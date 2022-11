–

De parte de Nodo50 November 29, 2022 152 puntos de vista

Diretores do New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel e El Pa铆s subscrevem uma carta aberta onde defendem que 鈥減ublicar n茫o 茅 um delito鈥 e que os EUA devem deixar cair as queixas contra o fundador da Wikileaks.

Foto Antonio Mar铆n Segovia/Flickr