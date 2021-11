–

De parte de Indymedia Argentina November 1, 2021 3 puntos de vista

En el marco de la Jornada Nacional de Lucha convocada para el pasado 28 de octubre, la CTA Autónoma junto a otras organizaciones del campo popular, manifestaron un contundente rechazo a los condicionamientos del FMI y acercaron propuestas para salir de la crisis con producción, soberanía, trabajo y justicia.

Fotos: Fabian Piedras y Luciano Dico.

Organizaciones territoriales y sindicatos tanto del ámbito privado como estatal concentraron desde las 12 del mediodía en la intersección de Independencia y 9 de Julio para pasar por el Ministerio de Desarrollo Social, donde se insistió con la propuesta de garantizar un piso de derechos para toda la población a través de un Salario Universal con formación hacia el trabajo genuino.

La multitudinaria movilización avanzó sobre Avenida 9 de Julio y luego por Avenida de Mayo bajo el intenso sol del mediodía, pero con la alegría de las compañeras y compañeros de volver a las calles masivamente tras la pandemia del COVID 19.

Acto unitario

Las columnas comenzaron a llegar a las puertas del Congreso Nacional pasadas las 15. Allí se desarrolló el acto que comenzó con la palabra de Hugo “Cachorro” Godoy, titular de ATE y Secretario Adjunto de la CTAA: “Estamos marchando en un día especial. Es la primera vez que Macri se presenta en los Tribunales por perseguir a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Pero también debe responder por endeudar a generaciones y fugar capitales, en complicidad con el FMI. Así se lo dijimos a Alberto Fernández en la reunión, y que no hay que aceptar ninguna extorsión y terminar como la pobreza, el hambre y la desocupación”.

Victoria Policicchio, integrante de PyMEs por el Desarrollo Nacional destacó la importancia del “congelamiento y control de precios porque va en defensa de los consumidores y pone freno a los oligopolios”, en tanto que también puso el acento en “movilizarse para decirle No al FMI y al intento de cobrar sobretasas por la Deuda”.

En representación de la FeTeRa, Julio Acosta, dijo: “Estamos convencidos de que hay que construir unidad en el movimiento popular. Tenemos que construir un proyecto para dar vuelta esta sensación de injusticia permanente que vivimos. También tenemos que ganar la calle, tenemos que estar en el territorio sin esperar que alguien más resuelva nuestros problemas. El modelo neoliberal está intacto. Hay que recuperar las empresas privatizadas. Hay que recuperar soberanía. Por más unidad y más organización compañeros”.

En medio de un largo conflicto que enfrenta la comunidad Mapuche por estos días, habló Orlando Carriqueo, vocero del Pueblo Mapuche en Río Negro: “Resistimos al avance del Estado y de los extranjeros que quieren quedarse con la tierra, y el Congreso debe tomar nota podría peligra la paz social. Nosotros estamos dispuestos a resistir. No aceptamos el despojo y el racismo. El gobierno tiene la obligación de prorrogar la Ley nacional 26160 que garantiza el presupuesto para relevar nuestras tierras. Somos los hijos de Calfulcurá, somos la Patagonia rebelde que se levanta y dice Basta”.

Estuvo presente en la movilización el referente Luis D’elia, líder de la Federación de Tierra y Vivienda: “Vengo de soportar los 3 años más duros de mi vida. No estuve preso ni por coimero ni por ladrón, estuve preso por haber bancado la parada la noche que mataban al compañero Marrin Cisneros. Lo volveríamos a hacer si tocan a uno solo de los nuestros en cualquier lugar de la Argentina. Hoy hay un nuevo intento de dominación por parte del colonialismo. Quieren comprometer nuevamente el futuro de nuestra patria. Le decimos al FMI que todas sus recetas van a ser rechazadas por nuestro pueblo. Dieron un préstamo para que Macri gane las elecciones. No vamos a tolerar que la deuda se haga a expensas de los trabajadores, del pueblo argentino, de los pobres. Quiero darle un abrazo inmenso a los compañeros mapuches. Quien es más auténtico dueño de la tierra que quienes tuvieron que soportar la masacre siendo originarios de la Patagonia argentina. Viva la patria, viva el pueblo trabajador, viva la CTAA”.

La Diputada Nacional Fernanda Vallejos recibió la carpeta con los distintos proyectos e iniciativas para salir de la crisis con Trabajo, Producción, Soberanía y Justica. Tras recibir los proyectos afirmó: “Estoy agraciada por esta movilización y el aporte para fortalecer a nuestra patria. En este día, quiero recordar a Néstor Kirchner que decía que cuando hay una demandar del pueblo, hay que estar al frente, poniendo la cara. Nosotros le decimos no al fondo, no al ajuste”.

Cerró el acto el Secretario General de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, que afirmó: “Frente a los grupos económicos, frente a los grupos de control, tenemos que unir a la clase trabajadora para hacerle frente. En los 4 años de gobierno de Macri, resistimos. Aquí estamos y vamos a seguir. No estamos acá para ser gobernados en el hambre y en la pobreza, estamos acá para lograr vivir en un mundo con justicia social”.

E insistió: “Con nuestras organizaciones sociales peleamos en las calles. Fuimos esenciales para la pandemia, pero no lo somos para tener salarios que nos den una vida digna. Los grupos económicos quieren esclavos sin derechos. Nosotros sabemos decir que no, sabemos resistir, decirle que no al FMI. Hay una contradicción entre pagarle al fondo y la dignidad. Pero también sabemos cómo seguir. Hay que construir poder popular para transformar la realidad. Viva nuestro pueblo, viva la clase trabajadora, viva la CTA”.

Otras voces de la jornada

Claudia Baigorria, Secretaria Adjunta de la CTAA y de Conadu Histórica, indicó: “Este es el lugar que le pertenece a la Central y a la clase trabajadora en su conjunto cuando se viven momentos difíciles y hay organismos internacionales de crédito que han vuelto a poner las garras en nuestra patria con el endeudamiento de Macri, mientras vemos que el presupuesto no atiende las urgencias de nuestro pueblo. Como se lo dijimos al presidente, tendremos un pueblo movilizado si tenemos a los buitres acreedores tratando de ajustar al pueblo para cumplir con compromisos que no contrajimos. Las deudas se pagan, las estafas no, y debe haber una auditoría e investigación a fondo de la deuda”.

Omar Giuliani, coordinador nacional de la FeNaT, remarcó: “Tenemos la autonomía y la salud política de plantear en una jornada nacional de lucha que el presupuesto enviado al Congreso es más de lo mismo y nosotros planteamos muy claramente o se está gobernando del lado del pueblo o se gobierno de espaldas al pueblo con el FMI. Por eso hoy venimos a reafirmar también frente al Ministerio de Desarrollo Social que la salida es construyendo trabajo digno con un piso de dignidad, con salario universal, teniendo en cuenta que más de 6 millones de pibes y pibas vivan bajo la línea de la pobreza, es inadmisible que el Gobierno no tome cuenta de esto”.

El Secretario General de la CTAA Capital, Pablo Spataro, dijo: estamos planteando que necesitamos un presupuesto para salir de la crisis, este pueblo que fue capaz de echar a Macri a través de las urnas. Necesitamos políticas públicas que alienten la producción. Hay un pueblo que reclama políticas de Estado para salir de esta crisis.

Por su parte, Oscar de Isasi, secretario General de la CTA-A bonaerense, aseguró que “hoy es un día muy importante porque vamos al Congreso Nacional con propuestas que apuntan a transitar un camino de resolución de la crisis generada por el neoliberalismo y profundizada por la pandemia”. Y resaltó que “de esta crisis se sale con una propuesta basada en la soberanía, el trabajo digno y la producción sustentable. Planteando que no solo alcanza con tener propuestas sino además hay que tener fuerza organizada que nos permita llevarla adelante”.

Fuente: ctaa.org.ar