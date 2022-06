–

De parte de Radio Zapote June 9, 2022 18 puntos de vista

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COLECTIVOS

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DE PAGA

Los que suscribirnos los integrantes del Comité por la Defensa de los Derechos de los Indígenas CODEDI, con presencia en cinco de todas regiones del Estado de Oaxaca, en donde florecen diferentes culturas y pueblos con una gran riqueza cultural y natural; una gran biodiversidad que lo distingue del resto del país. Pero estos pueblos han sido objeto de la codicia de las grandes empresas internacionales que de manera rapaz han querido acabar con nuestros recursos naturales, nuestra cultura y nuestro sistema ancestral de organización y de trabajo en complicidad con los gobiernos títeres emanados de todos los partidos políticos al servicio del sistema capitalista.

Con el paso del huracán ‘Agatha’, nuevamente se pone en evidencia lo que importamos para el Estado; cuando se trata de reprimir utilizan toda la maquinaria del Estado al servicio de intereses ajenos a nuestros pueblos.

A una semana del huracán hay pueblos totalmente incomunicados, familias en total abandono. La ayuda que les ha llegado es muy raquítica; botes de agua y una que otra despensa, esto no es suficiente para resolver el gran problema de abastecimiento básico; maíz y frijol que es la base de la alimentación de los pueblos. Les llevan colchonetas que no sirven si no tienen en donde vivir. La maquinaria pesada no llega por la burocracia de este país, los “cagatintas”, apenas y se acercan a donde llega la terracería, nadie da un paso para acercarse a los pueblos. Respecto a nuestros hermanos de la costa no tenemos nada en contra de ellos porque también sufrieron la embestida del huracán, pero podemos marcar la diferencia. En la costa, decenas de camionetas de protección Civil y programas del Gobierno estatal llenan las calles de Huatulco ansiosos por complacer a los turistas gastándose sus sueldos y comisión salidos del erario público; en la sierra jamás podemos ver a una de estas camionetas apoyando a nuestros hermanos indígenas; no existimos, (en la costa vive gente, en la sierra animales).

Al gobierno del Estado y al gobierno federal, le preguntamos ¿En donde quedan los derechos de los niños, de las mujeres, derechos de los ancianos, el derecho a la vida a la salud, alimentación a una vivienda digna? ¿En donde quedan nuestras leyes y tratados internacionales que ustedes han firmado? Con su actitud demuestran que no tienen ningún interés por los pueblos indígenas; ahí están sus programas sociales que no encajan para nada en la realidad de los pueblos como por ejemplo su programa sembrando vida, entregan arbolito para sembrar en octubre ya que se fueron las aguas; Esto raya en lo absurdo. Lo único que buscan es comprobar que están apoyando al pueblo, pero en el fondo nunca habrá ningún cambio, y así podemos seguir con la lista de los diferentes programas.

Ante esta situación, los pueblos nativos de esta tierra, participaremos en la caravana denominada ‘Caravana de la miseria’, ahí vamos que a exhibir la realidad de nuestras comunidades. Iremos en caravana a la ciudad de México a visitar a la Virgen de Guadalupe porque según cuenta la historia es la única que han parado los Indígenas, quienquita y nos haga un milagro y aparecerán las viviendas de los damnificados como por arte de magia porque de los gobiernos en sus tres niveles, recalcando que el municipal ni siquiera existe en la toma de decisiones de su maldita burocracia, nunca obtendremos nada. Ya lo hemos vivido con anteriores desastres naturales que han azotado la región. La ayuda se demora de 2 a 3 años en llegar, si es que llega pero por lo regular esto no sucede.

Por otra parte en vista en la triste realidad, vamos a ser los pueblos quienes tomaremos el mando para construir las casas y caminos que al Estado le corresponde; en breve enviaremos el calendario de los tequios a realizarse en cada comunidad y el número de vivienda a construirse; también queremos contar con la generosidad de cada uno de los que puedan leernos para hacer esto una realidad.

Necesitamos láminas, alambre recocido, clavos y todo lo que deseen aportar para una vivienda digna; así también quien desee sumarse a los tequios puede contactarnos. Por otro lado en cada pueblo formaremos un comité para la recolección y distribución de material y construcción.

Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas CODEDI

a 8 de junio del 2022

#gallery-1 {

margin: auto;

}

#gallery-1 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 50%;

}

#gallery-1 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-1 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

COMUNICADO C.A.C.A.O. 1 de Junio

Llamamos a la solidaridad y el apoyo entre compañer@s y pueblos.

Compañeras, compañeros:

Desde hace una década hemos estado realizando diferentes trabajos en pueblos, comunidades, montañas, selvas y territorios de las diferentes regiones de donde somos originarios, en el Estado de Oaxaca. En el Istmo, zonas mareñas, Cañada, Mixteca, Papaloapan, en la Sierra Sur y Costa hemos caminado hermanados con el CODEDI y otras organizaciones sociales de estas zonas; impulsamos la creación del vivero madre de cacao Vicente Guerrero, recuperamos y revitalizamos el cultivo de nuestra semilla mesoamericana: el cacao, hemos acompañado en la formación a jóvenes, mujeres y niñ@s en temas de salud comunitaria, educación, trabajo textil, construcción, cultura, biología, historia y defensa del territorio, comunicación… Son muchas las tareas que aún están pendientes para la construcción de vida digna y autonomía en nuestros pueblos, desde nuestros modestos esfuerzos y limitados recursos, pero lo hacemos con cariño y voluntad plenos.

En todos estos pueblos y comunidades, las condiciones de marginación, pobreza y exclusión son constantes, durante cientos de años han quedado al olvido del Estado, a ello se suman una larga cronología de fenómenos climatológicos que han azotado la Sierra Sur y Costa de Oaxaca, hoy nuevamente la reciente tormenta Agatha: los pueblos sufrimos el dolor de la pérdida de vidas humanas, desapariciones, pérdidas de los pocos bienes materiales que se han construido durante años.

En todos estos momentos de crisis hemos sido los pueblos mismos, las comunidades, las y los trabajadores, los estudiantes, el pueblo de abajo quienes nos hemos organizado para ser solidarios con nuestros hermanos de clase y de lucha.

Durante los sismos de 2017 conformamos la Brigada Autónoma Tierra y Libertad, en ocho visitas continuas con cerca de 250 compañeras y compañeros, se entregaron 30 toneladas de acopio en 27 localidades y municipios de diferentes regiones del Centro y Sur del país.

En 2020 vivimos el terremoto de 7.4°, en plena pandemia, la catástrofe y crisis, pensamos no podía ser más difícil…. En aquellos recorridos a pie, que realizamos diferentes compañeros de las organizaciones convocantes, recogimos decenas de testimonios de la Sierra Sur, particularmente fue alarmante la situación que se vivía en Xanaguía por lo accidentado en la ubicación de la comunidad, a las faldas de La Sirena, cerro de más de 3000 msnm., así como por las condiciones sociales y económicas de la comunidad; hubieron innumerables derrumbes, cortes de servicios, compañeros que tuvieron que ser sacados con helicópteros en medio de las montañas por que un derrumbe de rocas los fracturó.

Desde entonces, como antes, las compañeras y compañeros manifestaban la preocupación latente de que en cualquier otro momento habría derrumbes mayores, que la tierra estaba reblandeciéndose, que las rocas gigantes estaban hablando y que pronto serían removidas, que la Tierra madre grita y que había que escuchar… Lamentablemente este huracán nos tiene sumergidos en medio de una catástrofe y la ayuda no sólo es necesaria sino urgente.

En estos momentos los pueblos de la sierra y de la costa realizan tequios urgentes y masivos de todas las comunidades que posibiliten un poco el estar en estas tierras.

Compañeras, compañeros, estamos ante ustedes nuevamente para pedir que seamos solidarios, que escuchemos y apoyemos a los pueblos y comunidades que están en este momento tan crítico. Estamos haciendo un llamado a sus corazones, a sus manos y voluntades para sumar esfuerzos y reunir acopios de materiales, alimentos y lo que esté en sus posibilidades económicas para hacerlos llegar a los que más lo necesitan.

Dejamos en el cartel más detalles de dichos acopios.

Por la solidaridad, la transformación social, la construcción de vida digna, libre y autónoma!

Cooperativa Autónoma Cimarronez Anticapitalismo Organizado. C.A.C.A.O.

#gallery-2 {

margin: auto;

}

#gallery-2 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-2 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-2 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */