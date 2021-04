–

El candidato de Unidas Podemos deja el debate y señala que mantenerlo es “blanquear a la ultraderecha”. El resto de candidatos han permanecido en la mesa.

Golpe en la mesa de Pablo Iglesias contra los postulados nada democráticos de la ultraderecha. El candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad Madrid se ha levantado del debate organizado este viernes en la Cadena SER tras el rechazo de la candidata de Vox, Rocío Monasterio, a condenar las amenazas de muerte recibidas por carta, junto a nada menos que cuatro balas, que han recibido Iglesias, su compañera sentimental y sus padres.

“Permitir que [Monasterio] siga en el debate es blanquear a la ultraderecha”, ha señalado Iglesias tras las palabras de la candidata fascista. “Creo que estáis cometiendo un error blanqueando que esta gente pueda estar aquí defendiendo cosas que van en contra de la democracia”, ha denunciado el candidato en referencia a los medios de comunicación, agregando que “nosotros no vamos a debatir con la ultraderecha”.

“De Pablo Iglesias me creo poco, cada vez que vemos algo que dice Pablo Iglesias lo ponemos en duda, nos ha engañado”, había señalado previamente Monasterio. “Yo le animo a que vaya a una comisaría a denunciar estas amenazas. Lo que he dicho es que los españoles ya nos nos creemos nada de este Gobierno. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese”, espetaba la ultraderechista, momento en que Iglesias ha señalado a la moderadora, Àngels Barceló, que “esto no es aceptable y si no se retracta y permitís que sigan en el debate poniendo en cuestión la veracidad de unas amenazas tan graves, nosotros nos vamos”. Mientras el exvicepresidente del Gobierno se levantaba de la mesa, la candidata de Vox ha espetado de nuevo “lárguese de España, que es lo que queremos muchos españoles”.

Por su parte, la moderadora, tras interrumpir Monasterio insistentemente el debate, ha exigido a a la candidata xenófoba respeto al resto de candidatos: “Esto no es un espectáculo, es un debate electoral entre demócratas, ¿y los demócratas sabe qué hacemos señora Monasterio? Escuchamos”.

El resto de candidatos, aunque han rechazado las palabras de la ultraderechista, se han mantenido en la mesa de debate, aunque la presentadora dio por concluido el encuentro anticipadamente tras expresar, una hora después del suceso con Iglesias, que no querían seguir en la mesa con Vox.

En nuevo cruce de mensajes contradictorios en el PP, mientras la cuenta del partido en Madrid secundaba a la ultraderechista con un mensaje en redes sociales que decía “Iglesias, cierra al salir”, desde la dirección estatal Pablo Casado afirmaba: “Condeno sin matices las amenazas”.

