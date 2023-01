–

La secci贸n de Estambul de la IHD public贸 un informe de 3 meses sobre las 21 prisiones y destac贸 que registraron 1.973 violaciones. En el informe se se帽al贸 que la primera de las violaciones fue el aislamiento contra el l铆der del pueblo kurdo 脰calan.

La Comisi贸n de Prisiones de la Subdivisi贸n de Estambul de la Asociaci贸n de Derechos Humanos (IHD) public贸 su informe sobre las c谩rceles. La mayor铆a de las c谩rceles se encuentran en la regi贸n de M谩rmara y el informe abarca las violaciones registradas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022.

57 solicitudes recibidas de 21 prisiones

El informe subraya que abarca 21 c谩rceles de las que la IHD ha recibido solicitudes. Las c谩rceles son: C谩rceles del Campus de Silivri, C谩rcel cerrada de tipo F de Kand谋ra n潞 1 y 2, C谩rcel de Kocaeli, C谩rcel de tipo L de Maltepe n潞 1, C谩rcel de tipo F de Edirne, C谩rcel cerrada de tipo F de Tekirda臒 n潞 1 y 2, C谩rcel cerrada de tipo F de Bolu. , Silivri Open Prison, Bak谋rk枚y Women鈥檚 Closed Prison, Gebze M Type Closed Prison, Bursa H Type Closed Prison, Erzurum Dumlu No. 1 High Security Closed Prison, Antalya S Type Closed Prison, Ahlat T Type Closed Prison, Sincan Women鈥檚 Closed Prison, Violations in Adana K眉rk莽眉ler No. 1 T, Kayseri B眉nyan, 艦akran, Sincan n潞 2 F y Diyarbak谋r.

Se registraron un total de 1.973 violaciones, incluidas violaciones del derecho a la vida, a la salud y al tratamiento, a la comunicaci贸n, al acceso a asesoramiento jur铆dico y a un juicio justo. Tambi茅n se registraron malos tratos, palizas y tortura.

Imrali, la peor prisi贸n en cuanto a violaci贸n de derechos

El informe enumeraba las violaciones de la siguiente manera 鈥29 violaciones del derecho a la vida, 19 detenidos fueron amenazados de muerte, 2 detenidos fueron obligados a suicidarse, 2 detenidos intentaron suicidarse, al menos 6 detenidos perdieron la vida. Se registraron 780 casos de malos tratos y tortura鈥.

Entre las violaciones m谩s destacadas figuran las solicitudes denegadas a la familia y los abogados del l铆der del pueblo kurdo Abdullah 脰calan, recluido en la prisi贸n de alta seguridad de tipo F de Imrali desde 1999 en condiciones de aislamiento severo y del que no se tienen noticias desde hace m谩s de 21 meses. El informe subraya que 33 solicitudes presentadas por los abogados y la familia fueron rechazadas.

IHD pide a las autoridades que encuentren soluciones

La presidenta de la secci贸n de Estambul de la IHD, G眉lseren Yoleri, declar贸 que el principal motivo de la publicaci贸n del informe era el intento de presionar 鈥渁 las autoridades para que encuentren una soluci贸n鈥. Yoleri dijo: 鈥淧edimos a las autoridades que act煤en de acuerdo con sus responsabilidades y pongan fin a estas violaciones de los derechos de los presos鈥.

Fuente: ANF

