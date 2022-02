–

por Gabriela Dom铆nguez (Red Docentes Feministas y Congresal multicolor de SUTEBA Lan煤s)

El 19 y 20 de febrero en Rosario se llev贸 a cabo el segundo encuentro de feminismo y sindicalismo. Fueron organizadoras y convocantes la Fundaci贸n Rosa Luxemburgo en coordinaci贸n con compa帽eras aceiteras del SEOAR y de ATE Rosario. En la primera jornada participaron m谩s de 100 compa帽eras y unas 60 en la segunda, la mayor铆a de estas 煤ltimas ocupantes de cargos gremiales en seccionales o sindicatos provinciales.

Camila Parodi, prensa 鈥 oficina Cono Sur fundaci贸n Rosa Luxemburgo

Con una estructura gremial consolidada hace un siglo, todes sabemos que los sindicatos son, incluso en los gremios femeinizados (docencia, enfermer铆a), terreno de varones. Detr谩s de cada compa帽era que logra ocupar un cargo gremial hay una fuerte historia de lucha, y lamentablemente, en el feminismo, hacer sindicalismo est谩 desprestigiado porque los sindicatos reproducen l贸gicas de jerarqu铆a machista y postergan una y otra vez las demandas de las mujeres y disidencias.

驴Qu茅 m谩s querr铆amos que un feminismo clasista y un clasismo que apunte a la igualdad de g茅nero, es decir, que sea feminista? Pues eso es lo que se puede gestar aqu铆 si nos decidimos a hacerlo.

Para la apertura nos acompa帽aron panelistas de Uruguay y Chile. De Uruguay, Gabriela Segovia, delegada, integrante de la Direcci贸n del Sindicato de la Administraci贸n Nacional de Usinas y Transmisiones El茅ctricas (AUTE) y de la Comisi贸n de G茅nero y Equidad de AUTE. De Chile Pamela Valenzuela. Vocera de la Coordinadora 8M y parte del Comit茅 Sindical.

Adem谩s de la din谩mica en panel, se debati贸 en profundidad, en grupos y plenarios buscando sintetizar program谩ticamente nuestras demandas en tres ejes:

Primer eje: Tareas de cuidado

Se inici贸 la tarde del s谩bado debatiendo sobre las tareas de cuidados. No solo sobre la necesidad de ampliar las licencias de la pareja que no pari贸 a la criatura, sino de centrar en esa infancia la necesidad de cuidado. Infancias adoptadas o en guarda transitoria necesitan tanto cuidado como el que un reci茅n nacido requiere hasta el a帽o de edad. Y que sea el Estado el que se pelea con la patronal por qui茅n paga el reemplazo. Lo mismo en cuanto al cuidado de la tercera edad.

Es que la crisis del capitalismo tambi茅n es una crisis de cuidados. Una crisis en la que se prueba que este sistema no va a cuidar la vida sino s贸lo la moneda.

En el pico de luchas de nuestra clase en los setenta, un salario industrial (una jornada) bastaba para pagar el d铆a de cuidados familiares. Hoy tenemos dos salarios, dos jornadas de trabajo, y no alcanza. Parad贸jicamente, las feministas nos tomamos una tercera jornada de trabajo militante para que las otras dos jornadas se repartan con los hombres y se puedan pagar con dos salarios. Hemos discutido que quiz谩s eso solo sea posible para todas, luchando por una ley a la cual se tenga que adaptar la Ley de Contrato Trabajo y cada Convenio. Una Ley Nacional de Cuidados cuyo debate pormenorizado, nos debemos.

Segundo eje. Violencias

Tambi茅n el s谩bado se debati贸 sobre las situaciones de violencia laboral y en particular de g茅nero. C贸mo se abordan en cada sindicato, cu谩les son las ventajas y desventajas de los protocolos. Decenas de compa帽eras compartieron sus experiencias y consejos para no repetir errores y potenciar el trabajo de todas.

Hacia el 8M

El segundo d铆a las compa帽eras de Uruguay debatieron los recorridos hist贸ricos que llevaron al feminismo a trav茅s de las huelgas feministas de cada 8M a replantearse su car谩cter de clase trabajadora. El debate se abri贸 a las compa帽eras de Argentina, quienes reconocieron la necesidad de un internacionalismo feminista y clasista y narraron experiencias locales. Por ejemplo poniendo de manifiesto c贸mo la divisi贸n de las centrales tiraba para atr谩s la organizaci贸n de luchas conjuntas, pero c贸mo a su vez, desde distintos gremios, se fueron tendiendo puentes feministas para que no se deje pasar el car谩cter de huelga del 8M, con toda la implicancia pol铆tica de hacer una huelga que apunta a ser general.

Se debati贸 sobre si 芦mandar a lavar los platos禄 a los hombres el 8M, en el sentido de que por cada var贸n que decide tomar un lugar de protagonismo en una marcha feminista, hay por lo menos una mujer, hija, madre o suegra que est谩 cocinando la cena y cuidando a sus hijes y mayores.

Cupo femenino y de disidencias

A lo largo de las jornadas se hizo patente que en ciertos gremios fuertemente masculinizados como aceiteros, la UTA o Luz y fuerza, un cupo sindical no basta. Se necesitan mujeres en puestos fabriles que no sean solo de limpieza. Se debatieron estrategias para incidir en la contrataci贸n y educaci贸n de la mano de obra a este respecto. Tambi茅n, trabajadoras agrarias compartieron las duras condiciones no solo de trabajo, sino de atraso ideol贸gico que configuran la realidad en la que se insertan. Algunos ejemplos son la naturalizaci贸n del trabajo esclavo o semi, el trabajo infantil y el evangelismo que eleva a desaf铆o y prueba de fe las penurias de la explotaci贸n capitalista.

Perspectivas

El clima de sororidad y solidaridad de clase del encuentro, donde pol铆ticamente todas evitamos generar grietas innecesarias augura una ampliaci贸n de la participaci贸n, y por qu茅 no, una cristalizaci贸n de las demandas en planes de lucha concretos. Desde la organizaci贸n del evento se estar谩 elaborando un documento de conclusiones pol铆ticas que sirva de insumo de debate a los diferentes espacios de cara al tercer encuentro.

Necesitamos m谩s compa帽eras, sean dirigentas o activistas que se sumen al debate porque es el desaf铆o actual seguir haciendo avanzar al movimiento feminista y porque definitivamente es una asignatura pendiente hacer que el feminismo se asuma clasista. Y Tambi茅n lo es explicar, al conjunto de la clase, que la conciencia feminista es complementaria a la conciencia de clase y necesaria para que adem谩s de derrotar al sistema, reorganicemos la sociedad no solo sin explotaci贸n, sino sin opresi贸n ni desigualdad.