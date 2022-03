–

1. Impotencia. En principio lo formulo como juicio: nos caracteriza la impotencia, digo. Ofrezco como ejemplo el primer taller docente al que fui este a帽o, sobre todo el silencio de la mayor铆a despu茅s de que Ani, la delegada, describiera la continua p茅rdida del poder adquisitivo de nuestros salarios. El ejemplo pasa como argumento, pero no me sabe a impotencia m谩s tarde, cuando lo analizo. 驴Desinter茅s?

2. En el grupo de Spinoza donde habl茅 del taller, qued茅 con ganas de remarcar que yo mismo miraba Instagram mientras Ani hablaba de los recortes salariales. 驴No era un problema para m铆? 驴Era un problema demasiado grande para m铆? 驴No quiero ganar m谩s? 驴Creo que no podr铆amos ganar m谩s? No me gusta la palabra ganar: salvo excepciones, el salario siempre es p茅rdida. 驴Hab铆a dicho impotencia porque percibo que el cuerpo docente acepta lo que le desagrada casi sin pesta帽ear? Casi porque tambi茅n escucho quejas. Peque帽as quejas. Yo no quiero desperdiciar tiempo ni en eso a veces. 驴Y si hici茅ramos un paro? 驴Tengo ganas de esa lucha? En diez a帽os de docencia los paros siempre me parecieron al jab de quien reci茅n empieza a boxear: previsible, f谩cil de esquivar o bloquear y de contraatacar. Pi帽a que no prepara ni esconde otras, menos todav铆a combinaciones. Pienso en Chile: 驴por qu茅 me resultar谩 m谩s deseable el estallido que el paro? 驴Por qu茅 imaginar茅 a las interrupciones inesperadas como las m谩s efectivas?

3. No estoy conforme con el p谩rrafo anterior, mi intenci贸n era solo describir y las preguntas me interrumpen. Quiz谩s me convenga, entonces, describir para preguntar; transformar en objetivo lo que me sale sin serlo. Sea como fuere: llegu茅 al primer taller docente del a帽o, dec铆a, contento porque lo hice en bicicleta, ojotas y bermudas. Sin el cansancio de esperar y combinar colectivos, ni con el enojo y la frustraci贸n de tener que lidiar con choferes que pasan de largo, carentes de cierta conciencia de clase, ponele. Falt贸 la musculosa nom谩s. 驴Por qu茅 me habr谩 puesto contento la forma en la que ca铆 vestido si, para alguien que desea la liberaci贸n de las obligaciones que provocan malestares sin necesidad, ese gesto es todav铆a demasiado poco jugado? 驴Qu茅 me aportar谩 actuar como si no encajara? 驴Podr铆a habitar la escuela acomod谩ndome menos a煤n? 驴Experimentar铆a un aumento de alegr铆a por eso?

4. 驴Cu谩ndo s铆 y cu谩ndo no vivo los talleres docentes y las reuniones de personal como una p茅rdida de tiempo; o como encuentros desaprovechados tal vez? 驴Al hecho de asistir a esas p茅rdidas de tiempo institucionalizadas, conviene interpretarlo como impotencia? Nada vital se decide ah铆. Nada importante. La propuesta educativa que ofrecemos no la pensamos con otros all铆 y tal vez ni consideremos la posibilidad de hacerlo. Adem谩s, aparte del h谩bito individualista, la pol铆tica educativa 鈥搈e ubico en el nivel secundario solamente鈥 es vertical, incita y valora la obediencia: el ministro de Educaci贸n de la Naci贸n es como el papa; los de las provincias son como los obispos; despu茅s est谩n los inspectores; los directores que hacen lo que ellos les mandan; y as铆. 驴Podr铆a ser que, entre la instituci贸n escolar y la eclesial 鈥損or no decir la policial鈥, en cuanto a la valoraci贸n o a la estima de la obediencia, todav铆a la diferencia sea puramente de grado? 驴Habr谩 en el cuerpo docente deseo de organizarse de otra manera? 驴C贸mo podr铆an aprovecharse las desobediencias que ya nos salen para expandir y consolidar ese deseo?

5. Llego al taller, me voy al fondo del sal贸n, me saco las ojotas y me siento en el piso. Observo a mis compa帽eros, me observo: creo que alcanzamos a escuchar algunas palabras y ni siquiera. Hacemos, hago acto de presencia para que no me amenacen con alg煤n descuento y listo. En comparaci贸n con colegas m谩s combativos, soporto mal esa presi贸n. Y, por cierto, perder el tiempo es parte del laburo. 驴Todos iremos as铆? 驴Tan de oyentes, tan de v铆ctimas, tan pasivos? Por otro lado, no lo siento como impotencia: estoy de buen humor, s茅 que al final voy a poder abrazar a algunos compa帽eros queridos, conversar, hacer chistes y presumir de mi informalidad 鈥揳unque, en el fondo, lo que a m铆 me gustar铆a fuesen otras cosas, la desnudez, entre ellas鈥.

6. Quedo pensando en la 煤ltima aclaraci贸n 鈥揺s m谩s dif铆cil sacarse la verg眉enza que la ropa, le agrego鈥: 驴la diferencia entre el gesto que se realiza y el que se desea es lo que se vive como impotencia?

7. Sigo, el taller: nadie le presta atenci贸n. 驴Convendr铆a examinarlo? 驴Experimentar铆amos impotencia si dej谩ramos de asistir? 驴Cu谩ndo aparentar obediencia se convierte en una estrategia para no sentir impotencia? 驴Decir impotencia es interpretar como personal algo pol铆tico?

8. En un momento Ani habla del salario, de la situaci贸n de los docentes y de lo que nos imponen. 驴Si algunas reacciones surgen de evaluaciones 鈥揵ien f铆sicas y r谩pidas, m谩s inconscientes que conscientes de las fuerzas鈥: c贸mo son los c谩lculos que el cuerpo docente realiza, cada a帽o, frente a la nueva propuesta salarial e incluso pedag贸gica? Antes de que Ani interviniera, la secretaria hab铆a dicho: profes, la fecha de finalizaci贸n de LAS CLASES de este a帽o es el 16 de diciembre y reci茅n ah铆 empezar铆an los ex谩menes. Al final consiguieron hacernos trabajar hasta el 31 de diciembre nom谩s. 驴Por qu茅 habr谩 dicho consiguieron en lugar de no lo van a conseguir? 驴Resignaci贸n? 驴Experiencia? 驴Impotencia? 驴Habr谩 una resistencia inhibida ya en el lenguaje, en nuestros modos habituales de expresi贸n? En diciembre no doy m谩s nada yo, se me cruz贸 por la cabeza mientras la escuchaba. Zafar. Recuerdo c贸mo lo hice otras veces e imagino formas nuevas. Zafar: no cambiar谩 el sistema, pero consigue que no me sienta impotente. Es la victoria que puedo.

9. Ani da los n煤meros de siempre: inflaci贸n, salario, aumento. Necesitamos un sesenta por ciento de aumento y no en cuotas, algo as铆 le alcanzo a o铆r. Imposible lo que pide, pienso; asombrado de escucharme con una nitidez y una claridad con la que no la escucho. Ni organizados conseguir铆amos ese aumento, agrego. 驴La infantilizo? 驴Soy en mi imaginaci贸n el adulto realista 鈥揹e derecha鈥 poni茅ndole l铆mites a la adolescente de izquierda? Tambi茅n el gobierno infantiliza a los docentes cuando reclaman por mejoras salariales, preguntando de d贸nde va a salir la plata, entre otras cosas. La quiero mucho a la Ani, la admiro, pero mi manera de pensar no la ayuda. No nos sirve. No me ayuda. 驴Por qu茅 las primeras ideas que se me ocurren son iguales o parecidas a la de los funcionarios a quienes deber铆a/mos reclamarles?

10. El encuentro dura menos de lo previsto. Se termina antes. Lo terminan antes. Solo cumplimos. Voy con dos compa帽eras a tomar un helado y descubrimos que otros colegas ya han hecho lo mismo. Despu茅s llegar谩n m谩s, por grupitos, alegres y conversando: queremos encontrarnos, aprovechamos el taller para eso. Tampoco percibo incapacidad ah铆. Para nada es impotencia hacer lo que queremos mientras simulamos llevar a cabo lo que nos mandan.

11. Estoy leyendo Sobre la impotencia, de Paolo Virno y todav铆a no encontr茅 nada. Me resulta un texto mucho m谩s t茅cnico que vital. Igual me quedaron algunas expresiones, 鈥渞ebeliones resignadas鈥, entre otras. Me agrada pensar que las quejas son rebeliones que resignamos. Me pregunto si el cuerpo docente no estar谩 habituado a resignar rebeliones en quejas. Y, tambi茅n se me grab贸 una definici贸n, no s茅 si brindada por Virno o por Sztulwark cuando le comenta el libro. Potencia: 鈥渁quello que ocurre 鈥榚ntre鈥 los sujetos que componen relaciones de cooperaci贸n鈥. Am茅, dir铆an los chicos. Desee esa potencia. Es m谩s, la hice gesto y se me hizo pregunta: 驴cu谩ndo y por qu茅 una idea es capaz de modificar nuestra conducta? 驴Qu茅 combinaciones 鈥揹igo combinaciones y no decisiones a prop贸sito鈥 tienen que darse para eso?

12. Gabriela lee lo que acabo de escribir y se pregunta qu茅 es lo vital en la escuela. Como quien comenta sobre el clima le hago esa pregunta a mi hermana, cansada de que le hable de cosas serias: no s茅 Ari, hace tanto que sal铆 de ah铆, me contesta. Tiene veintitr茅s a帽os. Piensa un poquito m谩s y menciona el compa帽erismo y a los compa帽eros. Mientras hablamos recuerdo un librito: Fernando Deligny. Semilla de cr谩pula. Consejos para los educadores que quieran cultivarla. El 煤ltimo art铆culo, de Diego Valeriano, se titula Escuela intervenida y emancipada. Lo releo: 鈥淪aber que la escuela se ha movido en torno a la intervenci贸n, que ense帽ar fue un acto de intervenci贸n. Reivindicar que ahora eso ya no se puede, que la escuela est谩 intervenida por los chicos, que la transforman al punto de hacerla irreconocible, al punto de hacerla insoportable, atroz, espantosa, al punto de hacerla una fiesta鈥. No se me ocurre una cr铆tica m谩s contundente a la seriedad 鈥揳 veces, en el aula, la seriedad y la impotencia son muy parecidas鈥, sobre todo docente. Me acuerdo de Nietzsche: 鈥淣o s茅 otra forma de ocuparme de grandes tareas que el juego鈥. Abro WhatsApp. Gabi, tengo la respuesta: 驴qu茅 es lo vital en la escuela? La fiesta.

Ariel Rivero

Docente. Prof. de filosof铆a.

C贸rdoba, 1 de marzo de 2022

La foto: se llama Abel, vivimos juntos hace 9 a帽os.

