–

De parte de Portal Libertario OACA June 7, 2023 312 puntos de vista

El desprestigio de las instituciones estatales proviene de la descomposici贸n interna de esas mismas instituciones; el ataque premeditado del anarquismo hacia ellas apenas se hace o铆r: el resultado es que el r茅dito de su fracaso no pasar谩 a engrosar, aumentar o validar ante la sociedad al movimiento anarquista, m谩s bien es la extrema derecha la que est谩 recogiendo los frutos del asco generalizado; la izquierda contribuye a ello cada vez que la tachan de antisistema, cuando en realidad esa gente son el sistema en crudo, sin los pocos matices, escasos atenuantes y d茅biles paliativos de la socialdemocracia. La desinformaci贸n, la conspiranoia, la ignorancia, la vulgaridad y la mediocridad de la sociedad son los atributos del combustible electoral. No son los anarquistas, enemigos de la ley, los que mantienen paralizado el CGPJ, sino la batalla sectaria entre los partidos; para que luego te diga un buen juez que la pol铆tica no tiene nada que ver con lo que ellos llaman justicia. El descr茅dito del sistema que arranc贸 con el refer茅ndum por la constituci贸n de 1978 es producto del abandono del consenso pol铆tico forjado por las fuerzas y partidos que se reconciliaron en la transici贸n -vencedores y vencidos juntos por la paz, o el cementerio, social- y por la eclosi贸n de nuevas formaciones pol铆ticas que no se sienten vinculadas al mismo.

Euskal Herria y Catalunya tienen sus ans铆as independentistas en stand by, y precisamente ahora que prestaron su concurso al mantenimiento del gobierno central, que demuestran con ello su sometimiento a las normas democr谩ticas, desde la extrema derecha se lanza machaconamente la idea de su ilegalizaci贸n. No es solamente por restar aliados parlamentarios al PSOE, sino que tambi茅n es hacer revisionismo de la constituci贸n, cuestiones que a nosotros nos deben importar un r谩bano, excepto que son significativas a la hora de evaluar el nivel de conflicto interno y de degradaci贸n del sistema pol铆tico. Lo que nos afecta es que es que se planteen par谩metros m谩s estrictos a la hora de permitir ciertas expresiones sociales e ideol贸gicas. Que los herederos pol铆ticos del criminal Manuel Fraga Iribarne, que ni han condenado ni condenan ni condenar谩n la dictadura franquista culpable, entre otros muchos asesinatos, de la muerte de Salvador Puig Antich -un pueblo que no sabe de d贸nde viene no sabe ad贸nde va; abjura de s铆 mismo- den lecciones de democracia y libertad y pidan a gritos la ilegalizaci贸n de EH Bildu y presumiblemente en un estadio m谩s avanzado, de las fuerzas pol铆ticas independentistas catalanas, revela hasta que punto la desmemoria hist贸rica y la chulesca desfachatez de los fachas se dan la mano.

Las organizaciones y loas 谩cratas en general, deben estar muy atentos a esta maniobra, no por salvar un sistema que no nos interesa y al que odiamos sino porque, presumiblemente, la ilegalizaci贸n tambi茅n les alcanzar谩. El recorte de libertades de un sistema que intenta salvarse retorci茅ndose sobre si mismo hasta descoyuntarse, nos plantea el dilema de cual es la perspectiva correcta para afrontar tal situaci贸n: si una conducta que pueda confundirse con una defensa de las libertades formales de un sistema pol铆tico, econ贸mico y social que detestamos, o una agudizaci贸n de la lucha menos extensa pero m谩s intensa impuesta por la clandestinidad. Advertimos a los dem贸cratas que aquello que hace actualmente la democracia con la anarqu铆a -criminalizar, marginar, anatematizar- lo har谩n los fascistas con los dem贸cratas y, si os parecen fuertes las estupideces que hemos escuchado en las elecciones de mayo, no os pod茅is ni imaginar las canalladas que vamos a escuchar en las generales de julio.

Durruti, ante la inminencia de una guerra civil que s贸lo parec铆a ignorar el gobierno republicano, declar贸: 芦Nosotros somos la garant铆a para que en Espa帽a no haya ni una dictadura de derechas ni una de izquierdas禄 . Cambiad Espa帽a por el pa铆s que quer谩is , o juntadlos todos ya que la ofensiva de la extrema derecha es planetaria. Lo cierto es que ojal谩 tengamos la fuerza suficiente para decir lo mismo.

Aciago Bill