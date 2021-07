–

De parte de SAS Madrid July 8, 2021 50 puntos de vista

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto de medidas urgentes para reducir la temporalidad en las administraciones p煤blicas cuya aplicaci贸n a los sanitarios y los docentes se pospone un a帽o para que ambos sectores adapten su normativa a la reforma que incluye el real decreto en materia de empleo p煤blico. El Gobierno da su visto bueno al texto que firmaron este mismo lunes el titular del Ministerio de Pol铆tica Territorial y Funci贸n P煤blica, Miquel Iceta y los sindicatos m谩s representativos del sector.

Si dentro de un a帽o, tanto el sector de los sanitarios como de la educaci贸n no han hecho las reformas necesarias para adaptarse a la reforma de la normativa b谩sica en materia de empleo p煤blico que contempla el RD, directamente comenzar谩 a surtir efecto la reforma que acaba de aprobarse para el personal estatutario o equivalente de los servicios de salud y para el personal docente. El sindicato m茅dico CESM ya avis贸 este lunes de que las opciones que se barajaban para incluirse en el real decreto de temporalidad no eran v谩lidos para los sanitarios.

La portavoz del Gobierno, Mar铆a Jes煤s Montero, ha destacado que el objetivo del real decreto es reducir la temporalidad por debajo del 8% de las plazas de car谩cter estructural en todas las administraciones, y se ha referido a los sanitarios. 鈥淓l mapa de c贸mo se comporta esta temporalidad es realmente asim茅trico y las autonom铆as, debido a la prestaci贸n de servicios sanitarios y educativos, son las que tienen una mayor temporalidad. La norma pretende dar respuesta a ese elenco de realidades distintas鈥, ha a帽adido.

Adem谩s, ha valorado que el acuerdo tambi茅n se ha sometido al an谩lisis de las comunidades aut贸nomas y entidades locales. Entre los puntos consensuados, se encuentra el l铆mite de duraci贸n m谩xima de la relaci贸n de interinidad marcado en tres a帽os. Las medidas afectar谩n a todas las plazas de car谩cter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres a帽os anteriores a 31 de diciembre de 2020 y que no se hayan visto incluidas en los procesos de estabilizaci贸n previstos en los acuerdos para la mejora del empleo p煤blico de los a帽os 2017 y 2018.

驴Qu茅 supone el RD para los interinos?

As铆, con la aplicaci贸n del acuerdo, m谩s de 300.000 plazas estructurales ocupadas por interinos se convertir谩n en fijas antes del 31 de diciembre de 2024. Esa es la fecha l铆mite e improrrogable marcada. Los procesos se desarrollar谩n a trav茅s de concurso-oposici贸n. Por primera vez en la historia de las ofertas de empleo p煤blico, la valoraci贸n de la fase de concurso ser谩 del 40%. En ella, se tendr谩 en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categor铆a o equivalente.

Los mecanismos de movilidad o de promoci贸n interna previos de cobertura de plazas ser谩n compatibles con los procesos de estabilizaci贸n. Para quienes no superen los procesos de estabilizaci贸n, las convocatorias de estabilizaci贸n podr谩n prever su inclusi贸n en bolsas de interinos espec铆ficas o su integraci贸n en bolsas ya existentes.

En estas bolsas, se integrar谩n los candidatos que tras participar en el proceso selectivo correspondiente, no lo hayan superado pero s铆 tengan una puntuaci贸n que la convocatoria considere suficiente. El real decreto establece que quienes no superen la oposici贸n recibir谩n una compensaci贸n econ贸mica de 20 d铆as de retribuciones fijas por a帽o trabajado. El texto establece hasta un m谩ximo de 12 mensualidades. El derecho a esta compensaci贸n nacer谩 a partir de la fecha del cese efectivo. Quienes no participen en el proceso selectivo no tendr谩n compensaci贸n alguna.

En el caso del personal laboral temporal, la compensaci贸n consistir谩 en la diferencia entre el m谩ximo de 20 d铆as y la indemnizaci贸n que le correspondiera percibir por la extinci贸n de su contrato, prorrate谩ndose por meses los per铆odos inferiores a un a帽o, hasta un m谩ximo tambi茅n de 12 mensualidades.

Las administraciones p煤blicas, por su parte, deber谩n asegurar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecuci贸n de los procesos de estabilizaci贸n. As铆, endr谩n que garantizar el desarrollo 谩gil de los procesos selectivos. Para ello tendr谩n que reducir los plazos, la digitalizar los procesos o acumular pruebas en un mismo ejercicio, entre otras.

Qu茅 incluye la reforma de la normativa b谩sica en materia de empleo p煤blico

El texto aprobado contempla la reforma de la normativa b谩sica en materia de empleo p煤blico. As铆, cuando se deba contar por razones de urgencia y necesidad con personal funcionario interino, se podr谩 nombrar cuando la plaza no se pueda cubrir por un funcionario de carrera. La duraci贸n m谩xima ser谩 de tres a帽os desde el nombramiento del interino.

Pero tambi茅n se podr谩 nombrar a un interino por sustituci贸n transitoria de los titulares por el tiempo estrictamente necesario. Se podr谩 hacer para la ejecuci贸n de programas de car谩cter temporal, que no superen los tres a帽os de duraci贸n, o por exceso acumulaci贸n de tareas. En este 煤ltimo caso el plazo m谩ximo es de nueve meses dentro de un periodo de 18 meses.

El personal funcionario interino por vacante podr谩 permanecer en su plaza, siempre que se haya publicado la convocatoria dentro del plazo de los tres a帽os a contar desde la fecha su nombramiento. En este supuesto, el trabajador podr谩 permanecer hasta la resoluci贸n de la convocatoria y su cese no implicar谩 compensaci贸n econ贸mica.

Cuando desaparezca la causa del nombramiento o llegado el t茅rmino, cesar谩 la relaci贸n del servicio sin derecho a indemnizaci贸n. En su caso, las vacantes en las que se nombre personal funcionario interino deber谩n cubrirse a la mayor brevedad posible por cualquiera de los mecanismos de provisi贸n previstos en la normativa de cada administraci贸n p煤blica.

Adem谩s, una vez que finalice la relaci贸n de servicios del personal interino por el cumplimiento del t茅rmino m谩ximo de tres a帽os, la plaza solo podr谩 cubrirse por personal funcionario de carrera. Sin embargo, si el proceso selectivo hubiera quedado desierto, se podr谩 establecer otro nombramiento por interinidad.

Indemnizaci贸n cuando no se cumplan los plazos

El acuerdo asegura que las administraciones deben promover los criterios de actuaci贸n que aseguren el cumplimiento del acuerdo. De lo contrario, el texto asegura que cualquier 鈥渁cto, pacto, acuerdo o disposici贸n reglamentaria鈥 que supongan el incumplimiento de los plazos m谩ximos de permanencia como personal temporal 鈥渟er谩 nulo de pleno derecho鈥. Tambi茅n se contempla que las actuaciones irregulares supondr谩n la exigencia de responsabilidades a las administraciones.

De hecho, el incumplimiento de los plazos m谩ximos de permanencia dar谩 lugar a una compensaci贸n econ贸mica para el interino. Esta compensaci贸n ser谩 el equivalente a 20 d铆as de sus retribuciones fijas por a帽o de servicio. Se prorratear谩n por meses los periodos de tiempo interiores a un a帽o, hasta un m谩ximo de 12 meses.

鈥淓l derecho a esta compensaci贸n nacer谩 a partir de la fecha del cese efectivo y estar谩 referida exclusivamente al nombramiento del que traiga causa el incumplimiento. No habr谩 derecho a compensaci贸n ni en caso de que la finalizaci贸n de la relaci贸n de servicio sea por causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria鈥, dice el texto.

Tambi茅n el personal laboral temporal tendr谩 derecho a percibir una compensaci贸n econ贸mica en los casos de incumplimiento de los plazos m谩ximos de permanencia como contratado temporal y siempre que suponga vulneraci贸n de lo establecido en la normativa espec铆fica laboral de aplicaci贸n. Esta consistir谩 en la diferencia entre el m谩ximo de 20 d铆as y la indemnizaci贸n que le correspondiera percibir por la extinci贸n de su contrato. En su caso, tambi茅n se prorratear谩n por meses los periodos de tiempo interiores a un a帽o, hasta un m谩ximo de 12 meses.

Enlace relacionado ISanidad.com 06/07/2021.