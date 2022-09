–

Fernando H. Valls

Airbus, Navantia, GDELS-Santa B谩rbara e Indra. Son el p贸quer de empresas especializadas en la industria de defensa que el Gobierno quiere convertir en la punta de lanza de una operaci贸n de pa铆s a largo plazo para reforzar el sector. Para ellas habr谩 una lluvia de millones. Pedro S谩nchez ha decidido dar un paso al frente en el terreno militar con un compromiso considerado hist贸rico y que cristaliz贸 en la cumbre de la OTAN de Madrid con una cifra: invertir el 2% del PIB en defensa en el 2029. Esa promesa ya se est谩 empezando a plasmar en partidas presupuestarias concretas bajo un contexto internacional de gran incertidumbre por la guerra en Ucrania.

La oportunidad es in茅dita. Nunca antes el sector de la industria de la defensa, seguridad, aeron谩utica y espacio espa帽ola hab铆a tenido ante s铆 el reto de crecer y modernizarse con una aportaci贸n de dinero estatal tan potente. La colaboraci贸n p煤blico-privada armament铆stica data de 1996, cuando los ministerios de Defensa e Industria comenzaron a financiar determinados programas especiales con inversiones y anticipos reintegrables. Diecis茅is a帽os despu茅s la situaci贸n no ha sido la esperada, por las sucesivas crisis econ贸micas. El resultado: Espa帽a ha ocupado hasta ahora el vag贸n de cola del gasto en Defensa entre los aliados atl谩nticos.

Pero el Gobierno ya est谩 cambiando el paso. S谩nchez adopt贸 la decisi贸n inicial a principios de julio, cuando el Consejo de Ministros aprob贸 un cr茅dito extraordinario de 1.000 millones para el presupuesto militar con cargo al fondo de contingencia. Primera se帽al de apoyo inequ铆voca al sector. Segundo movimiento: el Ejecutivo aprobaba esta misma semana diferentes partidas para el sector militar por m谩s de 218 millones. La decisi贸n pasa por ir desbloqueando con cuentagotas diferentes partidas a la espera de la gran inversi贸n que se reflejar谩 en el proyecto de ley de presupuestos del pr贸ximo a帽o. El objetivo es el 1,2% del PIB el pr贸ximo a帽o, unos 2.500 millones de inversi贸n adicional.

Cuadrar sensibilidades y superar el debate sobre la inversi贸n militar no ha sido, sin embargo, nada sencillo para el Gobierno de coalici贸n. Yolanda D铆az lleg贸 a pedir la convocatoria de una comisi贸n de seguimiento de los acuerdos, que nunca se celebr贸. El Consejo de Ministros del pasado 5 de julio fue especialmente tenso, recuerdan fuentes gubernamentales. Y todo por el gasto en defensa. Pero S谩nchez se ha plantado. El presidente tiene la decisi贸n tomada y el mecanismo elegido para sortear las pegas de sus socios parlamentarios, como ERC y EH Bildu. El incremento progresivo de la inversi贸n militar se realizar谩 a trav茅s de los llamados programas especiales de armamento, tambi茅n conocidos como de modernizaci贸n, de las fuerzas armadas, que no computan para el techo de gasto. Es decir, las partidas de sanidad, educaci贸n o dependencia no se ver谩n reducidas. Tensiones internas desbloqueadas.

Uno de los problemas actuales de la industria de la defensa es su atomizaci贸n. Hasta 373 empresas, seg煤n el registro del ministerio. Hay que unir fuerzas. El sector est谩 dispuesto. El objetivo es inspirarse en lo que en Estados Unidos se conoci贸 como 鈥渓a 煤ltima cena鈥. Se trat贸 de un c贸nclave de alto nivel convocado en 1993, durante el mandato de Bill Clinton, en el que el entonces secretario de Defensa, Les Aspin, conmin贸 a las principales empresas armament铆sticas del pa铆s a fusionarse o llegar a acuerdos estrat茅gicos. Tras la ca铆da del muro de Berl铆n era imprescindible dar un golpe de tim贸n a una industria central para la econom铆a estadounidense. Un directivo del sector comenta que el sector militar espa帽ol vive en estos momentos su propia 鈥溍簂tima cena鈥.

S谩nchez ha sido claro: 鈥淪abemos d贸nde est谩n las necesidades y los riesgos que sufre Espa帽a鈥. El sector es, sin duda, una piedra angular de la industria espa帽ola. Su facturaci贸n se situ贸 en el 2021 en 11.600 millones de euros, seg煤n la patronal Tedae. Al frente de ella se encuentra el diplom谩tico y exsecretario de Estado de Seguridad de Jos茅 Mar铆a Aznar, Ricardo Mart铆n Flux谩. El momento 谩lgido fue en el 2019, el a帽o previ贸 a la covid, cuando se lleg贸 a ingresar 14.000 millones. Con el plan de pa铆s en marcha esta cifra se superar谩 con creces. Un dato: el sector estima que en el 2019 casi el 1,7% del PIB nacional se explicaba gracias a esta industria. En t茅rminos de empleo, algo que en el Gobierno quieren preservar e impulsar, la industria de defensa es responsable directa o indirectamente de m谩s de 211.921 puestos de trabajo, a fecha del 2019.

Hay, por tanto, una pol铆tica industrial clara. Una l铆nea trazada para potenciar el desarrollo del sector. Y m谩s de media docena de programas de armamento prioritarios repartidos por sectores y empresas.

Cuatro compa帽铆as son las joyas de la corona para el Gobierno. En el terreno aeron谩utico, Airbus, que da empleo a 12.300 personas en alrededor de ocho plantas repartidas por Madrid, Castilla-La Mancha y Andaluc铆a. Sus proyectos estrella: el avi贸n de combate Eurofighter, el aparato de transporte A400M y el helic贸ptero NH-90.

En el sector naval la prioridad es Navantia y sus astilleros en Galicia, Andaluc铆a y Murcia. Casi 10.000 trabajadores dependen directamente de la compa帽铆a participada por la SEPI. Dos proyectos destacados para la constructora: las fragatas F110 y el submarino S-80.

GDELS-Santa B谩rbara es la designada para impulsar el nuevo blindado 8×8 Dragon del Ej茅rcito de Tierra. Y en Indra, la tecnol贸gica prioritaria para el Gobierno, siguen muy de cerca el programa euro颅peo de Defensa, el NGWS/FCAS. Ser谩 el mayor proyecto de la industria militar continental, y la firma presidida por Marc Murtra es la elegida por Espa帽a para ejercer un papel protagonista en 茅l. Francia y Alemania desbloqueaban esta misma semana un plan militar prioritario.

Se avecina, en definitiva, una d茅cada de potentes inversiones en materia de defensa, gobierne quien gobierne, y la industria nacional se enfrenta a un reto may煤sculo para ser competitiva. La operaci贸n armamento ya est谩 en marcha.

Un sector que mueve dos billones en el mundo

鈥淐ualquier fabricante en cualquier parte del mundo va a aumentar sus ingresos despu茅s de la guerra de Ucrania鈥, reconoce Pieter Wezeman, investigador del Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), la organizaci贸n que cada a帽o publica los balances econ贸micos de la industria militar en el mundo. A煤n no hay cifras oficiales del 2022 (en el 2021 se superaron por primera vez los dos billones de d贸lares). Pero todo apunta arriba. 鈥淟as armas hay que producirlas, los contratos hay que gan谩rselos, y hay un tiempo t茅cnico. A esto hay que a帽adirle una falta de componentes, con lo que el incremento de los armamentos no ser谩 inmediato鈥, matiza Wezeman. El negocio lo har谩n las grandes empresas de EE.UU., que tienen una cuota del 54% de las ventas totales de armas en el mundo. El Dow Jones US Aerospace & Defense Index lleva veinte a帽os subiendo de forma constante, salvo el tropiezo de la pandemia. Boeing, Raytheon, Lockheed, Northrop y General Dynamics tienen todas capitalizaciones superiores a 60.000 millones de d贸lares.

Sin embargo, mucho antes de la guerra de Ucrania, el sector del armamento ya estaba en auge. 鈥淓l gasto militar de los pa铆ses lleva casi dos d茅cadas aumentando y por diferentes motivos: no solo conflictos b茅licos, sino tambi茅n lucha contras las mafias y organizaciones criminales, como ocurre en ciertos pa铆ses latinoamericanos, y tambi茅n simplemente por la exigencia de reemplazar armamento ya caduco o desfasado鈥, argumenta otro investigador del Sipri, Diego Lopes da Silva. Se estima que unos 29 pa铆ses europeos han decidido incrementar sus gastos militares este a帽o y esto impulsar谩 la industria. Si EE.UU. es el pa铆s que m谩s armas vende y m谩s dotaciones presupuestarias dedica al sector de defensa (un 38% del gasto militar mundial), pocos sectores son tan globales como la armament铆stica. En primer lugar, como subraya Wezeman, porque el negocio no se limita a las zonas de conflicto: todos los que pueden venden a todos. Por ejemplo, Corea del Sur ha incrementado sus negocios vendiendo armas a Polonia tras la invasi贸n de Rusia a Ucrania. Y, en segundo lugar, porque 鈥渃uando compras armas, compras el pack, desde tanques hasta cazas F-35鈥. Es decir, que hay pastel para todos. Europa tiene capacidad productiva, pero conf铆a en EE.UU. por su liderazgo tecnol贸gico. De hecho, las importaciones europeas de armas en el periodo 2017-2021 fueron un 19% m谩s altas que las que tuvieron lugar en el 2012-2016.

Existe cierta incertidumbre acerca de c贸mo quedar谩 la industria militar de Rusia. Debilitada por las sanciones, con problemas para conseguir materiales, con una posibilidad reducida de exportar al exterior debido al bloqueo (adem谩s, las exportaciones llevan tres a帽os cayendo), la producci贸n rusa se dedica en gran medida a fabricar armas y dotaciones para la Armada nacional, que ya cuenta con un material bastante antiguo. Mosc煤 pudo aumentar su gasto en el 2021 un 2,9% gracias a los ingresos del petr贸leo y del gas. / Piergiorgio M. Sandri

