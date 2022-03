–

Ilham Omer (Diya Ciwan) es una de las mujeres de Rojava cuya vida ha cambiado profundamente gracias a la lucha por la libertad. Omer lleva 34 años participando en el trabajo político y ha estado involucrada en un refugio para mujeres en la ciudad de Qamishlo desde que comenzó la revolución hace 11 años.

Ilham habla de la importancia de la lucha por la libertad para la vida de las mujeres: “La identidad de las mujeres, que había sido enterrada por las garras de la tradición y las costumbres, volvió a salir a la luz. La lucha por la libertad significó, para nosotras, sentir un soplo de libertad. Yo era una mujer sin perspectivas que había sido casada en la infancia. Hoy estoy en condiciones de trabajar para todas las mujeres. Se lo debo a Rêber Apo (Abdullah Öcalan), a la lucha por la libertad y a nuestros mártires”.

Nacida en 1969, Ilham tuvo que huir con su familia del Kurdistán del Norte (Bakur, sudeste de Turquía) a Rojava. Perdió a su padre a una edad temprana y fue criada por su madre sola. Cuando tenía entre 12 y 13 años, la familia vivía al lado del famoso poeta kurdo Cegerxwîn. Ilham cuenta que fue a través de Cegerxwîn que conoció el patriotismo kurdo.

“Cegerxwîn y su mujer eran viejos. Nuestras puertas estaban una al lado de la otra y compartíamos un jardín –recuerda-. Fui a verlos una y otra vez para ayudarlos. Me hablaban de los levantamientos kurdos. Aunque no lo entendía todo, lo escuchaba. Así empecé a desarrollar un amor por Kurdistán desde niña. Aprendí de Cegerxwîn lo que significa Newroz (año nuevo kurdo)”.

En 1988, Ilham conoció el Movimiento de Liberación de Kurdistán. Binevş Agal (Bêrîvan), en particular, le dejó una profunda impresión. Ahora dice: “Según la tradición, mi familia me casó a los 16 años. Siempre he sufrido por ello. Cuando conocí a Bêrîvan, todavía era una niña. Estaba en casa de una amiga de mi edad. La vi allí. Me contó cómo Kurdistán fue dividido en cuatro partes por sus enemigos, cómo esto afectó a las mujeres, cómo se debilitó el papel social de las mujeres y cómo éstas tuvieron que contraer matrimonios infantiles y se convirtieron en esclavas de los hombres”.

“Dijo que ahora las mujeres se unirían a la lucha y combatirían en las montañas –rememora Ilham-. Me encontré con sus palabras. Me conmovieron mucho sus palabras. Ya no quería separarme de ella. Justo antes, Cegerxwîn me había hablado de Kurdistán y de los levantamientos. Pero, tal vez porque yo era todavía pequeña, no lo había entendido tan bien. Cuando dejé a mi amiga, invité al camarada Bêrîvan a mi casa. Unos días después, mi amiga vino y me dijo que Bêrîvan vendría a nuestra casa”.

Ilham continúa con el relato de su vida: “Si no hubiera estado casada y hubiera sido madre en ese momento, sin duda habría ido a las montañas. Pero tenía una hija. Así que decidí hablar primero con mi marido. Le dije a mi marido: ‘Tenemos una hija. Pero me encanta la idea de los apoístas, el PKK, y participaré en su trabajo. Si estás de acuerdo, podemos seguir viviendo juntos. Si tratas de impedírmelo, llévate a nuestra hija y deja que se quede contigo. Tu madre cuidará de ella. Te dejaré y me iré. Nadie puede impedirme que tome esa decisión’”.

“Mi marido era tan patriota como yo. Apoyaba al PKK y sus ideas en cuerpo y alma. Me dijo: ‘Yo también participaré en el trabajo. Lucharemos juntos por nuestra patria’ –cuenta Ilham-. Realmente, se convirtió en un gran apoyo para mí. A pesar de la presión social, se convirtió en un camarada y llevó mi carga. Nos convertimos en un modelo a seguir en nuestro barrio. Cuando yo trabajaba, mi marido se ocupaba de los niños y del hogar”.

Ilham explica que le preocupaba que la familia de su marido le causara problemas. Pero, por el contrario, recibió un gran apoyo de su suegra, que había experimentado ella misma las peores crueldades del Estado turco.

“Mi familia había huido del Kurdistán del Norte. Yo nací en Qamishlo. El padre de mi marido es de la tribu Omeryan. Una de las familias de esta tribu trabaja con el Estado –señala-. Otra parte, la familia de mi marido, tenía problemas con el Estado. El padre de mi marido intentó huir a Rojava para evitar hacer el servicio militar para Turquía. Él y muchos miembros de mi familia política fueron asesinados por soldados turcos. Les cortaron la cabeza. Mi suegra y algunos familiares consiguieron escapar y llegaron a Qamishlo. Mi marido y yo estábamos preocupados cuando le dijimos a mi suegra que nos uniríamos a la lucha por la libertad y trabajaríamos por Kurdistán. Pensamos que serían un obstáculo, pero, por el contrario, ella dijo: ‘Trabaja y véngate del Estado turco por nosotros’. Eso fue un gran apoyo para mí. Mi suegra fue un gran apoyo. De hecho, estoy involucrada en el Movimiento de Liberación de Kurdistán al igual que toda la familia de mi marido”.

A pesar del apoyo de la familia, la desconfianza y la mentalidad feudal seguían siendo fuertes en la sociedad kurda. Pero a medida que avanzaba la lucha por la libertad, empezó a producirse un cambio. Así lo cuenta Ilham: “Aunque la familia lo aceptaba, se hablaba mucho de ello. Nuestra sociedad lo veía como algo extraño, pero yo y otras mujeres insistimos. Cuando llegó la noticia de que Bêrîvan había caído, nos conmovió profundamente. Reforzó aún más nuestro vínculo. Prometimos continuar nuestro trabajo aún más”.

Entre 1989 y 1991, Ilham fue encarcelada dos veces por el régimen del partido Baas. Sobre esto, recuerda: “También me torturaron, pero no abandoné la lucha de ninguna manera. Cuando me detuvieron por primera vez, ni siquiera las torturas me afectaron tanto porque las amigas no habían caído en manos del régimen. En 1989, tenía que reunirme con dos amigas en un lugar determinado. Cuando subimos a un autobús en Qamishlo -sin demostrar que estábamos juntos- vi a agentes del servicio secreto. Nos vieron y cuando bajamos del autobús, nos persiguieron. Huimos por las calles laterales y nos perdieron el rastro. No pudieron atrapar a las amigas, pero irrumpieron en mi piso y me detuvieron. Me preguntaron quiénes eran las amigas que estaban conmigo. Cuando dije que no lo sabía, se volvieron completamente locos. Me rompieron las piernas en la tortura. Mi familia pudo sacarme después de 23 días a cambio de dinero”.

“La segunda vez que ocurrió, creo que fue en 1991 –agrega-. Estábamos en una manifestación. Nos habían seguido. Me llevaron. Me quedé dentro durante 10 días. También se llevaron a otros. Querían saber quiénes eran esas personas. Yo los conocía. Todos eran trabajadores de primera línea como yo. Dije que no los conocía. Me torturaron. Mi familia pudo finalmente comprar mi liberación”.

Cuando Ilham conoció el Movimiento de Liberación, no sabía leer ni escribir. “Escuché todas las cintas que venían de Rêber Apo (Abdullah Öcalan). Cada palabra que decía me conmovía profundamente –dice-. En aquella época no sabía leer ni escribir, pero pronto aprendí tanto que fue suficiente para trabajar en el movimiento. Desarrollé el siguiente método: repetía todas las palabras que Rêber Apo decía en mi memoria docenas de veces y pensaba en ellas. Realmente las memoricé todas”.

Ilham ha participado activamente en muchos ámbitos: “Por ejemplo, salió el periódico Dengê Kurdistan. Entonces lo distribuí. En aquella época, todo el trabajo era clandestino. El régimen (sirio) ejercía una presión masiva. Esto era evidente, por ejemplo, en nuestras reuniones. Como nos amenazaban constantemente con detenernos, celebrábamos nuestras reuniones en lugares con calles embarradas. En aquella época, la ciudad aún no se había desarrollado así. Decíamos: ‘Si el régimen se fija en nosotros, no podrán combatir este barro con sus vehículos’. La fuerza para hacer frente a tantas dificultades y tomar medidas contra ellos no vino sólo de nosotras, sino principalmente de Rêber Apo y de nuestros mártires”.

Desde 1988, Ilham no ha dejado de trabajar por el Movimiento de Liberación de Kurdistán. En 2005, fue uno de los primeros miembros del movimiento de mujeres Yekîtiya Star (más tarde Kongreya Star), que se fundó en Rojava en ese momento, y con la revolución fue una de las fundadoras de las Casas para Mujeres (Mala Jin), creadas el 8 de marzo de 2011. Ilham sigue trabajando en el movimiento de mujeres y ahora es responsable de todos los refugios para mujeres de Cizîrê.

FUENTE: Beritan Sarya / ANF / Edición: Kurdistán América Latina

