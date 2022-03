–

De parte de Traficantes March 25, 2022 88 puntos de vista

Los d铆as 29 y 30 de abril, y 1 y 2 de mayo, celebraremos la Primera Bienal Anarquista de Madrid.

Esta primera edici贸n se desarrollar谩 simult谩neamente en dos espacios cercanos: el nuevo Ateneo La Maliciosa (C/Pe帽uelas 12) y la Fundaci贸n Anselmo Lorenzo (C/Pe帽uelas 41).

Durante el evento habr谩 puestos de editoriales en ambos espacios, y las actividades se realizar谩n alternadamente en uno u otro espacio.

La Bienal Anarquista Madrile帽a nace con el objetivo de conectar teor铆as y pr谩cticas libertarias, salir de nuestros espacios confinados y construir alternativas reales con las que poder enriquecernos en nuestra b煤squeda de una radical transformaci贸n social. Aunque nos hallamos en un momento de bloqueo y desmovilizaci贸n, en la actualidad podemos encontrar colectivos, individualidades y comunidades que ejemplifican con sus luchas el ideal antiautoritario y horizontal. Estas experiencias desaf铆an al poder establecido y desmontan la, cada vez m谩s, extendida idea de que hay que relegar las pr谩cticas anarquistas a los libros de Historia, como ejemplos fallidos y rom谩nticos de teor铆as ut贸picas y desfasadas.

En este momento actual de control social en el que las luchas revolucionarias est谩n en pleno retroceso, entendemos como una prioridad el compartir y debatir sobre estas experiencias. Tenemos la intenci贸n de que nos animen y aporten nuevas herramientas con las que salir del pozo en el que parece estar ahog谩ndose toda una tradici贸n de lucha en nuestra ciudad. Ante lo que entendemos como una nueva reestructuraci贸n capitalista, varias personas creemos necesaria la creaci贸n de un espacio que recoja estas experiencias vivas en la actualidad, que combaten la opresi贸n racial, de g茅nero, clase, medioambiental鈥 y que construyen, d铆a a d铆a, nuevas formas de entender y vivir la realidad, m谩s justas, igualitarias y horizontales.

Por eso, nuestro proyecto es el de realizar unas jornadas cada dos primaveras en las que confluyan libros, testimonios, entrevistas, debates y toda aquella estrategia de comunicaci贸n que nos pueda ayudar a avanzar en este camino.

Dada la actual situaci贸n, empezaremos esta andadura con una serie de charlas y entrevistas cortas, que nos sirvan para presentar el proyecto y conectar con experiencias de luchas actuales. Estas jornadas, programadas para octubre de 2020 y enero de 2021, ser谩n realizadas (dada la situaci贸n actual) en formato digital.

Esperamos aportar impulso y herramientas que contribuyan a reactivar las fuerzas contestatarias en nuestros barrios y fomentar una cultura de lucha que pueda enfrentar los retos que nos plantea el presente.

PROGRAMA

Viernes 29 de abril

17:00 鈥 La fuerza de lo colectivo: Taller pr谩ctico de autoorganizaci贸n (en la Fundaci贸n Anselmo Lorenzo)

19:00 鈥 El negocio de las fronteras. Frontex y la industria de control (en el Ateneo La Maliciosa) En 2004, la Uni贸n Europea cre贸 la agencia Frontex con el objetivo de establecer unas normas comunes en la gesti贸n fronteriza de todos los pa铆ses de la uni贸n. Casi 20 a帽os despu茅s, y tras un aumento de capital de m谩s de 450 millones de euros, Frontex se ha convertido en un artefacto pol铆tico y policial de 460 millones de euros y m谩s de 1.200 empleados, y est谩 embarcada en el reclutamiento, despliegue y equipamiento (incluidas armas) de 10.000 guardias fronterizos (porCausa, 2021). Hemos querido invitar al equipo de porCausa para que venga a hablarnos del informe que present贸 el a帽o pasado titulado Frontex: el guardi谩n descontrolado, donde realizan un exhaustivo an谩lisis de la agencia y sus nexos con la Industria del Control Migratorio. Por otro lado, la fotoperiodista Teresa Palomo, compartir谩 con nosotros sus experiencias y an谩lisis acerca del funcionamiento y la realidad de la Frontera Sur, c贸mo es actualmente el proceso migratorio y c贸mo ha evolucionado la pol铆tica migratoria, que en los 煤ltimos a帽os se ha convertido en un lucrativo negocio.

S谩bado 30 de abril

12:00 鈥 Estigma y Derechos del Trabajo Sexual (en el Ateneo La Maliciosa)

A cargo Paula S谩nchez Perera y Afemtras (Agrupaci贸n Feminista de Trabajadoras del Sexo)

17:00 鈥 Barrio, vivienda y estrategias colectivas de apoyo mutuo (en la Fundaci贸n Anselmo Lorenzo)

Que la vivienda no se escapa a las relaciones capitalistas, lo sabemos. Que el beneficio de unas pocas se pone por encima del resto, lo sabemos. Que bancos, grupos de inversi贸n e inmobiliarias son engranajes del sistema noeliberal, lo sabemos, y que la situaci贸n de la vivienda sigue asfixi谩ndonos d铆a tras d铆a, tambi茅n. Por ello, con esta mesa no pretendemos analizar la problem谩tica de vivienda en s铆, si no poner el foco en las resistencias y en todas aquellas personas que las llevan a cabo. Esas resistencias se mueven en las grietas y es all铆 en donde nos encontramos con iniciativas populares, de autoorganizaci贸n y apoyo mutuo que pretenden subvertir toda esta realidad. Con el objetivo de poner en valor su trayectoria de lucha y poner en com煤n sus diferentes estrategias, necesidades, limitaciones y anhelos, tenemos la alegr铆a de contar con la participaci贸n de: la Federaci贸n Anarquista de Gran Canaria, PAH-Vallekas, Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras y la Xarxa d鈥橢strucutures Populars i Comunit脿ries de Manresa. , con quienes nos acercamos hacia ese ideal solidario de transformaci贸n social.

19:00 鈥 Crisis clim谩tica, soluciones enfrentadas: propuestas verdes y luchas anticapitalistas (en el Ateneo La Maliciosa)

La realidad cada vez m谩s innegable del cambio clim谩tico ha agudizado la confrontaci贸n entre las soluciones capitalistas y anticapitalistas a la crisis ecol贸gica. Las respuestas capitalistas contempor谩neas convergen en torno a una combinaci贸n de soluciones tecnol贸gicas y modelos de inversi贸n. El imaginario tecnocr谩tico verde encubre las contradicciones que se esconden tras la ideolog铆a del desarrollo sostenible. Es importante conocer las condiciones del surgimiento hist贸rico y la configuraci贸n contempor谩nea en clave de capitalismo verde de esta apuesta para avanzar en una cr铆tica capaz de ofrecer una propuesta alternativa anticapitalista y libertaria. Para ello es necesario tambi茅n reflexionar sobre la participaci贸n libertaria en las luchas ecologistas y las alianzas con otros 谩mbitos de lucha social.

Domingo 1潞 de mayo

12:00 鈥 Nos unimos a las convocatorias existentes

Lunes 02 de mayo

12:00 鈥 Iniciativas frente a la violencia psiqui谩trica (en la Fundaci贸n Anselmo Lorenzo)

Alfon (Experiencia Loca, Miembro en primera persona del Movimiento Loco)

Rafael Carvajal (Experiencia Loca, Flipas GAM)

Laura Mart铆n (La Revoluci贸n Delirante, ETIC: Servicios P煤blicos de Salud Mental de M谩laga)

Olaia Fern谩ndez e Itxaso Gardoki (La Porvenir)

Conversaremos con representantes de diversos colectivos que forman parte de un movimiento que se帽ala, cuestiona y combate las violencias que la instituci贸n psiqui谩trica oculta y normaliza. Ante los distintos malestares que emergen de un sistema bienestarista en descomposici贸n, y a trav茅s de la mirada de una psiquiatr铆a biologicista apoyada por la industria farmac茅utica, se demandan y proliferan los dispositivos de control, vigilancia y castigo yConversaremos con representantes de diversos colectivos que forman parte de un movimiento que se帽ala, cuestiona y combate las violencias que la instituci贸n psiqui谩trica oculta y normaliza. Ante los distintos malestares que emergen de un sistema bienestarista en descomposici贸n, y a trav茅s de la mirada de una psiquiatr铆a biologicista apoyada por la industria farmac茅utica, se demandan y proliferan los dispositivos de control, vigilancia y castigo y se justifica la infantilizaci贸n y la supresi贸n de derechos para las personas psiquiatrizadas. En el marco de un sistema basado en la productividad y la individualidad en el que los v铆nculos que sostienen la salud se estrechan, necesitamos nuevas formas de trato, de compromiso y de disponibilidad que nos permitan construir una comunidad diversa e interdependiente. M谩s all谩 de terapias, f谩rmacos y medidas represivas que tratan de corregir la diferencia, buscamos iniciativas centradas en la responsabilidad y la autonom铆a, que pongan el centro la lucha por unas condiciones materiales dignas para todxs, dignificando las tareas reproductivas y los cuidados, lo plural y lo com煤n. Distintxs interlocutorxs -desde la lucha del movimiento loco en primera persona a proyectos desistitucionalizados, pasando por la lucha al interno de la instituci贸n p煤blica- en un encuentro para poner experiencias y retos en com煤n.

17:00 鈥 Presentaci贸n del libro 芦Las falsas alternativas. Pedagog铆a libertaria y nueva educaci贸n禄 (en el Ateneo La Maliciosa)

En las 煤ltimas d茅cadas, de la cr铆tica a la escuela tradicional han surgido numerosos espacios de educaci贸n 芦alternativa禄 al margen de la escuela p煤blica 鈥攃onsiderada enemiga de la 芦libertad禄鈥, a la vez que se han introducido en esta nuevas 芦pr谩cticas innovadoras禄. Neg谩ndose a aceptar la dicotom铆a entre una educaci贸n controlada por el Estado capitalista y sus supuestas v铆as de escape, Las falsas alternativas desvela qu茅 se esconde bajo el rostro amable de estas propuestas: su car谩cter segregador, su funci贸n privatizadora y las premisas liberales de sus presupuestos pedag贸gicos. Ani P茅rez estudia c贸mo algunos de los pilares te贸ricos de estos planteamientos se han valido de ideas y conceptos hist贸ricamente asociados a la tradici贸n libertaria para ponerlos al servicio de pr谩cticas ultraliberales, donde la ideolog铆a capitalista se enmascara tras un ideal de sonriente naturalismo infantil. Este libro es una de las cr铆ticas m谩s enriquecedoramente pol茅micas sobre los conflictos que atraviesa hoy la relaci贸n entre educaci贸n y emancipaci贸n social.

19:00 鈥 Presentaci贸n del libro 芦Historia de la FAI禄 (en la Fundaci贸n Anselmo Lorenzo)

A cargo de Juli谩n Vadillo (autor)

La Federaci贸n Anarquista Ib茅rica fue fundada en 1927 como una confluencia de grupos anarquistas portugueses y espa帽oles (algunos de ellos en el exilio), constituyendo la principal organizaci贸n espec铆fica del anarquismo en la pen铆nsula ib茅rica. Desde sus inicios estuvo ligada a la CNT y a los movimientos obreros y sindicales, en los que desempe帽贸 un papel fundamental. En este libro Juli谩n Vadillo realiza un exhaustivo recorrido por la historia de la FAI, desde sus antecedentes y sus or铆genes durante la dictadura de Primo de Rivera hasta la 茅poca de la Segunda Rep煤blica y la Guerra Civil, destacando la influencia que tuvieron en su fundaci贸n acontecimientos como la Primera Guerra Mundial o la Revoluci贸n rusa, as铆 como la importancia de los numerosos debates ideol贸gicos y congresos organizados por grupos anarquistas desde principios de siglo. Se analizan tambi茅n en detalle la repercusi贸n que tuvieron publicaciones como Tierra y Libertad o Solidaridad Obrera, destinadas a promulgar el pensamiento anarquista.