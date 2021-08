–

Vienen tiempos de elecciones y el avance del “progreso”, en este rincón del conurbano bonaerense, es el hormigón y los palos. En el Partido de Hurlingham, al noroeste de la provincia de Buenos Aires un grupo de vecines autoconvocades está defendiendo hace meses la cuenca del Arroyo Morón, uno de los brazos más caudalosos y contaminados del Río Reconquista. Lo defienden porque allí, pese a todo, hay uno de los humedales urbanos más importantes de este sector, un reducto de aves y árboles de una importancia vital para la zona. La obra Combate Pavón- Ruta 4 es el inicio de una embestida inmobiliaria, a cargo de la empresa José Luis Triviño S.A. que cuenta con el aval del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y de los tres municipios implicados en el cruce (Tres de Febrero, Hurlingham y Morón). Texto y fotos: Susi Maresca



Es domingo, pero urge movilizarse. Ante el avance de las topadoras vecinos y vecinas de la localidad de Hurlingham comenzaron a juntarse nuevamente hace algunos días para pedir respuestas y hacer visible su reclamo. Ya agotaron todas las instancias legales previas. Es que la avanzada de obras que promocionan como desagotes de tránsito para los lugares implicados esconden, además, otros avances más corporativos como la instalación de countrys y una alcaldía que operará como servicio penitenciario.

La respuesta que obtuvieron por parte del Municipio, el día viernes 27 de agosto, fue un violento operativo de la policía municipal que desplegó 15 patrulleros, se llevó detenidas a dos vecinas que eran parte del acampe pacífico que busca proteger el humedal de una de las cuencas del Río Reconquista (Arroyo Morón) del avance de las topadoras de la obra Combate Pavón-Ruta 4. “El comisario Torres de la comisaría 1° de Hurlingham a cargo del operativo, nos amenazó por teléfono. Le dijimos que nosotros estábamos haciendo una medida pacífica y cuando vinieron nos agarraron de los pelos y nos arrastraron a la comisaría” dijo Verónica Villamaría, una de las detenidas.

Esta obra llevada a cabo por la empresa José Luis Triviño S.A no cuenta con informes de impacto ambiental actuales, ni con la aprobación de les vecines que denuncian que el avance de las topadoras ha destruido por completo el humedal urbano del Arroyo de Morón y que no han tenido acceso a la información pública pese a todos los amparos y pedidos que han hecho en los últimos años. “El acampe fue la última instancia luego de que nos cortaron las posibilidades legales que teníamos como ciudadanos para peticionar, y porque tampoco nunca fuimos escuchados por la parte política. Las cartas las recibieron todos, desde el gobernador Axel Kicillof, el Ministro de infraestructura Agustín Simone, las autoridades hídricas, los intendentes y el presidente del COMIREC Alberto Descalzo (Comisión de restauración del Río Reconquista) que a su vez es el intendente de Ituzaingó y que nos dijo que no estaba al tanto de la obra. Ninguno atendió un solo reclamo nuestro, ni nos recibieron” dice Andrés en medio de la asamblea que se convocó al lado de las obras.

Las vecinas detenidas que ya fueron puestas en libertad, tienen una causa abierta por resistencia a la autoridad y agravios. La excusa, que estaban usurpando propiedad privada. Lo cierto, esas tierras pertenecían al Ejército Argentino y fueron cedidas a vialidad provincial, que forma parte del Estado. Tierras fiscales, tierras públicas, nunca comunitarias, siempre respondiendo a intereses privados. Estas obras que fueron iniciadas por el gobierno de María Eugenia Vidal, ahora siguen siendo impulsadas por el gobierno de Axel Kicillof. El proyecto con el que avanzan es una vinculación de los partidos de Tres de Febrero y Hurlingham por medio de un puente que pasa sobre un humedal que tiene ordenamientos municipales que obligan, a quienes hagan obras sobre el Río Reconquista y sus afluentes, a pasar primero por el COMIREC (un ente autárquico que coordina y ejecuta acciones vinculadas con el saneamiento ambiental, la preservación del recurso hídrico y la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca del Río Reconquista) Sin embargo, las obras comenzaron sin permiso alguno y los poderes del Estado recurrieron a la violencia policial para avasallar un acampe cuya bandera de reclamo decía: “Ley de humedales ya”. Es que en la avanzada sobre la naturaleza, no hay grita.

En un comunicado dirigido al intendente interino Damián Selci les vecines expresan que “Existe una ordenanza municipal n°7969/13 que exige que ante estos avances hay que convocar al Consejo Consultivo Local de Hurlingham” y tampoco lo hicieron.

Según denuncian, además, la abogada de la empresa Triviño, María Laura Borras, les ofreció dinero de manera ilegal para llegar a un acuerdo para levantar el acampe. “Lo que nosotros queremos es una audiencia pública para que se muestren los planos de la obra y todos los informes de impacto ambiental, social y ciudadano”

Hoy en la asamblea acordaron la presentación de una nueva carta al municipio para que oiga sus reclamos. Será mañana a las 13 hs en la sede de Pedro Díaz.

“Este humedal es expuesto a construcciones que no tienen ningún tipo de aval por la comunidad de la zona, trayendo además complicaciones para el barrio Jorge Newberry y alarma para los barrios altos de Podestá”. Concluyen frente al micrófono, luego de marchar hasta la plaza del barrio.

