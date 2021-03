–

De parte de Portal Libertario OACA March 25, 2021 97 puntos de vista

En 2017 a ra铆z del Process de Independencia de Catalu帽a, al que despu茅s del referendum del 1-O sucedieron numerosas protestas y disturbios, surgi贸 un sano debate entorno a la participaci贸n anarquista en revueltas.

A grosso modo las posturas eran dos. Por un lado se deb铆a participar del lado del movimiento alentado desde el propio Gobern de Catalu帽a como medio de alcanzar nuevas cotas de soberan铆a y progreso. Por otro lado se deb铆a rechazar la participaci贸n por ser producto de una pugna clasista intraburguesa con el Gobierno de Espa帽a que nada ten铆a que ver con las mejoras objetivas para el pueblo catal谩n. En este medio publicamos el art铆culo “ Anarquistas del Gobern vs Anarquistas del Gobierno, transformar la Independencia en Emancipaci贸n Catalana ” en el que sosten铆amos que si la lucha hab铆a estallado entre dos facciones que odiamos, y nos vemos arrastrados a la lucha, de tener que elegir una facci贸n, un bando, apostar por el nuestro: dirigir la lucha hacia el movimiento emancipatorio. O por lo menos defendernos a nosotras mismas.

Como muchos otros que escribieron contra las revoluciones artificiales, advert铆amos que toda lucha anarquistas orientada a dar m谩s poder a estas 茅lites locales u otras centrales solo se transforman en perjuicios para el movimiento libertario:

“El Gobern tambi茅n es una amenaza, es nuestro enemigo, secularmente nos reprime a sangre y fuego, y nos ha tra铆do a esta posici贸n junto con el resto de fuerzas pol铆ticas.”

El Gobern se cobra sus primeras v铆ctimas anarquistas. En 2021 a ra铆z del Caso de Pablo Hasel se pone en marcha la maquinaria represiva antisocial en toda Espa帽a que en Catalu帽a culmina con una burda maniobra pol铆tica y medi谩tica. Iniciada tras 6 d铆as de disturbios, seguida por una detenci贸n espectacualr y que se salda con 8 anarquistas detenidas y dos registros a okupas; poniendo en marcha un infernal mecanismo judicial: Comunicado. Solidarixs con lxs detenidxs de la manifestaci贸n del 27F 鈥 El Lokal >>

Caso Hasel y el Montaje Pol铆tico Catal谩n

para formar gobierno tras las elecciones parlamentarias del 14 de febrero, di谩logos que contin煤an hasta d铆a de hoy d铆a. La presi贸n sobre sus socios la podemos ver reflejada a trav茅s de sus voceros. Presionan a la alcald铆a de Colau para facilitar desahucios, El Caso de Pablo Hasel en 2021 ha sido partidariamente utilizado por JxCat, responsable del orden p煤blico a trav茅s del Conseller de Interior, el infame Miquel Samper, para provocar deliberadamente altercados. JxCat, no los anarquistas decidieron que hubiera altercados, por inhibici贸n y provocaci贸n. La t谩ctica y la estrategia fue descrita en 2012 por el abyecto David Piqu茅 en su ignominioso trabajo “ El S铆ndrome de Sherwood “. Polic铆a criminal. Sabiendo que existe una continuidad en las luchas en Catalu帽a, que las manifestaciones por la Libertad de Expresi贸n se conectaban con las de independencia, antimon谩rquicas, por la Ley de alquiler, antifascismo, feminismo, el fin de estas provocaciones constantes de la polic铆a no fue otro que mantener la presi贸n sobre sus adversarios pol铆ticos, di谩logos que contin煤an hasta d铆a de hoy d铆a. La presi贸n sobre sus socios la podemos ver reflejada a trav茅s de sus voceros. Presionan a la alcald铆a de Colau para facilitar desahucios, a la CUP para frenar a sus juventudes, a ERC en el parlament. Mientras la rancia derecha espa帽olista a煤lla pidiendo m谩s represi贸n.

Es decir, JxCat se aprovecha del escenario pol铆tico, desgasta a sus adversarios pol铆ticos, los reprime y usa a los detenidos como moneda de cambio para forzar a acuerdos tal cu谩l muestra dicho nefando trabajo. La misma Pol铆tica de Rehenes que usa el PSOE con los presos del Process.

Montaje policial

Una vez establecido el escenario se requiere un pardillo, un chivo expiatorio sobre el cual hacer recaer el peso de la manipulaci贸n de masa. La orden pol铆tica para establecer el operativo policial lo dispusieron entre el no menos infame Director de los Gossos Pere Ferrer Sastre de JxCat, fascista como cualquier otro fascista, catal谩n o espa帽ol, junto con el Mayor de los mossos de escuadra Josep Lluis Trapero, h茅roe del nacionalismo, implicado en el Caso Macedonia de chivatazos a narcotraficantes, e implicado en los desalojos de la Plaza Catalunya en 2012. Obviamente, no iban a acusar de estragos ni a los fascistas locales o centrales, ni a los socios de gobierno. Ser铆a arrojar piedras a su propio tejado y desaprovechar la oportunidad de sacar tajada.

Una vez repartidos lo cromos como siempre se quitaron el muerto y carg贸 con las culpas el rival m谩s d茅bil. De entre todas las opciones pol铆ticas en liza escogieron a los m谩s expuestos a abusos y menos dispuestos a ir a los tribunales o difundir mala prensa, a los anarquistas. Pero no contentos, de entre todos los anarquistas, escogieron los perfiles m谩s indefensos y susceptibles de oponer la m铆nima resistencia: extranjeras, ocupas y mujeres. La filigrana y pueril burla fue detener a una Artista que reivindica sus derechos de expresi贸n como ‘La Culpable‘ de atentado. Una maniobra realmente abyecta y deshonrosa.

驴Que c贸mo se hace? Ha trav茅s de la selecci贸n de un perfil como atestigua el propio comunicado de prensa policial: de entre lo miles de manifestantes sancionados por disturbios se selecciona a las v铆ctimas, se crea el escenario, se infiltran agentes, esta vez in situ seg煤n ellos, se les detiene y se imputa a discreci贸n; todo en el comunicado de prensa. Lo hicieran o no el resultado es que entre los cientos de detenidos solo unas pocas cumpl铆an con el perfil requerido.

La nota de prensa es falsa por definici贸n. No conocemos una sola actuaci贸n policial en que los agentes no inventen datos. Mienten hasta en las multas de tr谩fico. No aceptan la realidad. Seg煤n la realidad paralela de la Notes de premsa. Mossos d’Esquadra (cat) <<Durante las 煤ltimas movilizaciones, los Mossos detectaron la existencia de un grupo muy activo que actuaba con un alto nivel de organizaci贸n.>> La BIP les ten铆an fichados, como a tantos cientos si no miles de activistas. <<El pasado s谩bado, los agentes desplegaron un dispositivo espec铆fico con el objetivo de poder neutralizar el grupo violento.>> Dif铆cil de creer. <<A ra铆z de su detenci贸n y fruto de la investigaci贸n de los agentes de la Comisar铆a General de Informaci贸n>> Tiraron de ficheros pol铆ticos. <<los mozos realizaron ayer por la ma帽ana, por orden judicial, dos entradas y registros en unas naves industriales ocupadas en Canet de Mar y Matar贸. La actuaci贸n policial, que se hizo en presencia de las personas detenidas, tuvo el objetivo de recoger el m谩ximo de pruebas e indicios que relacionara los detenidos con los hechos investigados y su trayectoria delictiva.>> Lo 煤nico que podr铆a arrojar luz a parte de las declaraciones de nuestras compa帽eras es el auto judicial, que a煤n no se ha publicado oficialmente; a pesar de que todos los voceros han tenido acceso v铆a filtraci贸n, demostrando la connivencia de la judicatura.

Montaje Medi谩tico del IBEX

Despu茅s act煤a la magia del 4潞 poder, que no es el period铆stico, es el econ贸mico. Los rotativos y emisoras, ya no solo de la burgues铆a catalana si no de los capitalistas en general, a帽aden ese ingrediente de color a este gris caso con detalles absurdos e historias inveros铆miles de conspiraciones internacionales. De paso ponen a sus enemigos y adversarios en la diana. Da igual el medio que tom茅is, todos cuentan una vez tras otras las mismas mentiras basados en el montaje policial publicado por los Mossos d’esquadra y su propia imaginaci贸n. No existe pluralidad, solo continuidad en sus media. No hay por d贸nde cogerlos.

Los poderes econ贸micos llevan centr谩ndose en el movimiento ocupa desde que en 2020, en plena pandemia, se realiz贸 una moratoria a los desahucios. Rug铆an de dolor al no poder repartir dividendos. Entonces sus televisiones se llenaron de anuncios de alarmas, empresas de seguridad y tertulianos espantaviejas antiocupas. Exageraciones y mentiras que atestiguan que se trataba de una gran campa帽a pol铆tico-medi谩tico con todas las cadenas emitiendo la misma bazofia. Los mismos que pagan esas empresas son los que realizan los desahucios, poseen los medios de comunicaci贸n y dan cr茅ditos y donaciones a los partidos pol铆ticos: La Caixa, Sabadell, Santander, Blackrock, BlackStone, BBVA, Securitas, Prosegur, Mutua Madrile帽a, Vocento, Prisa …

La t谩ctica empleada, es habitual, rutinaria, es una t茅cnica propagand铆stica de Reputaci贸n conocida como “ Black-Hat “. Por medios de una campa帽a coordinada se logra asociar un grupo malfamado como son los ocupas, a la violencia callejera, al terrorismo y se conecta a estos con los desahuciados, por ser ocupantes ilegales de inmuebles, nidos de terroristas. La misma t茅cnica que usa la derecha, PP, Vox, PNV, JxCat, Cs… propulsada con lawfares y bater铆as de denuncias, contra sus contrincantes pol铆ticos nacionalistas, asoci谩ndoles a ETA por independentistas, contra Podemos asoci谩ndole a Venezuela. Lo intentaron con ERC y Terra Llure. Con Pablo Hasel y el GRAPO funcion贸, hasta el punto de condenarlo por enaltecimiento. Otro rival d茅bil pensaron. La campa帽a contraria son las “white-hats” que banquean tanto al corrupto JxCat como a los Mossos, verdaderos agentes provocantes de los da帽os a los comercios.

Ni catalanistas, ni espa帽olistas, ni republicanos, ni anarquistas: el IBEX es el m谩ximo beneficiado tanto de las reyertas como de su represi贸n. La reyerta es la excusa para la represi贸n de todo el resto de luchas.

Los Anarquistas contra todos, todos contra los anarquistas

Los anarquistas hemos participado en cada una de las manifestaciones, concentraciones y reivindicaciones en Catalu帽a y tantas otras partes como ciudadanas sensibles y celosas de nuestros derechos, individuales y colectivos. Hemos participado en altercados, en CDRs, asaltos, allanamientos, da帽os… asumimos que habr谩 consecuencias conforme a las criminales leyes patriciales que nos est谩 llevando a la ruina. Hemos participado codo a codo con vecinos, trabajadores, migrantes, apol铆ticos, pol铆ticos, nacionalistas, ap谩tridas, socialistas, comunistas y alg煤n que otro facha seguro. Y lo seguiremos haciendo. No vamos a tolerar los burdos montajes policiales ni la manipulaci贸n politiqueras.

Sabemos que somos las chicas para todo y el punching ball en el que unos y otros vierten las culpas y autor铆as. Somos el rival m谩s d茅bil, relegadas al ostracismo medi谩tico mediante un pacto t谩cito de los medios burgueses que dice que solo se habla del anarquismo para criminalizar o no se habla. Un pacto iniciado con Maura y su Mano Negra. Esto ya es demasiado: anarquistas extranjeros, mujeres, artistas de un grupo criminal internacional. Todo en uno, el enemigo perfecto. Ojo, los gossos ya apuntan a una italianizaci贸n antianarquista de la represi贸n

Asumimos que no tendremos en un futuro cercano una estrategia conjunta como tambi茅n advertimos en el art铆culo, el movimiento est谩 a煤n muy dividido y no es capaz de ver m谩s all谩 de su nariz. Centr茅monos pues en la t谩ctica. Vamos a seguir participando en todos los movimientos populares, del anti desahucios, al pensionista, feminista, protecci贸n de la sanidad y educaci贸n p煤blica, pasando por lo sindical o el independentismo y a exigir nuestros leg铆timos derechos, como es la libertad de expresi贸n. Somos su grano en el culo. Pero debemos de ser capaces de leer las intenciones de nuestros enemigos de clase y sus maniobras. Ellos no quieren destruirnos, desean usarnos para inculparnos de sus cr铆menes y justificarse, ah铆 les somos 煤tiles. Nuestra misi贸n como partidarias de un sistema alternativo m谩s justo es crear las condiciones para una revoluci贸n social popular, no participar en sus luchas por el poder.

Es in煤til chocarse siempre contra el escudo de los ricos que es la polic铆a. Hay que atacar a la espada, a la mano que sostiene la correa de los perros, que son los pol铆ticos, empresarios, sus medios de producci贸n y sus voceros. Si quieren que avances retrocede, si quieren que corras frena, si provocan un ataque reh煤ye la trampa, si est谩n tranquilos provoca, si permiten una mani cambia el d铆a, hora, lugar y recorrido, si te lo ponen f谩cil es un montaje. Si protegen algo destr煤yelo cuando no est茅n, o cambia de objetivo. Estudia tu perfil, si nos quieren aislados en ocupas crea una red de apoyo mutuo vecinal, participa de vez en cuando de la otra vida social. En pocas palabras, no hagas lo que ellos quieren, no te dejes llevar por las emociones y la situaci贸n, no seas el enemigo que ellos quieren y necesitan.

En Espa帽a solo hay un partido pol铆tico y una sola naci贸n, IBEX. Es el IBEX quien controla los partidos, polic铆as, medios y coarta la libertad de expresi贸n.

Desde este medio toda la solidaridad con las compa帽eras encausadas. Este art铆culo va por ellas.

Ni Inocentes Ni culpables!

Las queremos Fuera!

Pablo Herakleo