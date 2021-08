–

La compa帽铆a ha desembalsado agua de los pantanos para producir energ铆a a menor coste aprovechando la subida de la tarifa el茅ctrica. Esta pr谩ctica est谩 dejando algunos embalses en niveles m铆nimos hist贸ricos.

鈥淒ebido a la gran negligencia y al inter茅s de Iberdrola en la producci贸n energ茅tica m谩s barata como es la hidr谩ulica, tres pueblos [鈥 nos hemos quedado sin suministro de agua鈥. En una carta al director de un medio local, el alcalde de Belv铆s de Monroy (C谩ceres), Marcos Pascasio (Extreme帽os), se帽alaba hace algunos d铆as hacia Iberdrola como culpable de la falta de agua que vivi贸 la localidad.

鈥淪i en septiembre dicen que hay cortes, acordaos de Iberdrola鈥, apuntaba Ra煤l Mart铆n, concejal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de C谩ceres, durante una mesa redonda celebrada a principios de agosto en la ciudad. El coloquio se centraba en la miner铆a, pero era inevitable que surgiera el tema del agua. Entre los habitantes de la capital existe el temor de que pueda suceder algo similar a lo ocurrido en Belv铆s de Monroy.

Las cr铆ticas a la energ茅tica, una de las cotizadas en el IBEX 35, se suceden. El motivo es sencillo: en julio decidi贸 desembalsar agua en varios de los pantanos sobre los que tiene la concesi贸n. De ese modo pudo producir energ铆a a un coste menor en un momento en el que el precio de la luz alcanzaba picos hist贸ricos. Esa energ铆a es vendida al precio m谩ximo del mercado, lo que se conoce como 鈥渂eneficios ca铆dos de cielo鈥.

Las consecuencias de esa acci贸n son visibles en los embalses de Extremadura, que tienen un 30% menos de reservas que la media de la 煤ltima d茅cada. El de Valdeca帽as es un buen ejemplo de la utilizaci贸n privada de un bien p煤blico como es el agua, estando en la actualidad al 21% de su capacidad, 20 puntos porcentuales menos que hace exactamente un a帽o. El nivel es tan bajo que han aflorado unas ruinas 鈥揺ntre ellas un convento medieval鈥 que se encontraban bajo el agua desde la creaci贸n del pantano hace m谩s de 55 a帽os. A pesar de ello, desde Iberdrola defienden que la reducci贸n de las reservas de agua disponibles tienen un 鈥渃ar谩cter coyuntural鈥 y que se recuperar谩n en 茅poca de lluvias.

鈥淣i los m谩s viejos de lugar han conocido el embalse tan bajo鈥, explica Marcos Pascasio, alcalde de Belvis de Monroy. Por convenio, Iberdrola no puede permitir que el agua baje de la cota 290, que es justo donde han dejado el nivel. En ese punto, la bomba que abastece a la localidad se qued贸 al aire, imposibilitando que el agua llegase al pueblo. 鈥淭uvimos que llamar a la empresa que se encarga del mantenimiento y aumentar la longitud de la bomba para llegar a la cota actual鈥, cuenta Pascasio. Y a帽ade: 鈥Esto lo pudimos arreglar en 24 horas, pero imag铆nate que nos quedamos sin agua en verano durante varios d铆as. Deber铆an avisarnos antes; no se puede jugar as铆 con un bien primario y con las personas鈥, se queja.

Desde la el茅ctrica, sin embargo, defienden que la explotaci贸n de los embalses 鈥渟e realiza siguiendo todos los condicionantes medioambientales establecidos y en contacto y coordinaci贸n con las autoridades competentes鈥. Reconocen que en esta coyuntura de 鈥減recios altos en el mercado asociados al precio del gas鈥 han usado parte de las reservas de los pantanos, pero sostienen que la producci贸n hidroel茅ctrica ha permitido 鈥渟atisfacer la demanda a un precio inferior a si esa demanda se hubiese cubierto con centrales de mayor coste鈥. De acuerdo con los expertos consultados por este medio, esto solo sucede en los casos en los que el gas no entra en el mix el茅ctrico; una vez est谩 dentro, la energ铆a producida con agua se paga al precio del gas, dando lugar a los conocidos como 芦beneficios ca铆dos del cielo禄 para las el茅ctricas.

A preguntas de lamarea.com, el director general de Planificaci贸n e Infraestructuras Hidr谩ulicas de la Junta de Extremadura, 脕lvaro Jim茅nez, recuerda que 鈥渓as competencias en la gesti贸n de los recursos h铆dricos corresponden al Estado鈥. Desde la Confederaci贸n Hidrogr谩fica del Tajo (CHT), sin embargo, no han respondido a las cuestiones trasladadas.

A pesar de ello, Jim茅nez defiende que estos organismos 鈥減riorizan la satisfacci贸n de las demandas de agua de los abastecimientos a la poblaci贸n antes que las actividades productivas particulares鈥. Asimismo, anuncia que hace algunos d铆as, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprob贸 destinar 6.132.937 euros a actuaciones en distintos 谩mbitos del abastecimiento de varias poblaciones afectadas que suman 115.500 habitantes: 鈥漀o nos consta que el ayuntamiento [de Belvis de Monroy] haya cursado ninguna petici贸n o consulta reciente a esta Consejer铆a鈥, a帽ade.

No es la primera vez que las poblaciones adyacentes al embalse de Valdeca帽as se levantan contra la el茅ctrica. En 2019, la Comunidad de Regantes de Peraleda de la Mata convoc贸 una concentraci贸n bajo el lema 鈥業berdrola nos va a arruinar si no deja de turbinar鈥. El objetivo era pedir a la compa帽铆a que dejase de desembalsar agua y subiese la cota para que regantes y ganaderos pudiesen usarla. El alcalde de Berrocalejo, 脕ngel Pedro Mart铆nez, denunci贸 en conversaci贸n con lamarea.com que en 2018 se les quem贸 la bomba de extracci贸n de agua al quedarse al aire.

Sequ铆a: una serie o un aviso

鈥淐谩ceres ha sido el escenario de importantes series como Isabel, In茅s del alma m铆a o Juego de Tronos. Y hace un par de semanas se estuvo grabando aqu铆 Sequ铆a, de Televisi贸n Espa帽ola. As铆 que si hubiesen venido hace algunos d铆as, podr铆an haber visto a Miguel 脕ngel Mu帽oz paseando por la ciudad鈥, bromeaba un gu铆a tur铆stico en la Plaza de San Jorge. Y mientras los actores de la serie disfrutaban del escenario natural que ofrece el conjunto medieval, Iberdrola pon铆a en riesgo el suministro de agua para sus vecinos y vecinas.

Gracias a unas bombas de agua, la ciudad de C谩ceres se abastece del embalse de Alc谩ntara, cuyo trasvase permite rellenar el pantano de Guadiloba, que no tiene capacidad para garantizar de manera peri贸dica el suministro del n煤cleo de poblaci贸n. Coincidiendo con la escalada de los precios de la electricidad, la energ茅tica vasca decidi贸 turbinar agua del embalse de Alc谩ntara, del cual tiene la concesi贸n, para obtener energ铆a. En palabras del alcalde socialista de C谩ceres Luis Salaya, esta energ铆a es 鈥減r谩cticamente gratis鈥 para Iberdrola.

El problema para la ciudad es que, por debajo de la cota 194, las tuber铆as no podr铆an captar el agua, que quedar铆a por debajo de las mismas. Algo que estuvo muy cerca de ocurrir el 21 de julio, qued谩ndose el nivel en 194,6. Seg煤n los datos de Embalses.net, el pantano se encuentra en la primera semana de agosto al 44% de su capacidad mientras que el a帽o pasado por estas mismas fechas esta al 74%. Todo ello mientras todav铆a quedan pr谩cticamente dos meses para que comience el nuevo a帽o hidrol贸gico.

De acuerdo con el concejal Ra煤l Mart铆n (Unidas Podemos), en la actualidad no hay riesgo de que los cacere帽os se queden sin suministro, ya que el Guadiloba tiene reservas garantizadas hasta finales de a帽o e Iberdrola tiene la obligaci贸n de mantener el agua en la cota 194. 鈥淓so no quita que la actuaci贸n de Iberdrola haya podido poner en peligro el abastecimiento. En ejercicio de la concesi贸n, Iberdrola dispone de ese agua a su antojo sin tener en cuenta nada m谩s. No es el modelo que nosotros elegir铆amos porque el agua es un recurso que deber铆amos de poder disfrutar todos y no solo una empresa鈥, explica.

Un r铆o privatizado

Valdeca帽as y Alc谩ntara no son los 煤nico pantanos del Tajo cuya concesi贸n est谩 en manos de Iberdrola. Desde el a帽o 1956, en pleno franquismo, se otorg贸 a la el茅ctrica la explotaci贸n de los embalses de Azut谩n, Torrej贸n y Cedillo. Miguel 脕ngel S谩nchez, portavoz de la Plataforma en Defensa de los r铆os Tajo y Alberche, denuncia que el Tajo 鈥渇unciona como si fuese un r铆o privado鈥 y se queja de que las confederaciones hidrogr谩ficas son 鈥渕onigotes en manos de las hidroel茅ctricas鈥 que no atienden a los intereses generales: 鈥淟a CHT se escuda en que Iberdrola tiene la gesti贸n privada y ya est谩鈥.

Esto ha permitido, en palabras del propio Miguel 脕ngel S谩nchez, 鈥渁berraciones鈥 como soltar hasta 400-500 metros c煤bicos por segundo en pleno parque nacional de Monfrag眉e, provocando una ola que arrastr贸 nidos de cig眉e帽a negra, una especie en peligro de extinci贸n. Para el activista, el coste ambiental de esta privatizaci贸n de Tajo 鈥渘o ha sido evaluado totalmente鈥 por las diferentes administraciones.

Que dichas empresas privadas dispongan de estas enormes masas de agua tambi茅n pone en peligro otro recurso b谩sico para la superviviencia de estas poblaciones rurales: el turismo. Marcos Pascasio, alcalde de Belvis de Monroy, explica que el pleno del ayuntamiento de la localidad planea la posibilidad de construir un embarcadero de recreo, lo que supondr铆a una importante inversi贸n para el municipio, con su consiguiente deuda, pero cuyo objetivo es atraer turismo a la zona. 鈥淪i despu茅s de gastarnos todo ese dinero nos encontramos con que Iberdrola hace y deshace a su antojo con el agua de Valdeca帽as, el proyecto ser铆a un fracaso y supondr铆a unas p茅rdidas enormes鈥, se queja.

Asimismo, el primer edil no entiende que si parte de las zonas indudables del pantano est谩n en el t茅rmino municipal de la poblaci贸n, 鈥渆l ayuntamiento no tenga ning煤n control sobre ellas鈥.

Fuera de la comunidad extreme帽a hay otros casos como el del embalse de Ricobayo, en Zamora, el m谩s grande de la provincia. Seg煤n denuncia elDiario.es, Iberdrola aprovech贸 el cambio en la tarifa el茅ctrica que entr贸 en vigor el 1 de junio de 2021 para vaciar el 79% del embalse. Una actuaci贸n que podr铆a arruinar la temporada alta de verano en los municipios que viven del turismo.

Desde el punto de vista cultural e hist贸rico, estos embalses guardan en sus tripas parte del patrimonio de la regi贸n: 鈥淨ue salgan a la luz es un peligro si no est谩 protegido鈥, denuncia Miguel 脕ngel S谩nchez. As铆, peri贸dicamente, la bajada del nivel del agua permite ver el dolmen de Guadalperal, conocido de manera oficiosa como 鈥渆l Stonehenge espa帽ol鈥 y para el cual se solicita protecci贸n patrimonial. Este a帽o, la p茅rdida de agua del embalse nunca antes vista ha dejado al descubierto un convento y una granja medieval que fueron parte del municipio de Talavera la Vieja, construido sobre la ciudad romana de Augustrobiga.

