Hvala vam

Zapatisti膷na komisija za 艩esto

Koordinacija Potovanja za 啪ivljenje: evropski del

14. december 2021

Organizacijam, gibanjem, skupinam, kolektivom, staroselskim ljudstvom in posameznikom iz razli膷nih geografij de啪ele, ki je danes znana pod imenom 芦Slumil K麓ajxemk麓op禄.

Od Zapatisti膷ne delegacije Zunaj膷asnih [La Extempor谩nea]:

Tovari拧ice in tovari拧i vseh spolov:

Sestre in bratje vseh spolov:

Po拧iljamo vam tople pozdrave iz hribov jugovzhodne Mehike. Vsem vam, ki so vas letos 鈥 leta 2021 鈥 v mesecih september, oktober, november in december obiskali tovari拧ice in tovari拧i zra膷ne delegacije, poro膷amo, da so se vsi in vse vrnile v svoja naselja in na svoje pozicije.

Do 14. decembra ob 21:34 po zapati膷nem 膷asu (20:34 po mehi拧kem 膷asu) oziroma 15. decembra ob 3:34 po 膷asu v Slumil K麓ajxemk麓op so vsi prispeli v svoje vasi, mesta in na svoje pozicije. Vsi so se vrnili v enem kosu in zdravi. Vsi smo ganjeni in razne啪eni zaradi dni in no膷i, ki ste nam jih namenili. Vra膷amo se z rano v na拧ih srcih, ki bo trajala celo 啪ivljenje in ji ne bomo dovolili, da se zaceli.

Za nas je sedaj napo膷il 膷as, da pregledeamo na拧e zapiske in da poro膷amo na拧im mestom in skupnostim o vsem, kar smo se nau膷ili in kar smo prejeli od vas: o va拧ih zgodovinah, va拧ih bojih, va拧em uporu, va拧emu nepremagljivemu obstoju in predvsem o objemu 膷love膷nosti, ki smo ga 膷utili od vseh va拧ih src.

Vse, kar smo vam prinesli, je pri拧lo od na拧ih ljudi. Vse, kar smo prejeli od vas, je za na拧e skupnosti.

Za vse to 鈥 za va拧e gostoljublje, va拧e prijateljstvo, va拧o besedo, va拧e poslu拧anje, va拧 pogled, va拧o hrano in pija膷o, va拧a bivali拧膷a, va拧o dru啪bo, va拧o zgodovino in va拧 kolektiven objem iz srca, kar ste 鈥 pravimo:

Kiitos

Danke sch枚n

Hvala ti

袘谢邪谐芯写邪褉褟 褌懈

Gr脿cies

D臎kuju

Grazie

Hvala vam

Tak skal du have

膸akujem

Ait盲h

Eskerrik asko

Merci

Diolch

Grazas

危伪蟼 蔚蠀蠂伪蟻喂蟽蟿蠋

K枚sz枚n枚m

Thanks

Go raibh maith agat

Paldies

A膷i奴

袙懈 斜谢邪谐芯写邪褉邪屑

Takk skal du ha

Dzi臋kuj臋 Ci

Obrigada

Mul葲umesc

小锌邪褋懈斜芯

啸胁邪谢邪 胁邪屑

Tack

Te艧ekk眉rler

Hvala SLUMIL K麓AJXEMK麓OP!

Kmalu boste ponovno sli拧ali od nas, kajti boja za 啪ivljenje ni konec. Toliko tega se imamo 拧e za nau膷iti od vas in deliti z vami.

Kmalu nasvidenje, compxs!

Iz gora jugovzhodne Mehike.

V imenu zapatisti膷nih Zunaj膷asnih [La Extempor谩nea]

Subcomandante Insurgente Mois茅s

Koordinator

Mehika, december 2021

