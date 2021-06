Ilhas Açores, Portugal, Europa

–

11 de Junho de 2021

(Nota: calend谩rio e tempo na geografia do M茅xico)

Com o rosto empoado, rejuvenescido e com a coberta limpa, recompostas as velas -depois de sair de Cienfuegos, Cuba-, a 16 de Maio A Montanha tomou rumo ao oriente. Contornou a praia das Coloradas e, com a Sierra Maestra 脿 sua esquerda, foi novamente acompanhada pelos golfinhos convocados por Durito Stahlk盲fer, que praguejou quando passaram em frente 脿 aberra莽茫o estado-unidense em Guant谩namo. Frente ao Haiti, baleias saudaram a sua passagem, e na Ilha da Tartaruga, Durito e o Gato-C茫o desembarcaram alegando algo sobre um tesouro enterrado鈥 ou por enterrar. Como apoio 脿 equipa de apoio, a Lupita, a Ximena e o Bernal vomitaram fraternalmente, apesar de que penso que teriam preferido apoiar de outra forma. Em Punta Rucia, na Rep煤blica Dominicana, guardou repouso e cautela A Montanha, devido a fortes ventos em contra. No dia 24 de Maio, de madrugada e s贸 com vela (鈥減ara n茫o espantar o vento鈥, disse o capit茫o Ludwig), A Montanha tomou rumo ao norte. Agora foram orcas as que saudaram A Montanha ao despedi-la das 谩guas Caribenhas. Entre os dias 25 e 26 de Maio, o navio esquizofr茅nico -pensa que 茅 uma ela e 茅 montanha-, saiu d鈥橝s Bahamas e no dia 27 dirigiu-se para Nordeste, j谩 em mar aberto, Duc in Altum.

A 4 de Junho, superado o chamado Tri芒ngulo das Bermudas, a embarca莽茫o e a sua prezada tripula莽茫o festejaram a aproxima莽茫o ao oriente. Entre os dias 5 e 9 de Junho, navegaram sobre o s铆tio onde a lenda diz ser Atl芒ntida.

Seriam as 22:10:15 horas do dia 10 de Junho quando, entre as brumas da madrugada europeia, desde o cesto da g谩vea d鈥橝 Montanha se conseguia divisar a montanha irm茫, Cabe莽o Gordo, na Ilha do Faial no arquip茅lago dos A莽ores, regi茫o aut贸nomo da geografia chamada Portugal, na Europa.

Seriam as 02:30:45 de 11 de Junho quando a vista, 鈥渁 tiro de pedra鈥, das costas do porto da Horta humedeceu a vista de navio e tripulantes. Nas montanhas dos A莽ores eram 07:30 da manh茫 deste dia. Seriam as 03:45:13 quando uma lancha r谩pida da autoridade portu谩ria da Horta se aproximou d鈥橝 Montanha para indicar onde deveria fundear. Seriam as 04:15:33 quando o navio lan莽ou 芒ncora frente 脿s outras montanhas. Seriam as 08:23:54 quando o bote da Capitania do Porto recolheu os tripulantes d鈥橝 Montanha e os levou a terra para as provas PCR de Covid, e os devolveu ao barco 脿 espera dos resultados. A todo momento a 鈥Autoridade Mar铆tima鈥, no porto da Horta, agiu com amabilidade e respeito.

A tripula莽茫o, passageiros inclu铆dos, encontra-se muito bem de sa煤de, 鈥animados e contentes, sem broncas, nem intrigas nem discuss玫es. (No Esquadr茫o 421) cuidam-se uns aos outros鈥.

Aqui 茅 o momento de informar quem mais, para al茅m da tripula莽茫o da Stahlratte e o Esquadr茫o 421 zapatista, navegou este tramo. Para documentar a travessia mar铆tima v茫o Mar铆a Secco, cineasta independente, e Diego Enrique Osorno, jornalista independente. Como equipa de apoio 脿 delega莽茫o zapatista vai Javier Elorriaga.

De acordo com os usos e costumes zapatistas, estas 3 pessoas tiveram que, para al茅m de cobrir os seus gastos, apresentar autoriza莽茫o escrita de suas fam铆lias, parceiros e prole. Ditas cartas foram entregues ao Subcomandante Insurgente Mois茅s. Maridas, maridos, m茫es, filhos e filhas redactaram e assinaram com o seu punho e letra as autoriza莽玫es. Coube-me l锚-las. H谩 de tudo, desde reflex玫es filos贸ficas at茅 desenhos infantis, passando pela solicita莽茫o atenta de uma menina para que lhe levem uma baleia. Ningu茅m pediu escaravelhos nem gato-c茫es, o que n茫o sei se 茅 uma afronta ou um al铆vio. Nas letras infantis adivinha-se o orgulho de que o pai ou m茫e dependessem da sua autoriza莽茫o (o cl谩ssico zapatista: 鈥渙s patos atiram 脿s espingardas鈥). Imagino que j谩 ter茫o voc锚s a oportunidade de conhecer os olhares de Mar铆a e Diego, a suas anedotas, reflex玫es e valora莽茫o da sua participa莽茫o 鈥渆m primeira fila鈥 (ambos lhe d茫o ao cinema) neste del铆rio. Outros olhares s茫o sempre bem-vindos e refrescantes.

-*-

Ao conhecer-se a not铆cia nas montanhas do Sudeste Mexicano, as comunidades zapatistas mandaram uma mensagem 脿 tripula莽茫o da Stahlratte, atrav茅s do seu capit茫o: 鈥Obrigada, s茫o chingones鈥. Ainda est茫o a tentar traduzir isso ao alem茫o.

-*-

Para reflex茫o: o lema dos A莽ores 茅 鈥Antes morrer livres que em paz sujeitos鈥.

-*-

Ao longe, ao oriente, as colunas de H茅rcules -que no seu tempo eram o limite do mundo conhecido-, olhavam assombradas uma montanha que navegando desde o ocidente vem.

Atesto.

SupGaleano.

11 de Junho de 2021

