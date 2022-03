–

De parte de ANRed March 28, 2022 50 puntos de vista

A 46 años del golpe genocida militar, cívico y eclesiástico, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y organizaciones no alineadas con los gobiernos marcharon una vez más por las calles de Rosario para recordar y reivindicar la lucha de los 30 mil desaparecidos y desaparecidas, y la de los movimientos de derechos humanos de ayer y de hoy contra la impunidad. Denunciaron las continuidades de la represión y de las políticas económicas. Diferenciadas de la convocatoria del espacio Juicio y Castigo, la concentración se inició en la Plaza San Martín, frente a la Gobernación de Santa Fe, para avanzar hacia el Monumento donde se dio lectura al documento del Espacio con agregados de reclamos y denuncias locales hacia el Gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin. El no al acuerdo con el FMI, no al pago de la deuda externa, considerada estafa y la libertad a los presos por luchar fue uno de los reclamos centrales. Por Anred y Radio Che Guevara. Fotos: Edith L. Gauna y Hernán Rades.

En una tarde fría y contra viento, otro 24 de marzo, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y otras organizaciones volvieron a marchar a 46 años del golpe genocida. En 2020 la histórica marcha se vió afectada por la pandemia del covid- 19, pero en 2021 las organizaciones de izquierda retomaron las calles. Este año, la movilización fue multitudinaria.

Saliendo desde Plaza San Martín, alrededor de las 16.30, las columnas llegaron al Monumento donde se leyó el documento. “La dictadura cometió delitos de lesa humanidad durante la noche más oscura que haya vivido nuestro país. Organizó miles y miles de secuestros, torturas y asesinatos de militantes y activistas populares. Robó cientos de bebés. Montó más de 600 centros clandestinos de detención. Suspendió y prohibió a los partidos políticos. Intervino a los sindicatos. Censuró a la prensa y prohibió a artistas. A sangre y fuego, impuso el horror total del genocidio.”, así comenzaron.

Y continuaron: “El objetivo político del golpe fue derrotar al movimiento obrero y de masas, que venía en alza desde el Cordobazo, los rosariazos y con la huelga general del Rodrigazo en 1975 que enfrentaba al gobierno del PJ. Y ese terror se impuso con un objetivo económico: aumentar la explotación y la entrega.”

Señalaron la participación del poder económico, político, eclesiástico y de los Estados Unidos en el golpe: “La dictadura, alentada por la banca y los empresarios, y por el imperialismo yanqui como parte del Plan Cóndor, tuvo complicidades civiles: el PJ, la UCR, EL Partido Socialista y otros partidos, la burocracia sindical, el sistema judicial, la cúpula de la Iglesia y los grandes medios. Y fue financiada por el FMI, que ya desde 1956 actuaba en el país. Como confirman los documentos desclasificados del Departamento de Estado yanqui años después de la caída del gobierno militar, el Fondo conocía bien los crímenes que aquí se cometían. O sea, fue copartícipe necesario del genocidio que hoy volvemos a repudiar.”

Además vincularon y repudiaron la continuidad de las políticas económicas durante los distintos gobiernos democráticos hasta hoy: “los gobiernos post-dictadura, aparte de pagar la deuda con privatizaciones y ajuste, buscaron la impunidad de los genocidas.” Y agregaron: “Hoy, a poco más de 20 años del Argentinazo, ese “partido único del ajuste” que de hecho son el Frente de Todos y Juntos, ha aprobado en el Congreso un nuevo acuerdo con el FMI que significa más penurias para el pueblo trabajador y más entrega de la soberanía. Han legitimado una estafa histórica, el famoso préstamo de 45.000 millones de dólares al gobierno de Macri, el más alto en toda la historia del FMI, que terminó en favor de los bancos y la fuga de capitales. Pero la responsabilidad política no es sólo de Macri, sino también del gobierno de Alberto y Cristina Fernández.”

Así uno de los reclamos centrales fue la denuncia del pacto con el FMI firmado por el gobierno nacional con el apoyo de la oposición: “Ese acuerdo es un doble ataque a los derechos humanos. Por un lado, las medidas pactadas con el Fondo atacan derechos humanos básicos. Traen más pobreza, bajos salarios, desempleo, precarización laboral. Bajar jubilaciones y pensiones, y subir la edad jubilatoria. Cerrar planes sociales. Menos presupuesto a salud, educación, cultura, políticas de género y diversidad. Y ataque a los derechos ambientales y de la naturaleza. Los 2.900 millones de dólares pagados los últimos días al FMI equivalen a 65 mil viviendas populares y 325 mil empleos.

Y siguieron “además, el acuerdo también ataca los derechos humanos porque ningún ajuste pasa sin represión. Así fue con la ofensiva durante el macrismo, con Patricia Bullrich alentando el gatillo fácil y la doctrina Chocobar, y represión a la protesta social y en los barrios.»

El ajuste en su versión local: reclamos y denuncias al gobierno municipal y provincial

En el documento leído en el Monumento se sumaron los reclamos y denuncias locales: “este sendero de ajuste lo viene aplicando el gobierno de Perotti, con la devaluación del salario del personal de salud y del conjunto de trabajadores, y ofreciendo un salario de hambre a la docencia santafesina. A su vez, en los barrios populares se degradan las condiciones de vida por los recortes de partidas presupuestarias. Este modelo cierra con la reprivatización del Paraná en beneficio de multinacionales y cerealeras, en detrimento de los pueblos y de nuestro ambiente.”

Hacia el gobierno municipal expresaron: “Javkin aplica políticas de ajuste similares en nuestra ciudad. Con recorte de líneas de colectivos y una ronda de tarifazos en el precio boleto, que se suman al del agua, la luz y un aumento en carpeta del gas a nivel provincial. Los tres niveles del Estado están en la sintonía del ajuste contra el pueblo trabajador.”

Además exigieron no al desalojo de las 1500 familias que viven en el barrio La Sexta y el desprocesamiento de militantes por el reclamo de la titularización de las viviendas que los y las vecinas habitan históricamente allí.

En el período más largo de la democracia: cada 17 horas una persona es asesinada por el Estado

Otro de los ejes centrales de cada 24 de marzo es la denuncia de la continuidad de la represión. En el documento expresaron que la pandemia y sus controles reforzaron a las fuerzas represivas. El pedido de justicia por Facundo Astudillo Castro, estuvo en el reclamo. “El gobierno nacional, que a poco de asumir planteó “dar vuelta la página” de las Fuerzas Armadas, ahora le asigna más de 15.700 millones de pesos a equipamiento militar, la principal inversión. A la hora de reprimir, no hay grieta. Y este accionar alimenta a su vez a la derecha política más rancia, con su discurso negacionista del genocidio, antipiquetes y contra los derechos humanos.”

Según Correpi, el pasado año, 981 personas fueron asesinadas por el Estado. Esto es el Estado mató a una persona cada 17 horas. Desde 1983 al 2021 la Coordinadora registra 8172 asesinatos por violencia estatal, 92 de ellos son en represión a movilizaciones.“

«Debemos comprender que si bien el terrorismo de Estado hizo lo que hizo, desde el 83 hasta hoy esa lucha no ha terminado. Hoy luchamos contra el gatillo fácil, contra la violencia laboral hacia trabajadores, las formas de violencia hacia nuestros pibes, por los 6 de cada diez pibes que son pobres en la Argentina, por los maltratos, las causas armadas, contra la justicia que cierra los ojos.”, así lo afirmó Norberto Olivares, abogado y militante por los Derechos Humanos.

Se exigió justicia por Lucas Cabral, Juan Cruz Vitale, Kevin Gómez, María de los Ángeles Paris, Franco Casco, Pichón Escobar, Jonatan Herrera, Bocacha Orellano y todas las víctimas de gatillo fácil en la provincia y el país. También se pidió por el desarchivo de la causa que investiga los móviles políticos y a los autores intelectuales del asesinato del militante Cristian Aquino.

Por su parte el Equipo de Pañuelos en Rebeldía visibilizó el pedido de justicia y denuncia por el asesinato de Leandro Bravo, de Charata, Chaco, que fue asesinado a golpes por efectivos policiales el pasado 26 de febrero. En Charata a raíz de este asesinato, la comunidad marchó por primera vez un 24 de marzo.

Democracia sin igualdad de oportunidades

Rosario registra según el informe de Indec para el primer semestre del 2021, una totalidad de 28,3 por ciento de hogares pobres y un 7,9 que están en la indigencia. En los barrios de Rosario la desigualdad en el acceso a servicios básicos, educación, vivienda digna, salud y trabajo conlleva a que muchos jóvenes queden atrapados en las redes de narcocriminalidad.

Las organizaciones denunciaron la responsabilidad de los distintos gobiernos provinciales y municipales: “En Santa Fe, a partir de los altos índices de homicidios, en la mayoría de los cuales participan bandas narcocriminales con protección estatal, el gobierno que encabeza Omar Perotti militarizó la provincia de la mano de Gendarmería, que no sólo no desmanteló una sola red narco ni logró mostrar una baja en los índices de homicidios, sino que fundamentalmente vino a reprimir las protestas de las vecinas y vecinos que se movilizan contra la criminalidad que produce el Estado y sus propias fuerzas de seguridad, con su participación directa en el delito organizado y los casos de gatillo fácil.”

Y afirmaron: “ todos los que gobernaron entregaron Rosario y Santa Fe al narcotráfico, como lo demuestra el entrelazamiento policial, judicial y político con este negociado capitalista, que hunde sus raíces en los puertos privatizados y el lavado de activos de la soja vía el juego clandestino, la especulación inmobiliaria y la especulación financiera. Ahora, el gobierno del Frente de Todos trae a la DEA a Santa Fe, de la mano de la Embajada norteamericana y a pedido de Walter Ghione, un reconocido negacionista de los derechos humanos y de las mujeres, mostrando que Todos y Juntos avanzan en la penetración del imperialismo y el FMI en nuestro país y en Santa Fe.”

La lucha por los Derechos Humanos es intergeneracional

“Esta es una movilización de masas, que no decae, que convoca no sólo a los organismos y organizaciones sino también a la sociedad que en este día concurre. Porque el momento que inició la dictadura es histórico para entender muchas cosas. Debemos hacer un homenaje a esa generación que fue carne de cañon del terrorismo de Estado, de un ataque contrainsurgente. Saludamos a esa generación porque no fue aniquilada en vano, fue una de las mejores, que lucharon por la segunda independencia, que buscaron un modelo de sociedad antagónico a este presente capitalista que hoy tenemos. Tiene que ser un emblema para enfrentar todas las luchas pasadas y las que están por venir.”, comentó Olivares.

Y entre la emoción recordó a los hombres y mujeres que se organizaron en la casa de Ricardone 58: “en esa cortada se organizaron los primeros familiares de detenidos y desaparecidos por causas políticas allá en el año 82. Rescato a los colegas abogados y abogados que pateaban puertas, que presentaban habeas corpus y se jugaban la vida.”

Y sumó: “Hoy hay nuevos luchadores. El abrazo entre Norita y Vanesa Orieta es un puente de la historia, un puente político, teórico, para comprender que la lucha no ha terminado.”

«El desafío es la pelea por todos los derechos. Es necesario terminar con el brutal ajuste, por un programa de fondo, no al pago de la deuda, que esa plata vaya a educación, salud pública, aumentar los salarios equivalentes a la canasta familiar, recomponer las jubilaciones y avanzar hacia un gobierno de las y los trabajadores. Pertenezco a la corriente política del morenismo que hemos tenido desaparecidos del PST.”, contó Daniela Vergara, docente, dirigente de Amsafe y militante de Izquierda Socialista, minutos antes de iniciar la marcha.

Y agregó: “Tengo mucha emoción porque hace años que me movilizo porque así me lo transmitió mi padre, mi madre y hoy estas calles la están recorriendo mis tres hijos cada uno con sus diferentes organizaciones pero juntos por Memoria, Verdad y Justicia.”

Finalmente desde el escenario del Monumento se volvió a exigir el fin de todas las formas de represión, la libertad de todas y todos los detenidos por luchar, la continuidad de justicia por los 30 mil y los asesinados por el Estado en democracia. Se celebró además la absolución de Higui como victoria del movimiento transfeministas y feminista y se reclamó la aparición de Tehuel. También por justicia por las niñas asesinadas por el Estado Paraguayo, la aparición de Lichita y libertad a Laura y Carmen Villalba. Se expresaron además por el no al extractivismo, el saqueo y la contaminación.