Entre noviembre de 2021 y enero de 2022, en la ciudad de Verona, el Circolo della Rosa, un centro cultural feminista abierto a todas las tendencias, organiz贸 un encuentro de discusi贸n alrededor de dos posiciones en conflicto: 鈥淕茅nero y diferencia sexual鈥. En su convocatoria, el Circolo della Rosa plantea 鈥渓a necesidad de una discusi贸n que haga posible abandonar la l贸gica de formaci贸n militar o trinchera, y que en cambio invite a escucharse, a compartir a les otres los puntos de vista, a abrirse a las razones de les otres.鈥 Para esto, se invit贸 a participar a representantes destacades de las posiciones transg茅nero, por un lado, y de la comunidad filos贸fica Diotima (fundada por Luisa Muraro, entre otras, a comienzos de los 鈥80), un referente clave del feminismo de la diferencia sexual en Europa. A continuaci贸n se transcribe la intervenci贸n de Chiara Zamboni, una de las fundadoras de Diotima.

En este trabajo desarrollo dos argumentos. En primer lugar, reconstruyo la g茅nesis hist贸rica del concepto de identidad de g茅nero. En segundo lugar, describo el pensamiento pol铆tico de la diferencia sexual, que sostiene una posici贸n cr铆tica sobre la identidad de g茅nero.

Partamos de la expresi贸n 鈥渋dentidad de g茅nero鈥. El uso habitual que hoy se hace de este t茅rmino redireccion贸 el concepto hacia la representaci贸n binaria de los g茅neros masculino y femenino. A trav茅s de esta imagen binaria, el hombre y la mujer se definen por la diferencia entre ellos. La imagen est谩 reforzada por los lugares comunes m谩s instalados acerca de qu茅 significa ser una mujer o ser un hombre en el imaginario colectivo. Ese es el modo m谩s habitual que tienen las personas para razonar. Los g茅neros masculino y femenino son construcciones culturales y sociales que heredamos de un pasado arcaico (y de los mitos) y se renuevan constantemente a trav茅s del orden simb贸lico circulante y los medios masivos. Indican directa o indirectamente qu茅 es lo que debe significar ser hombre o ser mujer y as铆 se vuelven normativos. Prescriben comportamientos o sugieren los comportamientos socialmente aceptables. Sin embargo, no los determinan. No estamos determinados, y eso es tan as铆, que muchas de nosotras hicimos otra cosa de nuestra vida.

La situaci贸n se complica por el hecho de que nuestra propria lengua italiana est谩 estructurada alrededor de los g茅neros masculino y femenino. La gram谩tica nos los impone cuando hablamos. Y esto ocurre, obviamente, por la historia particular de nuestra lengua, que se form贸 a lo largo de siglos y que remite a las transformaciones de las lenguas romances. Estas dejaron caer el g茅nero neutro, que s铆 estaba presente en el lat铆n y, en general, en las lenguas indoeuropeas. Observada a largo plazo, la historia de una lengua, sobre todo en lo que refiere a sus aspectos gramaticales, no est谩 construida por elecciones intencionales de quienes la hablan. Es as铆 que, en italiano, los sustantivos y los adjetivos solamente pueden tener g茅nero femenino o masculino. La lengua, que es una mediaci贸n imposible de sortear, provee categor铆as que organizan nuestro pensamiento. En esta mediaci贸n, es muy l谩bil el l铆mite entre los mitos que la lengua trae consigo y la gram谩tica y las construcciones culturales con que est谩n entrelazados. Solo un ejemplo: la luna es femenina en italiano. En alem谩n, es masculina: der Mond. Desconcierto: la luna, para nosotres el m谩ximo de la femineidad, 驴c贸mo puede ser de g茅nero masculino?

El uso com煤n, m谩s all谩 de las discusiones que podamos hacer acerca de 茅l y de las cr铆ticas que podamos traer a cuento, contin煤a sosteniendo esta visi贸n de lo femenino y de lo masculino, porque concierne a planos profundos del imaginario colectivo, de la gram谩tica de la lengua y de la relaci贸n hist贸rica entre los sexos.

El feminismo de la segunda ola, en el cual yo me form茅, pronto puso en crisis la visi贸n de las mujeres como femeninas. 驴Mujeres? Mujeres s铆, pero sin coincidir con lo femenino. Que cada una se comporte seg煤n su proprio deseo, teniendo sin embargo clara consciencia de que los estereotipos de lo femenino y de lo masculino no son solamente jaulas constrictivas, sino que obedecen a una visi贸n jer谩rquica de la relaci贸n entre los sexos. Desde el comienzo este fue un paso pol铆tico ligado a la libertad de las mujeres. No por asualidad nos gust贸 a todas la novela Orlando, de Virginia Woolf, que ironizaba sobre una transformaci贸n en la que el personaje iba de un estereotipo al otro. No obstante, fue claro que la libertad de las mujeres no pasa solo por este pasaje divertido de un Orlando masculino a un Orlando femenino, sino que necesita pr谩cticas pol铆ticas.

El mundo anglosaj贸n se acerc贸 a la cuesti贸n de la normatividad de los g茅neros de un modo muy diferente. Durante los a帽os setentas y ochentas, lleg贸 del mundo anglosaj贸n la propuesta te贸rica que, sobre la base de la distinci贸n sex y gender (sexo biol贸gico y g茅nero como construcci贸n cultural identitaria), indicaba que era una tarea feminista luchar pol铆ticamente para transformar el plano del lenguaje estereotipado; es decir, traer cambios a nivel discursivo sobre lo que significa ser una mujer, rompiendo con la normatividad del orden simb贸lico dominante, patriarcal. De hecho, la alianza pol铆tica que atravesaba a los feminismos, en este caso al europeo continental y al estadounidense, hizo que no nos detuvi茅ramos tanto en la diferencia filos贸fica de fondo que emerg铆a, una diferencia notable que llev贸 luego a la cultura anglosajona a las paradojas que ahora est谩 viviendo.

De ning煤n modo pertenece a nuestro camino de pensamiento que la dimensi贸n de la sexualidad sea reducible al sexo biol贸gico, anat贸mico, al sexo objetivo, 鈥渘atural鈥, 鈥渧isible鈥 emp铆ricamente, calculable en cromosomas. Ni que el g茅nero, en oposici贸n a 茅l, sea solo una construcci贸n ling眉铆stica cultural, hist贸rica, completamente impermeable a la experiencia subjetiva de nuestro cuerpo sexuado.

En cambio, la propuesta te贸rica de la mayor parte del feminismo anglosaj贸n fue precisamente esta: desligar el sexo natural de la construcci贸n cultural identitaria, estereotipada. Por una parte el sex, por la otra el gender. Natura contrapuesta a cultura, donde la lucha politica consiste en transformar las construcciones hist贸ricas, que se entienden exclusivamente como ling眉铆stico-culturales. Por cierto que desde el comienzo nos junt贸 la lucha pol铆tica contra los estereotipos, pero la posici贸n te贸rica de la que parto, desde el pensamiento de la diferencia, es que el cuerpo sexuado est谩 inscripto por palabras y por lo tanto no es objetivo. En efecto, es un cuerpo viviente, no un cuerpo objeto, afuera de m铆. Y por el otro lado, la experiencia del cuerpo tiene efectos sobre el lenguaje. Entre cuerpo sexuado y lenguaje hay porosidad; es decir, se influencian rec铆procamente. Lo que es fundamental es c贸mo se dispone este lazo que parte de una experiencia subjetiva del cuerpo viviente, un cuerpo no reificable en forma objetiva.

驴Por qu茅 separar tan netamente el sexo biol贸gico de los estereotipos ling眉铆sticos? Nadie en el feminismo continental europeo hab铆a sentido esa necesidad. 驴Por qu茅? Pienso que en el fondo puede haber, otra vez, una cuesti贸n de lengua madre. La lengua anglosajona no posee femenino o masculino en los sustantivos y en los adjetivos. La luna, como sustantivo, no es ni femenina ni masculina. La ventana no tiene sexo. El sexo pertenece solo a los animales y a algunos vegetales. Es decir, el sexo en ingl茅s es biol贸gico. Luna y ventana no son vegetales o animales, entonces no tienen nada que ver con el sexo.

Sabemos que la lengua inglesa, al no tener como posibilidad la declinaci贸n femenina o masculina, se encuentra entonces con la necesidad de significar elementos femeninos y masculinos a trav茅s de signos ling眉铆sticos no gramaticales, que deben salpicar a los sustantivos. As铆, sucede que la palabra 鈥渕ujer鈥, en ingl茅s, es -como todas las dem谩s- un t茅rmino neutro, ni masculino ni femenino. Y por lo tanto ling眉铆sticamente la mujer no tiene sexo. El sexo es algo agregado, extr铆nseco al nombre sustantivo. Por esto es que, culturalmente, la mujer se puede desenganchar f谩cilmente del sexo biol贸gico. En nuestras lenguas romances, en cambio, es al rev茅s: todo est谩 sexuado, desde el frasco de la mermelada hasta la madera de la mesa. Hay un lazo interno en nuestra lengua materna entre

un nombre y su sexuaci贸n. Como digo a menudo -obviamente, no lo digo solo yo-: la gram谩tica trae consigo una metaf铆sica.

Sabemos que la alianza entre el feminismo norteamericano y el europeo era y es muy fuerte. El compromiso pol铆tico que tenemos en com煤n es mayor que las diferencias. Y por eso, en ese entonces no se le dio demasiada importancia a esta diferencia te贸rica respecto a sex y gender. Pero esa diferencia tuvo mucho desarrollo en el tiempo que sigui贸 y hoy sentimos las consecuencias. Por todo esto, por ejemplo, en el mundo de lengua anglosajona, una mujer a veces siente que debe agregar, para decir que es una mujer: 鈥渟oy una mujer de sexo femenino鈥. Eso, en nuestra lengua, es un absurdo.

El debate sobre la palabra gender sigui贸 avanzando y tuvo sus articulaciones, al punto en que hoy hay algunas interpretaciones del t茅rmino gender que se contraponen con otras. Nos encontramos frente a diversos significados que se contradicen o se deslizan sem谩nticamente de uno al otro. Todo esto cre贸 no pocas confusiones, que crecen por el hecho de que la palabra gender est谩 cargada de elementos te贸ricos distintos de los que contiene la palabra italiana genere [o la espa帽ola g茅nero], incluso si genere [o g茅nero] son las traducciones de gender.1 Sabiendo que no podr茅 ovillar completamente esta madeja, aporto alg煤n elemento m谩s: examinemos otros usos de la palabra gender en el debate anglosaj贸n que hered贸 la cultura italiana, a partir de la distinci贸n sex y gender de la que ya hablamos.

Algunas estudiosas introdujeron el t茅rmino gender como una concepci贸n eur铆stica, donde gender se utiliza para visibilizar la presencia de un pensamiento de mujeres en 谩reas de investigaci贸n que, hasta cierto momento hist贸rico, se consideraron neutras, como por ejemplo la historia. Me refiero ac谩 al famoso ensayo de Joan Scott, 鈥淕茅nero, una categor铆a 煤til de an谩lisis hist贸rico鈥.2 Incluso en la ciencia se us贸 la misma palabra, gender, para mostrar, en clave feminista, la diferencia de las investigaciones realizadas por las mujeres en los laboratorios. En este sentido es importante el trabajo de Evelyn Fox Keller 鈥淪obre el g茅nero y la ciencia鈥3. Estas pensadoras quisieron mostrar c贸mo era posible relatar de nuevo la historia y el modo de hacer ciencia, buscar otros documentos, otras fuentes diferentes de las masculinas falsamente neutras, y mostraron que las mujeres estuvieron presentes y aportaron un saber en sinton铆a con su propia experiencia. De parte de las historiadoras, de las fil贸sofas de la ciencia, de las te贸logas, etc., el g茅nero (gender, para estas estudiosas) se usa como una categor铆a eur铆stica que compromete la subjetividad de quien la emplea. Los dos trabajos que cit茅 son, en este sentido, emblem谩ticos.

Quienes introdujeron esta categor铆a para visibilizar la presencia de las mujeres y su f茅rtil modo de estar en disciplinas como la historia, la ciencia, la teolog铆a, etc., la propusieron y lo hicieron, en el plano te贸rico, en relaci贸n con un compromiso subjetivo que consideraron indispensable. En otras palabras: hay que entrar en la disciplina en tanto mujer que realiza esta precisa y espec铆fica investigaci贸n, mostrando c贸mo todo eso la toca y la transforma. Precisamente esta dimensi贸n eur铆stica subjetiva muestra la diferencia respecto al uso de la categor铆a gender (o g茅nero), que hoy se emplea descriptivamente, en particular en las ciencias sociales, adonde se la considera como un instrumento conceptual objetivo.

En cierto sentido, la investigaci贸n en las ciencias sociales y, m谩s en general, en las ciencias humanas, que utiliza gender (o g茅nero) de modo objetivo, recae en los estereotipos m谩s inmediatos y acr铆ticos acerca de las palabras 鈥渕ujer鈥 y 鈥渉ombre鈥, porque no problematiza la categor铆a ling眉铆stica que usa. 鈥淢ujer鈥 y 鈥渉ombre鈥 se emplean, en efecto, simplemente para categorizar datos que tienen que ver con la diferencia entre mujeres y hombres en diversos campos de investigaci贸n disciplinaria: sobre todo en las investigaciones de sociolog铆a emp铆rica, pero tambi茅n pienso en las de la medicina. En particular, en la medicina 鈥渄e g茅nero鈥, que justamente en estos d铆as siempre est谩 m谩s presente; por ejemplo, g茅nero se utiliza en la pandemia para diferenciar objetivamente la respuesta inmunitaria de las mujeres en comparaci贸n con la de los hombres. En esta 煤ltima acepci贸n, el t茅rmino g茅nero (gender) se usa para calificar investigaciones acad茅micas que requieren la objetividad de la investigaci贸n emp铆rica, y que pueden ser realizadas indiferentemente por mujeres y o por varones, pues se trata de recoger datos sobre comportamientos o especificidades de hombres o mujeres, sin que esto implique un compromiso subjetivo sexuado. Esto indica que, en estos estudios, 鈥済茅nero鈥 se volvi贸 una categor铆a completamente neutra. Las disciplinas human铆sticas como la sociolog铆a, la psicolog铆a, etc., tienen un acopio de investigaciones de este tipo. Esto ocurre adem谩s porque los financiamientos europeos a las investigaciones universitarias privilegian las cuestiones de g茅nero, pero el t茅rmino se tom贸 de la cultura anglosajona y trae consigo las distorsiones objetivantes que acabo de describir. No hay nada malo en estas investigaciones, salvo que son neutras; desaparece completamente el valor eur铆stico sexuado que implica un compromiso subjetivo personal, ese que s铆 est谩 presente en la propuesta te贸rica de Joan Scott o de Evelyn Fox Keller.

Hoy el concepto gender tiene otra acepci贸n, esa que m谩s apropiadamente aparece en la expresi贸n -siempre inglesa- transgender (transg茅nero) como puesta en crisis de los g茅neros, es decir, del binarismo estereotipado. Me interesa pol铆ticamente, porque el uso que se hace de esta acepci贸n es deconstruir -en el mundo anglosaj贸n- el dispositivo del g茅nero cultural 鈥gender-, es decir, el de la identidad. Esta empresa se emparenta con la deconstrucci贸n que oper贸 el feminismo de la segunda ola. Pero es menos claro hacia d贸nde se orienta el transgender. Hay mucho que pensar en ese terreno pero es una investigaci贸n en proceso de formaci贸n, que nace de ra铆ces culturales distintas de la m铆a, aunque la observo con atenci贸n por el aspecto existencial de experimentaci贸n subjetiva que tiene y propone, en algunos casos.

Presentar茅 ahora algunas l铆neas fundamentales del pensamiento de la diferencia, para explicar desde d贸nde hablo y cu谩l es mi postura, que se posiciona de modo cr铆tico frente a la teor铆a que se funda sobre la distinci贸n sexo/g茅nero, sex/gender, as铆 como es cr铆tica en relaci贸n con el concepto identidad de g茅nero. Sin embargo, antes quisiera decir por qu茅 me interesan este encuentro y este ciclo que propuso el Circolo della rosa. El pensamiento de la diferencia comparte con otros movimientos pol铆ticos el hecho de haber puesto en el centro de la cuesti贸n la propuesta de un pensamiento y un actuar que se relacione en una ronda constante con el significante abierto de la sexualidad. Tenemos diferencias precisas, ya conceptuales, ya de experiencias propias, con el movimiento LGBTQI, pero tambi茅n tenemos en com煤n una apuesta: desarrollar un pensamiento a partir de la sexuaci贸n. Esto permite abrir la posibilidad de alianzas pol铆ticas que partan de la base de aclarar tanto las categor铆as conceptuales que adoptemos, como las pr谩cticas que asumamos en el campo de acci贸n.

La comunidad filos贸fica femenina Diotima naci贸 exactamente con la intenci贸n de hacer interactuar pensamiento y sexualidad. Este fue su inicio y desde ah铆 se desarroll贸. Por eso me interesan los movimientos que act煤an desde ese mismo impulso, incluso si lo hacen por caminos diferentes y que a lo mejor entran en conflicto con los nuestros. Por cierto, siento con esos movimientos una afinidad mucho mayor que la que siento con quienes practican el pensamiento neutro o quienes, como mucho, visten sus discursos con la declinaci贸n del masculino y el femenino (escriben 鈥渓a estudianta y el estudiante鈥, 鈥渓a ministra y el ministro鈥 [o les m茅diques]) pero no presentan en sus planteos ning煤n desequilibrio real ligado a la sexualidad.

En la Comunidad Diotima, trabajando desde el pensamiento de la diferencia sexual, nosotras tambi茅n hemos partido de una cr铆tica contra el binarismo estereotipado del ser mujer como algo contrapuesto al var贸n, y afirmamos la posici贸n de que nosotras podemos encontrarnos en el hecho de que compartimos el sufrimiento de la diferencia sexual, en t茅rminos subjetivos. Este es un sufrimiento de las mujeres, y por eso es asim茅trico. Un sufrir en el sentido pasivo, por el cual soportamos el estereotipo de eso que el sentido com煤n y los medios masivos dicen que somos las mujeres. Eso que afirman nos pesa de un modo incre铆ble.

Recuerdo a una mujer, en Padua, que discuti贸 conmigo en una conferencia p煤blica; me dec铆a que ella se hab铆a vuelto mujer cuando un hombre la hab铆a vuelto mujer. En sus palabras hab铆a un cariz tan profundamente sexuado, pero al mismo tiempo tan carente de libertad, que no supe qu茅 decirle. Porque yo cargaba sobre m铆 el peso de lo que ella dec铆a. Incluso si lo que dec铆a no ten铆a nada que ver con mi propia experiencia, me tocaba profundamente. Y por esto siempre sent铆 que orientarse hacia la libertad femenina es un eje que solamente puede encontrar su g茅nesis y su mediaci贸n a partir de otras mujeres, y no de otros hombres. Y que luchar por la libertad femenina es algo que le concierne tambi茅n a esa mujer que conoc铆 en Padua, o a otras mujeres entre las cuales tambi茅n me incluyo, desde mi parte no libre, la que llevo adentro y que est谩 aqu铆 toda para ser interpelada. Ahora bien, el sufrir la diferencia sexual, como escribimos en el primer libro de Diotima, El pensamiento de la diferencia sexual, tiene, adem谩s del lado pasivo de soportar los estereotipos, tambi茅n el lado activo de una pasi贸n a trav茅s de la diferencia: la diferencia entendida como interpretante libre de la realidad, donde el ser mujer no es un contenido ya significado sino un significante vac铆o, que se concibe como primer paso para una experimentaci贸n viviente de lo que significa ser mujer, algo que no conozco de antemano y que me gu铆a, algo frente a m铆 cuyo contenido ignoro y que compromete toda mi vida.

Voy a partir de lo que considero el primer paso del pensamiento de la diferencia: Carla Lonzi escrib铆a, en Escupamos sobre Hegel: 鈥淟a mujer no se halla en una relaci贸n dial茅ctica con el mundo masculino. Las exigencias que viene clarificando no implican una ant铆tesis, sino un moverse en otro plano. Este es el punto en el que m谩s costar谩 que seamos comprendidas, pero es esencial no dejar de insistir en 茅l.鈥4

Concretamente, 驴qu茅 aporta esto a nuestra vida como mujeres? Que no encontramos el sentido de nosotras mismas en la diferencia (o en la complementariedad) con los hombres. Y tampoco en las definiciones de g茅nero que prescriben 鈥渓a mujer es as铆, en cambio el hombre es as谩鈥. Por lo tanto, siguiendo a Carla Lonzi, no hay relaci贸n dial茅ctica con el mundo masculino, nos movemos sobre un plano a-dial茅ctico, asim茅trico, y por ende aut贸nomo.

Frente a esto propone Lonzi: 鈥淗agamos todas las operaciones subjetivas que nos procuren espacio a nuestro alrededor. Con esto no queremos aludir a la identificaci贸n: esta tiene un car谩cter obligatorio masculino que destroza el florecimiento de una existencia y la tiene bajo el imperativo de una racionalidad con la que se controla dram谩ticamente, d铆a a d铆a, el sentido del fracaso o del 茅xito.鈥5 Lonzi no habla de identidad ni de identificaci贸n como mujeres, sino de la acci贸n pr谩ctica de construirnos un espacio a nuestro alrededor. 驴Pero c贸mo? 驴C贸mo moverse en una dimensi贸n aut贸noma, no dial茅ctica, asim茅trica, en cierto sentido autorreferencial, y sin otros significados sobre lo que es ser mujer que est茅n a nuestra disposici贸n?

Para esto es fundamental la relaci贸n pol铆tica con otras. Con algunas, no con todas. Con las que sentimos que tienen una intenci贸n pol铆tica en la experimentaci贸n de la diferencia. Una relaci贸n que se d茅 en contextos hist贸ricos que se van creando de a poco, y de contexto en contexto; sin organizaciones instituyentes y movidas por el deseo de encontrar elementos que conduzcan a comprender el mundo y a comprendernos a nosotras mismas en relaci贸n con el mundo. En general, entonces, pr谩cticas de relaci贸n pol铆tica a trav茅s de peque帽os grupos, en relaci贸n con otras mujeres, para leer la vida y el sentido de la subjetividad en devenir. En este sentido las pr谩cticas pol铆ticas entre mujeres constituyen la condici贸n de posibilidad para 鈥渉acer todas las operaciones subjetivas que nos procuren espacio a nuestro alrededor鈥. Las pr谩cticas pol铆ticas abren un espacio para que nosotras seamos all铆 en relaci贸n, sin que se deba producir definiciones en modo identitario, o con un significado fijo. Son las pr谩cticas pol铆ticas (las relaciones, la disparidad, el partir de la experiencia y ponerla en palabras) las que permiten abrir el espacio de descubrimiento del significarse subjetivamente, en un proceso de experimentaci贸n de nosotras mismas y de la relaci贸n con las otras y con el mundo, que dura, en los hechos, toda una vida.

Insisto en que las pr谩cticas pol铆ticas son las condiciones de posibilidad para poder emprender un viaje experimental, no identitario, en ciernes, sustray茅ndonos de definiciones y de significados. En otras palabras: pr谩cticas relacionales para oponernos al hecho de que ninguna o ninguno puede decirnos qu茅 cosa deba ser o no deba ser una mujer, y para poder caminar libremente por un camino que no sabemos a d贸nde nos llevar谩.

Nosotras estamos ac谩, somos sujetos encarnadas. Tenemos una posici贸n precisa, desde la que hablamos. Una posici贸n asim茅trica, por ende desequilibrada, no binaria. El binarismo presupone que nosotras miramos la situaci贸n desde el exterior, desde afuera, con una mirada que sobrevuela, como si nos fuera posible observar nuestra singularidad de ser mujer desde un afuera, y poner eso en confrontaci贸n con otras posiciones. Pero esto no es posible. Estar encarnadas significa que no existe ninguna mirada objetivante desde un 鈥渁fuera鈥. Nadie est谩 en la posici贸n de un Dios que todo lo mira, que -por des-encarnado- es omnividente. Nosotras estamos en relaci贸n y somos en/de esas relaciones, de ellas participamos desde nuestro interior y con nuestro cuerpo. La encarnaci贸n significa que no podemos salir de estas relaciones que nos constituyen y que, por ende, el binarismo es algo abstracto en su simetr铆a objetiva. Yo hablo, entonces, a partir de esta posici贸n encarnada. A partir de la experiencia.

Ser mujer es la posici贸n simb贸lica desde la cual yo hablo; es una posici贸n que no eleg铆. Es una posici贸n relacional desde su inicio, porque tiene que ver con la relaci贸n con mi madre. Nac铆, en efecto, como todes, ya dentro de algo que yo llamo una cuna de palabras y est谩 entretejida con mi cuerpo. Desde el comienzo nuestra madre nos pens贸, incluso antes de que naci茅ramos, y nos pens贸 con fantas铆as e im谩genes de la criatura por venir, que 茅ramos nosotres. Y luego sigui贸 pens谩ndonos, interactuando con esa singularidad nuestra que aparece en el momento de venir al mundo. Por ende tengo, como todes, una historia y una genealog铆a. Mi madre deseaba una ni帽a y al nacer, sin quererlo, fui al encuentro de su deseo.

Mi madre sol铆a decirme: 鈥渇uiste una nena buena hasta los diez a帽os; despu茅s, ya no.鈥 Me pregunt茅 muchas veces qu茅 quer铆a decir que despu茅s no fui m谩s buena. Es evidente que, sin saberlo, yo no correspond铆 m谩s al deseo de mi madre. Este es el momento en el cual la vida de aquella hija que fui, envuelta por las palabras de la madre, se desvi贸 de ese deseo.

Pero esto que cuento sucedi贸 exactamente as铆 para la mayor parte de ustedes. Cada une, a un cierto punto de la vida, sigui贸 su propia vida deseante, y de modos diferentes nos sustrajimos a los deseos de nuestras madres y padres, frecuentamos caminos imprevistos. Seguimos una senda de libertad que nos puso en conflicto con ellos, en desacuerdo, pero para experimentar algo nuevo y diverso que sent铆amos propio. Por eso entiendo bien a les adolescentes que entran en conflicto con la primera cuna de palabras en la que nacieron -y fueron pensades, deseades, imaginades por una madre y tambi茅n por un padre-: eligen caminos diferentes de los sue帽os y de las palabras de sus ma padres. Esos caminos les otorgan el sentido de la libertad.

Entonces, digo y subrayo esto que estoy por decir: fue una fortuna que aquella cuna de palabras haya existido, incluso si despu茅s nos sustrajimos a ella. Es una cuna de palabras que nos dio ra铆ces de las que luego nos desatamos, para ir a otra parte. Agradecemos haber tenido aquellas palabras, porque esto nos permiti贸 luchar por un camino de libertad y de experimentaci贸n subjetiva. En cambio, sin palabras afectivas que nos dieron ra铆ces, sin la imaginaci贸n de una madre sobre su hijo o hija por venir, luego no hubi茅ramos tenido la base para descubrir cu谩l era nuestro deseo singular, que si pusimos en foco, fue a trav茅s del proceso de diferenciarnos del deseo de nuestros ma-padres sobre nosotres, y buscando otro. Es una suerte que tengamos una historia a las espaldas, que

tengamos ra铆ces y no nos construyamos en el vac铆o. Es precisamente esta condici贸n enraizada la que nos dio la posibilidad de seguir el deso.

Para el psicoan谩lisis, una de las causas de la psicosis de un hijo o hija es una madre incapaz de pensar la criatura que va a nacer, de imaginarla. Menos dram谩ticamente, dir铆a que la pretensi贸n de cancelar estas ra铆ces, hacer como si no hubieran existido, significa impedirse elaborar los aspectos de sufrimiento que implicaron (adem谩s de habernos dado seguridad y confianza). Significa no comprender que nuestro cuerpo es un cuerpo hecho de signos de palabras afectivas, antes que nada de una madre.

Avanzando ya hacia el final de mi intervenci贸n, quiero polemizar con dos posiciones que est谩n presentes en el feminismo, y despu茅s con una tercera, que le ata帽e al movimiento LGBTQI. La primera es la siguiente: estoy completamente en contra de considerar el cuerpo como algo reductible solamente al sexo biol贸gico, natural, Precisamente por el hecho de que nacemos al mundo y a la palabra al mismo tiempo, encuentro equivocado reducir ser mujer al sexo biol贸gico. El cuerpo no es algo objetivo que est谩 afuera de nosotres y posee un sexo determinado, como si nosotres estuvi茅ramos en otra parte diferente y lo observ谩ramos. Somos cuerpo viviente, abierto y en relaci贸n con las otras personas. Nacemos en relaci贸n. No somos un cuerpo desnudo, objetivo, con un sexo, cerrado sobre s铆 mismo. A partir del cuerpo viviente relacional, la sexualidad no se puede reducir a un 贸rgano, la sexualidad no se puede reducir al sexo, sino que es placer de todo el cuerpo en una relaci贸n constitutiva. La sensualidad excede al cuerpo sexuado. Paso a la segunda cr铆tica: el feminismo que lleva la pol铆tica al nivel de la normativa ling眉铆stica, y reduce el sexo a las definiciones discursivas, es tan reductor como el que acabo de criticar. Es un feminismo que considera que el conflicto m谩s importante est谩 en el plano de las definiciones y que se trata de ampliarlas y multiplicar as铆 las posibilidades de inclusi贸n. Yo hablo -y no solo yo-, en cambio, de porosidad entre naturaleza y cultura, a partir de un cuerpo viviente que es relacional desde su nacimiento, est谩 inscripto con palabras afectivas ya antes de que tengamos consciencia de eso. La sexualidad es solamente uno de los aspectos de la sensualidad y del placer, que es mucho m谩s y que vuelve porosos los l铆mites entre los cuerpos. El modelo heterosexual tradicional sacrifica, precisamente, este infinito gozar sensual del cuerpo viviente en toda su complejidad, porque se concentra solo sobre una parte del cuerpo, a la que adem谩s objetiva.

No critico solamente estas dos posiciones feministas, radicalmente diferentes pero en los hechos complementarias, sino que critico tambi茅n una posici贸n te贸rico-pol铆tica de fondo en el movimiento LGBTQI: la que parte de la cr铆tica a la heterosexualidad normativa, encarnada por el hombre blanco adulto occidental. El hecho es que incluso si critica ese modelo -cr铆tica que comparto-, el error de esta visi贸n LGTBQI es tomarlo como centro para definir, a partir de 茅l, las diferencias. En otras palabras: a partir del hombre blanco adulto heterosexual se definen, por diferencia: la mujer blanca heterosexual, la lesbiana, el hombre gay, la/el trans en transformaci贸n de hombre a mujer o de mujer a hombre, la persona queer, intersexual, etc. Estas ser铆an todas diferencias respecto del hombre heterosexual blanco occidental, estar铆an todas en el mismo plano. Y no solo esto, adem谩s todas estas diferencias se presentan como minor铆as respecto de este hombre blanco, adulto, heterosexual. Y sobre la base del hecho de que son minor铆as, se juntaron en una pr谩ctica pol铆tica centrada en el reclamo de una protecci贸n, un reclamo dirigido a las instituciones p煤blicas y que se expresa en una serie de derechos: los derechos que exigen estas minor铆as para poder protegerse a s铆 mismas en su 鈥渕inoridad鈥.

El feminismo de la diferencia, pero tambi茅n otra gran parte del feminismo, rechaza el hecho de que las mujeres sean una minor铆a, y rechaza el concepto de protecci贸n o tutela. Un slogan feminista muy conocido fue: 鈥淒e las mujeres, la fuerza de las mujeres鈥.6 Y por cierto, nuestra fuerza no proviene de la instituci贸n p煤blica.

Es justamente el concepto de minor铆a y la autopercepci贸n de s铆 como minor铆a lo que se vuelve invalidante, lo que est谩 equivocado. M谩s bien se trata, creo, de llevar la riqueza de las propias experiencias a la visibilidad y al intercambio en el mundo de todes, y confrontarla con las experiencias de las otras personas. Es decir, realizar la apuesta pol铆tica de crear una forma de vivir desde el compartir las experiencias diferentes. Y desde esta postura, s铆, claro, hacer pedidos a las instituciones, pero sobre la base de esta riqueza simb贸lica que sabemos que estamos llevando como novedad al mundo general que compartimos. Un mundo que se vuelve m谩s rico, precisamente, por la presencia y la cultura que expresan las mujeres en sus relaciones entre s铆. Del mismo modo, pienso en un mundo posible m谩s rico por la presencia de sujetos LGBTQI. Pero es a estos sujetos LGBTQI a quienes les toca mostrar su riqueza, indicando ese plus para el bien com煤n que pueden traernos. Este es un consejo que siento que puedo darles. Es lo que aprend铆 del pensamiento de la diferencia, me parece que el movimiento LGBTQI lo podr铆a retomar. Se trata de crear un estilo de habitar el mundo, de transformarlo con fuerza creadora. Este paso pol铆tico, puesto en acto por las mujeres del feminismo de la diferencia y de la mayor parte del feminismo, puede ser retomado incluso con ventaja por otros movimientos. En cambio, me parece una forma de mutilaci贸n definirse como minor铆a y pedir protecci贸n, en lugar de aportar su propria y rica experiencia, hacerla circular y desde all铆 sacar la fuerza que luego sea reconocida en forma de derecho.

Traducci贸n: Elsa Drucaroff

1 Los corchetes son agregados m铆os (N.d.T).

2 Scott, Joan. 鈥淓l g茅nero, una categor铆a 煤til para el an谩lisis hist贸rico鈥 (1986). Revista Del Centro De Investigaciones Hist贸ricas, (14), 9鈥45. Recuperado a partir de https://revistas.upr.edu/index.php/opcit/article/view/16994 3 Pueden leerse fragmentos de este famoso trabajo ac谩: Fox Keller, E. (1). Reflexiones sobre g茅nero y ciencia (fragmento). Aspark铆a. Investigaci贸 Feminista, (12), 149-153. Recuperado a partir de

https://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/891

4 Copi茅 la traducci贸n de este fragmento de Lonzi de la edici贸n de Escupamos sobre Hegel publicada por Tinta Lim贸n Ediciones (Bs. As., 2017. p.60), con pr贸logo de Ver贸nica Gago y Raquel Guti茅rrez Aguilar. Pero esta cita que transcribe Zamboni no se comprende sin reponer su contexto, aunque sea en un resumen necesariamente breve e imperfecto: Carla Lonzi la escribe luego de mostrar, con diferentes ejemplos, c贸mo el pensamiento masculino desprecia que las mujeres est茅n en una posici贸n diferente de lo que se considera 鈥渓贸gica鈥, 鈥渞ealismo鈥, 鈥渙bjetividad鈥; es decir, diferente de los valores que son esenciales en una sociedad masculina que ensalza el dominio sobre la naturaleza, celebra la posesi贸n y la guerra. Las mujeres, por estar mayoritariamente excluidas del protagonismo p煤blico, tienen potencialmente la capacidad de inventar, poner en juego, perspectivas alternativas. Esta capacidad, en el caso de que se exprese, sufre la desacreditaci贸n masculina porque es molesta, ya que clarificar cu谩les son las exigencias viriles. Por esto Lonzi -leyendo cuidadosamente el lugar que da Hegel a las mujeres- sostiene que nosotras no tenemos una posici贸n sim茅trica respecto del hombre, no somos la ant铆tesis de esa tesis que ser铆an ellos, nos movemos en otro plano. (N.d.T.)

5 Vale la pena completar el p谩rrafo de Lonzi, ac谩 interrumpido: 鈥淓l hombre se halla vuelto sobre s铆 mismo, sobre su pasado, sobre su finalidad, sobre su cultura. La realidad le parece agotada, buena prueba de ello son los viajes espaciales. Pero la mujer afirma que la vida, para ella, sobre este planeta, aun est谩 por iniciarse. Ella es capaz de ver all铆 donde el hombre ya no ve nada.鈥 (Ibidem, p. 63)

6 Delle donne la forza delle donne fue un slogan feminista muy conocido en Italia durante la segunda ola.

