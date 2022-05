Cada cierto tiempo se resucita por Twitter el mismo mensaje

de mierda: 芦Catalu帽a. 鈥淪oy m茅dico, de C谩diz, con un 9,9 en la oposici贸n鈥.

鈥溌縏ienes el C1 de catal谩n?鈥 鈥淣o鈥. 鈥淧ues adi贸s鈥澛. Se trata de un supuesto

di谩logo donde se rechaza a un opositor excelente por no tener el nivel de

idiomas requerido, lo cual vendr铆a a demostrar lo absurdo que es exigir ese

nivel de idiomas. 隆Absurdo e, incluso, discriminatorio si nos ponemos! 驴C贸mo le

vas a negar el trabajo a un t铆o que ha sacado un 9,9 en la oposici贸n solo por

la minucia, la nader铆a de no saber catal谩n? Hombre, por favor.

Lo jodido es que este pensamiento se da incluso en personas

que se dicen de izquierdas. Hablas del tema y de repente todo es 芦bueno, pero

es que todos tenemos que tener los mismos derechos禄, y ese mantra se repite en

todas partes del espectro pol铆tico. Y luego ni siquiera afecta a tantas

oposiciones. S铆, hay algunas (como la de maestro o profesor) donde te piden

conocer la lengua cooficial; hay otras donde conocerla da puntos e incluso

las hay donde no se tiene en cuenta. Pero s铆, incluso en aquellos procesos

donde el idioma es obligatorio, ese requisito no es discriminatorio.

Para empezar 驴qu茅 es la cooficialidad? Simplemente significa

que hay varias lenguas oficiales. Una lengua oficial es aquella que emplean los

poderes p煤blicos: se emplea en el 谩mbito de la pol铆tica, de la Administraci贸n,

de la justicia, etc. Adem谩s, lo normal es que se intente que la escolarizaci贸n

sea en ese idioma (o, como m铆nimo, que se impartan clases del mismo en la

educaci贸n obligatoria) y que est茅 presente en la vida diaria por medio del

fomento de su uso en medios de comunicaci贸n, la subvenci贸n de cultura creada en

el idioma, etc.

El art铆culo 3 de la Constituci贸n establece que 芦El

castellano es la lengua espa帽ola oficial del Estado. Todos los espa帽oles tienen

el deber de conocerla y el derecho a usarla禄. Deber de conocimiento y derecho

de uso son dos caracter铆sticas propias de la oficialidad de un idioma. Pero la

Constituci贸n dice algo m谩s en este art铆culo, dice que 芦Las dem谩s lenguas

espa帽olas ser谩n tambi茅n oficiales en las respectivas Comunidades Aut贸nomas de

acuerdo con sus Estatutos禄 y que 芦La riqueza de las distintas modalidades

ling眉铆sticas de Espa帽a es un patrimonio cultural que ser谩 objeto de especial

respeto y protecci贸n禄.

En otras palabras, la Constituci贸n no menciona el catal谩n,

el euskera ni el gallego, ni explica qu茅 quiere decir la cooficialidad en su

caso. Deja el asunto en manos de los diversos Estatutos de Autonom铆a, siempre

con el m铆nimo previsto en el p谩rrafo 3 del art铆culo: considerarlas patrimonio

cultural que ser谩 objeto de especial respeto y protecci贸n. Eso quiere decir que

diversas Comunidades Aut贸nomas pueden regular de forma distinta su lengua

cooficial, como de hecho ha sucedido. El Estatuto de Autonom铆a de Catalu帽a, por

ejemplo, establece que todos los catalanes tienen el deber de conocer el

idioma, y eso es algo que en otras partes no se ha hecho.

Analizar ahora la pol铆tica ling眉铆stica en los Estatutos nos

llevar铆a demasiado. Lo que podemos decir es que, en general, las Comunidades

Aut贸nomas con lengua propia declaran la cooficialidad de los dos idiomas (el

castellano y la lengua regional que sea), establecen ciertos derechos (recibir

ense帽anza en ambas lenguas, usarlas, no sufrir discriminaci贸n por razones

ling眉铆sticas) y, a veces, prev茅n ciertas protecciones para la lengua regional,

a la que se entiende como m谩s vulnerable. Es en estos mimbres donde nos movemos.

Ahora, vamos a lo de 芦es que si estamos en el mismo pa铆s todos

debemos tener los mismos derechos禄. Y me temo que la respuesta es: no, no

necesariamente. En los Estados complejos, es decir, en aquellos que tienen

territorios con autonom铆a pol铆tica (como Espa帽a o como los Estados federales),

esa misma autonom铆a pol铆tica conlleva que habitantes de distintos territorios

pueden tener derechos diferentes. Porque para eso tenemos Gobiernos y

Parlamentos regionales (auton贸micos, estatales, cantonales, etc.): para que

aprueben normas propias para los habitantes de su territorio.

Hay, por supuesto, un n煤cleo b谩sico que es igual para todos

los espa帽oles: los derechos constitucionales y otros derechos y deberes

establecidos en leyes estatales. Hay, incluso, un p谩rrafo de la Constituci贸n

que le concede al Estado central la competencia para legislar sobre 芦las

condiciones b谩sicas que garanticen la igualdad de todos los espa帽oles en el

ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales禄

(1), es decir, para dictar normas que aseguren la igualdad de todos. Pero la

igualdad de todos en relaci贸n a los derechos y deberes constitucionales. Fuera

de eso, las Comunidades Aut贸nomas pueden dictar sus normas propias, y m谩s

cuando la propia Constituci贸n les concede esa competencia en materia

ling眉铆stica.

Toda esta idea de que 芦todos debemos ser iguales禄 (es decir,

que no me pueden pedir a m铆, siendo de Madrid, que aprenda catal谩n para ocupar

una plaza de funcionario en Catalu帽a) pilota sobre una confusi贸n fundamental.

No hay un derecho a ser funcionario. Cuando t煤 optas por una plaza de

funcionario, el objetivo no es darte a ti un sueldo, sino conseguir de ti

fuerza de trabajo que sirva para garantizar los derechos de otros. Entre ellos,

los derechos ling眉铆sticos, que est谩n protegidos tanto en la legislaci贸n

auton贸mica como, incluso, en la estatal.

As铆, el art铆culo 13.c de la Ley de Procedimiento Administrativo Com煤n establece el derecho del interesado a utilizar las

lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Aut贸noma. El art铆culo 15 de

la misma norma abunda: en general, los procedimientos ante la Administraci贸n

General del Estado son en castellano, pero los interesados que residan en una

Comunidad Aut贸noma con dos lenguas pueden usar la otra lengua oficial y, en ese

caso, el procedimiento se tramitar谩 en esa lengua. En cuanto a los

procedimientos ante las Administraciones auton贸micas y locales, se remite a lo

previsto en la legislaci贸n auton贸mica, que, l贸gicamente, tambi茅n implementar谩

el uso del idioma oficial distinto del castellano.

Esto en actuaciones administrativas, pero 驴y judiciales? Pues

es parecido. El art铆culo 231 LOPJ establece que todos los funcionarios

(desde el juez hasta el auxiliar procesal) usar谩n el castellano salvo que todas

las partes estuvieran de acuerdo en que se use la lengua oficial propia de la

Comunidad Aut贸noma. Adem谩s, las partes, testigos y peritos pueden usar cualquiera

de las dos lenguas, tanto oralmente como por escrito.

Ni siquiera he analizado a aquellos empleados p煤blicos que

trabajan directamente de cara al p煤blico, como, precisamente, sanitarios y

docentes. Algunos Estatutos directamente establecen el derecho de los alumnos a

recibir la ense帽anza en la lengua local. 驴C贸mo no va a exigirse a los profesores

que la hablen? Por lo dem谩s, el art铆culo 56.2 del Estatuto B谩sico del Empleado P煤blico obliga a todas las Administraciones a seleccionar 芦empleados

p煤blicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las

Comunidades Aut贸nomas que gocen de dos lenguas oficiales禄.

Repetimos el argumento. No es discriminatorio seleccionar a

empleados p煤blicos de acuerdo con los idiomas que saben hablar si el puesto

requiere que hablen esos idiomas. Da igual lo bien que se te d茅 diagnosticar y

prescribir: si no puedes atender a los pacientes en una lengua que tienen

derecho a usar, no se te puede llamar buen m茅dico. Y esto no va solo de la

pobre abuelita de aldea que solo habla gallego (algo que se menciona con

frecuencia en estos debates), sino de cualquier persona que elige, porque le

sale de las narices o porque se siente m谩s c贸moda, emplear la lengua oficial

distinta del castellano.

Los idiomas pueden aprenderse. S铆, claro, las personas que

se han criado en ese territorio (o en otro donde se hable el mismo idioma) lo

tienen mucho m谩s f谩cil para acreditar el conocimiento requerido, pero eso sigue

sin ser discriminatorio porque, como ya hemos dicho, no hay un derecho a ser

funcionario. Hay unos requisitos de acceso, determinados en relaci贸n a lo que

necesita el puesto y que son iguales para todos. Algunos lo tendr谩n m谩s f谩cil

para cumplirlos y otros m谩s dif铆cil.

En este sentido, los requisitos de idioma son exactamente

iguales que otros requisitos t茅cnicos que puedan requerir en cualquier trabajo

u oposici贸n. Por ejemplo, en las oposiciones a administrativo o a auxiliar

administrativo se exige cierto conocimiento jur铆dico y, a veces, cierto

conocimiento inform谩tico. Son temas que el opositor no tiene por qu茅 conocer

antes de iniciar la preparaci贸n del temario. Pero, sin embargo, puede suceder

que se presenten personas con la carrera de derecho, personas que lleven toda

la vida usando aplicaciones ofim谩ticas, incluso personas que hayan trabajado en

puestos similares en la empresa privada o, incluso, en la Administraci贸n. Esas

personas est谩n por encima de los dem谩s opositores, porque sus circunstancias

personales les hacen dominar mejor el temario. Pero eso no quiere decir que sea

discriminatorio exigir un cierto conocimiento de la ley de procedimiento

administrativo o del paquete Office.

Pensar que hay alguna diferencia fundamental entre los

requisitos t茅cnicos y los ling眉铆sticos es considerar los idiomas un asunto

menor, un capricho de los pol铆ticos, algo que no afecta al desempe帽o del puesto

de trabajo. Pero no es as铆. Casi lo m谩s b谩sico de la oficialidad de un idioma

es la posibilidad de comunicarte con la Administraci贸n en este idioma. Decir

que no se debe garantizar que los funcionarios sepan los idiomas del sitio en

que trabajan es como decir que te parece mal que dichos idiomas sean oficiales.

Lo cual tampoco es que sea una sorpresa para nadie.

Hay un 煤ltimo tema. Cuando habl茅 de esto por Twitter hubo

bastantes personas que me dijeron que podr铆an estar de acuerdo con mi argumento

si en las Comunidades Aut贸nomas no biling眉es se estudiaran tambi茅n los dem谩s

idiomas cooficiales. Pero es que eso no tiene sentido. Cuando te enfrentas a

una oposici贸n, te va a tocar aprender materia desde cero, materia que quiz谩s no

estudiaste en tu vida o no de manera formal. Puede que te resulte m谩s f谩cil

debido a tu bagaje previo (los ejemplos que pon铆amos m谩s arriba), pero tienes

que hacer o comprar temarios, empollarlos y repasarlos. Es eso en lo que

consiste una oposici贸n.

Dicho esto, me parece de perlas que las Comunidades

Aut贸nomas con idiomas cooficiales, e incluso el Estado, dediquen dinero a que

estas lenguas sean conocidas en toda Espa帽a. No s茅 qu茅 opino en el debate sobre

si estas lenguas deber铆an incluso ser incluidas en el curr铆culo de Secundaria

de todo el pa铆s, pero tambi茅n es una opci贸n a plantear. Y todo esto no por

facilitarles la vida a los gaditanos que quieran ser m茅dicos en Catalu帽a, sino

porque los idiomas del Estado son patrimonio com煤n y todos deber铆amos aspirar a

conocerlos.

(1) M谩s de una vez el Estado central ha intentado aprobar

por esta v铆a leyes que invad铆an competencias auton贸micas, y m谩s de una vez el

Tribunal Constitucional le ha tenido que parar los pies. Vaya, que no es una

competencia absoluta ni que lo abarque todo.

