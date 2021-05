May 20, 2021

La presi贸n del r茅gimen israel铆 es despiadada, cruel, abusiva. Se ha ido embruteciendo y profundizando a medida que sintieron menos impedimentos occidentales

Pr谩cticamente no hay casi informaci贸n de los gases, balazos, malos tratos, abusos, torturas, que la polic铆a y el ej茅rcito israel铆 inflige a pobladores de barrios civiles. Que tienen una peculiaridad: son palestinos.

Salvo la que logran traspasar algunos muy aislados y dignos periodistas, valientes, palestinos y algunos de otro origen, que por diferentes razones han estado o est谩n en Jerusal茅n o en el territorio de la Palestina despojada (por ejemplo, Jonathan Cook o Mohamed Omer).

Por su parte las agencias noticiosas occidentales tienen sus destacados en Palestina/Israel que exclusiva o casi exclusivamente reportan la versi贸n que los sistemas comunicacionales israel铆es 鈥渋nforman鈥 y filtran.

En EEUU, por ejemplo, se hizo viral el video que mostr贸 la atrocidad de la rodilla en el pescuezo asfixiando a George Floyd, afronorteamericano. Pero los videos en que, por ejemplo, se ve que est谩n asfixiando a Mahmoud El Kurd en el operativo de despojo de las viviendas en un barrio jerosolimitano (ahora, mayo 2021, unas 8 viviendas con varias decenas habitantes) no aparecen en Occidente. No es que no se viralicen, ni siquiera alcanzan cualquier circuito (salvo el de los m谩s inmediatos seguidores de la cuesti贸n palestino-israel铆)

Pero no s贸lo no se ve un desalojo violento. Tampoco se vieron, salvo fugazmente, los palestinos gaseados, baleados, lisiados y asesinados durante las Marchas por la Tierra que desde el 30 de marzo de 2018, en forma totalmente pac铆fica mantuvieron los palestinos durante a帽os. Y no hablamos de hechos aislados: cada viernes, decenas de francotiradores israel铆es se apostaban en taludes, c贸modamente, para herir o matar.

Las primeras manifestaciones fueron 鈥渢ratados鈥 mediante balazos en las ingles de los manifestantes. Como la cantidad de muertos idos en sangre fue alta y la condena desde determinados c铆rculos, muy notoria, los mandos de la seguridad israel铆 variaron la tarea de los francotiradores: tirar a los tobillos. As铆 se lograron varios objetivos: no matar directamente, que es muy chocante, y s贸lo algunos reg铆menes demenciales como el de Uribe en Colombia, el de Duterte en Filipinas o la Junta Militar de Myanmar, como tantas juntas militares, se atreven a hacer abiertamente. Una democracia modelo como la israel铆鈥 no podr铆a.

Pero evitar la muerte franca, permit铆a a la vez recargar el fragilizado sistema sanitario palestino con baldados de por vida. No estar铆an muertos, pero llegar铆an a ser una una carga, para la sociedad palestina.

Ese mismo estilo de 鈥渢iro al blanco鈥 fue ejercido contra futbolistas. En un momento Palestina e Israel disputaron su presencia en los cert谩menes futbol铆sticos internacionales. No muy directamente, puesto que Palestina es un estado asi谩tico y deber铆a competir en los encuentros asi谩ticos. Israel, en cambio, mediante buda geogr谩fico, ha sido 鈥渋ncorporado鈥 a Europa. Si pensamos en la etimolog铆a de 鈥渋ncorporaci贸n鈥 鈥揺s el cuerpo el que entra, juega鈥 tendr铆amos que decir que Israel, mediante este ingreso a la Europa del f煤tbol, ni siquiera por v铆a a茅rea sino por transportaci贸n ideol贸gica, ha procesado una espiritual, ya que no territorial, europeizaci贸n. La disputa futbol铆stica palestino-israel铆 ya no existe, pero los futbolistas baleados en las piernas lo ser谩n de por vida.

La presi贸n israel铆 es despiadada, cruel, abusiva. Se ha ido embruteciendo y profundizando a medida que se sintieron con menos impedimentos materiales, que la resistencia palestina se hizo menos armada, menos violenta. Colonos, religiosos, sionistas, sienten que pueden avanzar con su comportamiento agresivo m谩s impunemente.

Como dice Mohammed El Kurd, palestino de Jerusal茅n: 鈥溌縋or qu茅 estamos forzados a probar que somos humanos? [1]

Recordemos que entre los jud铆os m谩s fundamentalistas es muy com煤n negar la humanidad de palestinos, puesto que no pertenecen al 鈥減ueblo sagrado鈥.

Otro testimonio recogido en el mismo reportaje: 鈥Sajafi dice que las familias que el estado israel铆 anunci贸 que van a ser desalojadas para dar ese suelo a colonos niegan rotundamente que tengan la propiedad de nuestra tierra. Este suelo ha sido propiedad de musulmanes durante m谩s de 500 a帽os. Nos empujaron a un rinc贸n del territorio, pero nos negamos a reconocerles como due帽os leg铆timos. Hace m谩s de medio siglo que estamos luchando a brazo partido parta quedarnos. Si ellos hubiesen tenido derechos leg铆timos sobre nuestra tierra, no nos habr铆an permitido habernos quedado tanto. Si tanto alegan los colonos que esta tierra es de ellos, 驴por qu茅 nos est谩n ofreciendo 10 millones de shekel (3 millones de d贸lares)? Hemos vivido aqu铆 en esta casa nuestra vida entera, el solo pensamiento de ser expulsados se hace terriblemente dif铆cil.鈥 [2]

Es importante ver c贸mo ven los ojos israel铆es: el diario oficialista Noticias de Israel titula as铆 una nota sobre el tema: 鈥淪heikh Jarrah: 驴Qu茅 es todo este alboroto?鈥, minimizando lo acontecido, trivializ谩ndolo. Negarse a ver lo que est谩 pasando en Jerusal茅n oriental hoy como un eslab贸n m谩s en la cadena de arrebatos y despojos con que el sionismo ha construido Israel a costa de la Palestina hist贸rica.

Jugando impiadosamente con la verdad inician su nota con: 鈥淣adie ha muerto, a pesar del uso constante de la palabra 鈥榙erramamiento de sangre鈥.鈥 Este deslinde inicial, a la luz de la multitud de muertos palestinos que ha cosechado la ocupaci贸n sionista es realmente sobrecogedor.

Cualquier palestino sabe que la muerte acecha en casi todos los ojos israel铆es. Alguien podr谩 decir que tambi茅n los israel铆es est谩n prevenidos ante los gestos palestinos, que tambi茅n han cosechado violencia. Pero si miramos los n煤meros, nos damos cuenta de la diferencia abismal entre los da帽os sufridos por Israel y sus habitantes y los sufridos por Palestina y los palestinos. La diferencia entre la violencia desde una sociedad herida y la violencia desde una instituci贸n omnipresente altamente militarizada como es Israel, gran exportador mundial de know how, policial, militar y penitenciario, que 鈥減rueban鈥 antes de colocarlos en el mercado internacional, sobre la sociedad palestina).

La burla sobre el derramamiento de sangre adquiere toda su brutalidad y desprecio. Solo un supremacismo racial, un racismo al estilo del que se suele atribuir a los nazis (y que en realidad, ha caracterizado a todos los colonialismos) se puede permitir este abuso. Contra un mill贸n y medio de seres humanos encerrados desde hace 15 a帽os, privados o dosificados hasta la penuria, de alimentos, medicamentos, plantas el茅ctricas, plantas potabilizadoras, elementos de cultura, materiales para la construcci贸n de viviendas, hospitales, escuelas.

Con el pretexto de combatir a Hamas, Israel se permite destruir la sociedad palestina para instalarse en su lugar鈥 por un mandato 鈥渄ivino鈥. En pleno siglo XXI, con razones que avergonzar铆a a cualquier humano sin delirios m铆sticos鈥

Y como dec铆a el sabio Gandhi: 鈥淟o m谩s atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena.鈥

—-

[1] https: //www.972mag.com/sheikh-jarrah-palestinian-youth/, 5 mayo 2021. Oren Ziv.

[2] Ib铆d

revistafuturos.noblogs.org