De parte de Red Nacional De Medios Alternativos September 1, 2021 69 puntos de vista

El jueves 26 de agosto, desde el programa Enredando las Mañanas dialogamos con Aldo Gómez, Naguan de la comunidad comechingon Ticas, donde cuatro de sus integrantes fueron imputadxs por turbación de la posesión por la justicia de Córdoba.

Aldo Gómez: La situación en general es de mucha incertidumbre, mucha duda, porque cuatro personas de la comunidad Ticas han sido imputadas por la fiscalía de Cosquín por turbación de la posesión. Mucha incertidumbre porque no hemos podido acceder al expediente, ha ido nuestra abogada pero no ha podido acceder y no sabemos quién nos acusa, no sabemos sobre qué territorio o de qué posesión estamos acusados de estar ahí. Se nos está negando información, y esa información nos imposibilita la defensa, eso es bastante grave porque es un derecho que tenemos, el derecho a la defensa.

ELM: ¿Esta situación con lxs compañerxs tiene relación con las situaciones de violencia y hostigamiento que se vienen dando en la comunidad por el avance de la especulación inmobiliaria?

AG: Sí, nosotros hace muy poquito, menos de un mes, presentamos ante la fiscalía una querella pidiendo la unificación de la causa porque hay más de 12 denuncias por parte de la comunidad hacia ciertos intentos de usurpación, además, por robos de alambrados, postes, y no hemos tenido ninguna respuesta por parte de la fiscalía, la misma fiscalía que ahora nos imputa. Es una nueva forma de agresión, porque han habido agresiones verbales y físicas hacia las personas por grupos armados de machetes, incluso hay alguna de las compañeras que está con cuidados de la policía por las agresiones que se sufren. Es más de lo mismo, pero como una nueva forma entendemos nosotros, porque siempre estas agresiones las hemos podido salvar, hemos podido repeler esos intentos de usurpación y hoy parece que intentan desde otro lugar, desde la justicia, y lo que nos llama mucho la atención es que la justicia haya dado lugar a esto.

ELM: La justicia en complicidad con el municipio de Bialet Massé, entendemos.

AG: No sabemos. Te digo de la incertidumbre porque no sabemos en este caso de dónde viene esa agresión. Lo tomamos como una agresión porque realmente nosotros no hemos cometido ningún delito, tenemos todo absolutamente presentado en la fiscalía, certificado por el ministerio de justicia, toda la documentación. Nuestra presencia en el territorio es ancestral, es pública, es pacífica. Toda la documentación pertinente está presentada en la fiscalía. Ha habido una presentación de una querella para la unificación de la causa y no nos han contestado, y ahora nos niegan la información de dónde viene, cuál es la fuente de esta imputación.

ELM: ¿Han solicitado algun tipo de entrevista con la municipalidad de Bialet Massé? ¿Han tenido algún tipo de respuesta?

AG: Actualmente no. Hemos presentado toda la documentación también en la municipalidad de Bialet Massé para que tengan información de nuestra presencia. Lo que pasa es que el territorio está fuera del ejido municipal, es zona gris, y ni siquiera es territorio pretendido, ni siquiera entra en esa forma. Si bien nosotros hemos informado todo eso, no es algo que compete a la municipalidad por lo tanto no hemos informado. Sí hemos informado a los organismos pertinentes que sirven ahí, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hemos informado también al Ministerio de Justicia, Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, porque también pertenecemos ahí, entonces esas instituciones son también, ademas de ustedes y todas las organizaciones sociales y comunidades que nos están apoyando, los que en realidad estamos juntos en esta defensa del territorio y de los derechos de las comunidades indígenas.

Hay una ley, que es la ley 26.160, que establece que no se puede seguir ninguna acción administrativa ni legal en contra de las comunidades en sus territorios y esa ley ha sido incumplida por parte de la fiscalía. Por eso decía sobre la incertidumbre, porque nos pone en una situación defensiva cuando nosotros no tendríamos que estar en esta situación, porque no hemos cometido ningún delito y tenemos todo lo que la legalidad exige sobre el territorio, incluso la personería jurídica que nos respalda.

ELM: Se está convocando a una conferencia de prensa para este sábado 28 de agosto a las 11 hs para acompañarlos en la lucha por esta imputación de lxs cuatro compañerxs.

AG: Vamos a hacer una conferencia de prensa para explicar y por supuesto que los invitamos a uds y a todos los medios de comunicación que se quieran sumar porque es importante la difusión de estas cosas, porque ciertas acciones se mueven en la oscuridad, y cuando se las pone a la luz se cuidan un poco más, por eso es necesaria la presencia de la prensa. Vamos a estar nosotros, las comunidades del pueblo Comechingón y muchas otras organizaciones que vienen apoyando este proceso.

ELM: Queria pedirte unos minutos como Naguan de la comunidad Ticas, algunas palabras sobre la importancia de comprender la forma de relacionarnos con el mundo, con la vida, un mensaje de esperanza, de conocimiento para la gente, para lxs oyentes.

AG: Cuando nosotros hablamos de la defensa del territorio, territorio para nosotros es mucho más que un espacio físico, es la vida que se desarrolla allí. Cuando digo ‘la vida’, es en todo el sentido, no sólo la vida humana, las relaciones humanas, sino la relación con la tierra, con el monte, con el agua, con el aire, y esa defensa que hacemos los pueblos partes de las formas ancestrales de los pueblos de relacionarnos con la naturaleza y la vida. Creo que en este momento es más que nunca necesaria la defensa de la naturaleza porque hay ciertos sectores de la humanidad que están atacando y depredando la naturaleza. Esta defensa que hacemos los pueblos no queda en los pueblos, no queda en la comunidad, es para todos, incluso también es en beneficio de aquellos que están atacándonos, que están atacando a la naturaleza. Es una posición muy consciente y muy generosa que yo invito a que se tome conciencia de esto y cada vez seamos más los que entendamos que la naturaleza es el sostén de la vida humana y que esa naturaleza se expresa en los territorios, en este caso en el territorio de la comunidad que es además un territorio ancestral que tiene un patrimonio cultural que estamos defendiendo.