–

De parte de EZLN September 30, 2021 34 puntos de vista

Sep302021

IL Y A UNE FEMME. Contre la destruction de la nature. Autriche, Vienne.

<!–

23349

–>

PAROLES DES COMMUNAUT脡S ZAPATISTES 脌 L鈥橭CCASION DE LA MARCHE CONTRE LA DESTRUCTION DE LA NATURE.

脌 Vienne, Autriche. Par la voix de la compa帽era Libertad, le 24 septembre 2021.

Bonjour, voici notre petite parole dans une petite histoire :

Il y a une femme.

Peu importe la couleur de sa peau, car elle a toutes les couleurs.

Peu importe sa langue, car elle 茅coute toutes les langues.

Peu importe sa race et sa culture, car en elle r茅sident toutes les formes.

Peu importe sa taille, car elle est grande et tient pourtant dans une main.

A chaque heure de chaque jour, cette femme est violent茅e, battue, bless茅e, viol茅e, moqu茅e, m茅pris茅e.

Un m芒le exerce son pouvoir sur elle.

A chaque heure de chaque jour, elle vient vers nous.

Elle nous montre ses blessures, ses douleurs, ses peines.

Et nous ne lui donnons que des mots de r茅confort, de piti茅.

Ou nous l鈥檌gnorons.

Peut-锚tre qu鈥檈n guise d鈥檃um么ne, nous lui donnons quelque chose pour gu茅rir ses blessures.

Mais le m芒le continue sa violence.

Nous, et vous, savons bien comment cela va se terminer.

Elle sera assassin茅e et avec sa mort, tout mourra.

Nous pouvons continuer 脿 ne lui donner que des mots d鈥檈ncouragement et des rem猫des pour ses maux.

Ou nous pouvons lui dire la v茅rit茅 : le seul rem猫de qui puisse la gu茅rir et la soigner compl猫tement est d鈥檃ffronter et de d茅truire celui qui la violente.

Et nous pouvons aussi et par cons茅quent, la rejoindre et lutter 脿 ses c么t茅s.

Nous, les peuples zapatistes, appelons cette femme : 芦terre-m猫re禄.

Au m芒le qui l鈥檕pprime et l鈥檋umilie, donnez-lui le nom, le visage et le corps que vous voulez.

Nous, les peuples zapatistes, appelons ce m芒le assassin : capitalisme.

Et nous sommes arriv茅.e.s jusqu鈥櫭 ces g茅ographies pour demander, pour vous demander.

Allons-nous continuer 脿 penser que les coups d鈥檃ujourd鈥檋ui seront r茅solus par des onguents et des analg茅siques, alors que nous savons que demain la blessure sera plus grande et plus profonde ?

Ou allons-nous nous battre avec elle ?

Nous, les communaut茅s zapatistes, avons d茅cid茅 de lutter pr猫s d鈥檈lle, par elle et pour elle.

C鈥檈st tout ce que nous pouvons vous dire.

Merci beaucoup de nous avoir 茅cout茅.e.s.

Vienne, Autriche, Europe, Plan猫te Terre.

24 septembre 2021.

No hay comentarios todav铆a.