De parte de CGT Castilla Y Leon September 1, 2021

El Grupo ID Logistics notifica a sus empleados en Renault Palencia la finalización de su contrato con la multinacional y el Grupo Renault no se hace cargo de los 21 trabajadores afectados.

Desde el sindicato CGT se informa que, el grupo ID. Logistics, empresa auxiliar del Grupo Renault en la Factoría de Villamuriel de Cerrato (Palencia), ha notificado la finalización del contrato que mantenía con Renault, comunicando a los trabajadores que a partir del día 1 de septiembre de 2021 pasan a ser subrogados por la empresa del rombo.

La Confederación General del Trabajo denuncia que estos empleados se han presentado en el día de hoy a su puesto de trabajo en la factoría de Renault Palencia, empresa en la que se suponía comenzaban a trabajar. Para sorpresa de estos 21 trabajadores, Renault no ha permitido el acceso de estos trabajadores, dejándoles en la calle sin información y en situación de desempleo.

El sindicato anarcosindicalista informa que algunos de estos trabajadores han prestado servicios en la Factoría de Palencia durante más de 30 años y denuncian que “no van a consentir que estos compañeros se queden en la calle ni que se destruya empleo de esta manera; aun mas tratándose de una empresa como Renault, la cual solo de 1993 a 2009 ha recibido 225 millones de euros de ayudas públicas, de los que el 40% fueron ayudas de la Junta de Castilla y León, en 2010 15.199.620 euros, en octubre de 2020 3.145.522 euros más, remitiéndonos también a la información publicada el 27 de enero de 2021 en la que la Junta renueva su apoyo a Renault para que los nuevos planes industriales de la compañía sigan generando empleo en Castilla y León y no destruyéndolo”.

El sindicato informa también que de las 21 personas de esta plantilla, 5 personas debieran ser subrogadas en una nueva empresa, ENLOG S.A. perteneciente Eurofitgroup, a los que tampoco se les ha dejado acceder a sus puestos de trabajo.

Desde CGT informan que la plantilla tan sólo pide algo tan sencillo como la reincorporación a sus puestos de trabajo y asegurar el mantenimiento del empleo.