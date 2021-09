–

Palabras del preso anarquista Michael Kimble reflexionando sobre el 鈥淧rison Movement鈥 o 鈥淢ovimiento de Prisiones鈥 en Estados Unidos

En los 煤ltimos a帽os hemos visto la explosi贸n de lo que se ha denominado el Movimiento de Prisiones.

Hemos visto rebeliones masivas y sin precedentes, en formas de paros laborales, huelgas de hambre, disturbios, sabotajes, y otras formas de revuelta. Vimos aliados in茅ditos involucr谩ndose fuera de las prisiones. Hemos seguido una trayectoria para la mejor铆a de condiciones hacia la abolici贸n. Despu茅s llegaron las llamadas de la organizaci贸n de prisiones nacionales (centralizaci贸n, jerarqu铆a) para coordinar (controlar) estas rebeliones de los especialistas en la revoluci贸n. A pesar de todo esto, estamos rest谩ndole importancia a las contradicciones en las prisiones, entre los mismos prisioneros, y creo que ser铆amos tontos si continuamos dejando estas contradicciones de lado.

Si la auto organizaci贸n espont谩nea y las acciones han causado un caos sin precedentes para el Complejo Industrial de la Esclavitud en las Prisiones (PISC por sus siglas en ingl茅s) que hoy vemos (est谩n doliendo), 驴por qu茅 querr铆as tomar el control? Estos son s贸lo mis pensamientos y opiniones, pero si creamos una organizaci贸n nacional de prisiones con una constituci贸n, a trav茅s de leyes, estaremos prepar谩ndonos para el fracaso y no para la abolici贸n, esto ser铆a una reforma.

Primero, 驴queremos la abolici贸n o queremos una reforma? La mayor铆a de los prisioneros no est谩n buscando la abolici贸n del PISC. Ellos creen en el sistema, s贸lo quieren mejores condiciones y mejor trato. Ellos le dicen al sistema c贸mo puede mejorar. La mayor铆a de los prisioneros son autoritarios y no pueden ver o imaginar un mundo sin polic铆a, sin autoridad o sin prisiones. La mayor铆a de los prisioneros que est谩n luchando por cambiar este sistema actual no cuestionan a la autoridad, s贸lo a quienes encarnan esa autoridad.

Puedo sencillamente hacerme atr谩s, hacer lo que esos cerdos dicen (conformarme), no quejarme de nada, pero eso ser铆a violento para mi alma.

Hay una posibilidad real de que pierda mi vida en esta prisi贸n a manos de esos puercos, pero es a煤n m谩s probable que la pierda a manos de otro prisionero.

Mira c贸mo estamos viviendo en estas prisiones.

Nos quejamos constantemente sobre c贸mo los puercos nos maltratan, pero veamos c贸mo nos tratamos entre nosotros en la prisi贸n.

Aqu铆 en Alabama, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emiti贸 un reporte en dos partes con su investigaci贸n sobre las prisiones masculinas de Alabama. Sus descubrimientos son horripilantes. Violencia desenfrenada de pandillas, muertes infligidas por prisioneros, apu帽alamientos, ataques, extorsi贸n, violaci贸n, etc茅tera. Esta mierda est谩 loca, porque es verdadera. Y nosotros, prisioneros, pensamos que es algo sobre lo cual alardear, as铆 como han alardeado quienes hablan de las ciudades con el mayor 铆ndice de asesinatos.

La Era de las Pandillas

驴Importan las vidas dentro de la c谩rcel? Nosotros nos tratamos peor a como nos tratan los puercos. Golpeamos, matamos, extorsionamos, violamos, a otros y le llamamos gangsta/pandillero como significado de algo atractivo. Tenemos a hombres de m谩s de 60 a帽os durmiendo en el suelo porque alg煤n tipo m谩s grande, m谩s joven, m谩s fuerte, o mejor conectado, quiere la litera de abajo o una cama junto a la ventana. Es verdad, algunos incluso han vendido su lugar para dormir a cambio de drogas. Despu茅s tienes a los tipos que est谩n en la prisi贸n intencionalmente tan s贸lo para hacer dinero, rechazando la libertad por trabajo o la libertad condicional. Est谩 loco y es triste al mismo tiempo.

Y estamos hablando sobre construir una organizaci贸n nacional de prisioneros. Necesitamos construir nuevas relaciones entre nosotros. El mero hecho de estar en prisi贸n no nos convierte en revolucionarios.

Hasta que no forcemos nuevas y sanas relaciones, basadas en el respeto, en el amor y no en el miedo, ni en nuestro lugar de procedencia, o en la afiliaci贸n criminal a la que nos suscribimos, o en el grupo 茅tnico al que pertenecemos, o nuestra religi贸n o secta; nada va a mejorar, y la abolici贸n, definitivamente, no va a ocurrir.

Michael Kimble