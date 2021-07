–

De parte de CGT RTVA July 11, 2021

La receta de CCOO, UGT y CSIF para la alta temporalidad del sector p煤blico en nuestro pa铆s es un ICETAZO en forma de supositorio. Quiz谩s tendr铆an que administr谩rselo a ellos mismos y dejar en paz a quien s贸lo necesita soluciones. El acuerdo no satisface las necesidades reales de un amplio colectivo, 800.000 personas, que fundamentalmente abogan por trabajar, por no perder su puesto de trabajo en el que est谩n desde hace m谩s de 20 a帽os. Si se establece una penalizaci贸n a las administraciones en forma de indemnizaci贸n es que se reconoce la negligencia de 茅stas en este asunto y si se cambia la ley para que los trabajadores no puedan estar m谩s de tres a帽os, se reconoce de forma impl铆cita que la administraci贸n es la culpable o responsable de esto. 驴Por qu茅 van a pagar los trabajadores?

Hace falta articular medidas EXCEPCIONALES que permitan a estos trabajadores seguir en sus puestos. Esto es lo que lo que el colectivo quiere y esto es lo que hay que defender para que la estabilidad sea una realidad y el empleo p煤blico sea de calidad. A nadie se le escape que la temporalidad le ha importado un pepino (gordo) a todos los gobiernos y que ahora hay un inter茅s porque Europa, para soltar la mandanga de la g眉ena (los 69.000 minolles de euros), exige a Espa帽a bajar la temporalidad de la administraci贸n al menos en un 8 por ciento. Que no se nos vaya la olla, que es una imposici贸n de Europa para enviar la pasta. Vamos: pol铆tica, pol铆tica y pol铆tica. Los curritos importamos un鈥 otro pepino gordo.

CGT ha pedido a la Direcci贸n de RTVA CSRTV que exponga su postura con claridad a los afectados, que publique un comunicado con las consecuencias que puede tener para los 250 compa帽eros y compa帽eras que se encuentran en esta situaci贸n de inestabilidad. Es cierto que el porcentaje de interinos en la empresa no llega al 15%, la mitad que en Sanidad o Educaci贸n. Quiz谩s eso juegue a nuestro favor y no haya urgencia en aplicar un acuerdo injusto, incoherente y chapucero.

CGT ha convocado dos huelgas generales con el lema QUIENES EST脕N, SE QUEDAN. La primera en Andaluc铆a y la segunda en todo el Estado espa帽ol. S贸lo la unidad y la acci贸n pueden conducirnos a nuestro objetivo de conseguir unos servicios p煤blicos de calidad, respetuosos con las personas, y con empleo estable.

Instamos a la Plataforma que ha creado el colectivo de trabajadores no fijos en RTVA CSRTV, y a quien de forma individual lucha por su estabilidad que unan esfuerzos, se movilicen y ah铆 siempre encontrar谩n a CGT. Y que el ICETAZO se lo administren por donde quieran quienes lo han firmado.