciales y administrativos se centralizaron bajo control austriaco. La administraci贸n civil qued贸 subsumida bajo el poder militar y se revocaron los derechos administrativos municipales, y los puestos fueron ocupados exclusivamente por miembros pro-austr铆acos de la alta burgues铆a. Se form贸 una nueva fuerza de seguridad interna y una campa帽a de germanizaci贸n expuls贸 al h煤ngaro como idioma oficial.

Como resultado, la resistencia pasiva se convirti贸 en una nueva forma de oposici贸n a la autoridad; de hecho, 鈥渓os ciudadanos no tuvieron m谩s remedio que responder por el bien de su supervivencia鈥. La gran mayor铆a de la nobleza h煤ngara, los agricultores, las clases medias y los intelectuales optaron por la supervivencia. Esto signific贸 resistencia civil y no cooperaci贸n. Despu茅s de la derrota de la revuelta armada, el odio y la amenaza de violencia permanecieron mientras varios grupos planeaban acciones armadas. Sin embargo, quiz谩s la amenaza de violencia a gran escala obstaculiz贸 la consolidaci贸n de la ocupaci贸n austr铆aca y la mayor铆a de los h煤ngaros entendieron que una mayor violencia intensificar铆a la represi贸n. En su lugar, montaron una campa帽a noviolenta a nivel nacional, que, despu茅s de dieciocho a帽os, result贸 en el Ausgleich (Compromiso) de 1867 donde Hungr铆a se convirti贸 en un socio igualitario en la Monarqu铆a Dual Austro-H煤ngara. Hungr铆a iba a tener plena soberan铆a internamente y el mismo peso que Austria en asuntos de defensa y pol铆tica exterior. Este acuerdo perdur贸 hasta que termin贸 la Primera Guerra Mundial en 1918.

La representaci贸n de la lucha h煤ngara

De谩k ha sido presentado como el art铆fice de esta campa帽a. Un tribunal militar lo hab铆a absuelto de participar en el levantamiento porque no hab铆a abogado por el destronamiento de la monarqu铆a o una escisi贸n de Austria. Se hab铆a retirado de la vida p煤blica cuando, en abril de 1850, el ministro de justicia de Austria, Anton von Schmerling, lo convoc贸 a Viena para discutir la armonizaci贸n de los procedimientos legales h煤ngaros y austriacos. De谩k se neg贸 rotundamente y escribi贸 que, 鈥渄espu茅s de los lamentables acontecimientos del pasado reciente y en las circunstancias imperantes, no es posible cooperar activamente en los asuntos p煤blicos鈥. De alguna manera, esto se filtr贸 al Ostdeutsche Post en Viena, desde donde gener贸 copias manuscritas en toda Hungr铆a. Pronto la tierra se cubri贸 con el mensaje de no cooperaci贸n de De谩k y su declaraci贸n lleg贸 a definir la resistencia de Hungr铆a.

Seg煤n Griffith, las continuas declaraciones de lealtad de De谩k a la La Constituci贸n h煤ngara de 1848 (que no hab铆a sido abolida legalmente) significaba que su mera presencia era una fuente de molestia para Austria y de esperanza para los h煤ngaros. Griffith presenta a De谩k como una voz nacional, una figura a la que la poblaci贸n podr铆a acudir en busca de orientaci贸n, avivando los sentimientos nacionalistas mientras mantener las cabezas m谩s calientes bajo control. Condujo negociaciones con el emperador y, cuando el parlamento h煤ngaro pod铆a sentarse, redact贸 sus declaraciones.

La pol铆tica imperial fluctu贸 entre ofrecer concesiones (por ejemplo, cuando necesit贸 el apoyo h煤ngaro en la guerra) y reanud贸 la represi贸n (cuando la amenaza de guerra retrocedi贸). El mensaje de De谩k fue constante en todo momento: la legal Constituci贸n h煤ngara de 1848 todav铆a estaba en vigor y, tan pronto como Austria lo reconociera y permitiera a los h煤ngaros manejar sus propios asuntos de acuerdo con la constituci贸n, recibir铆an la amistad y la lealtad h煤ngaras.

Naturalmente, la resistencia tuvo fases, reflejando tanto las vicisitudes de la pol铆tica imperial como su propio nivel de organizaci贸n. El principal bi贸grafo en ingl茅s de De谩k describe la campa帽a de la d茅cada de 1850 como 鈥渇alta de coordinaci贸n y desordenada鈥, pero que gan贸 cohesi贸n con el paso de los a帽os. Cuando los h煤ngaros se negaron a sentarse en el Parlamento Imperial en 1861, seg煤n Griffith, Austria fue humillada: 鈥渦n blanco de las bromas de Europa鈥. Este boicot dramatiz贸 la demanda h煤ngara de restablecer su propio parlamento mientras negaba la legitimidad del gobierno austriaco centralizado. Griffith cita a El Times (Londres) como diciendo que 鈥淟a resistencia pasiva puede organizarse de tal manera que se vuelva m谩s problem谩tica que la rebeli贸n armada鈥.

Richard Gregg, el primer gran divulgador de la acci贸n noviolenta de Occidente, comienza el cap铆tulo 1 de El poder de la no violencia con una secci贸n sobre Hungr铆a: 鈥渦n destacado ejemplo moderno exitoso de resistencia no violenta de masas, en lugar de individual鈥. Gregg sigue a Griffith al informar sobre la reprimenda de De谩k a los h煤ngaros moderados que se sent铆an demasiado d茅biles para resistir: 鈥溌e violan sus leyes, pero sus bocas permanecen cerradas! 隆Ay de la naci贸n que no protesta cuando sus derechos son ultrajados! Contribuye a su propia esclavitud con su silencio. La naci贸n que se somete a la injusticia y la opresi贸n sin protestar est谩 condenada鈥. Gregg cuenta c贸mo De谩k organiz贸 una campa帽a para boicotear los productos austriacos y estableci贸 instituciones h煤ngaras independientes mientras se negaba a reconocer a los austriacos en un esp铆ritu que combine la resistencia noviolenta con la legalidad: 鈥淓ste es un terreno seguro en el que, desarmados, podemos defendernos de la fuerza armada. Si el sufrimiento ha de ser necesario, sufra con dignidad鈥. Parafraseando a Griffith, Gregg resume la campa帽a:

Cuando lleg贸 el recaudador de impuestos austr铆aco, la gente no lo golpe贸 ni lo abuche贸, simplemente se negaron a pagar. Luego, la polic铆a austriaca confisc贸 sus bienes, pero ning煤n subastador h煤ngaro quiso venderlos. Cuando trajeron a un subastador austriaco, descubri贸 que tendr铆a que traer postores de Austria. El gobierno pronto descubri贸 que estaba costando m谩s embargar la propiedad de lo que val铆a el impuesto.

Los austriacos intentaron alojar a sus soldados sobre los h煤ngaros. Los h煤ngaros no resistieron activamente la orden, pero los soldados austr铆acos, despu茅s de tratar de vivir en casas donde todos los despreciaban, protestaron en茅rgicamente contra ella. El gobierno austriaco declar贸 ilegal el boicot a los productos austriacos, pero los h煤ngaros desafiaron el decreto. Las c谩rceles se llenaron a rebosar.

Aunque puede haber habido 鈥渁lguna violencia de actitud interna [el desprecio de los austriacos]鈥, la campa帽a h煤ngara 鈥渂rind贸 un ejemplo notable del poder de la resistencia noviolenta鈥, lo que finalmente oblig贸 a Francis Joseph a otorgar a los h煤ngaros sus plenos derechos constitucionales.

Griffith describe el desenlace: en 1866, cuando Austria se enfrentaba a la derrota por los prusianos en K枚niggr盲tz, un 鈥減谩lido y demacrado鈥 emperador Francisco Jos茅 envi贸 por De谩k: 驴Qu茅 debo hacer ahora, De谩k? pregunt贸 el monarca a su oponente. La lac贸nica respuesta de De谩k se celebra en la historia de Austria: 鈥淗agan las paces y restablezcan los derechos de Hungr铆a鈥. 鈥淪i restablezco la Constituci贸n de Hungr铆a ahora, 驴Hungr铆a me ayudar谩 a continuar la guerra?鈥 pregunt贸 el Emperador. La respuesta de De谩k exhibe el car谩cter intr茅pido e intransigente del gran magiar. Fue en una palabra, 芦No芦. No har铆a de la restauraci贸n de los derechos de su pa铆s una cuesti贸n de trueque.

En febrero de 1867, los austriacos tuvieron que capitular. Finalmente, la resistencia noviolenta y De谩k hab铆an triunfado y el emperador Habsburgo vino a Pest para restaurar la Constituci贸n de 1848 y ser coronado, comprometi茅ndose 鈥渃omo rey de Hungr铆a a defenderla con su vida鈥. El propio De谩k rechaz贸 un cargo p煤blico, pero accedi贸 a servir en el parlamento como miembro simple.

En contraste con la literatura sobre la acci贸n noviolenta, hasta hace poco las historias de Hungr铆a prestaban relativamente poca atenci贸n y ofrec铆an incluso menos an谩lisis de este episodio. La lucha se reduce a las maniobras pol铆ticas de los principales pol铆ticos y al impacto en Austria de la derrota militar en otros lugares. Las historias del Imperio de los Habsburgo enfatizan sus circunstancias pol铆ticas y econ贸micas y las importantes consideraciones regionales.

En el per铆odo comunista (1948-1989), el episodio qued贸 al margen. La historia oficial, publicada en ingl茅s en 1975 bajo los auspicios del Instituto de Historia de la Academia H煤ngara de Ciencias, dedica mucho espacio a Lajos Kossuth, el revolucionario armado exiliado, mientras resta importancia a la resistencia del pueblo. De谩k apenas se menciona, y mucho menos como l铆der de un movimiento. M谩s bien, en este relato, la represi贸n austriaca llev贸 a la nobleza a la oposici贸n, llev谩ndolos a un 芦curso intermedio entre los extremos de la sumisi贸n o la conspiraci贸n禄 que 芦se atrincher贸 en la resistencia pasiva芦.

Esto les conven铆a porque, si bien rechazaban el 鈥渁bsolutismo centralizado鈥, carec铆an del compromiso de llevar m谩s lejos la lucha nacional. La burgues铆a m谩s rica pod铆a perseguir sus intereses dentro de un imperio militar, pero objetaba la 鈥渇alta de vida constitucional y seguridad pol铆tica鈥. Ellos, junto con las 鈥渕asas plebeyas patri贸ticas de los pueblos que se rebelaron contra la autocracia鈥, formaron la base de una resistencia nacional, y que 鈥渢arde o temprano se presentar铆a una situaci贸n en la que tendr铆an que dejar de lado la pasividad y luchar o rendirse resistir y ponerse de acuerdo鈥 con la mayor铆a. Prefirieron el 煤ltimo curso.

No hay an谩lisis de alternativas y la resistencia pasiva se presenta como pasividad en lugar de la estrategia activa descrita en otro lugar. No hay nada sobre la din谩mica de la resistencia o c贸mo se organiz贸 la gente. El bosquejo biogr谩fico del libro de De谩k no menciona la resistencia pasiva o la principal oposici贸n de De谩k a la represi贸n austriaca, solo su papel en la negociaci贸n del Ausgleich. Kossuth, por el contrario, es glorificado como un verdadero h茅roe que lidera la resistencia armada y luego defiende la causa h煤ngara en el exilio. El concepto mismo de resistencia civil era problem谩tico bajo un r茅gimen comunista internacionalista que desaprobaba las expresiones abiertas de nacionalismo.

驴Ser谩 posible tambi茅n que una lectura de la historia que glorifica la violencia ayud贸 a legitimar la llegada al poder de los propios comunistas, mientras que un relato como el de Griffith podr铆a haber alentado a los opositores al comunismo al estilo sovi茅tico?

Como todas las naciones, los h煤ngaros est谩n orgullosos de sus logros. Un libro celebrando sus contribuciones a la civilizaci贸n mundial, narra las haza帽as de matem谩ticos y f铆sicos, m煤sicos, artistas y cineastas, ling眉istas y fil贸sofos, cient铆ficos m茅dicos, premios Nobel y, por supuesto, atletas. Sin embargo, no se menciona la resistencia noviolenta, que, seg煤n la literatura temprana sobre la acci贸n noviolenta, fue quiz谩s uno de los mayores regalos de Hungr铆a a la civilizaci贸n, especialmente dada la probable influencia que el movimiento de mediados del siglo XIX tuvo en Gandhi. Gene Sharp, el principal te贸rico moderno de la lucha noviolenta, es m谩s cauteloso acerca de la resistencia de logros que los escritores anteriores, sin embargo, tiene clara la presciencia de De谩k. Al describir c贸mo la resistencia noviolenta puede hacer que la represi贸n de los oponentes rebote y socave su poder, comenta que ya en 1861 De谩k ya comprend铆a este mecanismo.

De谩k y la resistencia noviolenta h煤ngara

El curso de la resistencia civil nacional h煤ngara y el viaje personal de De谩k se entrelazan y bifurcan. Desentra帽ar el papel real de De谩k en el movimiento es dif铆cil. En un nivel, encarn贸 la resistencia civil: en su car谩cter y estatura pol铆tica, c贸digo de 茅tica personal, carrera pol铆tica y estilo de vida, puntos de vista liberales y actividades sociales. Por lo tanto, algunos historiadores h煤ngaros contempor谩neos presentan a De谩k como la resistencia pasiva personificada. Sin embargo, otra escuela, lejos de ver a De谩k como impulsor de los acontecimientos, equipara la resistencia pasiva con movimientos m谩s amplios que comenzaron despu茅s del aplastamiento de la revoluci贸n de 1848-1849 y se centraron en disturbios espont谩neos. Claramente, a diferencia de Gandhi m谩s tarde, De谩k no dirigi贸 campa帽as. Parece improbable que, en 1850, desde su hacienda, tratara de persuadir a los gente a seguirlo. Sin embargo, su negativa personal a cooperar鈥攅jemplificado en su respuesta a Schmerling (citado anteriormente)鈥 鈥渟e convirti贸 en la declaraci贸n program谩tica de 鈥榬esistencia pasiva鈥, es decir, la no cooperaci贸n con las autoridades鈥 al negarse a alojar a los soldados, evadir impuestos, fingir ignorancia del idioma alem谩n y 鈥渙bstaculizar la vida鈥 de los administradores en un medio ajeno a ellos en todas las formas posibles.鈥

En 1854, De谩k regres贸 a Pest, dejando atr谩s su per铆odo de resistencia pasiva total. La medida ten铆a un fuerte trasfondo pol铆tico. De hecho, el diario nacionalista Pesti Napl贸 (Pest Journal) anim贸 a otros a seguir su ejemplo, y la polic铆a secreta recopilaba informes semanales de sus actividades. Zolt谩n Ferenczi, el bi贸grafo h煤ngaro m谩s citado de De谩k, se帽ala que en este per铆odo se convirti贸 en un 鈥渓铆der de talla inigualable en la opini贸n p煤blica y el pensamiento h煤ngaros鈥.

Sin presentar una plataforma pol铆tica, De谩k se convirti贸 en la conciencia y mentor de resistencias similares a sus propias pr谩cticas. Sin sermonear, sus declaraciones sobre la situaci贸n constitucional proporcionaron un programa que era simple de entender y ejecutar: la situaci贸n legal en Hungr铆a era la creada por las Leyes de Abril. Otros sistemas, hasta que fueron enmendados por el leg铆timo gobierno h煤ngaro, eran ilegales y, en consecuencia, no ten铆an que ser obedecidos. Hasta que se estableciera un gobierno h煤ngaro leg铆timo, la opresi贸n austriaca deb铆a resistirse sin violencia.

De谩k promovi贸 activamente el orgullo nacional y, m谩s sutilmente, la resistencia a trav茅s de su participaci贸n en la Academia H煤ngara de Ciencias, varias organizaciones econ贸micas y culturales, y en el curso de reuniones en su habitaci贸n de hotel. De谩k hizo visitas regulares al Teatro Nacional, al Casino Nacional (un centro de actividad cultural), a la Sociedad Kisfaludy (el foro nacional de literatos), a la Sociedad de Economistas y a las carreras que se convirtieron en un s铆mbolo h煤ngaro de identidad nacional. Tambi茅n apoy贸 a eminentes activistas anti-Habsburgo y, tras su muerte, mantuvo viva su memoria.

Quiz谩s la expresi贸n individual m谩s importante de resistencia fue su oposici贸n a la germanizaci贸n oficial forzada. A falta de adoptar una forma de nacionalismo que provocar铆a a las autoridades, aprovech贸 todas las oportunidades para utilizar el idioma h煤ngaro para la comunicaci贸n en la vida cotidiana, la literatura y la ciencia. Su extensa correspondencia ilustra este compromiso. Por ejemplo, en una carta a un viejo amigo de la familia, De谩k escribe: 芦En medio de la gran tormenta que nos azota禄 y 芦el constante ataque de los poderes f谩cticos芦, la 煤nica manera de salvar a la naci贸n h煤ngara es que el h煤ngaro sigue siendo el lenguaje de las relaciones sociales. Continu贸 diciendo que debe haber preservaci贸n de la cultura h煤ngara dentro del c铆rculo de la vida social y en el curso de las diversiones, y mediante el mantenimiento del traje nacional, en cada lugar 鈥渜ue est茅 fuera del alcance de nuestro opresor鈥. M谩s tarde insiste en que 鈥渘osotros, aqu铆 en Pest, no tenemos absolutamente ning煤n deseo de convertirnos en alemanes, y cuanto m谩s nos presionen, m谩s nos resistiremos a negar nuestra cultura. Es un instinto natural tanto en las personas como en las naciones: el instinto de sobrevivir鈥.

Dirigi茅ndose a una reuni贸n de mujeres en 1858, De谩k repiti贸 esta posici贸n: su nacionalidad, advirti贸 De谩k, 鈥渟e est谩 eliminando de los asuntos p煤blicos. Todo lo que podemos hacer es cultivarlo y preservarlo donde el poder del r茅gimen no penetra, en el c铆rculo privado de nuestra vida social. Si incluso all铆 lo descuidamos, estar谩 condenado para siempre鈥.

La prensa nacionalista publicit贸 la resistencia de De谩k. Prohibido del discurso pol铆tico expl铆cito, su cobertura, sin embargo, ten铆a un trasfondo inequ铆vocamente subversivo y, por lo tanto, se convirti贸 en un foro para el renacimiento espiritual y pol铆tico de la naci贸n. El m谩s destacado fue Pesti Napl贸, editado por Zsigmond Kem茅ny, uno de los mejores amigos de De谩k (y residente en el mismo hotel de Pest). Aunque el propio De谩k rara vez escribi贸 art铆culos, a trav茅s de dichos enlaces y de periodistas, escritores y amigos visitantes, su mensaje se transmiti贸 ampliamente.

De谩k esperaba que la naci贸n mantuviera 鈥渓a l铆nea en la lucha para defender su nacionalidad, tradiciones, constituci贸n y leyes鈥. Un per铆odo de concesiones sigui贸 a la derrota militar de Austria en Italia en 1857. Las p茅rdidas de Austria se debieron en parte al impago generalizado de impuestos, la resistencia al reclutamiento y la deserci贸n entre sus s煤bditos h煤ngaros. Y para entonces, tanto los austriacos como los h煤ngaros se estaban cansando de la resistencia. Por lo tanto, Viena intent贸 moderar su absolutismo: el 芦Diploma de Octubre禄 de Franz Joseph en 1860 otorg贸 una amplia autonom铆a a varias regiones del imperio. Esto provoc贸 lo que el ministro de Hacienda, Ignaz Edler von Plener, llam贸 un estado de semirrevoluci贸n; los ingresos fiscales de Hungr铆a, declar贸, podr铆an considerarse perdidos. En 1861, se restauraron los consejos de condado h煤ngaros y se convoc贸 el parlamento. Esto, sin embargo, no satisfizo a los h煤ngaros y los consejos pronto decidieron dejar de recaudar impuestos no sancionados por el parlamento h煤ngaro y dejar de pagar el apoyo de las tropas austriacas. De hecho, 鈥渆l estado de 谩nimo de la revuelta se hizo tan profundo que los condados y las comunidades actuaron como si el r茅gimen absolutista hubiera sido aboli贸 y, sin esperar instrucciones de arriba, eligi贸 nuevas listas de funcionarios鈥. Durante la primera sesi贸n parlamentaria h煤ngara posrevolucionaria, en la que De谩k emergi贸 como el l铆der nacional preeminente, se emiti贸 una petici贸n conciliadora que presagiaba el Ausgleich de 1867. Austria simplemente renov贸 su represi贸n. De谩k respondi贸 con una segunda petici贸n. Esto reconoci贸 que el tiempo para el compromiso hab铆a terminado y prepar贸 a los lectores para una nueva ronda de represi贸n. La petici贸n concluy贸,

La naci贸n soportar谩 las penalidades si es necesario, a fin de preservar para las generaciones futuras la libertad que le legaron nuestros antepasados. Perdurar谩 sin desesperaci贸n, como soportaron y sufrieron nuestros antepasados para proteger los derechos de la naci贸n, porque lo que puede ser arrebatado por la fuerza puede ser que no se recupere por miedo al sufrimiento, o s贸lo con gran dificultad. La naci贸n perdurar谩 con la esperanza de un futuro mejor y con la confianza en la justicia de su causa.

Una vez m谩s, De谩k inst贸 a una pol铆tica de resistencia noviolenta. Bajo amenaza de armas, el parlamento fue prorrogado, pero la popularidad de De谩k nunca hab铆a sido tan alta y fue visto como el principal l铆der de la resistencia. Adem谩s, la oposici贸n ahora estaba m谩s organizada que en la d茅cada de 1850 y 鈥渢en铆a una ideolog铆a en la forma de las peticiones expl铆citas y progresistas que hab铆a redactado De谩k鈥. Sin embargo, incluso De谩k dudaba de cu谩nto podr铆a lograr la resistencia nacional: 鈥淎 menudo abatido y pesimista, sab铆a lo d茅bil que era Hungr铆a en comparaci贸n con la dinast铆a. Esta toma de conciencia no le levant贸 el 谩nimo. Fue la fe, no la Realpolitik, lo que le dio la fuerza moral para perseverar鈥. Tal como estaban las cosas, su pol铆tica tard贸 casi dos d茅cadas en lograr su objetivo y dependi贸 de otras presiones sobre el Imperio de los Habsburgo, presiones que estaban en gran parte fuera del control h煤ngaro. La influencia que los h煤ngaros ejercieron pr谩cticamente sobre los Habsburgo requiere m谩s investigaci贸n, pero el car谩cter de esta resistencia, a pesar de los relatos populares, estaba en gran medida fuera del control de De谩k. Aunque opt贸 conscientemente por la resistencia pasiva, De谩k no hizo nada para liderar, organizar o apuntalar ideol贸gicamente el movimiento de resistencia. Si promovi贸 t谩cticas noviolentas, nunca anunci贸 sus puntos de vista sobre ellas y no transform贸 su propia resistencia en una teor铆a convincente. Nos quedamos no solo con una vaga impresi贸n de sus impulsores motivacionales, sino tambi茅n con un sentido igualmente confuso de su visi贸n estrat茅gica. Esto explica por qu茅 se interpret贸 de maneras tan diferentes y se apropi贸 para servir a agendas pol铆ticas tan variadas. Esto no es para disminuir la estatura de De谩k o devaluar su misi贸n personal: despu茅s de todo, el Ausgleich, que fue el trabajo de su vida, se logr贸. Simplemente lo coloca en el contexto de una lucha mayor que para muchos simboliz贸, pero que en realidad no lider贸.

Quedan preguntas sobre la interrelaci贸n de De谩k con el movimiento en su conjunto: 驴Qu茅 tan espont谩nea fue la resistencia popular h煤ngara? 驴Habr铆a surgido sin De谩k? 驴Habr铆a continuado tanto tiempo sin su presencia? 驴Y habr铆a estado menos organizado sin su gu铆a? Se podr铆a decir que el entorno social y el estado de 谩nimo p煤blico ya estaban preparados para la resistencia, ya sea que surja consciente o espont谩neamente, y se convirti贸 en una estrategia central para la supervivencia personal y nacional despu茅s de la guerra sofoc贸 la revoluci贸n y el subsiguiente reinado del terror.

Resistencia noviolenta h煤ngara: el contexto m谩s amplio

De hecho, la campa帽a de resistencia tuvo un largo per铆odo de gestaci贸n, incluso anterior al surgimiento de De谩k. Ya hab铆a resistencia al r茅gimen en el 1820. Antes de la revoluci贸n de 1848, la resistencia civil era un 鈥渁rma鈥 de los que a煤n no pod铆an empu帽ar las armas; despu茅s de 1849, se convirti贸 en una forma de protesta por los derrotados y privados de sus derechos.

Mikl贸s Moln谩r, sin referirse espec铆ficamente a De谩k, se帽ala que la resistencia 鈥渟e convirti贸 en una forma de vida y un c贸digo 茅tico鈥. Se evitaban los impuestos, al igual que el servicio militar. Las celebraciones p煤blicas, incluidos los servicios de la iglesia que dieron gracias por el escape del emperador en febrero de 1953 del asesinato, resultaron en ausencias. Se evitaron los cargos p煤blicos, se boicotearon los tribunales y la gente se neg贸 a hablar alem谩n. Se prefer铆an los autores y obras de teatro h煤ngaros a los austriacos. Las actuaciones, seleccionadas por su m谩xima pertinencia, llevaban mensajes codificados y proporcionaban una plataforma para la afirmaci贸n patri贸tica.

Fueron anunciados como eventos exclusivos para nativos en los que los austriacos habr铆an sido personas non gratas. Ropa simb贸lica, peinados y se usaron joyas con los colores nacionales, especialmente en fechas significativas (por ejemplo, el cumplea帽os del emperador o el d铆a del nombre y los cumplea帽os de Kossuth y Batthy谩ny, y fechas que marcaron eventos de la revoluci贸n o conmemoraron la ejecuci贸n de sus l铆deres) y en funciones p煤blicas, danzas y representaciones teatrales. Cuando Mih谩ly V枚r枚smarty, el padre de la literatura h煤ngara, muri贸 el 18 de noviembre de 1855, el r茅gimen prohibi贸 los discursos sin previo aviso en su funeral. El funeral atrajo a una multitud de 20.000 dolientes que protestaban en silencio.

Una guerra secreta nueva y a menudo invisible, sin restricciones, evolucion贸 鈥減ara el supervivencia de la naci贸n鈥. Fue 鈥渓uchada con las armas, con la palabra y palabra impresa, a trav茅s de exposiciones agr铆colas, romer铆as, pinturas鈥 y 鈥渆n teatros, mercados, iglesias, en la bolsa de valores y en las columnas de peri贸dicos y revistas en Par铆s, Londres y Hamburgo鈥.

La plataforma de oposici贸n, que se convirti贸 en una forma de vida para una gran parte de la poblaci贸n h煤ngara durante la represiva d茅cada de 1850, es descrita por 脡va Somogyi de la siguiente manera:

Los magnates ricos y los nobles acomodados, los intelectuales y los ciudadanos han decidido que no pagar谩n sus impuestos hasta que el albacea toque a sus puertas. Solo aquellos suministros que no se puedan ocultar ser谩n entregados a los militares. La gente negar谩 entender el alem谩n y en todas partes exigir谩 respuestas a los veredictos en h煤ngaro. Nadie informar谩 con veracidad sobre el estado de su riqueza e ingresos. Si a alguien se le hace una pregunta, la respuesta tiene que ser: no lo s茅; si se busca informaci贸n sobre una persona, la respuesta tiene que ser: no la conozco; si hay que verificar los hechos, la respuesta tiene que ser: no he visto nada. La consigna es: detesta el absolutismo e ignora a sus servidores como si no vivieran entre nosotros.

Pero, por supuesto, no fue tan simple. Los movimientos populares no son monol铆ticos, con todos los manifestantes actuando al un铆sono y siguiendo el ejemplo de una fuente. Como ocurre con la mayor铆a de los movimientos de resistencia, aqu铆 en la noviolencia la disciplina no era completa. Algunos cooperaron con el r茅gimen; otros planearon un nuevo levantamiento. La mayor铆a de estos conspiradores fueron capturados y finalmente ejecutados o condenados a largas penas de prisi贸n.

Para el estudio de la acci贸n noviolenta, un an谩lisis cuidadoso conduce a ambig眉edades que los primeros divulgadores de la acci贸n noviolenta no discutieron. Los principios de De谩k resonaron en Griffith, Gandhi y te贸ricos posteriores, pero tal vez la resistencia deber铆a verse como un movimiento de masas m谩s pragm谩tico, estrat茅gicamente planificado y ejecutado de personas que ten铆an un objetivo, que sab铆an por qu茅 estaban luchando y por qu茅, y que ten铆an cohesi贸n y autodisciplina basadas en una moral fuerte. Quiz谩s aquellos que promueven la acci贸n noviolenta exageran el papel del movimiento y minimizan la importancia de los factores externos. Y adem谩s, quiz谩s una acumulaci贸n de evidencia y folklore durante varias d茅cadas ha permitido a Griffith y otros construir a De谩k como un l铆der que en realidad no pudo haber sido.

Posiblemente la pregunta m谩s importante se refiere a lo que se puede aprender del ejemplo h煤ngaro. Los movimientos de masas, especialmente cuando no est谩n confinados a una clase en particular sino que tienen un atractivo de base amplia (incluido el apoyo de campesinos y trabajadores), deben ubicarse en sus contextos econ贸micos y sociales. Las diferencias de clase y las penurias econ贸micas marcan un tono de descontento. Cuando un sistema est谩 cambiando r谩pidamente, ya sea por nuevas leyes o por cambios provocados por la industrializaci贸n y la modernizaci贸n, la distinci贸n entre la resistencia al cambio en s铆 misma y la resistencia contra el gobierno en el poder en ese momento se vuelve borrosa. La mayor铆a de los h煤ngaros se opon铆an claramente al r茅gimen opresivo de Austria. Tras la fallida guerra de independencia, el pueblo perdi贸 su voz: el parlamento, la autonom铆a pol铆tica local, la libertad de expresi贸n y el uso de la lengua magiar fueron sustituidos por lenguas extranjeras oficiales, un sistema policial desconocido e inoportuno, y un costoso estado policial militar. Pero, como sugiri贸, esto estaba lejos de ser la historia completa.

Al mismo tiempo que los Habsburgo estaban siendo empujados a un acercamiento (por la presi贸n de las derrotas extranjeras y las rivalidades en otros lugares), a un auge capitalista dentro de Hungr铆a, sugiere P茅ter Han谩k, a mediados de la d茅cada de 1860 trajo presi贸n h煤ngara para la 芦normalizaci贸n禄. Los conflictos de clase, que quedaron sumergidos durante la revoluci贸n, pronto tambi茅n se reafirmaron. Las dictaduras polarizan la sociedad y, siempre en tales circunstancias, hay colaboradores. Secciones de la aristocracia apoyaban a la corona. La nobleza tambi茅n estaba dividida: aquellos con derecho a ocupar cargos p煤blicos (la intelectualidad, los terratenientes y los j贸venes) generalmente optaron por cooperar a rega帽adientes con Austria. Entre los incentivos para ocupar un cargo p煤blico estaban las esperanzas de una r谩pida promoci贸n y el deseo casi patri贸tico de hegemon铆a regional h煤ngara sobre las minor铆as 茅tnicas. Sin embargo, los Habsburgo victoriosos lograron llevar a la mayor铆a de la nobleza e incluso a los conservadores que apoyaban a los Habsburgo a una resistencia al menos no activa al ignorar sus preocupaciones. Los nobles se retiraron de la vida p煤blica, evitaron los cargos p煤blicos y 鈥渄ondequiera que pudieron, evadieron las directivas del absolutismo y boicotearon a sus representantes鈥. Se replegaron a sus haciendas, a esperar su momento y esperar un futuro mejor, tal vez 鈥渦nidos e intransigentes鈥 s贸lo en su empe帽o por recuperar la independencia que les arrebataron.

Adem谩s, las fuerzas de la industrializaci贸n preocupaban a la nobleza menor. A medida que disminu铆an sus propiedades y se hac铆a m谩s dif铆cil cumplir con sus impuestos, es posible que descubrieran el deber patri贸tico de eludirlos. En palabras de Paul Ignotus, 鈥淪ent铆a que protestaba contra la tiran铆a y la reacci贸n; pero en realidad lo que m谩s le dol铆a era inevitable en el proceso de industrializaci贸n de una sociedad.鈥 Incluso el campesinado, que luchaba por obtener tierras y participaba en juicios contra los antiguos terratenientes, odiaba el dominio extranjero. Han谩k se帽ala que la mayor铆a 鈥渃omprendi贸 que la revoluci贸n de 1848 les hab铆a dado su liberaci贸n y tierra鈥 y que la lucha por la independencia 鈥渇ue aleado en sus mentes con cierta dosis de democracia campesina鈥 del mismo modo que 鈥渓as luchas de la 茅poca del absolutismo estaban vinculadas a motivos nacionales鈥. En otras palabras, los movimientos de resistencia noviolenta pueden ser expresiones espont谩neas de la voluntad de la poblaci贸n sin un liderazgo de arriba hacia abajo. Las acciones inspiradoras de los individuos no necesitan interpretarse como control o liderazgo del movimiento.

Conclusi贸n

Tal vez un poco confuso, L谩szl贸 Kontler concluye que 鈥淟a evidencia sobre todo tipo de colaboraci贸n descubierta por investigaciones recientes sugiere que las dimensiones de la 鈥渞esistencia pasiva鈥 han sido muy exageradas por la leyenda nacional, pero todav铆a parece haber sido el tipo dominante de actitud pol铆tica en Hungr铆a durante el neoabsolutismo鈥.

Tras el aplastamiento del levantamiento de 1848-1849, la resistencia noviolenta estall贸 espont谩neamente entre la poblaci贸n. No hab铆a un liderazgo centralizado. De谩k proporcion贸 un ejemplo en cuanto a la forma y las herramientas que podr铆an usarse para llevar a cabo la lucha. Sin embargo, si bien la lucha probablemente se habr铆a sostenido incluso sin De谩k, el movimiento con toda probabilidad habr铆a sido menos homog茅neo y los enfrentamientos armados locales espor谩dicos ser铆an m谩s comunes. Uno de los puntos fuertes de ser descentralizado y no jer谩rquico era que no hab铆a liderazgo que encarcelar para decapitar el movimiento.

Una vez aplastado el levantamiento armado, la 煤nica posibilidad de protesta a gran escala era la desobediencia civil. Pero esta estrategia noviolenta condujo a la victoria y signific贸 que, durante alg煤n tiempo, la naci贸n evit贸 la violencia y la guerra. Antes de 1848, las luchas se llevaban a cabo de forma tanto violenta como noviolenta. En 1848 salt贸 a la palestra la violencia pero, una vez finalizada la sublevaci贸n derrotada, la noviolencia caracteriz贸 la pol铆tica h煤ngara. Este fue un cambio de paradigma y condujo a la libertad del pa铆s.

El libro de Griffith trat贸 de mostrar lo que se puede hacer si las personas est谩n unidas; fue calculado para influenciar a otros a experimentar o incluso emular estos precedentes hist贸ricos. En resumen, ten铆a razones pragm谩ticas para construir una leyenda. En contraste, B茅la Kir谩ly minimiza la contribuci贸n de De谩k: 鈥淒e谩k no origin贸 ideas ni dio vida a movimientos de masas鈥. Sin embargo, agrega que De谩k 鈥減udo reconocer las fuerzas pol铆ticas, sociales y econ贸micas y el equilibrio de poder en las tierras de los Habsburgo y, sobre todo, sentir el momento en que pod铆a aprovechar estas fuerzas y usarlas para lograr su objetivo鈥.

Cualquiera que sea la influencia de De谩k en Hungr铆a, y cualquiera que sea la influencia que este episodio de resistencia tuvo en las luchas irlandesas y otras y como inspiraci贸n para las campa帽as de Gandhi, deber铆a ser m谩s conocido como un importante cap铆tulo temprano en la evoluci贸n de la resistencia noviolenta. Se necesita m谩s an谩lisis para extraer lecciones para la lucha noviolenta que no dependa de un l铆der heroico. Como comenta Han谩k, mientras que la guerra de independencia de 1848 pudo haber creado h茅roes, la retribuci贸n de Haynau produjo m谩rtires y aviv贸 los sentimientos anti-austriacos.

Y finalmente, a煤n queda trabajo por hacer sobre el impacto de la lucha en la psique h煤ngara. 驴En qu茅 medida foment贸 el nacionalismo h煤ngaro, la identidad colectiva nacional y el orgullo cultural? 驴La lucha legitim贸 m谩s acciones noviolentas por parte de la poblaci贸n? 驴Influy贸 en los m茅todos de resistencia al r茅gimen totalitario en Hungr铆a antes y despu茅s de la revoluci贸n de 1956?

La resistencia h煤ngara del siglo XIX no solo deber铆a ser m谩s conocida, sino que, como pidi贸 Aldous Huxley, no deber铆a verse eclipsada por levantamientos armados idealizados. Hoy en Hungr铆a, De谩k es un h茅roe nacional y el bicentenario de su nacimiento se conmemor贸 ampliamente en todo el pa铆s en 2003 con decenas de publicaciones, tanto populares como acad茅micas. Su resistencia pasiva ha sido aclamada como parte del car谩cter nacional de Hungr铆a, y se le reconoce como A Haza B枚lcse (el Sabio de la Naci贸n). Sin embargo, los l铆deres que lucharon con las armas son m谩s conocidos y los aniversarios de las luchas armadas se celebran con m谩s entusiasmo. Y en este sentido, parece que la historia se ha repetido m谩s recientemente en la regi贸n: el levantamiento armado h煤ngaro de 1956 es mejor recordado y valorado que la resistencia noviolenta checoslovaca de 1968. Sin embargo, las tropas sovi茅ticas aplastaron la revoluci贸n h煤ngara en cuesti贸n de d铆as, mientras que les tom贸 meses recuperar el control de Checoslovaquia.

La resistencia noviolenta h煤ngara demostr贸 hace 150 a帽os que se puede resistir al terrorismo de estado cuando los oprimidos est谩n lo suficientemente unidos y tienen un curso de acci贸n que es f谩cilmente comprensible y simple de seguir. Un an谩lisis m谩s profundo muestra que la resistencia noviolenta h煤ngara de las d茅cadas de 1850 y 1860 no fue tan sencilla como sus divulgadores extranjeros reclaman. Sin embargo, tales campa帽as pueden lograr sus objetivos cuando los eventos externos y los impulsores econ贸micos y sociales internos m谩s profundos se unen para unir a los oprimidos y debilitar la posici贸n del opresor. Como han demostrado el ejemplo h煤ngaro y los principales estudios recientes de la lucha noviolenta, esto se puede lograr cuando los oprimidos retiran su consentimiento para ser gobernados y socavan el poder del estado al atacar 谩reas de particular vulnerabilidad en su opresor. Ralph Summy se帽ala que, cuando el opresor necesita la cooperaci贸n de los oprimidos, surge una relaci贸n de dependencia que los oprimidos pueden explotar. La derrota de Austria por parte de Prusia aceler贸 el Ausgleich, pero eso fue solo un cap铆tulo final en un largo proceso en el que la nocooperaci贸n hab铆a sentado las bases por ese compromiso.

