El pr贸ximo s谩bado 27 de noviembre organizamos desde CGT Metal Madrid las II Jornadas Construyendo Alternativas, junto con lxs compa帽erxs de Baladre, CNT Comarcal Sur y Ecologistas en Acci贸n de Madrid, bajo el marco SINDICALISMO EN TIEMPOS DE COLAPSO, EL PRINCIPIO DE AUSTERIDAD Y APOYO MUTUO.

Vivimos en tiempos de crisis civilizatoria y de colapso ecol贸gico y la pregunta que debemos hacernos es 驴 hacia d贸nde queremos ir?

Las organizaciones y colectivos cr铆ticos debemos de ser capaces de construir un cambio definiendo medidas de transici贸n que nos marquen un nuevo horizonte.

El capitalismo como sistema basado en el crecimiento infinito hace imposible la existencia de una 鈥渢ransici贸n justa鈥.

Lo que tenemos encima de la mesa no es la cuesti贸n capital vs trabajo, si no capital vs vida. Nos jugamos las condiciones de vida para la mayor铆a social de las pr贸ximas d茅cadas y generaciones.

Nos marcamos como objetivo que la clase trabajadora sea parte de esa transici贸n y que dicha transici贸n no se haga a espaldas de los intereses de las mayor铆as.

Somos atrevidxs al decir que debemos eliminar la centralidad del empleo. El empleo no puede ser lo que determine nuestras vidas y lo que de fundamento a los derechos sociales.

La moderaci贸n del consumo, la progresiva reducci贸n de bienes y servicios innecesarios o agresivos para la salud y el medio ambiente, la austeridad voluntaria como reclamo 茅tico de una vida sostenible que debe ir ligado a una nueva l贸gica de trabajo: trabajar menos para vivir m谩s.

Trabajar en tejer redes y construir puentes entre lo p煤blico y lo comunitario y apostar por las formas autogestionadas de resoluci贸n de la vida en com煤n.

Desde las organizaciones sindicales cr铆ticas debemos tener un programa com煤n con los movimientos ecologistas, sociales y vecinales en los que seamos capaces de articular una mayor铆a social.

Es por ello que estaremos el pr贸ximo s谩bado 27 de noviembre en La Enredadera de Tetu谩n organizando las II Jornadas Construyendo Alternativas junto con lxs compa帽erxs de Baladre, EeA y CNT Comarcal Sur donde plantearemos alternativas concretas en las que la posici贸n de la clase trabajadora est茅 en mejores condiciones para asumir estas disputas.

Son retos complicados a los que debemos hacer frente juntxs. Os esperamos el d铆a 27.