De parte de Indymedia Ecuador May 25, 2021

La ma帽ana del 25 de mayo amanece con categ贸ricas manifestaciones en la provincia de Imbabura, en la sierra centro del pa铆s. En el segundo d铆a del nuevo periodo presidencial decenas de comunidades se han tomado en acci贸n leg铆tima de protesta las v铆as y carreteras principales que conectan toda la provincia.

En la cuenta de Facebook de CONAIE se aclara que 芦Desde varios puntos de la provincia de Imbabura se reportan acciones articuladas convocadas por organizaciones, comunidades, campesinos y transportistas. Esto sucede en Otavalo, Peguche, Eugenio Espejo, San Rafael, Cotacachi.禄 Por Otro lado, en el reporte del peri贸dico Metro Ecuador se afirma que 芦Las organizaciones sociales, ind铆genas y campesinas piden que se deroguen los decretos 1054, 1158 y 1183.禄

En el art铆culo mencionado se muestra que estos tres decretos tienen relaci贸n directa con la nueva din谩mica de establecimiento de precios, distribuci贸n y consumo de los combustibles en el pa铆s. Por tanto las exigencias de las comunidades que hoy se levantan tienen relaci贸n con la nueva administraci贸n gubernamental.

En la cuenta de Facebook del medio de comunicaci贸n de Atuntaqui, Ciudad TV, se public贸 el pasado 23 de mayo que 芦La provincia de Imbabura le dar谩 la bienvenida al se帽or Presidente Lasso con una manifestaci贸n.

El d铆a 22 de mayo la Federaci贸n de pueblos Kichwas de la Sierra Norte anunciaron que se tom贸 la resoluci贸n de realizar acciones contra las medidas del gobierno a nivel Provincial.

1 Derogaci贸n del decreto 1054,y 1158 que aplica la subida gradual de los combustibles y inflaci贸n de precios a nivel general de productos.

2.No m谩s confinamiento que el estado hace uso estrat茅gico para cerrar la gente mientras ellos hacen leyes y corrupciones dejando al Pa铆s en grave crisis econ贸mica

No a la aprobaci贸n de uso progresivo de la fuerza que da permiso de usar armas letales contra los manifestantes.

3 NO El cobro de buses en aumento de 15% y otros en 30%! es ilegal, ya que no hay en el momento la regularizaci贸n de subir los precios tarifarios al transportes intracantonal Intra Urbano Rural ,por el mismo repres茅ntate de Empresa Imbaburapak no ha variado los precios mientras que Otavalo, los lagos no respetan a pesar de tener un acuerdo con la zona de cobrar 30 centavos

El paro es solo el d铆a martes 25 de mayo, donde los dirigentes dar谩n plazo para el dialogo de derogaci贸n sobre los decretos al gobierno, y si no acata el pedido habr谩 una fecha para el paro indefinido.禄 #IndymediaEcuador #IndymediaEC #periodismoMilitante Fuentes: https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2021/05/25/se-reporta-cierra-de-la-via-panamericana-en-imbabura-que-piden-los-manifestantes.html https://www.facebook.com/conaie.org/

