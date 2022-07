–

A continuaci贸n publicamos un art铆culo elaborado por la Comunidad de Mujeres de Kurdist谩n (KJK), difundido el 10 septiembre 2021 y traducido recientemente por el colectivo Rojava Azadi Madrid, en la que analiza la ideolog铆a de la mujer impulsada por el Movimiento de Liberaci贸n de Kurdist谩n.

La ideolog铆a de liberaci贸n de la mujer, declarada el 8 de marzo de 1998, es la base del Movimiento de Mujeres Kurdas para llevar a cabo la lucha por la vitalizaci贸n del paradigma democr谩tico, ecol贸gico y de libertad de la mujer.

La lucha por la libertad kurda, a la que se atribuyen algunas de las primicias de la historia, ha resistido a la modernidad capitalista a trav茅s del movimiento de liberaci贸n de las mujeres, que se considera la liberaci贸n de las sociedades y de la humanidad, en su conjunto. En este sentido, el movimiento de mujeres kurdas, que lidera la lucha kurda, tiene una ideolog铆a que se distingue de todas las dem谩s organizaciones.

A primera vista, aunque pueda parecer que la ideolog铆a de la liberaci贸n de la mujer abarca exclusivamente cuestiones relacionadas con el sexo femenino, no es as铆. No se trata de una ideolog铆a puramente sexista ni de un enfoque feminista. La ideolog铆a de la liberaci贸n de la mujer pretende resolver todos los problemas sociales a trav茅s de una lente femenina y entender el mundo desde una perspectiva femenina. En otras palabras, no se limita a resolver 煤nicamente los problemas de las mujeres, sino que tambi茅n aporta soluciones a las guerras, a los desastres ecol贸gicos y a las pol铆ticas econ贸micas basadas en el beneficio. Plantea grandes luchas para conseguir una paz basada en la libertad y es una alternativa a todas las ideolog铆as dominadas por los hombres y patriarcales. Sin embargo, no hay que confundir esta ideolog铆a con un sistema de pensamiento que funciona de la misma manera que las sociedades clasistas.

La ideolog铆a de la liberaci贸n de la mujer est谩 ahora en la vanguardia de la historia; tras el fin del neol铆tico y la espiral descendente de la civilizaci贸n y el estatismo, la historia de la humanidad se ha levantado por fin sobre sus pies y est谩 liderando el camino hacia el futuro.

Hay cinco principios b谩sicos en la ideolog铆a de la liberaci贸n de la mujer. Los principios son los siguientes:

-Vivir libremente en el propio lugar de nacimiento. Patriotismo.

-Libre pensamiento, libre albedr铆o.

-Estar organizada y participar en una vida libre.

-Estar organizada y dispuesta a luchar.

-Vida est茅tica basada en la creatividad.

Sobre la base de estos principios, se puede ver que la ideolog铆a de la liberaci贸n de la mujer se dirige a todos los aspectos de la sociedad y pretende ser una soluci贸n a todo tipo de problemas sociales. En otras palabras, se basa en la resoluci贸n de las contradicciones que se producen desde el conflicto de clase, el conflicto de g茅nero hasta los problemas socio-ecol贸gicos y los socio-individuales. Por lo tanto, considerar esta ideolog铆a como la ideolog铆a de la liberaci贸n de la sociedad en su conjunto ser铆a el enfoque correcto. Sin embargo, no es posible considerar la ideolog铆a de la liberaci贸n de la mujer independientemente de la teor铆a de la 鈥渞uptura鈥 de Abdullah 脰calan. Cuando examinamos la lucha por la libertad kurda y, en particular, la historia del movimiento de mujeres kurdas, se puede ver que la teor铆a de la 鈥渞uptura鈥, la movilizaci贸n de las mujeres y la lucha y resistencia que las mujeres han mostrado a lo largo de la historia, es lo que ha llevado a la mujer kurda a la ideolog铆a de la liberaci贸n de la mujer. En este sentido, nada se forma independientemente de lo dem谩s.

A lo largo de la historia de la lucha por la libertad, el ser humano siempre ha buscado crear sus propias alternativas. La ideolog铆a de la liberaci贸n de la mujer es un claro ejemplo de ello. Es importante se帽alar que las relaciones sociales que existen en el mundo actual se basan en la propiedad, donde el hombre se ha alienado y est谩 alejado de la naturaleza. Dado que el poder dominado por el hombre se desarroll贸 principalmente sobre el sometimiento y la propiedad de la mujer, la mentalidad patriarcal es de esclavitud, autoritarismo y jerarqu铆a. En este sentido, la 鈥渞uptura鈥 no es s贸lo una ruptura f铆sica con el hombre, sino con su dominio, su mentalidad de gobernante y su sistema patriarcal.

Para dar pasos hacia la liberaci贸n, en primer lugar hay que cuestionar la l贸gica de la propiedad privada entre los sexos, incluyendo todas las formas de pensamiento y mentalidad jer谩rquica. Este cuestionamiento puede liberar al individuo del inter茅s propio y de la sed de poder, desmantelando las relaciones malsanas y co-dependientes. La desaparici贸n de las relaciones de co-dependencia permitir谩 a hombres y mujeres encontrarse con una percepci贸n renovada de la vida, basada en la verdadera igualdad y la libertad. En otras palabras, la 鈥渞uptura鈥 ser谩 una purificaci贸n de todas las formas de ser jer谩rquicas, basadas en la dominaci贸n y centradas en uno mismo. Esto significa alcanzar la verdad; volver a la verdadera naturaleza de cada uno.

En conclusi贸n, el movimiento de mujeres kurdas, a lo largo de la historia de la lucha por la libertad kurda, ha participado en la revoluci贸n en el Kurdist谩n desde finales de los a帽os 70 hasta principios de los 90; con la uni贸n de la YJWK en 1987 (Yekitiya Jin锚n Welatparez锚n Kurdistan 鈥 Uni贸n de Mujeres Patri贸ticas del Kurdist谩n), su movilizaci贸n en 1993, y luego en 1995 la YAJK (Yekitiya Azadiy锚 Jin锚n Kurdistan 鈥 Uni贸n de Mujeres Libres del Kurdist谩n), en 1996 con la teor铆a de la 鈥渞uptura鈥, y en 1998 con la Ideolog铆a de Liberaci贸n de la Mujer, la Vida Libre y el Proyecto de Transformaci贸n Masculina, as铆 como la experiencia como partido oficial a lo largo de la d茅cada de 2000. Han experimentado luchas revolucionarias y han encarnado la libertad en el esp铆ritu de los tiempos, experimentando con el Contrato Social y el confederalismo de las mujeres. A trav茅s de esta lucha continua para crear soluciones duraderas para los problemas sociales y comunales y proporcionar educaci贸n sobre la importancia de la revoluci贸n social, este proceso desarroll贸 y sistematiz贸 el sistema metodol贸gico cient铆fico que conocemos como Jineoloj卯, que sirve como alternativa en la b煤squeda de una nueva vida contra el sistema dado. Jineoloj卯, que trabaja para implementar el paradigma democr谩tico, ecol贸gico y libertario femenino, tiene 茅xito porque es capaz de renovarse y enriquecerse a trav茅s de m茅todos pr谩cticos de ensayo y error. Por esta raz贸n, la ideolog铆a de la liberaci贸n de la mujer, la teor铆a de la 鈥渞uptura鈥, incluyendo el legado de la experimentaci贸n en curso, constituye la ideolog铆a b谩sica del movimiento de mujeres kurdas. Esta ideolog铆a es la piedra angular de la lucha de las mujeres en todo el mundo, para que podamos transformar nuestras historias no escritas y la esclavitud en historia y libertad.

