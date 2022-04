–

De parte de ANRed April 29, 2022 224 puntos de vista

Ayer se realiz贸 un nuevo Jueves Rojo fuera del Congreso de la Naci贸n donde se impuls贸 otra vez el reclamo de una nueva ley de respuesta integral al vih, hepatitis virales, tuberculosis y las infecciones de transmisi贸n sexual. M贸nica Fein, Daniel Goll谩n y Rub茅n Manzi, quienes presiden la Comisi贸n de Acci贸n Social y Salud P煤blica se comprometieron en nombre de la C谩mara de Diputados a tratarla en el mes de mayo. Las organizaciones de la sociedad civil piden la urgente reuni贸n conjunta de las comisiones de Salud y de Presupuesto. Por ANRed

Ayer en un nuevo Jueves Rojo las organizaciones de la sociedad civil se encontraron en el Congreso de la Naci贸n para visibilizar y seguir reclamando por la urgente sanci贸n de una nueva ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis y las infecciones de transmisi贸n sexual (ITS)que actualice la antigua Ley Nacional del Sida sancionada en 1990.

Mientras, dentro del Congreso de la Naci贸n se realiz贸 una reuni贸n constitutiva de la Comisi贸n de Acci贸n Social y Salud P煤blica de la C谩mara de Diputados donde eligieron autoridades. M贸nica Fein ser谩 presidenta, Daniel Goll谩n vicepresidente 1掳 y Rub茅n Manzi vicepresidente 2掳. Las y los diputados de todos los bloques pol铆ticos asumieron el compromiso de tratar la nueva ley de #VIH como primer tema de la comisi贸n.

En la jornada entre una variedad de activistas estuvo presente Katy Castillo representante de la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH y referente por Argentina del @movimientomujerespositivas MLCM+ y Jos茅 Mar铆a Di Bello, militante y activista no binarie que integra la Fundaci贸n GEP. Di Bello expres贸: 芦Hemos logrado para fines del a帽o pasado que en diputados haya dictamen de la comisi贸n de salud como de la comisi贸n de presupuesto pero finalmente no lleg贸 al recinto porque no hubo sesiones. Logramos que el Ejecutivo lo presentara en las sesiones extraordinarias junto con 17 proyectos m谩s pero otra vez ninguno de los proyectos fue tratado porque no hubo sesiones禄.

Las organizaciones consideran urgente seguir impulsando el tratamiento en sesiones de este proyecto de ley 芦porque busca realizar una actualizaci贸n acorde a los desaf铆os y caracter铆sticas coyunturales de este momento hist贸rico con una marcada perspectiva de g茅nero y derechos humanos禄. Adem谩s se帽alaron que 芦contempla aspectos del 谩mbito socioecon贸mico, proponiendo soluciones ante la discriminaci贸n laboral y la vulnerabilidad social禄.

El proyecto de ley tambi茅n plantea la formaci贸n y capacitaci贸n obligatoria para todos los equipos que trabajan con ITS, incluyendo los poderes del Estado, medios de comunicaci贸n, trabajadorxs de la salud y la educaci贸n.

La organizaci贸n Mumala, feminismo popular, federal y disidente remarca que la Ley que rige desde 1990 芦vulnera derechos, intenta mantenernos en un sistema biom茅dico patriarcal que fomenta la violencia difundiendo informaci贸n falsa禄 y se帽alan que la continuidad de ese modelo de salud tiene que ver 芦con las deudas contra铆das por el gobierno anterior y el acuerdo del gobierno actual con el FMI, el recorte a la salud afecta a muchas personas que se quedan sin tratamientos, por la escasez de los antivirales o la falta de acceso a los mismos禄.