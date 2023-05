–

De parte de Nodo50 May 8, 2023 409 puntos de vista

Por N貌nimo Lustre. LQSomos.

鈥 Primera parte: Los Borbones espa帽oles: Felipe V hasta Isabel II (Amadeo I)

鈥 Segunda parte: Los Borbones espa帽oles: desde Mar铆a Cristina/Alfonso XII hasta Alfonso XIII

Tercera parte: desde Juan III hasta Felipe VI

Hartitos de retratos hagiogr谩ficos de reyes con peluca y de monumentos ecuestres en los que, como es fama popular, el caballo tiene mirada humana mientras que los ojos del rey de turno son un pozo de perversidad, hemos pensado que debemos contrarrestar esta funesta propaganda con unas breves notas que atiendan a otras im谩genes hasta ahora censuradas, perseguidas hasta la muerte del autor o, simplemente, olvidadas.

Sin profundizar en la pol铆tica gen茅tica, podemos intuir que estas psicopat铆as radican y comienzan su andadura en el Macho Fundador de cada dinast铆a. No tanto porque sus genes fueran necesariamente los 鈥榥aturales鈥 (aberrantes dir铆amos) de cualquier en茅rgico ambicioso sino, m谩s bien, porque fue el primero que sabore贸 las mieles del mando absoluto. Y ese sabor s铆 que es transmitido culturalmente dentro de cada egregia familia y s铆 que ha demostrado emp铆ricamente que es adictivo a corto y largo plazo -no lo dijo Mendel pero s铆 multitud de cortesanos pedagogos.

Juan III (1941 jefe Casa Real- 1977 abdicaci贸n en favor de su hijo Juan Carlos I)

Antes de haber heredado la Jefatura de la Casa Real, Juan Carlos Teresa Silvestre Alfonso de Borb贸n y Battenberg -Juan III (1913-1993), conocido en los medios franquistas como conde de Barcelona-, fue voluntario franquista; l茅ase, verdugo de serie. Pero el general Mola le detuvo en el Parador de Aranda de Duero y le alej贸 de Espa帽a para no perder el apoyo de los carlistas. Si le incluimos en estas fichas es porque ha sido ninguneado de la dinast铆a borb贸nica -tambi茅n Amadeo I fue ignorado pero era de Saboya, pariente s贸lo algo directo/indirecto de los Borbones. Este rey-conde, asalt贸 la l铆nea sucesoria hacia el Trono brincando por encima de sus hermanos Alfonso (hemof铆lico y reo de haber contra铆do matrimonio morgan谩tico) y Jaime (sordo) Tambi茅n tuvo un hermano menor tambi茅n hemof铆lico, Gonzalo, que muri贸 sin descendencia -huelga a帽adir que sus hermanas, mayores y menores, no contaban para nada. Juan III, brev铆simo voluntario fascista en la guerra. Mono azul falangista y boina roja carlista. 驴Contradicci贸n?, para nada puesto que los dos aparentes enemigos eran, sobre todo, franquistas acomodaticios. Juan III exhibiendo sus tatuajes royales en su m谩s-que-dorado aparente exilio. Jean-Babptiste Bernadotte, de napole贸nica estirpe, coronado en 1818 rey de suecos y noruegos, se tatu贸 Mort Aux Rois. El rey Federico IX de Dinamarca tambi茅n se decor贸 el cuerpo. El Pretendiente espa帽ol, s贸lo se tatu贸 motivos marineros -anclas y sirenas.

Ioannes III, comes Barcinonae (as铆 figura su ata煤d en el Pudridero de El Escorial) fue el m谩s cosmopolita de los 煤ltimos Borbones. Como marino de vocaci贸n, estudi贸 en la Royal Navy y, en su (supuesto) exilio sigui贸 navegando. Decimos 鈥榮upuesto鈥 porque nunca rompi贸 con Franco sino todo lo contrario, le adul贸 durante d茅cadas y hasta, como veremos despu茅s, le 鈥榬egal贸鈥 a su hijo Juan Carlos -suponemos que for a fee, dicho en cosmopolita.

Al finalizar la guerra mal llamada civil (en puridad, vaticana-militar) Juan III envi贸 un telegrama a Franco felicit谩ndole por su victoria -documento que terminaba mega-falangistamente con un estruendoso 隆隆Arriba Espa帽a!! Asimismo, en 1941, el embajador nazi en Espa帽a, inform贸 a Hitler que 鈥淛uan de Borb贸n se ha declarado categ贸ricamente a favor de Alemania鈥 a帽adiendo que 鈥渟ean cuales sean las circunstancias, no consentir谩 en acceder al trono con la ayuda de los ingleses鈥. Poco despu茅s, desde la Roma fascista de 1942, Juan III vomit贸 un discurso manifiestamente fascista-franquista: 鈥淒ebemos hacer hoy frente a la revoluci贸n roja con una pol铆tica racial militante, llena de esp铆ritu cristiano e implantada con justicia, con generosidad y con autoridad鈥 (nuestros versalitas)

Sin embargo, tras la derrota del III Reich, este (ex)franquista tuvo que promover tres brindis al sol contra Franco. Fueron, 1) un llamado Manifiesto de Ginebra (esbozado en 1942 cuando, oh casualidad, los Aliados hab铆an desembarcado en la orilla norte del Mediterr谩neo y pod铆an ensayar la invasi贸n de la costa franquista) en el que ensalzaba a la monarqu铆a como alternativa al franquismo. 2) el Manifiesto de Lausana (1945) donde perora en el vac铆o que el r茅gimen franquista 鈥渆s fundamentalmente incompatible con las circunstancias presentes [que] est谩 creando en el mundo鈥 -s贸lo dimitieron el XVII duque de Alba, embajador en Londres, y el general Alfonso de Orleans y Borb贸n, duque de Sevilla.

El Asesino por Antonomasia le contest贸 con su en茅sima chanza: anunciando su quinta ley fundamental, la Ley de Sucesi贸n en la Jefatura del Estado (marzo 1947) seg煤n la cual la monarqu铆a no ser铆a restaurada sino instaurada cuando al General铆simo le diera la gana. Juan III la critic贸 mediante 3) el Manifiesto de Estoril que fue proscrito por la censura -los plumillas de entonces respondieron al Borb贸n denigr谩ndole como el Pretendiente. Visto el fracaso de sus Manifiestos, Juan III claudic贸 en 1948 pleg谩ndose a visitar a Franco en el yate Azor -como regalo a su anfitri贸n, le entreg贸 de reh茅n a su hijo Juan Carlos.

Antes del bochornoso sometimiento en el Azor, Juan III fue un veleidoso europeizante con una pol铆tica dise帽ada tras consultar el avance aliado en la IIWW. Pero este Borb贸n era tambi茅n un Battenberg bon vivant con un ojo puesto en la Imperial Navy y otro en Suiza -especialmente en la banca Rothschild. Ergo, a su manera, era del Gotha europeo -i.e., los nietos de la emperatriz Victoria. Por ello, quiz谩 convenga ilustrarnos sobre su, valga la contradicci贸n, castizo cosmopolitismo. Veamos un ejemplo entre mil de la tenebrosidad de la Gran Familia de las monarqu铆as europeas:

La hiper-querid铆sima Isabel II del Reino Unido y dem谩s rincones del Globo, despreciables por estar habitados por plebeyos, ten铆a dos primas (Nerissa y Katherine Bowes-Lyon)), hijas de John Herbert Bowes-Lyon, hermano mayor de la Reina Madre, que desaparecieron del planeta al ser ingresadas en un hospital psiqui谩trico en 1941.

La noticia salt贸 a los Media en 1987, cuando se supo que ambas j贸venes -entonces de 22 y de 15 a帽os-, en 1941 hab铆an sido secretamente internadas por su madre, Fenella Trefusis, en el psiqui谩trico Royal Earlswood (Surrey) No satisfecho todav铆a el establishment, fueron declaradas p煤blicamente muertas. Adem谩s de Nerissa y Katherine, otras tres primas royales, Idonea, Ethelreda y Rosemary Fane, fueron encerradas en ese mismo frenop谩tico.

El eximio Royal Earlswood no registr贸 que las hermanas fueran visitadas por su familia. Tras haber pasado m谩s de 40 a帽os al cuidado (驴) de los loqueros, contando 66 a帽os, Nerissa muri贸 el 22.I.1986 -obviamente, en el mismo frenop谩tico. Las 煤nicas personas que acudieron a su entierro en el cementerio de Redhill fueron unas pocas enfermeras y lo 煤nico que identific贸 su tumba fue un letrero de pl谩stico. Por su parte, Katherine falleci贸 el 23.II.2014, cuando hab铆a alcanzado los 87 a帽os de edad.

Juan Carlos I (1969, designado rey por Franco-1975, rey efectivo-2014, abdicaci贸n en favor de su hijo Felipe VI)

Juan Carlos I (en adelante JC), apodado primero el Campechano y luego el Corrupto, el Putero, etc. salt贸 din谩sticamente por encima de Juan III, demostrando as铆 que los Borbones saben que sus reglas de precedencia son 鈥榙iscrecionales鈥. M谩s grave fue que, impelido desde ni帽o por una criminal ansia de trono, hasta repiti贸 por los abajos geneal贸gicos la misma jugarreta saltarina cuando elimin贸 harto expeditivamente a su hermano menor: el Jueves Santo de 1956, mat贸 accidentalmente (驴) en Estoril a Alfonsito (1941-1956) 驴Pens贸 JC, que el Infante (a su tierna edad, ya era un cazador compulsivo) pod铆a adelantarle por la derecha en la l铆nea de sucesi贸n de la misma manera que 茅l mismo hab铆a adelantado por la extrema derecha franquista a su -no-demasiado-augusto padre, Juan III? No especulemos con uno m谩s de los muchos infanticidios que trufan la dinast铆a borb贸nica.

Vendido a Franco por un plato de yates y veleros: En 1969, mof谩ndose de toda esa 鈥渓贸gica gen茅tica鈥 (驴) de la que alardean las monarqu铆as, el tal Franco Bahamonde General铆simo se mof贸 definitivamente de Juan III designando a su hijo JC como heredero de su inhumano genocidio. Por su parte, el tal JC no s贸lo le hizo una pedorreta a su egregio pap谩 sino que se abraz贸 al Genocida e incluso le guard贸 la poltrona en dos ocasiones: mes y medio en 1974 y, despu茅s, en los veinte 煤ltimos d铆as de 1975 durante los que esta sufrida tierra soport贸 al Asesino. Aprovechando este segundo reinado interino, JC firm贸 el genocidio del pueblo saharaui (14.XI.1975), vulgo Tratado por el que cedi贸 a Marruecos y a Mauritania el llamado 鈥淪谩hara espa帽ol鈥.

Dicho de otro modo: la 煤ltima Restauraci贸n borb贸nica cost贸 la sangre de los saharauis y la en茅sima merma territorial espa帽ola 鈥揳unque esta vez se trate de un territorio usurpado a su leg铆timo propietario, el pueblo saharaui. Ergo, sin hablar de lo m谩s importante -las vidas yuguladas-, por lo que respecta al territorio espa帽ol, la primera llegada de los Borbones supuso la p茅rdida de Gibraltar y la 煤ltima, la p茅rdida del S谩hara. Ya me dir谩n por qu茅 esa mafia coronada nos da mala espina.

Incluso la insolencia borb贸nica pudo haber catalizado una guerra civil (eufemismo por matanza de republicanos) todav铆a latente: el 23.febrero.1981 (23F), neofranquistas armados intentaron un golpe estado -sacaron los tanques a las calles de Valencia y secuestraron a todo el Congreso. Todav铆a se discute si JC lo supo y/o condon贸 de antemano o incluso si lo organiz贸. Mientras aclaramos esas opciones -sobre las que tenemos una opini贸n clara y fundamentada que dejamos para ulterior momento-, constatamos que, al lado de este golpe de Estado militar, las imperecederas tradiciones borb贸nicas de las cuentas suizas y las Corinnas Larsen de turno son meros chascarrillos.

La Falange, fascismo acomodaticio

Durante los a帽os en los que el pueblo espa帽ol alcanz贸 las mayores cotas de adelanto social, justamente cuando la sociedad estaba construyendo la II Rep煤blica -la m谩s emancipada de Occidente-, la CNT-FAI represent贸 la Eutop铆a con la fuerza de la Raz贸n. Fue la punta de diamante del berbiqu铆 (dejemos las lanzas) que perforaba la Sinraz贸n y la que peleaba m谩s directamente contra el terrorismo patronal-eclesi谩stico-militar. De ah铆 que la Falange, inmersa en un panorama reivindicativo hasta extremos hoy inimaginables, imitara fr铆volamente a los anarquistas -no en sus reivindicaciones sino en lo anecd贸tico; desde la bandera rojinegra hasta el mono de obrero. Esta frivolidad demostr贸 el elitismo cegato de la aristocracia espa帽ola -l茅ase, Gotha europeo- pero tambi茅n evidenci贸 que, sosteniendo a la derrocada Monarqu铆a, la mal llamada Nobleza segu铆a gen茅ticamente servil y oportunista: franquista con Franco y, posteriormente, 鈥榙emocr谩tica鈥 con JC, rey constitucional -perdonen las risas. Sin embargo, inmersa en el batiburrillo de la santa alianza de los criminales (desde carlistas hasta juanistas pasando por el recuelo de la Espa帽a Negra), la min煤scula Falange -cab铆a entera en un autob煤s- medr贸 en la primera posguerra mediante la chistosa burla de hacerse pasar por 隆antimon谩rquica! -aunque nunca lleg贸 al dislate de declararse republicana. Ejemplos:

Cuando Juan III deport贸 a su hijo JC (10 a帽os ten铆a) entreg谩ndoselo a Franco, la Falange (hoy, disfrazada de Vox) agot贸 su nulo ingenio cantando coplillas como las siguientes:

De Portugal ha venido / de Portugal ha llegado / el que llaman rey de Espa帽a / se帽orito don Juan Carlos.

A la estaci贸n de Delicias / salieron a recibirle / la aristocracia espa帽ola / clero y guardias civiles.

El maquinista era un conde / el fogonero, marqu茅s / la mujer de la limpieza / dicen que era una duquesa.

Y hasta se puso farruca:

Si Juan Carlos quiere corona, que se la haga de cart贸n, / que la corona de Espa帽a no es para ning煤n Borb贸n. / Si Juan Carlos quiere corona, que se la haga de cart贸n, / que la corona de Espa帽a es para el pueblo espa帽ol.

Quiz谩 por ignorar la m茅trica, incluso cay贸 en ripios en diminutivo tan terroristas como inanes:

Qu茅 bonita es la bombita / Que vamos a colocar / Cuando venga el Rey Juan Carlos / En el Palacio Real.

Pero pasaron los a帽os y ahorita la Brigada Medi谩tica ha descubierto algunos trapos sucios de la aut茅ntica Falange, la mon谩rquica-franquista-otanista. Conste que lamentamos abismarnos en unos cotilleos que nos interesan un bledo.

Resulta que Eduardo de Rojas Ord贸帽ez, quinto conde Montarco y uno de los fundadores de Falange Espa帽ola, no engendr贸 a su hija Alejandra de Rojas puesto que esta se帽orona -nacida en 1980- en realidad es hija biol贸gica e ileg铆tima de JC. Dicho brutamente: el arist贸crata falangista cas贸 en segundas nupcias con Rosario Charo Palacios Calleya, condesa viuda de Montarco -fallecida en 2016-, d铆cese que musa del modisto Elio Berhanyer y, desde luego, madre biol贸gica y oficial de Alejandra (驴de Rojas o de Borb贸n?) quien -nunca sabremos ni nos interesa saberlo si con conocimiento del conde o con su anuencia-, cornament贸 a su no-muy-noble esposo con la imprescindible ayuda de JC. Y, dicho sin sutilezas, los m谩s encumbrados falangistas permit铆an que sus matones fingieran ser anti-mon谩rquicos鈥 pero seg煤n y c贸mo.

En 1940, Eduardo de Rojas revel贸 en el diario Informaciones que Jos茅 Antonio le habr铆a confesado poco antes de la Guerra Civil que 鈥渓o mejor para Madrid ser铆a prenderle fuego por los cuatro costados y colocar unos retenes de bomberos en los edificios que mereciera la pena conservar鈥 -seguro que pensaba en los cuarteles y en las mansiones aristocr谩ticas.

驴Y tambi茅n pensaba anticipadamente en la morada de Alfonso de Borb贸n-Dampierre, duque de C谩diz, violento ultrafranquista y esposo de una nieta de Franco? No es plausible, pese a que este otro Alfonso, heredero de la rama pobre que pulul贸 hace m谩s de diez siglos en Bourbon (Auvernia), fue, por ahora, el 煤ltimo Borb贸n decapitado -ocurri贸 en 1989, al salirse de las pistas de esqu铆 en Avon (Colorado, EEUU), muri贸 atravesado por un cable de advertencia.

Coda de 鈥榬abiosa actualidad鈥

Seg煤n Jos茅 Mar铆a Olmo y David Fern谩ndez acaban de publicar en su ya famos铆simo libro King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I, el expediente 鈥淎lejandra de Borb贸n y de Rojas鈥 (cf. supra, Falange), es s贸lo una 铆nfima parte del libro (5 p谩ginas entre 370) que, para nuestra mayor irritaci贸n, ha oscurecido medi谩ticamente las sabrosas corruptelas royales que estos dos periodistas de investigaci贸n enumeran con pelos y detalles (cf. el antecedente de 鈥淧atricia Sverlo鈥, 2000, Un rey golpe a golpe, ed. Ardi Beltza) Ma帽ana seguir谩 creciendo el cotilleo pero, hoy mismo, ya se ha ampliado con unos seis o siete casos m谩s de hijas/os ileg铆timos producto de los adulterios de este su (no nuestro) Borb贸n de turno.

Ejemplos no demasiado nuevos: a) la francesa Mar铆a Jos茅 de la Ruelle, hija de Mar铆a Gabriela de Saboya. Tras haber presentado una demanda de paternidad en los tribunales franceses, su caso se resolvi贸 extrajudicialmente -i.e., se monetiz贸. b) Paola, hija de la condesa Olghina de Robilant, querida (dicho a la antigua) de JC durante cuatro a帽os. c) el catal谩n Albert Sol谩, hijo de la arist贸crata Anna Mar铆a Bach Ramon, llamado 鈥楨l monarca de la Bisbal鈥, muerto a los 66 a帽os en extra帽as circunstancias. d) la belga Ingrid Sartiau, que ha paseado su testimonio por las televisiones de medio mundo. e) Mar铆a Alexandra, reclama sin 茅xito ni atenci贸n medi谩tica una pensi贸n de invalidez.

[Sean 6-7 o 60-70 los hijos adulterinos que se le endilgan a JC, ten铆a el antecedente de su abuelo Alfonso XIII, quien presum铆a de haber generado no menos de 5 hijos extramatrimoniales. A saber: Roger Leveque de Vilmorin (1905-1980); dos nunca reconocidos con la actriz Carmen Ruiz Moragas (M陋 Teresa R.M., 1925-1965) y Leandro R.M. (1929-2016) Y otras dos m谩s con 鈥榚l servicio鈥: la primera fue abandonada en un convento y nunca se supo su nombre ni el de su madre. De la segunda, Juana Alfonsa Mil谩n y Qui帽ones de Le贸n (1916-2005), al menos se sabe que fue con (m谩s bien contra) una ni帽era irlandesa]

Por cierto, si los neofranquistas piden la excomuni贸n de la reina Letizia (cf. infra) por haber abortado de soltera, 驴pedir谩n asimismo la excomuni贸n de JC por sus pecados ilegales? Seg煤n la insondable l贸gica vaticana, 驴qu茅 es m谩s punible, el adulterio o el aborto?, 驴la impune promiscuidad o la decisi贸n femenina?, 驴echar al mundo hijos aristocr谩ticos o echar del mundo hijos plebeyos?

Oh la l谩, qu茅 dilemas m谩s improcedentes los que nos perseguir谩n hasta que no se promulguen dos leyes de alto nivel: primera, una Ley Org谩nica de la Monarqu铆a que exija los escrutinios parlamentario y judicial del presupuesto y dem谩s gestiones de la Casa Real; mientras no exista esta ley, la espa帽ola seguir谩 siendo una monarqu铆a semi-absoluta. Y, segunda, una Ley de Abolici贸n de la Nobleza 鈥搊 Ley de Abolici贸n de la Esclavitud del Ciudadano鈥 que aclare definitivamente si la Nobleza es una asociaci贸n privada o es un organismo del Estado. Al respecto, hay jurisprudencia global desde que la ONU desestim贸 las pretensiones de unas arist贸cratas primog茅nitas quienes, sinti茅ndose usurpadas por sus t铆os y hermanitos, quisieron convencer al planeta de que su caso era un grave atentado a la dignidad de la especie humana. La contestaci贸n de la ONU a las empingorotadas pedig眉e帽as fue clar铆sima: 鈥渓a nobleza [es una] instituci贸n que, debido a su naturaleza indivisible y excluyente, est谩 al margen de los valores subyacentes a los principios de igualdad ante la ley y no discriminaci贸n鈥 (Comit茅 de Derechos Humanos, 30.III.2004) Es decir, la ONU ubica fuera-de-la-ley a la Nobleza.

Felipe VI (2014鈥)

30.enero.2003. -驴habr谩 que a帽adir supuesto?- preparando la invasi贸n de Irak. JC felicita por su 35潞 cumplea帽os a Felipe, entonces Pr铆ncipe de Asturias, durante su visita al cuartel general de Alta Disponibilidad de la OTAN en B茅tera (Valencia) Comparadas con esta infamia, las corruptelas y las 鈥榟aza帽as鈥 adulterinas perpetradas por todos los Borbones, pasan a ser insulsas cortinas de humo. Felipe VI y Ben Salman, el genocida de Yemen, el descuartizador de periodistas exilados, amenaz谩ndonos con sus colmillos.

驴Es probable que Felipe VI, hijo de su tiempo no menos que Borb贸n, haya sido consciente de los peligros de las royales endogamia, hemofilia, demencia y etc茅tera y que ese haya sido uno de los motivos que le llevaron a matrimoniarse con una plebeya que, encima, era divorciada e incluso, 隆horror de los horrores!, hab铆a abortado en 2002? Ni lo sabemos ni moveremos un dedo para saberlo.

Sea como fuere, Felipe VI demostr贸 el 03.octubre.2017 su verdadero talante psicop谩tico cuando escupi贸 un mensaje televisado contra las autoridades auton贸micas legales y hasta constitucionales que hab铆an convocado al refer茅ndum ilegal (驴) sobre la independencia de Catalunya celebrado el 01.octubre. En tan t茅trica ocasi贸n, calific贸 el refer茅ndum como 鈥渄eslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado鈥 [驴por qu茅 un hipot茅tico Estado catal谩n tendr铆a que ser leal a un Estado enemigo?] Y, encima, profiri贸 todo g茅nero de amenazas compendiadas en una frase aterradora: 鈥Es responsabilidad de los leg铆timos poderes del Estado [central] asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones鈥. Aunque, quiz谩, a煤n fue m谩s impropio de un rey que dizque aspira a gobernar a todos los espa帽oles -perif茅ricos incluidos, m谩s bien a la fuerza- que incitara al enfrentamiento entre catalanes: 鈥A quienes as铆 lo sienten [inquietud por la conducta de las autoridades independentistas], les digo que no est谩n solos, ni lo estar谩n, que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los espa帽oles鈥. Peor que las agresivas palabras fueron el tono desabrido y el chulesco lenguaje gestual con los dict贸 su muy borb贸nico rapapolvo. Seguro que muchos catalanes creyeron haber vuelto a los aciagos tiempos del rey rana Felipe V bombardeando Barcelona (cf. Primera Parte de estas notas) 驴Enloqueci贸 Felipe? Para nada, simplemente sigui贸 su hilo din谩stico.

Letizia Ortiz en M茅xico, pintado por Waldo Saavedra. Portada del disco de Mana虂, inspirada en el cuadro anterior de Letizia Ortiz.

Otros铆, la primera en la frente: con alados pies de plomo, vamos a incursionar en el resbaladizo tema del suicidio en 2007 (3 a帽os despu茅s de la regia boda de su hermana mayor Letizia) de 脡rika Ortiz (31 a帽os, interiorista y dise帽adora gr谩fica) Vaya por delante que oficialmente se defini贸 como 鈥榮uicidio por ingesta de barbit煤ricos鈥 pero lo oficial garantiza lo veraz sino, m谩s bien, lo contrario. Adem谩s, nadie sabe los motivos que llevan al suicidio. Ni siquiera los sabremos aunque la v铆ctima o protagonista haya dejado una nota manuscrita explic谩ndolos. Para su primo David Rocasolano (cf. su libro Adi贸s Princesa, 2013; cf. Letizia la reina impaciente, libro de parecido tenor publicado por Leonardo Faccio en 2020), 鈥楲etizia la presionaba de forma tan exagerada y controladora que decidi贸 acabar con todo鈥. 驴Es veros铆mil?: no hemos entrado en Palacio ni en el psicoan谩lisis as铆 que no podemos certificarlo. Lo que s铆 contaron varios testigos es que, durante el funeral por 脡rika, Antonio Vigo, su expareja, estall贸 contra JC espet谩ndole: 隆T煤 tienes la culpa hijo de puta! 隆Vosotros la hab茅is matado!

A punto de ahogarnos en el pi茅lago de la imbecilidad, aventuramos que 脡rika Ortiz tambi茅n pudo horrorizarse por varios motivos: a) al darse cuenta de que sus padres -茅l, visitador m茅dico; ella, auxiliar de enfermer铆a y sindicalista liberada de CCOO- eran unos cursi-modelnos (sic) que padecen el prurito de originalidad propio de los horteras ambiciosos bautizando a sus hijas con nombres mejorados por algunas consonantes (la z de Letizia, la th de Thelma y la k de 脡rika) b) m谩s probablemente, cuando percibi贸 que los gustos de los Borbones eran de una ordinariez aplastante, sin haber tenido tiempo para percatarse de que sus virtudes p煤blicas eran propios de Disney (obvio, se imponen las razones de Estado) y sus vicios privados, secretos para ella e inconfesables para todos.

En 1998, tras un noviazgo de 10 a帽os, Letizia se cas贸 con Alonso Guerrero P茅rez, profesor de Literatura. Se divorciaron al a帽o siguiente y Guerrero, aconsejado por los poderes estatales, regres贸 en silencio a su ciudad natal, Almendralejo -ahora renombrada como Catalarreina. Hasta que la televisi贸n la present贸 al p煤blico espa帽ol鈥 y al entonces Pr铆ncipe de Asturias con quien se cas贸 el 22.V.2004. A帽os despu茅s, apartando pueriles an茅cdotas de sus roces familiares, pudimos notar que hab铆a sido atrapada y cooptada por el sistema empresarial-policial encabezado por el marqu茅s de Villar Mir (enchufado por Franco y declarado ecocida, ver en Huelva las mef铆ticas balsas de fosfoyesos que vierte impunemente su empresa Fertiberia) y sustentado por la mafia organizado por el (驴ex?) comisario Villarejo -茅ste, zafia prueba viva de que Espa帽a es un Estado polic铆aco controlado en parte sustancial por un funcionario que, pese a su discreto rango policial, mantiene en vilo a la cr猫me de la cr猫me de los poderes patrios. Entonces, la reina cometi贸 un desliz harto significativo de su profunda amistad con la oligarqu铆a neofranquista: cuando explotaron un esc谩ndalo de dinero sucio y otro de agresi贸n f铆sica a la dermat贸loga Elisa Pinto, escribi贸 a uno de sus implicados, Javier L贸pez Madrid, yerno del magnate: 鈥淣os conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo dem谩s, merde. Un beso, compi yogui. (I miss you)鈥 (tweet del 09.III.2016, cf. eldiario.es) Traducci贸n: 鈥渓o dem谩s, merde鈥 es un escatol贸gico exabrupto que resume el esmero con el que todas las Casas Reales han tratado a la opini贸n p煤blica y el anglicismo es tan impostado como habitual entre los nuevos ricos.

La 驴futura? reina

Los actuales reyes decidieron que su primog茅nita y futura reina se llamar铆a Leonor. 驴Pensaban en Leonor de Aquitania?; de ser as铆, deber铆an haber estudiado Historia. Veamos qui茅n fue 茅sta bloody asesina compulsiva y lo que hist贸ricamente significa semejante nombre:

芦Resumen por orden cronol贸gico de las v铆ctimas asesinadas por las que debemos aborrecer a su repugnante n茅mesis, la bloody Leonor: su abuelo Guillermo IX de Aquitania (quiz谩 no perpetrado pero s铆 cometido a los 5 a帽os), su madre Aenor y su hermano Guillermo Aigret (aprox., a los 10), su padre Guillermo X y su suegro Luis el Gordo (ambos a los 15), miles de campesinos de Vitry y alrededores (a los 20), siempre que estuvieran desarmados, orientales a mansalva (durante su veintena), el viejo Enrique I de Inglaterra y su hijo, quien era suegro de Leonor (a los 30), una y otra vez, campesinos franceses (desde los 40鈥檚, con especial deportividad), su hijo Enrique, heredero del trono de Inglaterra (en 1183, a los 61), su marido Enrique II de Inglaterra (a los 67), su exfavorito hijo Ricardito Coraz贸n de Mel贸n (en la avanzada ancianidad). Y un largo etc茅tera.

Para este apunte historiogr谩fico, hemos escogido a la de Aquitania pero hubo muchas otras Leonoras en la Historia -y ninguna fue buena. Ejemplos: hubo una Leonor de Alburquerque, alias La Ricahembra, que fue encarcelada; y una tal Leonor de Arag贸n y de Castilla, una caprichosa que dej贸 plantada la simiente del desconcierto al regalar Arag贸n a su segundog茅nito, Fernando (de Antequera, localidad escasamente fronteriza con Arag贸n); y otra Leonor que se cas贸 con Eduardo de Portugal y, no contenta con matarlo, adem谩s pretendi贸 usurpar su trono 鈥搇os portugueses tuvieron que ponerla de patitas en la frontera. Y otra tal y tal Leonor de Castilla que atiz贸 la guerra civil entre 鈥渓os dos Pedros鈥 y, por ende, muri贸 en el pat铆bulo; y una Leonor de Sicilia y Arag贸n que mand贸 asesinar legalmente al diplom谩tico aragon茅s Bernat de Cabrera; sin olvidar a Leonor de Trast谩mara, convulsa conspiradora, deportada con asiduidad entre Navarra y Castilla; y Leonor Plantagenet, la inglesa hom贸nima, una consumada casamentera; y la portuguesa Leonor Teles de Meneses, otra intrigante parricida a la que tuvieron que encerrar hasta su muerte en el convento de Tordesillas. Finalmente, menos podemos olvidar a do帽a Leonor de Guzm谩n, amante de un rey castellano y madre fundadora, a trav茅s de su bastardo (vulgo, hideputa) hijo Enrique, de la dinast铆a de los Trast谩mara de no-tan-l铆mpida como elevada cuna -en lo que hoy llamamos 鈥淓spa帽a鈥, 煤ltima dinast铆a ind铆gena.禄

鈥 Primera parte: Los Borbones espa帽oles: Felipe V hasta Isabel II (Amadeo I)

鈥 Segunda parte: Los Borbones espa帽oles: desde Mar铆a Cristina/Alfonso XII hasta Alfonso XIII

鈥 Montaje fotogr谩fico de cabecera: La Sant铆sima Trinidad que nos sojuzga, tan deleznable en lo pol铆tico como en lo teol贸gico.

M谩s art铆culos del autor

S铆guenos en redes sociales鈥 Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos